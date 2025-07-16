راه شیری (MilkyWay): یکپارچه سازی امنیت بلاک چین و تقویت اکوسیستم مدولار





در چشمانداز کنونی فناوری بلاکچین، امنیت دچار گسست و پراکندگی شده است. پروژهها و زنجیرههای مختلف، هر یک بهصورت جزیرههایی مستقل عمل میکنند؛ با ساختارهای تأییدکنندهی خاص و شبکههای جداگانهای که نهتنها منابع را هدر میدهند، بلکه داراییها را پراکنده و امنیت کل اکوسیستم را تضعیف میسازند. این شالودهی پارهپاره، کارآمدی را نیز قربانی زیرساختهای موازی و اضافه میکند.





در این میان، MilkyWay همچون پلی که میان کهکشانهای دیجیتال کشیده میشود، با رویکردی نوآورانه وارد عمل شده است. این پلتفرم پیشگام، با بهرهگیری از مکانیزم استیکینگ مجدد (Restaking)، این شکافها را پر میکند؛ بهگونهای که داراییهای سهامدار قادر خواهند بود بهطور همزمان چندین زنجیره را ایمن سازند.









راه شیری MilkyWay ، ستارهای نوظهور در کهکشان فناوری بلاکچین، در دسامبر ۲۰۲۳ با چشماندازی جسورانه پا به میدان گذاشت. این پروژه حاصل همافزایی و دانش مهندسانی کارکشته از نهادهای پیشرویی چون Tendermint، Osmosis، Cosmostation، Oak Security و Composable Finance است؛ تیمی که تجربه و تخصص را با نگاهی آیندهنگرانه در هم آمیختهاند.





راه شیری MilkyWay خود را به عنوان لایه امنیتی نسل آینده برای اکوسیستم بلاکچین مدولار معرفی کرده است. این پروتکل با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفتهای چون توکنهای استیکینگ نقدشونده (LSTs)، استیکینگ مجدد (Restaking) و خدمات اعتبارسنجی داراییها (AVS)، توازنی هوشمندانه میان امنیت، نقدینگی و بازدهی سرمایه ایجاد میکند.





با ادغام گسترده در بیش از دهها پلتفرم پیشرو در حوزه DeFi، MilkyWay دریچهای نو به سوی فرصتهای مالی گشوده است؛ از معاملات، اهرم و وامدهی گرفته تا کسب همزمان جوایز استیکینگ و درآمدهای مضاعف DeFi برای کاربران. امروز، با ارزشی قفلشده (TVL) نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار، MilkyWay نهتنها مسیر خود را در میان پروژههای برتر تثبیت کرده، بلکه آیندهای پرنور برای امنیت یکپارچه و نوآوری در دنیای بلاکچین رقم میزند.





















راه شیری (MilkyWay) راهکاری نوین برای استیکینگ مایع توکن TIA – دارایی بومی شبکه Celestia – ارائه میدهد؛ پلی میان امنیت شبکه و فرصتهای مالی غیرمتمرکز.

با سپردهگذاری TIA در MilkyWay، کاربران در ازای آن توکن نمایندهای به نام milkTIA دریافت میکنند؛ توکنی که نهتنها نقش رسید زنجیرهای را ایفا میکند، بلکه دروازهای به دنیای DeFi به شمار میآید.

در حالی که TIA مستقیماً در خدمت امنسازی شبکه Celestia قرار میگیرد، milkTIA همچنان فعال و سودآور باقی میماند. کاربران میتوانند از آن در طیف متنوعی از کاربردهای مالی بهرهبرداری کنند، از جمله:

تأمین نقدینگی برای جفتارزها در صرافی غیرمتمرکز Osmosis

مشارکت در معاملات دائمی در پلتفرمهایی چون Levana و dYdX

استفاده از milkTIA بهعنوان وثیقه برای وامگیری در پروتکل Mars

با MilkyWay، کاربران دیگر مجبور به انتخاب میان امنیت شبکه یا کسب بازدهی نیستند؛ این پلتفرم آیندهای را ترسیم میکند که در آن نقدشوندگی، امنیت و بهرهوری سرمایه، همزمان و همراستا تحقق مییابند.













معماری مدولار Celestia با جداسازی لایه اجرا از لایههای اجماع و در دسترسسازی داده، تحولی بنیادین در زیرساخت بلاکچین ایجاد کرده است. با این حال، محدودیتهای ذاتی در لایه اجماع آن – بهویژه عدم پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و مدیریت حسابهای متقابل زنجیرهای – چالشهایی جدی برای پیادهسازی راهکارهای استیکینگ مایع به همراه دارد.





برای پاسخ به این نیاز، MilkyWay راهکاری هوشمندانه برگزیده است: این پروتکل بر بستر Osmosis مستقر شده و با استفاده از قراردادهای هوشمند CosmWasm، امکان سپردهگذاری، برداشت و توزیع پاداش توکن TIA را به شکلی امن، شفاف و خودکار فراهم میکند.





از سوی دیگر، برای مدیریت تعاملات پیچیده میان قراردادهای استیکینگ و شبکه Celestia، MilkyWay به یک زیرساخت نظارتی خارج از زنجیره (off-chain monitoring system) متکی است؛ سیستمی اختصاصی که وظیفه هماهنگی، پیگیری و تضمین صحت عملیات بینزنجیرهای را برعهده دارد. بهمنظور حفظ امنیت و اطمینان از یکپارچگی عملکرد، MilkyWay از یک شبکه اعتبارسنجی منتخب و مورد اعتماد بهره میبرد. در حال حاضر، این مجموعه متشکل از ۲۰ اعتبارسنج فعال است که با دقت بالا، فرآیند تأیید و نظارت بر کل چرخه فعالیت پروتکل را هدایت میکنند.













1. استیک کنندگان در Celestia و Initia کاربرانی که توکنهای TIA یا INIT را استیک میکنند، میتوانند بدون نیاز به قفلکردن داراییهای خود، از پاداشهای پایه استیکینگ بهرهمند شوند. در عین حال، آنها آزادی عمل برای مشارکت در طیف گستردهای از فرصتهای DeFi را نیز حفظ میکنند – ترکیبی از امنیت و انعطافپذیری مالی.





2. استیک کنندگان مجدد کاربرانی که داراییهای خود را پیشتر استیک کردهاند، میتوانند با استیکینگ مجدد (Restaking)، از آنها برای تأمین امنیت پروژهها و خدمات نوظهور استفاده کنند. این مکانیزم امکان دریافت پاداشهای اضافی را فراهم میآورد، بیآنکه پاداشهای اصلی خود را از دست بدهند – بازدهی مضاعف برای کاربران هوشمند.





3. سرمایهگذاران و تأمینکنندگان نقدینگی برای آنها که بهدنبال تنوعبخشی به پرتفوی خود هستند، MilkyWay فرصتی کمنظیر فراهم میآورد: قرار گرفتن در معرض زنجیرههای مدولار، مشتقات استیکینگ مایع (LSD) و خدمات بازخرید دارایی، مسیری نو برای کسب بازدهی پایدار و هوشمندانه.





4. توسعهدهندگان خدمات امنیتی (AVS Builders) سازندگان پروژهها میتوانند با استفاده از MilkyWay، در کوتاهترین زمان ممکن، یک لایه امنیتی مقیاسپذیر و قابل اعتماد راهاندازی کنند – بینیاز از طراحی توکن بومی، جذب سهامدار، راهاندازی مجموعه اعتبارسنج، یا ایجاد اعتماد از پایه در بازار. این مسیر، سرعت استقرار پروژهها را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.





5. اپراتورها و اعتبارسنج ها اپراتورهای گره و اعتبارسنجها میتوانند با پشتیبانی از چندین سرویس اعتبارسنجی دارایی (AVS) در سراسر شبکه MilkyWay، جریانهای درآمد متنوعتری ایجاد کرده و نقش خود را در اکوسیستمهای چندزنجیرهای آیندهمحور تقویت کنند.









۱. زیرساختی قابل اعتماد و حسابرسیشده پلتفرم MilkyWay به عنوان پیشگام استیکینگ مایع در اکوسیستم Celestia، بر پایه امنیتی قوی و ساختاری کاملاً شفاف بنا شده است. قراردادهای هوشمند این پلتفرم تحت ممیزیهای دقیق امنیتی قرار گرفتهاند و عملکرد آن، با تأیید جامعه و مشارکت فعال کاربران، اعتماد گستردهای را به دست آورده است.





۲. بهرهوری سرمایه به حداکثر ممکن پلتفرم MilkyWay به کاربران امکان میدهد تا بدون فداکردن نقدینگی، از پاداشهای استیکینگ بهرهمند شوند و در عین حال، در اکوسیستم گسترده DeFi نیز مشارکت داشته باشند. به لطف قابلیت استیکمجدد، کاربران میتوانند با یک دارایی، چندین شبکه را ایمنسازی کرده و بازدهی مضاعف کسب کنند – بهینهسازی هوشمندانه سرمایه در بالاترین سطح.





۳. امنیتی بیدرز، منعطف و مقیاسپذیر این پروتکل با ارائه یک چارچوب plug-and-play برای استیک مجدد امنیتی (Restaked Security)، مسیر را برای پروژهها ساده کرده است: دیگر نیازی به ایجاد شبکههای اعتبارسنجی از ابتدا نیست. توسعهدهندگان تنها نیازمندیهای امنیتی خود را تعیین میکنند و کاربران بر اساس پاداشهای مشوق، در تأمین امنیت مشارکت مینمایند – مقیاسپذیری سریع، بدون پیچیدگی.





۴. اکوسیستمی جامعهمحور و ترکیبپذیر پلتفرم MilkyWay فراتر از یک پلتفرم است؛ این پروژه، هستهای برای شکلگیری یک اکوسیستم زنده و جامعهمحور است که شامل پلهای میانزنجیرهای، پروتکلهای DeFi، ارائهدهندگان خدمات اعتبارسنجی (AVS) و اپراتورهای گره میشود. با ترکیب امنیت مشترک و نقدینگی متقابل، MilkyWay اثری چرخدندهوار در سراسر دنیای بلاکچین مدولار بهوجود میآورد – جریانی پایدار از رشد، نوآوری و تعامل.









کوین MILK، توکن بومی پلتفرم MilkyWay، نهتنها یک دارایی ساده، بلکه ابزاری حیاتی برای حاکمیت، مشارکت و خلق ارزش در اکوسیستم است. این توکن بهصورت دوگانه عمل میکند: دارایی حاکمیتی – دارندگان MILK نقشی مستقیم در شکلدهی به آینده MilkyWay دارند. از ارتقاهای کلیدی پروتکل و تنظیم ساختار هزینهها گرفته تا تصمیمگیری درباره ویژگیهای جدید و مسیر توسعه، رأی و نظر آنها راهبرد پروژه را تعیین میکند.

ابزار تقسیم درآمد – MILK همچنین در نقش دارایی مولد درآمد ظاهر میشود. بخشی از سود حاصل از فعالیتهای پروتکل بین دارندگان این توکن توزیع میگردد، و بدین ترتیب مشارکت در حاکمیت، با بازدهی مالی همراه است. بهعنوان بخشی از استراتژی رشد جامعهمحور MilkyWay، ۱۰٪ از کل عرضه توکن MILK به عنوان پاداش به سهامداران TIA اختصاص داده شده است؛ حرکتی برای تقدیر از مشارکتکنندگان اولیه و تشویق به تعامل پایدار با اکوسیستم.









کوین MilkyWay از طریق راهحلهای نوآورانهای برای استقرار مایعات و راهحلهای بازسازی مجدد، به چالش امنیت زنجیره بلوکی تکه تکه میپردازد. با تزریق کارایی سرمایه بیشتر و شتاب جامعه محور به اکوسیستم بلاک چین مدولار، MilkyWay به عنوان یک بازیگر کلیدی در این فضا ظاهر میشود – به خوبی ارزش توجه شما را دارد زیرا بلاک چینهای مدولار همچنان در حال تکامل هستند.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطالب به منزله مشاوره در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط نیست، و همچنین به عنوان توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی عمل نمی کند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.