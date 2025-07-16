گزارش رویدادهای ژانویه منطقه MX

در ژانویه، با بازگشت قیمت بیت کوین و گرم شدن بازار، قیمت توکن MX به اوج $3.98 رسید. هم زمان، تیم MEXC مقدار بازخرید و سوزاندن برای سه ماهه چهارم 2024 را اعلام کرد و عرضه در گردش توکن های MX را در 100 در ژانویه، با بازگشت قیمت بیت کوین و گرم شدن بازار، قیمت توکن MX به اوج $3.98 رسید. هم زمان، تیم MEXC مقدار بازخرید و سوزاندن برای سه ماهه چهارم 2024 را اعلام کرد و عرضه در گردش توکن های MX را در 100
در ژانویه، با بازگشت قیمت بیت کوین و گرم شدن بازار، قیمت توکن MX به اوج $3.98 رسید. هم زمان، تیم MEXC مقدار بازخرید و سوزاندن برای سه ماهه چهارم 2024 را اعلام کرد و عرضه در گردش توکن های MX را در 100 میلیون حفظ کرد. برای جزئیات بیشتر، اطلاعیه مرتبط را مطالعه کنید. نگهداری توکن های MX مزایای مختلفی در پلتفرم دارد و برای اطلاعات بیشتر درباره مزایای MX به "سه مزیت اصلی نگهداری MX" مراجعه کنید.

1. عملکرد داده های رویداد منطقه MX در ژانویه


در ژانویه 2025، MEXC در مجموع 106 رویداد ایردراپ برگزار کرد و جوایزی به ارزش بیش از $7.78 میلیون توزیع کرد که بازده سالانه 51% داشت.

طبق آمار MEXC، در میان ایردراپ های ژانویه، توکن OSOL بهترین عملکرد را داشت و 466% رشد کرد، درحالیکه JFOX با 325% افزایش در رتبه دوم قرار گرفت. افزایش قیمت PIDOG، SUT، IXS و TNT به ترتیب 201%، 138%، 120% و 115% بود. به طور کلی، سرمایه گذارانی که در این پروژه ها شرکت کردند، سودهای کوتاه مدت قابل توجهی کسب کردند، به ویژه دو پروژه برتر که بازده چشمگیری داشتند.

6 توکن برتر از نظر عملکرد در ژانویه 2025

نام توکن
تاریخ ایردراپ (تاریخ استیکینگ MX)
درصد افزایش قیمت (تا 31 ژانویه)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%

2. نحوه شرکت در رویدادهای ایردراپ توکن


کیک استارتر یک رویداد ایردراپ رایگان و انحصاری برای دارندگان MX است. اگر در 24 ساعت گذشته حداقل 25 توکن MX داشته باشید، واجد شرایط ثبت نام و شرکت در این رویداد هستید.

توجه داشته باشید که سیستم روزانه سه اسنپ شات تصادفی میگیرد. برای واجد شرایط بودن، اطمینان حاصل کنید که موجودی MX شما در 24 ساعت قبل از ساعت 23:59 (UTC+8) کمتر از 25 MX نشود. اگر اسنپ شات نشان دهد که موجودی شما در این بازه کاهش یافته است، واجد شرایط شرکت در رویداد نخواهید بود.

برای شرکت، به وبسایت رسمی MEXC بروید، از منوی بالا به بخش رویداد رفته و روی کیک استارتر کلیک کنید.


3. نحوه خرید MX

اگر هنوز دارنده MX نیستید اما قصد شرکت در کیک استارتر را دارید، میتوانید حداقل 25 توکن MX را در پلتفرم MEXC خریداری کنید تا واجد شرایط شوید. برای یادگیری نحوه خرید MX، به "خرید MX در یک دقیقه" مراجعه کرده و آموزش را دنبال کنید.

علاوه بر شرکت رایگان در ایردراپ ها، نگهداری توکن های MX تخفیف هایی در کارمزد معاملات ارائه میدهد. با داشتن MX، میتوانید از آن برای پرداخت کارمزد معاملات اسپات و فیوچرز USDT استفاده کرده و از تخفیف 20% بهره مند شوید. همچنین، اگر در 24 ساعت گذشته حداقل 500 MX داشته باشید، میتوانید 50% تخفیف در کارمزد معاملات دریافت کنید.

پلتفرم MEXC با طیف گستردهای از توکنها، کارمزد پایین، لیکوییدیتی عمیق، عملکرد روان، امنیت برتر و پشتیبانی مشتریان سریع، کاربران زیادی را جذب میکند و به انتخابی محبوب در بین تریدرها تبدیل شده است. این پلتفرم با رعایت اصل "کاربر در اولویت"، در تلاش است تا یک محیط معاملاتی ایمن و قابلاعتماد ایجاد کند.

سلب مسئولیت:این محتوا هیچگونه مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا مشاوره مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ داراییای محسوب نمیشود. مرکز دانستنی MEXC صرفاً اطلاعاتی جهت مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که بهطور کامل از ریسک های موجود آگاه هستید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام فعالیت های سرمایه گذاری به صورت مستقل از این سایت انجام میشوند.


