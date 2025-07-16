در میان همگرایی سریع هوش مصنوعی، شبکه های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) و بازی های Web3 و OKZOO به عنوان یکی از بازیگران کلیدی با مدل منحصر به فرد خود به صورت عمودی یکپارچه در حال ظهور است. این پروژه مصمم است تا اولین شبکه بزرگ مقیاس داده های محیطی واقعی را بسازد و خود را به عنوان یک نیروی برهم زننده در بخش AIoT (هوش مصنوعی + اینترنت اشیاء غیرمتمرکز) معرفی کند. با پشتیبانی از یک اکوسیستم نزدیک به 12 میلیون کاربر، راهاندازی اپلیکیشن AI پت مجازی V2 آن در 12 مارس به سرعت بیش از 700,000 کاربر جذب کرد. با پشتیبانی استراتژیک قوی از رهبران صنعت، OKZOO به سرعت در حال تحکیم موقعیت خود در بازار است.









در حالی که DePIN پایه گذار شبکه های سخت افزاری غیرمتمرکز بوده است، OKZOO معتقد است که AIoT آینده واقعی این حوزه را نمایان میکند. این تکامل فراتر از تحلیل دادهها است و به طور عمیق هوش مصنوعی را برای بهبود جمعآوری دادهها و تعامل کاربران یکپارچه میکند. روشهای سنتی برای جمعآوری دادههای محیطی با چالشهایی مانند کمبود داده، پوشش محدود زمانی در داخل و دشواری در تایید روبهرو هستند. OKZOO با ساخت شبکهای مبتنی بر کاربران که بر دادههای محیطی فوقمحلی—مانند کیفیت هوا، سطح صدا، دما و رطوبت—متمرکز است، این شکافها را برطرف میکند و زیرساخت حیاتی برای برنامههای هوش مصنوعی نسل بعدی در حوزههای نظارت بر سلامت، شهرهای هوشمند و تحقیقات اقلیمی فراهم میکند. با معرفی AIoT به عنوان "تکامل نسل بعدی و مقیاسپذیر DePIN"، OKZOO به تقاضای رو به رشد بازار برای کاربردهای عملی و دنیای واقعی پاسخ میدهد.









اکوسیستم OKZOO بر اساس یک مدل یکپارچه سختافزار-نرمافزار ساخته شده است:





1) دستگاه های سری P-mini: این حسگرهای قابل حمل داده های محیطی داخلی و خارجی را جمعآوری میکنند. خط تولید این دستگاه ها به تکامل خود ادامه خواهد داد و نسخه های آینده مانند P-mini O2 در قالب یک ساعت هوشمند عرضه خواهند شد.

2)اپلیکیشن OKZOO V2 Virtual AI Pet: این اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی که در تاریخ 12 مارس راهاندازی شد، وضعیتهای احساسی و رفتارهای حیوانات مجازی را با دادههای محیطی در زمان واقعی که توسط دستگاه P-mini کاربر جمعآوری میشود، متصل میکند. این امر جمعآوری دادههای خام را به یک تجربه تعاملی معنادار و احساسی تبدیل میکند. بر اساس موفقیت نسخه V1 که 6.5 میلیون کاربر جذب کرد، OKZOO V2 یک پارادایم جدید در تعامل با دادهها را پیشگامی میکند.









برخلاف بسیاری از پروژه های هوش مصنوعی و DePIN که به تولید کنندگان تجهیزات اصلی OEM شخص ثالث متکی هستند - و اغلب با گلوگاه های تولید و چالش های کنترل کیفیت مواجه میشوند - قابلیت های تحقیق و توسعه و تولید داخلی OKZOO یک مزیت استراتژیک کلیدی را شکل میدهد:





1) تضمین مقیاس پذیری: امکان تولید پایدار و در مقیاس بزرگ دستگاه های P-mini را برای پاسخگویی به رشد کاربران و تقاضای P-NFT فراهم میکند.

2) کنترل کیفیت و تکرار سریع: امکان اعمال سریع بهبودهای طراحی بر اساس بازخورد کاربران و پیشرفت های فنی را میسر میسازد.

3) بهره وری بلند مدت هزینه: تولید داخلی امکان کنترل هزینههای برتر را در طول زمان فراهم میکند.

4) انعطاف پذیری استراتژیک: OKZOO علاوه بر اداره شبکه خود، میتواند راهکارهای سختافزاری خود را به سایر شرکای B2B که با موانع تولید روبرو هستند ارائه دهد - و جریانهای درآمدی جدیدی را باز کرده و خود را از رقبای صرفاً مبتنی بر نرمافزار متمایز کند.













1) مشوق های مشارکت داده: کاربران با بهره برداری از دستگاههای P-mini برای جمعآوری داده های محیطی، توکن های AIOT کسب میکنند — و هر دستگاه را به یک "استخراج کننده داده" تبدیل میکنند.

2) مشارکت در حاکمیت شبکه: دارندگان توکن میتوانند AIOT را استیک کرده تا به گره های اعتبارسنج یا ارائه دهندگان داده تبدیل شوند، در حاکمیت شبکه مشارکت کرده و پاداش کسب کنند.

3) کاربرد در اکوسیستم: AIOT برای تراکنش های درون برنامهای مانند تعاملات دستگاه و تکامل حیوانات خانگی مجازی استفاده میشود.

4) حقوق حاکمیت: دارندگان توکن میتوانند در مورد تصمیمات مهم، مانند ارتقاء اکوسیستم و جهت گیری توسعه، رای دهند.

5) توانمندسازی توسعهدهندگان: برنامهریزی شده است که AIOT به عنوان روش پرداخت برای سازندگان محتوا برای کسب درآمد و برای توسعهدهندگان ثالث برای دسترسی به APIها عمل کند.

6) سازوکار نوآوری P-NFT: هر P-NFT مربوط به یک دستگاه فیزیکی P-mini است که قابل دریافت است. پس از به دست آوردن NFT (به عنوان مثال، از طریق حراج)، کاربران باید دستگاه فیزیکی را بازخرید کنند تا واجد شرایط دریافت پاداشهای مشارکت داده و استخراج AIOT شوند، در نتیجه یک پیوند قوی بین داراییهای دیجیتال و ارزش دنیای واقعی ایجاد میشود.









چندین شاخص کلیدی پیشرفت سریع OKZOO را برجسته میکند:





1) پایگاه کاربری: این اکوسیستم اکنون نزدیک به 11.8 میلیون کاربر دارد و اپلیکیشن V2 در ماه اول عرضه خود 700,000 کاربر جذب کرده است.

2)پشتیبانی سرمایه: این پروژه سرمایهگذاری از چهر ههای برجسته، از جمله بنیانگذاران Bonk و Pepe، و همچنین اینفلوئنسرهای شناخته شده صنعت مانند 0xSun و Dingaling را جذب کرده است.

3) قدرت تیم: تیم اصلی شامل استعدادهایی از سازمانهای برتر مانند HASHED، Forbes و Cointelegraph است که تخصص عمیقی در حوزه کریپتو، فناوری هوش مصنوعی و رشد جامعه را گرد هم آوردهاند.









با عرضه موفقیت آمیز اپلیکیشن V2، رشد پیوسته کاربران و مشارکت های گسترده با صرافی ها، OKZOO پایهای محکم برای توسعه بلندمدت بنا نهاده است. موقعیت منحصر به فرد آن - هوش مصنوعی + DePIN + گیمینگ + سختافزار - همراه با یک روایت جذاب AIoT، مدل جذب کاربر مبتنی بر بازیسازی، مزیت تولید قوی، مکانیسم های نوآورانه NFT فیزیکی و اتحادهای مستحکم صنعتی، یک پیشنهاد سرمایهگذاری بسیار جذاب را شکل میدهد. در حالی که چالشهایی از جمله مقیاسپذیری سختافزار، حفظ کاربران و رقابت بازار همچنان وجود دارد، مدل یکپارچه OKZOO و قابلیتهای تولید داخلی آن به طور قابل توجهی خطرات مرتبط را کاهش داده است. چشمانداز بلندمدت این پروژه فراتر از جمعآوری ساده دادهها است - بلکه به دنبال مشارکت در خلق، با جامعه و هوش مصنوعی خود، یک الگوی جدید برای تعامل انسان و محیط زیست است.





OKZOO با یک جهتگیری استراتژیک واضح، مجموعه فناوری نوآورانه، کشش اثباتشده در بازار و مزیت تولید قوی، در حال ساخت یک اکوسیستم پویا است که برنامههای کاربردی جذاب، سختافزار هوشمند و دادههای محیطی را ادغام میکند. این پروژه با پشتیبانی بازیگران اصلی صنعت، در موقعیت خوبی قرار دارد تا به یک رهبر در فضای AIoT تبدیل شود و ارزش اکوسیستم و پتانسیل رشد نمایی را آزاد کند.









