مرکز دانستنی ها/بخش MX/رویداد کسب درآمد/عملکرد داده...X در دسامبر

عملکرد داده‌های رویداد ویژه MX در دسامبر

در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و نرخ بازده سالانه به 71% رسید! با نگه داری توکن MX*URLS-MX_USDT* از مزایای پلتفرم بهره مند شوید. برای جزئیات بیشتر در مورد حقوق MX، میتوانید مقاله «سه مزیت اصلی دارندگان MX» را مطالعه کنید.

1. عملکرد داده های رویداد های منطقه MX در دسامبر


در دسامبر 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 120 رویداد ایردراپ برگزار کرد. این ایردراپ ها جوایزی به ارزش بیش از 7.98 میلیون دلار توزیع کردند و بازده سالانه این رویدادها به 54% رسید.

بر اساس آمار پلتفرم MEXC، در رویدادهای ایردراپ ماه دسامبر، شش توکن برتر بیش از 190% افزایش قیمت داشتند. در این میان، AIMONICA با عملکردی درخشان و رشد 606.11% جایگاه اول را به خود اختصاص داد. BLADE با رشد 510.80% در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، رشد توکن های SETAI، FLAY، SEN و TMAI به ترتیب 314.90%، 241.85%، 216.80% و 192.90% بود. به طور کلی، کاربران سرمایه گذار در این پروژه ها در مدت کوتاهی به سود قابلتوجهی دست یافتند، به ویژه دو پروژه اول که نرخ بازدهی بالاتری نشان دادند و جذابیت سرمایه گذاری بالایی داشتند.

6 ارز دیجیتال برتر در دسامبر 2024

نام پروژه
زمان ایردراپ
(زمان سپرده گذاری MX)
نرخ افزایش قیمت
(بر اساس داده های 31 دسامبر)
AIMONICA
2024/12/19
606.11%
BLADE
2024/12/23
510.80%
SETAI
2024/12/30
314.90%
FLAY
2024/12/3
241.85%
SEN
2024/12/29
216.80%
TMAI
2024/12/4
192.90%

2. چگونه در توکن ایردراپ شرکت کنیم؟


کیک استارتر یک ایردراپ رایگان و اختصاصی برای دارندگان توکن MX است. اگر طی 24 ساعت گذشته حداقل 25 توکن MX داشته باشید، میتوانید برای شرکت در این ایردراپ ثبت نام کنید.

نکات مهم: سیستم به صورت روزانه 3 بار اسنپشات تصادفی انجام میدهد. برای واجد شرایط بودن، باید اطمینان حاصل کنید که حداقل موجودی 25 MX در حساب اسپات شما، از ساعت 23:59 (UTC+8) روز قبل از شروع رویداد، به مدت 24 ساعت متوالی حفظ شده باشد. اگر در طول این بازه، موجودی MX شما کمتر از 25 شود، نمیتوانید در این ایردراپ شرکت کنید.

نحوه دسترسی به رویداد: وارد صفحه اصلی وبسایت MEXC شوید. از منوی بالای صفحه، زیر منوی【اسپات】را انتخاب کنید و ورودی【کیک استارتر】را مشاهده خواهید کرد.


3. چگونه MX بخریم؟


اگر شما هم اکنون دارنده توکن MX نیستید و میخواهید در ایردراپ کیک استارتر شرکت کنید، باید حداقل 25 توکن MX*URLS-MX_USDT* را در پلتفرم MEXC خریداری و نگهداری کنید. برای یادگیری چگونگی خرید توکن MX، میتوانید محتوای «خرید MX در یک دقیقه» را مطالعه کرده و طبق دستورالعمل ها خرید کنید.

نگهداری توکن MX علاوه بر امکان شرکت رایگان در ایردراپ ها، تخفیف های کارمزد معاملات را نیز به همراه دارد. اگر شما دارنده MX باشید، میتوانید از توکن MX برای تخفیف در کارمزد معاملات اسپات و قراردادهای مبتنی بر USDT استفاده کنید و از 20% تخفیف کارمزد بهره مند شوید. علاوه بر این، اگر موجودی اسپات MX شما طی 24 ساعت گذشته کمتر از 500 توکن نباشد، میتوانید از 50% تخفیف در کارمزد معاملات بهرهمند شوید.

پلتفرم معاملات MEXC به دلیل تنوع بالای توکنها، کارمزد پایین و تجربه کاربری روان، مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این پلتفرم همچنین به دلیل عمق بالای معاملات، امنیت، پایداری و پشتیبانی سریع از کاربران محبوب است. MEXC همیشه بر اساس اصل «اولویت به کاربران» در تلاش است تا یک پلتفرم معاملاتی امن و قابل اعتماد فراهم آورد.

بیانیه ریسک: این اطلاعات هیچگونه مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و هیچگونه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC تنها برای مرجع اطلاعاتی است و هیچ توصیه ای برای سرمایه گذاری نمیکند، لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل با ریسک های مرتبط آشنا شده و با دقت سرمایه گذاری کنید. تمامی فعالیت های سرمایه گذاری شما هیچ ارتباطی با این سایت ندارند.


ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

خرید MX در یک دقیقه

خرید MX در یک دقیقه

1. مزایای نگهداری MX چیست؟توکن MX توکن بومی و کاربردی صادر شده توسط MEXC است. نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که در رویدادهای پلتفرم مانند لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنند، جایی که کاربران می

3 مزیت برتر برای دارندگان MX

3 مزیت برتر برای دارندگان MX

توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این

چگونه با نگهداری MX درآمد غیرفعال کسب کنیم

چگونه با نگهداری MX درآمد غیرفعال کسب کنیم

با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟1. افزایش ارزش توکنمستقیم ترین راهی که

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

