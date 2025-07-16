نیلیون: انقلابی جدید در محاسبات خصوصی، تغییر شکل اکوسیستم ارزش داده ها





نیلیون، انقلابی نو در عرصه فناوری بلاکچین و محاسبات غیرمتمرکز، یک شبکه محاسباتی کور و پیشرفته است که با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی، به طور اختصاصی برای مدیریت دادهها و هوش مصنوعی طراحی شده است. این شبکه از فناوریهای نوآورانه تقویتکننده حریم خصوصی (PETs) بهره میبرد تا بستری امن، خصوصی و در عین حال قدرتمند برای ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات فراهم آورد. در قلب این فناوری، امکان خلق نسل جدیدی از برنامههای کاربردی نهفته است؛ از هوش مصنوعیهای شخصی و پایگاههای داده رمزنگاریشده گرفته تا اپلیکیشنهای پیچیده و امنی که حفظ حریم خصوصی را اولویت خود میدانند.





توکن NIL، شریان حیاتی شبکه نیلیون توکن NIL، دارایی دیجیتال بومی شبکه نیلیون، نهتنها نقش محوری در تأمین امنیت و حکمرانی غیرمتمرکز این اکوسیستم ایفا میکند، بلکه موتور محرکه توسعه پایدار آن به شمار میرود. NIL با ایجاد انگیزه و همراستا ساختن منافع مشارکتکنندگان شبکه، زیرساختی قدرتمند برای گسترش و پویایی این جهان نوین فراهم میسازد.









توکن NIL فراتر از یک دارایی دیجیتال معمولی است؛ این توکن، موتور محرک زیربنای اکوسیستم نیلیون به شمار میرود و کاربردهای چندوجهی آن، نقشی کلیدی در کارکرد پایدار و هوشمند این شبکه ایفا میکند:





خدمات هماهنگی توکن NIL به عنوان ابزار پرداخت رسمی در پتنت (PETNet) و لایه هماهنگی شبکه مورد استفاده قرار میگیرد. هزینههای مرتبط با محاسبات ایمن، ذخیرهسازی غیرمتمرکز، استنتاج هوش مصنوعی و تراکنشها، همگی از طریق این توکن انجام میشوند. توسعهدهندگان میتوانند از NIL برای بهرهبرداری از زیرساختهای پیشرفته محاسبات محرمانه Nillion استفاده کنند.

محاسبات کور و ذخیرهسازی خصوصی کاربران و توسعهدهندگان با بهرهگیری از NIL میتوانند دادههای خود را به صورت رمزنگاریشده ذخیره کرده و محاسباتی کاملاً خصوصی و امن را در بستر نیلیون انجام دهند. این قابلیت، انقلابی در حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال به شمار میرود.

سهامگذاری (Staking) و امنیت شبکه دارندگان توکن NIL میتوانند با به اشتراکگذاری دارایی خود در فرآیند Staking، از امنیت شبکه پشتیبانی کرده و در عین حال پاداش دریافت کنند. همچنین، اعتبارسنجها ملزم به وثیقهگذاری توکن NIL برای تأیید تراکنشها و محاسبات هستند تا امنیت لایه هماهنگی به شکلی غیرمتمرکز تضمین شود.

حاکمیت غیرمتمرکز توکن NIL ابزاری قدرتمند برای مشارکت فعال در فرآیند تصمیمگیری شبکه است. دارندگان آن میتوانند با ارائه پیشنهادات و رأیگیری، در شکلگیری آینده نیلیون نقشآفرینی کنند؛ از بهروزرسانیهای پروتکل و تغییرات در پارامترهای شبکه گرفته تا تخصیص منابع و تأمین مالی ابتکارات جامعهمحور.









نام توکن: نیلیون (NIL)

کل عرضه : 1,000,000,000 NIL

حداکثر عرضه : بدون حد بالا (نرخ تورم سالانه 1٪، مشروط به مدل انتشار و حاکمیت مستقل)

عرضه اولیه در گردش: 195,150,000 NIL (19.52٪ از کل عرضه)









کل عرضه NIL به میزان 1 میلیارد با تیراژ اولیه 19.52 درصد است. تخصیص به شرح زیر است:









معماری توزیع توکن NIL با نگاهی راهبردی طراحی شده تا همزمان با تضمین امنیت، پویایی و نوآوری در شبکه نیلیون، منافع تمامی بازیگران این اکوسیستم نوین را به شکلی متوازن تأمین کند:





اکوسیستم و توسعه – ۲۹٪ بخش عمدهای از توکنها برای پشتیبانی از رشد مستمر اکوسیستم Nillion اختصاص یافته است. این منابع در راستای ایجاد انگیزه برای توسعهدهندگان، پاداشدهی به اعتبارسنجها، گسترش شبکه و اجرای ابتکارات استراتژیک به منظور تحقق پذیرش واقعی و کاربردی فناوری نیلیون بهکار گرفته میشود.

جامعه – ۲۰٪ برای نیلیون، جامعه تنها یک مخاطب نیست، بلکه هستهی اصلی تحول است. این بخش از توکنها به برنامههای تشویقی، کمکهای بلاعوض و طرحهای اجتماعی اختصاص یافته تا مشارکت فعال کاربران تقویت شود و حس مالکیت جمعی در شبکه شکل گیرد.

توسعه پروتکل – ۱۰٪ تحقیقات پیشرفته، ارتقاء مستمر پروتکل، و پوشش هزینههای عملیاتی بلندمدت، همگی از این بخش پشتیبانی میشوند تا ستون فقرات فنی نیلیون همواره در مسیر نوآوری و پایداری باقی بماند.

حامیان اولیه – ۲۱٪ این بخش به سرمایهگذاران مرحلههای Pre-Seed، Seed و دور تأمین مالی سال ۲۰۲۴ اختصاص یافته است؛ افرادی که با اعتماد زودهنگام خود، در شکلگیری زیربنای این پروژه نقشی کلیدی ایفا کردهاند.

مشارکتکنندگان اصلی – ۲۰٪ اعضای مؤسس، مشاوران متخصص و همکاران فنی Nillion Labs که از آغاز مسیر، در توسعه فناوری، تحقیق و رشد شبکه نقشآفرینی کردهاند، سهمی منصفانه از توکنها را به عنوان قدردانی از تلاشهای خود دریافت میکنند.









پس از راهاندازی شبکه اصلی، NIL باز شده و از طریق ایردراپ ها و تخصیص اولیه به شرکتکنندگان در جامعه، در جامعه توزیع میشود.













راهاندازی NIL نشاندهنده آغاز رسمی محاسبات کور است که برنامههای نوآورانهای مانند هوش مصنوعی شخصی، بازارهای داده و علم غیرمتمرکز (DeSci) را که بر اساس دادههای حساس ساخته شدهاند را قادر میسازد. شبکه نیلیون با تکیه بر این پیشرفت، توسعه اکوسیستم کاربردی خود را تسریع میبخشد، با بلاک چینهای عمومی بیشتری یکپارچه میشود، همکاری محاسباتی کور را افزایش میدهد و کارایی هماهنگی را به طور مداوم بهینه میکند. هدف این پروژه، تمرکززدایی بیشتر و کاهش تدریجی اتکا به نهادهای متمرکز است.



