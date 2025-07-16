گزارش رویدادهای ژانویه منطقه MX

نام توکن
تاریخ ایردراپ (تاریخ استیکینگ MX)
درصد افزایش قیمت (تا 31 ژانویه)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و
1. توکن MX چیست؟توکن MX، توکن ابزاری بومی صادر شده توسط MEXC است که اکوسیستم MEXC را پشتیبانی میکند. پلتفرم MEXC یک محیط معاملاتی امن و راحت برای علاقهمندان به ارز دیجیتال فراهم میآورد. علاوه بر این،
1. مزایای نگهداری MX چیست؟توکن MX توکن بومی و کاربردی صادر شده توسط MEXC است. نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که در رویدادهای پلتفرم مانند لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنند، جایی که کاربران می
توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این