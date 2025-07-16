



در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و نرخ بازده سالانه به 71% رسید! با نگه داری توکن MX*URLS-MX_USDT* از مزایای پلتفرم بهره مند شوید. برای جزئیات بیشتر در مورد حقوق MX، میتوانید مقاله «سه مزیت اصلی دارندگان MX» را مطالعه کنید.









در دسامبر 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 120 رویداد ایردراپ برگزار کرد. این ایردراپ ها جوایزی به ارزش بیش از 7.98 میلیون دلار توزیع کردند و بازده سالانه این رویدادها به 54% رسید.





بر اساس آمار پلتفرم MEXC، در رویدادهای ایردراپ ماه دسامبر، شش توکن برتر بیش از 190% افزایش قیمت داشتند. در این میان، AIMONICA با عملکردی درخشان و رشد 606.11% جایگاه اول را به خود اختصاص داد. BLADE با رشد 510.80% در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، رشد توکن های SETAI، FLAY، SEN و TMAI به ترتیب 314.90%، 241.85%، 216.80% و 192.90% بود. به طور کلی، کاربران سرمایه گذار در این پروژه ها در مدت کوتاهی به سود قابلتوجهی دست یافتند، به ویژه دو پروژه اول که نرخ بازدهی بالاتری نشان دادند و جذابیت سرمایه گذاری بالایی داشتند.





نام پروژه زمان ایردراپ (زمان سپرده گذاری MX) نرخ افزایش قیمت (بر اساس داده های 31 دسامبر) AIMONICA 2024/12/19 606.11% BLADE 2024/12/23 510.80% SETAI 2024/12/30 314.90% FLAY 2024/12/3 241.85% SEN 2024/12/29 216.80% TMAI 2024/12/4 192.90%









کیک استارتر یک ایردراپ رایگان و اختصاصی برای دارندگان توکن MX است. اگر طی 24 ساعت گذشته حداقل 25 توکن MX داشته باشید، میتوانید برای شرکت در این ایردراپ ثبت نام کنید.





نکات مهم: سیستم به صورت روزانه 3 بار اسنپشات تصادفی انجام میدهد. برای واجد شرایط بودن، باید اطمینان حاصل کنید که حداقل موجودی 25 MX در حساب اسپات شما، از ساعت 23:59 (UTC+8) روز قبل از شروع رویداد، به مدت 24 ساعت متوالی حفظ شده باشد. اگر در طول این بازه، موجودی MX شما کمتر از 25 شود، نمیتوانید در این ایردراپ شرکت کنید.





نحوه دسترسی به رویداد: وارد صفحه اصلی وبسایت MEXC شوید. از منوی بالای صفحه، زیر منوی【اسپات】را انتخاب کنید و ورودی【کیک استارتر】را مشاهده خواهید کرد.













اگر شما هم اکنون دارنده توکن MX نیستید و میخواهید در ایردراپ کیک استارتر شرکت کنید، باید حداقل 25 توکن MX*URLS-MX_USDT* را در پلتفرم MEXC خریداری و نگهداری کنید. برای یادگیری چگونگی خرید توکن MX، میتوانید محتوای «خرید MX در یک دقیقه» را مطالعه کرده و طبق دستورالعمل ها خرید کنید.





نگهداری توکن MX علاوه بر امکان شرکت رایگان در ایردراپ ها، تخفیف های کارمزد معاملات را نیز به همراه دارد. اگر شما دارنده MX باشید، میتوانید از توکن MX برای تخفیف در کارمزد معاملات اسپات و قراردادهای مبتنی بر USDT استفاده کنید و از 20% تخفیف کارمزد بهره مند شوید. علاوه بر این، اگر موجودی اسپات MX شما طی 24 ساعت گذشته کمتر از 500 توکن نباشد، میتوانید از 50% تخفیف در کارمزد معاملات بهرهمند شوید.





پلتفرم معاملات MEXC به دلیل تنوع بالای توکنها، کارمزد پایین و تجربه کاربری روان، مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این پلتفرم همچنین به دلیل عمق بالای معاملات، امنیت، پایداری و پشتیبانی سریع از کاربران محبوب است. MEXC همیشه بر اساس اصل «اولویت به کاربران» در تلاش است تا یک پلتفرم معاملاتی امن و قابل اعتماد فراهم آورد.



