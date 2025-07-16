شبکه Mind Network: پیشروی دوره جدیدی از حفاظت از حریم خصوصی و اینترنت غیرمتمرکز





پلتفرم MEXC به طور رسمی معاملات اسپات و فیوچرز FHE را راه اندازی کرده است. میتوانید FHE را روی پلتفرم MEXC . میتوانید FHE را روی پلتفرم MEXC واریز کنید یا مستقیماً در معاملات اسپات یا فیوچرز FHE شرکت کنید.





در همان زمان، میتوانید از صفحه رویداد +MEXC Airdrop دیدن کنید تا در رویدادهای سپرده/تجارت FHE شرکت کنید و جوایز رویداد به ارزش 130,000 USDT را سهیم شوید.









شبکه مایند (Mind Network) یک پروتکل نوآورانه در دنیای رمزنگاری است که به طور ویژه برای هوش مصنوعی و وب 3 طراحی شده و با ارائه قابلیت های پیشرفته حفاظت از حریم خصوصی دادهها و همکاریهای امن، تجربه ای بینظیر از تعاملات دیجیتال را فراهم می آورد. این شبکه به سیستم های هوش مصنوعی قدرت می دهد تا با امنیت کامل فعالیت کنند، تصمیمات مستقل اتخاذ نمایند و بهطور مشترک در اکوسیستم های غیرمتمرکز همکاری نمایند.





در بطن این شبکه، یک زیرساخت رمزنگاری پیشرفته به نام رمزنگاری همشکل کاملاً کاملاً (FHE) قرار دارد که با هدف ایجاد یک وب کاملاً رمزگذاری شده و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی طراحی شده است. این فناوری بهطور خاص برای حفاظت از داده ها و بهینه سازی محاسبات هوش مصنوعی در دنیای مدرن ارائه شده است. شبکه مایند با ارائه این ویژگی ها در بخش های مختلفی چون هوش مصنوعی، بلاکچینهای مدولار، بازیهای دیجیتال، مدیریت دارایی و همچنین شبکههای غیرمتمرکز (DePIN) تحول چشمگیری ایجاد کرده است.





همچنین، با همکاری برجسته ترین فعالان صنعت مانند Zama، شبکه مایند در حال توسعه پروتکل HTTPZ است که یک پروتکل اینترنتی بدون اعتماد (Zero Trust) محسوب می شود و استانداردی جدید برای تعاملات قابل اعتماد در فضای Web3 و محاسبات دادههای زنجیره ای به ارمغان می آورد. این ابتکار جدید، گامی مؤثر به سوی ایجاد جهانی امنتر و کاملاً دیجیتالی شده در دنیای ارزهای دیجیتال و فناوریهای نوین است.













شبکه مایند (Mind Network) با موفقیت 12.5 میلیون دلار از سرمایه گذاران برجسته خطرپذیر، از جمله Binance Labs، Cogitent، HashKey، Animoca Brands، Chainlink و دیگران، جذب کرده است. این حمایت مالی قوی از سوی این شرکتها، نشاندهنده چشمانداز بلندپروازانه و پتانسیل عظیم این پروتکل در دنیای نوین ارزهای دیجیتال و فناوری های پیشرفته است. افزون بر این، شبکه مایند با دریافت دو کمکهزینه تحقیقاتی از بنیاد اتریوم، توانسته است گامهای قابل توجهی در پیشبرد فناوری رمزنگاری همشکل (FHE) بردارد.

این شبکه، با همکاری با پیشگامان صنعت همچون Zama، به تسریع پذیرش جهانی فناوری FHE پرداخته است. Mind Network شبکه مایند با پیادهسازی TFHE-rs v1.0.0 (اولین کتابخانه FHE آماده تولید زاما) در کاربردهای عملی، به عنوان نخستین پروژهای شناخته میشود که این فناوری پیشرفته را بهطور واقعی در جهان دیجیتال به کار می برد. علاوه بر این، چندین پایگاه کد منبعباز FHE-Rust از جمله FCN (شبکه اجماع FHE)، MindChain، Swarms-rust و غیره، بهصورت رایگان در اختیار جامعه توسعهدهندگان قرار گرفته است.





این همکاریهای راهبردی و نوآورانه باعث تحول چشمگیر در زمینه محاسبات رمزگذاریشده و پیشبرد چشمانداز شبکه ای کاملاً امن و رمزگذاری شده برای Web3 و هوش مصنوعی شده است. با تکیه بر تحقیقات پیشرفته، مشارکت های قوی صنعتی و تعهد به نوآوری منبعباز، شبکه مایند در مسیر رهبری آینده محاسبات رمزگذاریشده قرار دارد. بهوسیله ارائه امنیت مبتنی بر FHE، Mind Network استانداردهای جدیدی برای حریم خصوصی، امنیت و اعتماد در دنیای غیرمتمرکز تنظیم میکند و فضای دیجیتال آینده را بهسوی دنیایی امنتر و پایدارتر هدایت مینماید.

















اکوسیستم AgenticWorld یک اکوسیستم هوش مصنوعی غیرمتمرکز است که با هدف ارائه امنیت و استقلال به عوامل هوش مصنوعی طراحی شده است. این پلتفرم پیشرفته بر پایه فناوری رمزنگاری هم شکل (FHE) ساخته شده و از محاسبات رمزگذاری شده برای تضمین حفظ حریم خصوصی داده ها در سیستم های چند عامله (MAS) بهره میبرد. AgenticWorld نهتنها یک لایه امنیتی بسیار پیشرفته ارائه میدهد، بلکه به عنوان یک هاب قابلیت همکاری نیز عمل میکند، که به هوش مصنوعی این امکان را میدهد تا بدون نیاز به اعتماد متقابل در اکوسیستم های Web3 و DeFi با یکدیگر تعامل کند. این پلتفرم از هویتهای غیرمتمرکز و یادگیری ماشینی محرمانه نیز پشتیبانی میکند، بهگونهای که فرآیند های هوش مصنوعی بهطور کامل در امنیت و حریم خصوصی به انجام میرسند.









زنجیره ذهنی MindChain نخستین بلاک چین عمومی است که بهطور ویژه بر اساس FHE طراحی شده و برای پشتیبانی از عوامل هوش مصنوعی ایجاد شده است. این بلاک چین پیشرفته از محاسبات رمزگذاریشده برای حفاظت از دادهها و تضمین امنیت همکاری ها در اکوسیستمهای هوش مصنوعی مستقل استفاده میکند. MindChain علاوه بر این، با ادغام تکنولوژیهای مدارک دانش صفر (ZKP)، محیطهای اجرایی مورد اعتماد (TEE)، محاسبات چند حزبی (MPC)، هویت های غیرمتمرکز و چارچوب های محاسباتی GPU، مقیاسپذیری و انعطاف پذیری را برای کاربران خود به ارمغان میآورد. این بلاک چین پیشرفته، در کنار افزایش امنیت، به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که در یک فضای غیرمتمرکز و کاملاً امن، به توسعه و اجرای اپلیکیشنهای هوش مصنوعی بپردازند.









پل FHE که توسط Chainlink توسعه یافته است، یک پروتکل امن برای ارتباطات زنجیره ای است که از FHE و پروتکل آدرس مخفی (SAP) استفاده میکند تا تراکنش های خصوصی و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی را فعال کند. این پل پیشرفته به طور ویژه برای اطمینان از قابلیت همکاری یکپارچه در اکوسیستم های مختلف بلاک چینی طراحی شده و ارتباطات میان بلاکچینهای مختلف را با امنیت و حریم خصوصی کامل ممکن می سازد. با این ویژگی، FHE Bridge استاندارد جدیدی را برای انجام تراکنش های خصوصی و امن در دنیای ارزهای دیجیتال معرفی میکند.









بلاک چین MindChain اولین بلاک چین مبتنی بر FHE است که به طور خاص برای عوامل هوش مصنوعی طراحی شده است. این چالش های امنیتی و اعتمادی را که عوامل هوش مصنوعی در هر دو محیط Web2 و Web3 با آن مواجه هستند، بررسی میکند و تضمین میکند که آنها میتوانند در یک محیط کاملا خصوصی و حفظ یکپارچگی عمل کنند.





با استفاده از FHE، MindChain محاسبات را به طور مستقیم روی داده های رمزگذاری شده انجام می دهد، به این معنی که عوامل هوش مصنوعی می توانند اطلاعات حساس را بدون نیاز به رمزگشایی پردازش کنند. این رویکرد انقلابی حریم خصوصی دادهها، امنیت و همکاری غیرقابل اعتماد را تضمین میکند و MindChain را به یک زیرساخت حیاتی برای اکوسیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل می کند.









معماری AgenticWorld برای پشتیبانی از اکوسیستم ایمن، پویا و بسیار مستقل از عوامل هوش مصنوعی هوشمند طراحی شده است. این شامل چهار لایه کلیدی است - لایه عامل AI، لایه پسوند، لایه پایه و لایه سرویس - که هر یک نقش حیاتی در فعال کردن عملیات یکپارچه هوش مصنوعی دارند:









این لایه به عنوان رابط میان عوامل هوش مصنوعی در دنیای Web2 و Web3 عمل کرده و از پلتفرم های متنوعی پشتیبانی می کند. این پشتیبانی شامل:





پلتفرم های Web3 همچون Swarms ، Eliza و Virtuals که فضای امن و غیرمتمرکزی برای تعاملات هوش مصنوعی فراهم میآورند.

پلتفرم های Web2 مانند World AI Health و DeepSeek که به دنیای سنتیتر و متمرکزتر تعلق دارند، اما با قابلیت های مدرن ادغام میشوند.

این لایه همچنین قابلیت گسترش به ادغامهای آینده را دارد، که به طور پیوسته دامنه قابلیتهای آن را افزایش خواهد داد و به عامل های هوش مصنوعی اجازه میدهد در فضای گستردهتری به فعالیت بپردازند.









لایه پسوند یک راه حل امنیتی جامع را برای عوامل هوش مصنوعی فراهم میآورد که به حفاظت از داده ها و فرآیند های حیاتی در اکوسیستم های غیرمتمرکز کمک میکند. این لایه شامل ویژگیهای زیر است:





امنیت اجماع : تضمین میکند که تصمیمگیری ها در محیط های غیرمتمرکز به طور کاملاً قابل اعتماد انجام شود.

امنیت محاسباتی : از یکپارچگی و صحت پردازش های هوش مصنوعی در محیط های پیچیده محافظت میکند.

امنیت دادهها : مدیریت دادهها را بهطور خصوصی و امن انجام میدهد و از افشای اطلاعات حساس جلوگیری میکند.

امنیت ارتباطات: تعاملات میان عاملها را در سراسر شبکهها ایمن میکند و از هرگونه تهدید یا نفوذ جلوگیری مینماید.









در بطن این لایه، MindChain قرار دارد که توسط مؤلفههای زیر پشتیبانی میشود:





و Rangen : یک مولد اعداد تصادفی واقعی و امن روی زنجیره که توسط FHE طراحی شده است، که اطمینان از تصادفی بودن و امنیت بالای داده ها را فراهم می آورد.

شبکه اجماع FHE: ی ک شبکه برای اجماع امن در محیطهای رمزگذاریشده که به تسهیل همکاری و هماهنگی میان عوامل هوش مصنوعی کمک میکند.

شبکه رمزگشایی FHE: این شبکه برای رمزگشایی دادههای رمزنگاریشده و ارائه اطلاعات به صورت ایمن طراحی شده است.

و AgentConnect Hubs: این هاب ها به تسهیل همکاری های ایمن میان عوامل هوش مصنوعی کمک کرده و امکان تعامل بی دغدغه در اکوسیستمهای غیرمتمرکز را فراهم میآورد.









لایه سرویس انواع مختلف خدمات غیرمتمرکز را از طریق هاب ها ادغام میکند تا قابلیتهای پیشرفته ای را برای عوامل هوش مصنوعی فراهم آورد. این خدمات شامل:





اثباتهای دانش صفر (ZKPs) از طریق Lumoz : این سرویس امکان تأیید حریم خصوصی را در تعاملات هوش مصنوعی بهبود میبخشد و از انتشار اطلاعات حساس جلوگیری میکند.

محیطهای اجرایی مورد اعتماد (TEE) از طریق Phala : این سرویس اجرای ایمن برنامههای هوش مصنوعی را در محیطهای غیرمتمرکز ممکن میسازد.

ذخیرهسازی، حافظه و قابلیت همکاری از طریق Chainlink : این سرویس اطمینان میدهد که دادهها بهطور یکپارچه مدیریت میشوند و امنیت آنها در سرتاسر شبکه حفظ میشود.

محاسبات GPU از طریق io.Net : قدرت پردازش مقیاسپذیر برای هوش مصنوعی را فراهم میکند و امکان اجرای پردازشهای پیچیده و زمانبر را بهصورت سریع و بهینه فراهم میآورد. از طریق: قدرت پردازش مقیاسپذیر برای هوش مصنوعی را فراهم میکند و امکان اجرای پردازشهای پیچیده و زمانبر را بهصورت سریع و بهینه فراهم میآورد.

خدمات استنتاج از طریق Allora : این سرویس بهینهسازی پیشبینیهای هوش مصنوعی را در زمان واقعی ممکن میسازد و به افزایش دقت و سرعت تصمیمگیریهای خودکار کمک میکند.

و AgentText از طریق Aptos: از ارتباطات مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش متن پشتیبانی میکند و قابلیتهای نوینی در تعاملات متنی و پردازش زبان طبیعی برای عوامل هوش مصنوعی فراهم میآورد.

این لایه ها بهطور کلی یک اکوسیستم پویا و امن برای هوش مصنوعی فراهم میآورند که در آن همکاری و پردازش ها به بهترین شکل ممکن انجام میشود.













همانطور که اکوسیستم AgenticWorld به یک زیرساخت هوش مصنوعی کاملاً غیرمتمرکز تبدیل می شود، توکن FHE به دارایی بنیادی تبدیل می شود که چشم انداز آن را تقویت می کند. FHE که برای مقیاسپذیری، امنیت و کاربرد طراحی شده است، چیزی بیش از یک توکن است – این رگ حیاتی عصر جدید اینترنت است که در آن حریم خصوصی، هوشمندی و تمرکززدایی همگرا میشوند.









اکوسیستم FHE یا رمزنگاری همشکل در اکوسیستم AgenticWorld نقش محوری ایفا میکند و از جنبههای مختلف به تقویت و گسترش تعاملات هوش مصنوعی در دنیای غیرمتمرکز کمک مینماید. برخی از نقشهای اساسی FHE در این اکوسیستم عبارتند از:





هوش نیرومند : FHE بهعنوان یک ابزار کلیدی در آموزش و اجرای کارهای هوشمند برای عوامل هوش مصنوعی عمل میکند. این تکنولوژی امکان ایجاد چرخه پاداش و سوخت آموزش را فراهم میآورد، که بهطور مستقیم به توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی و یادگیری آن کمک میکند.

محاسبات حفظ حریم خصوصی : یکی از ویژگیهای برجسته FHE تضمین امنیت محاسبات است. این تکنولوژی از حریم خصوصی دادهها محافظت میکند و در عین حال امکان انجام پرداختهای محاسباتی را در دنیای دیجیتال فراهم میآورد، بدون اینکه نیاز به افشای دادهها وجود داشته باشد.

حکومت غیرمتمرکز: FHE امکان مشارکت در MindDAO را فراهم میکند، جایی که کاربران و عوامل هوش مصنوعی میتوانند پیشنهادات مبتنی بر مرکز برای شکلدهی به آینده AgenticWorld ارائه دهند. این نوع حکومت غیرمتمرکز، قدرت را در دستان جامعه قرار داده و امکان تصمیمگیریهای جمعی را فراهم میآورد.

جریان ارزش متقاطع زنجیرهای: FHE به کمک پروتکلهای ارتباطی، قابلیت همکاری یکپارچه را میان شبکههای مختلف بلاکچینی مانند MindChain، Ethereum و BNB Smart Chain از طریق پلهای رسمی زنجیرهای فراهم میآورد. این ویژگی باعث میشود که تراکنشها و تعاملات میان این زنجیرهها بهصورت بیدردسر و امن صورت گیرد.









سرمایهگذاری بر روی توکنهای FHE و راهاندازی AgenticWorld تنها شروع راه است. در آینده، چشماندازهای جذابی برای این فناوری وجود دارد که میتواند نقشهای جدیدی در دنیای دیجیتال و غیرمتمرکز ایفا کند. برخی از پتانسیلهای آینده FHE عبارتند از:





محیطهای آموزشی پیشرفته برای عوامل هوش مصنوعی : FHE امکان ایجاد محیطهای امن و خصوصی برای آموزش و ارتقای توانمندیهای عوامل هوش مصنوعی فراهم میآورد. این محیطها میتوانند بهطور خاص به نیازهای یادگیری محرمانه و محاسبات پیچیده پرداخته و قابلیتهای پیشرفته را توسعه دهند.

برنامههای غیرمتمرکز هوش مصنوعی در دنیای واقعی : با توسعه FHE ، امکان پیادهسازی برنامههای غیرمتمرکز در دنیای واقعی فراهم میشود. این برنامهها میتوانند در صنعتهایی چون سلامت، مالی، تولید و سایر بخشها به کار گرفته شوند، بدون اینکه دادههای حساس به خطر بیفتد.

ابزارهای هماهنگی زنجیرهای : در آینده، FHE به کمک ابزارهایی که برای هماهنگی میان زنجیرهها طراحی میشود، به تسهیل همکاری میان شبکههای مختلف بلاکچینی کمک خواهد کرد. این ابزارها به تعامل بیدغدغه در سراسر اکوسیستمهای غیرمتمرکز کمک خواهند کرد.

حکومت کاملاً مبتنی بر جامعه از طریق MindDAO: FHE امکان ارتقای حکومت غیرمتمرکز را از طریق MindDAO فراهم میآورد. در آینده، این نوع حکومت کاملاً مبتنی بر جامعه خواهد بود، بهگونهای که اعضای آن به صورت مستقیم در فرآیندهای تصمیمگیری و ایجاد تغییرات در اکوسیستم مشارکت خواهند داشت.





این چشماندازها نمایانگر آیندهای پویا و نوآورانه هستند که در آن FHE بهعنوان یک فناوری حیاتی، محور تحولات مهم در دنیای Web3 و هوش مصنوعی خواهد بود.









نگهداری از توکنهای $FHE به شما این امکان را میدهد که به کل اکوسیستم AgenticWorld و Mind Network دسترسی انحصاری پیدا کنید و در خط مقدم نوآوریهای غیرمتمرکز هوش مصنوعی قرار بگیرید. برای دارندگان FHE، مزایای قابل توجهی وجود دارد که از مشارکت فعال در این اکوسیستم بهرهبرداری میکنند. در ادامه، برخی از مزایای کلیدی برای دارندگان توکنهای FHE آورده شده است:





1）دسترسی اولیه و کاربردی (Early Access & Utility)

نگهداشتن توکنهای $FHE به شما اجازه میدهد که به عوامل غیرمتمرکز هوش مصنوعی دسترسی داشته باشید و آنها را فعال کنید. علاوه بر این، میتوانید در برنامههای کاربردی هوش مصنوعی در دنیای واقعی مشارکت کنید و به تقویت وظایف هوشمند و آموزشهای هوش مصنوعی کمک کنید. این به شما امکان میدهد تا در پروژههای نوآورانه و پیشرفتهای که در حال شکلگیری هستند، نقش مؤثری ایفا کنید.





2）جوایز کسب کنید (Earn Rewards)

با توکنهای FHE خود را استیک کرده، عوامل هوشمند را آموزش دهید و منابع محاسباتی را تقویت کنید، جوایزی دریافت خواهید کرد. این جوایز از فعالیتهای شما و رشد شبکه ناشی میشود، به طوری که شما به طور مستقیم از مشارکت خود در توسعه اکوسیستم بهرهمند خواهید شد. این امر نه تنها شما را به عنوان یک عضو فعال در اکوسیستم میسازد، بلکه منافع مالی و پاداشهای متنوعی برای شما به همراه خواهد داشت.





3）قدرت حکومت (Governance Power)

با نگهداری توکنهای FHE، شما به MindDAO وارد خواهید شد و میتوانید در پیشنهادات مبتنی بر مرکز مشارکت کنید تا بر توسعه AgenticWorld تأثیر بگذارید. این به شما این فرصت را میدهد که در شکلدهی به طرحها، مشارکتها و تصمیمات اصلی شبکه دخیل شوید. شما نه تنها از حاکمیت در اکوسیستم برخوردار خواهید شد، بلکه به عنوان یک شریک فعال در هدایت آینده این پروژه عمل خواهید کرد.





4）حفاظت پیشرفته از حریم خصوصی (Advanced Privacy Protection)

داشتن توکن های $FHE به شما این امکان را میدهد که به محاسبات مبتنی بر FHE دسترسی پیدا کنید، که به شما خدمات هوش مصنوعی حفظ حریم خصوصی ارائه میدهد. این خدمات از دادههای شما در حین استفاده محافظت کرده و اطمینان میدهد که اطلاعات حساس شما بهطور امن در شبکه پردازش میشود، بدون اینکه خطر افشای آنها وجود داشته باشد.

با نگهداشتن توکنهای $FHE، شما نه تنها به یک فضای غیرمتمرکز و امن وارد میشوید، بلکه به عنوان یک تأثیرگذار در مسیر پیشرفت هوش مصنوعی غیرمتمرکز و Web3 نقش مهمی ایفا خواهید کرد.









اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد با نقدینگی بالا، گزینه های اهرمی انعطاف پذیر و ویژگی های تبدیل بدون درز هستید، MEXC انتخاب ایده آل شما است. فرصت سرمایه گذاری روی توکن امیدوارکننده FHE را از دست ندهید!





1）برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد شوید.

اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید. 2）توکن "FHE" را در نوار جستجو جستجو کنید ورا انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار، قیمت و سایر پارامترها را برای تکمیل معامله وارد کنید.







