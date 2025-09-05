اوپن‌ لجر (Openledger) و توکن OPEN: نوآوری در ادغام هوش مصنوعی و بلاکچین

پروژه Openledger یک ابتکار تحول آفرین بلاک چینی است که با هدف دگرگونی در تلاقی هوش مصنوعی (AI) و فناوریهای غیرمتمرکز طراحی شده است. این بلاکچین هوش مصنوعی با هدف آزادسازی لیکوییدیتی و تجاریسازی دادهها، مدلهای AI و ایجنتهای هوشمند از طریق زیرساخت اعتماد غیرمتمرکز فعالیت میکند.تأسیس آن در سال 2024 (با نام پیشین OpenDB) صورت گرفت و بهسرعت مورد توجه قرار گرفت و توانست 8 میلیون دلار سرمایه اولیه از سرمایهگذارانی چون Polychain Capital، Hash3، HashKey Capital، Balaji Srinivasan، Sandeep Nailwal، MH Ventures، Mask Network، Paul Taylor، Borderless Capital و Finality Capital Partners جذب کند.همچنین، این پروژه مبلغ 25 میلیون دلار برای حمایت از استارتاپهای AI بلاکچین اختصاص داده و نشاندهنده توسعه استراتژیک آن در این حوزه نوظهور است.
ماموریت این پروژه پرداختن به چالشهای کلیدی در توسعه هوش مصنوعی است، بهویژه وابستگی به مسیرهای داده متمرکز که نوآوری را محدود کرده و ریسکهای امنیتی ایجاد میکند. با بهرهگیری از فناوری بلاکچین، Openledger به دنبال ایجاد زیرساختی غیرمتمرکز و مبتنی بر داده است که دسترسی به دادههای باکیفیت را دموکراتیک کرده و توسعه مشارکتی مدلهای هوش مصنوعی را ترویج میدهد.
پروژ هOpenledger با هدف تمرکززدایی در مدیریت دادهها، به دنبال ایجاد زیستبومی متشکل از دیتاستهای تحت مالکیت جامعه کاربران است—که با عنوان «شبکههای داده» (Data Networks یا Datanets) شناخته میشوند. این شبکهها، مجموعهای از دادههای ساختاریافته هستند که برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی در حوزههایی همچون توسعه قراردادهای هوشمند با Solidity، سلامت دیجیتال، اینترنت اشیاء (IoT) و معاملات Web3 مورد استفاده قرار میگیرند. زیرساخت Openledger بر بستر بلاکچین لایه دوم (Layer-2) بنا شده که امکان مقیاسپذیری بالا و هزینه تراکنش پایین را فراهم میکند. تمامی فعالیتهای کلیدی از جمله بارگذاری دیتاستها، آموزش مدلها، توزیع پاداشها و فرآیندهای حاکمیتی بهصورت درونزنجیرهای (on-chain) انجام میشوند—رویکردی که شفافیت، امنیت و تغییرناپذیری عملیات را تضمین میکند.
نکات برجسته پروژه:
اکوسیستم غیرمتمرکز داده: Openledger این امکان را برای کاربران فراهم میسازد تا شبکههای داده ایجاد کرده یا به آنها بپیوندند. این شبکهها بهصورت جمعسپاریشده مدیریت میشوند و نقش مهمی در کاهش وابستگی به تأمینکنندگان متمرکز داده دارند، در حالی که کیفیت و تنوع منابع اطلاعاتی را افزایش میدهند.
تأمین مالی و همکاریهای استراتژیک: با پشتوانه ۸ میلیون دلار سرمایه اولیه و همکاری با بازیگران مهمی همچون EigenLayer و 0G Labs، این پروژه از موقعیت مناسبی برای نوآوری در مرز مشترک هوش مصنوعی و بلاکچین برخوردار است.
شبکه آزمایشی و مشارکت کاربران: پلتفرم در حال حاضر در دومین مرحله از تستنت خود (Epoch 2) قرار دارد و کاربران را به مشارکت در راهاندازی نودها، ارائه داده و حضور در فعالیتهای اجتماعی—از جمله رویداد «Kaito Yapper Arena»—دعوت میکند. مشارکتکنندگان امتیازهایی کسب میکنند که قابلیت تبدیل به توکنهای OPEN را دارند.
نقشه راه راهاندازی شبکه اصلی: Openledger در آستانه راهاندازی شبکه اصلی (Mainnet) خود قرار دارد که با راهاندازی آن، زیرساخت غیرمتمرکز آموزش و استقرار مدلهای هوش مصنوعی بهطور کامل فعال خواهد شد.
در افق بلندمدت، چشمانداز Openledger ساخت زیستبومی قدرتمند برای توسعه هوش مصنوعی غیرمتمرکز، شفاف و مبتنی بر مشوقهای توکنیزه است—اکوسیستمی که در آن، داده به عنوان یک دارایی ارزشمند و قابل مبادله تعریف شده و همکاری جمعی به نیروی محرک نوآوری تبدیل میشود.
معماری فنی Openledger، نمونهای پیشرفته از ادغام بیوقفه میان هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین است—طراحیای که نهتنها کارایی فنی را ارتقا میدهد، بلکه زیرساختی برای خلق ارزش پایدار از داده و مدلهای هوشمند فراهم میسازد.
ویژگی های کلیدی معماری:
شبکههای داده (Datanets): در قلب این اکوسیستم، مجموعههایی از دیتاستهای غیرمتمرکز قرار دارند که تحت مالکیت و مدیریت کاربران هستند. هر کاربر میتواند شبکه دادهای جدید ایجاد کند یا در شبکههای موجود مشارکت نماید. تمام مشارکتها بهصورت شفاف و تغییرناپذیر روی زنجیره ثبت میشوند—مبنایی برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی تخصصی و باکیفیت.
سازوکار اثبات انتساب (Proof of Attribution - PoA): مکانیزمی نوآورانه که به مشارکتکنندگان داده و توسعهدهندگان مدلها، پاداشهای مداومی در قالب توکن OPEN اعطا میکند، هر زمان که داده یا مدل آنها مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد برخلاف فروش سنتی و یکباره داده، مشارکت بلندمدت، انگیزه پایدار و کیفیت بالا را تشویق میکند.
استقرار بهینه مدلها: زیرساخت Openledger از فناوریهای پیشرفتهای پشتیبانی میکند که امکان اجرای همزمان چندین مدل هوش مصنوعی روی یک GPU را فراهم میسازند. این ویژگی بهرهوری را افزایش داده و هزینهها را کاهش میدهد—عامل کلیدی در گسترش مشارکت توسعهدهندگان و کاربران.
حاکمیت درونزنجیرهای (On-chain Governance): با بهرهگیری از چارچوب ماژولار OpenZeppelin Governor، سیستم حاکمیتی Openledger به صورت هیبریدی (ترکیبی از رأیگیری مستقیم و تفویضی) عمل میکند. دارندگان توکن OPEN میتوانند در تصمیمگیریهای حیاتی همچون تخصیص منابع و ارتقاء پروتکل مشارکت فعال داشته باشند.
زیرساخت اعتماد غیرمتمرکز: استفاده از بلاکچین به عنوان لایه پایه، نهتنها منشأ داده (data provenance) و عملکرد مدلها را قابل راستیآزمایی میسازد، بلکه شفافیت و اعتماد میان اجزای اکوسیستم را تقویت میکند.
اجرای نود توسط کاربران: بهرهبرداری از نودها در Openledger نیاز به منابع سختافزاری بالایی ندارد. کاربران میتوانند حتی از طریق دستگاههای متنوع (شامل اندروید) و با حداقل مشخصات مانند Ubuntu 24.04، پردازنده تکهستهای، 1 گیگابایت رم و 10 گیگابایت فضای ذخیرهسازی، نود راهاندازی کرده و در شبکه مشارکت داشته باشند—رویکردی که موانع ورود را بهطور محسوسی کاهش میدهد.
توکن OPEN توکن بومی اکوسیستم Openledger است که نقشهای کلیدی متعددی را در پایداری، امنیت و حاکمیت این پلتفرم ایفا میکند. طراحی این توکن بهگونهای انجام شده که مشوقها را در میان مشارکتکنندگان مختلف شبکه بهصورت منسجم و هدفمند همراستا میسازد.
کارکردهای اصلی توکن OPEN:
جزئیات
موارد استفاده
کارمزد تراکنش، سهامگذاری، پاداش مشارکتکنندگان، مدیریت
مکانیسم پاداش
پاداشهای مداوم از طریق اثبات انتساب (PoA) برای استفاده مداوم از دادهها و مدلها، تشویق مشارکتهای با کیفیت بالا
نقدینگی و سهام گذاری
پشتیبانی از استخرهای نقدینگی و سهامگذاری منحنی پیوند مدل برای پاسخگویی مالی و کنترل کیفیت مبتنی بر بازار
مدیریت
دارندههای OPEN در مورد تخصیص صندوق، سیاستهای مدل و استفاده از خزانه رأی میدهند
تخصیص جامعه
51% از عرضه به جامعه اختصاص مییابد: شرکتکنندگان شبکه آزمایشی، سازندگان مدل، اعتبارسنجها، کمکهای مالی توسعهدهندگان، رویدادهای جامعه، برنامههای سفیر، پاداشهای بلوک و شرکای استراتژیک
طرحهای ایردراپ
فعالیتهایی مانند Kaito Yapper Arena شامل 2 میلیون استخر پاداش OPEN در طول 6 ماه برای مشارکتکنندگان برتر و شرکتکنندگان جامعه است.
هدف توکنومیکس ایجاد یک چرخ لنگر اقتصادی پایدار است: مشارکتکنندگان هر بار که دادهها یا مدلشان استفاده میشود، پاداش دریافت میکنند و این امر مشارکت بلندمدت را تقویت میکند. استخرهای نقدینگی و استیکینگ منحنی پیوند تضمین میکنند که فقط مدلهای با عملکرد بالا برجسته میشوند: کاربران میتوانند برای پشتیبانی از مدلهایی که به آنها اعتقاد دارند، در OPEN استیکینگ کنند و کنترل کیفیت مبتنی بر بازار را ایجاد کنند. تخصیص 51 درصدی جامعه، تعهد Openledger به تمرکززدایی را برجسته میکند.
توکن OPEN بهعنوان دارایی اصلی و چندمنظوره اکوسیستم Openledger، نقشی محوری در پشتیبانی از رشد، پایداری و کارآمدی این زیستبوم غیرمتمرکز ایفا میکند. طراحی این توکن به گونهای است که مشارکت فعال، امنیت شبکه، حاکمیت جمعی و نقدشوندگی را در یک چارچوب منسجم ترکیب میکند.
کارکردهای کلیدی توکن OPEN:
توکن Openledger رویکردی تحولآفرین در همگرایی دو فناوری بنیادین عصر حاضر—بلاکچین و هوش مصنوعی—ارائه میدهد؛ رویکردی که با هدف حل چالشهای اساسی در مدیریت داده و توسعه مدلهای هوشمند طراحی شده است. این پلتفرم با تمرکز بر تمرکززدایی جریانهای داده از طریق شبکههای دادهای (Datanets) و بهرهگیری از سیستم پاداشدهی مستمر مبتنی بر اثبات انتساب (PoA)، امکان مشارکت مؤثر کاربران را در زنجیره ارزش هوش مصنوعی فراهم میکند—در کنار کسب پاداش منصفانه.
توکن بومی این اکوسیستم، یعنی OPEN، ستون فقرات اقتصادی Openledger را شکل میدهد. این توکن نهتنها ابزار پرداخت و پاداش است، بلکه نقش کلیدی در حاکمیت شبکه و ایجاد انگیزه برای رشد پایدار پلتفرم دارد.
اکنون که Openledger در حال گذار از مرحله تستنت به میننت است، در موقعیتی قرار گرفته تا به یکی از بسترهای پیشرو در توسعه غیرمتمرکز هوش مصنوعی تبدیل شود. تأکید آن بر شفافیت، مالکیت اجتماعی و نظام پاداش پایدار، آن را به گزینهای ایدهآل برای ارائهدهندگان داده، توسعهدهندگان مدل و علاقهمندان به آینده هوش مصنوعی تبدیل کرده است. برای مشارکت در این اکوسیستم در حال رشد، میتوانید به شبکه آزمایشی (testnet) بپیوندید، صفحه رسمی Openledger در X (توییتر سابق) را دنبال کنید، یا به جامعه Discord آن ملحق شوید تا از آخرین اطلاعات مربوط به ایردراپها و پاداشهای مشارکتی مطلع شوید.
