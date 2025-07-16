مسیر سودآوری MicroStrategy: آیا استراتژی "برد منفعل بیت ‌کوین" واقعاً مؤثر است؟





پس از سه سال، با توجه به افزایش اخیر بیت کوین به بالاترین حد خود، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در تاریخ 12 نوامبر به رقم چشمگیر 3.11 تریلیون دلار رسید که در 24 ساعت گذشته 6.8 درصد افزایش داشته و از رکورد قبلی 3.069 تریلیون دلار که در 9 نوامبر 2021 ثبت شده بود، پیشی گرفت.





در همین حال، سهام MicroStrategy در تاریخ 11 نوامبر به بالاترین حد خود رسید و با افزایش 25.73 درصدی در تنها یک روز به 340 دلار رسید. اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، در پلتفرم X اشاره کرد که حجم معاملات روزانه MicroStrategy به رقم حیرت انگیز 12 میلیارد دلار رسید که شش برابر حجم معاملات غولهایی مانند JPMorgan یا General Electric است.





مایکرو استراتژی MicroStrategy، شرکتی که به طور سنتی با "تولید" مرتبط نیست، با سرمایه گذاری های جسورانه و قابل توجه خود در بیت کوین، ارزش گذاری سنتی بازار را به چالش کشیده است. این استراتژی باعث شده MicroStrategy به یکی از بزرگترین و منحصر به فردترین بازیگران در میان دارندگان جهانی بیتکوین تبدیل شود.













مایکل سیلور Michael Saylor، بنیانگذار مشترک MicroStrategy، شهرتی به عنوان یک پیشگام در سرمایه گذاری در بیت کوین کسب کرده است. در گفت و گو اخیر خود با تحلیلگران Bernstein، سیلور تفکرات پشت استراتژی جسورانه بیتکوین MicroStrategy را توضیح داد. او با قاطعیت بیت کوین را به عنوان یک ذخیره ارزش برتر نسبت به پول نقد معرفی کرد، به ویژه در دوران افزایش تورم و خطرات کاهش ارزش ارز.





اما رویکرد MicroStrategy به بیت کوین به هیچوجه یک استراتژی ساده خرید و نگهداری نیست—بلکه یک حرکت حساب شده برای جمع آوری منابع از طریق انتشار اوراق قرضه به منظور خرید بیت کوین است، که به طور استراتژیک از اهرم برای افزایش سود استفاده میکند.





استراتژی نگهداری بلندمدت و انباشت: از سال 2020، MicroStrategy سرمایهگذاری های بزرگ مقیاس در بیت کوین انجام داده و آن را به عنوان یک دارایی استراتژیک بلندمدت معرفی کرده است. بر اساس سوابق دقیق در وب سایت SaylorTracker، از زمانی که MicroStrategy استراتژی سرمایه گذاری بیت کوین خود را در آگوست 2020 آغاز کرد، این شرکت در بازار بیتکوین بسیار فعال بوده و در مجموع 44 معامله خرید و تنها یک مورد فروش بیت کوین انجام داده است. (توجه: SaylorTracker وب سایتی است که سوابق انباشت بیت کوین MicroStrategy را پیگیری میکند و نقاط سبز نشان دهنده خرید بیت کوین است.)





مایکرواستراتژی MicroStrategy منابع مالی را از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل جمعآوری کرده و طرح "21/21" خود را اجرا میکند، که هدف آن جمع آوری 42 میلیارد دلار در سه سال آینده است (21 میلیارد دلار از طریق انتشار سهام و 21 میلیارد دلار از طریق اوراق قرضه با درآمد ثابت) برای خرید بیتکوین بیشتر.

مایکرواستراتژی MicroStrategy تأکید زیادی بر مدیریت و گسترش داراییهای بیت کوین خود دارد و شاخص "BTC Yield" را برای پیگیری رشد دارایی های بیت کوین به ازای هر سهم معرفی کرده است.

مایکرواستراتژی MicroStrategy شفافیت بالایی در سرمایهگذاری های بیت کوین خود حفظ میکند و به طور منظم دارایی های بیت کوین و داده های مالی مرتبط را افشا میکند. این شرکت همچنین به مقررات و استانداردهای حسابداری مرتبط، مانند تنظیمات کاهش ارزش برای بیتکوینهای نگهداری شده، پایبند است.

مایکرواستراتژی MicroStrategy ساختار سرمایه خود را از طریق استفاده هوشمندانه از اهرم و استراتژیهای مالی بهینه میکند تا ریسکها را کاهش داده و بازدهها را افزایش دهد، به دقت روندهای بازار و تغییرات مقرراتی را زیر نظر دارد تا استراتژی سرمایهگذاری خود را در صورت لزوم تنظیم کند.









با دو عامل تقویت کننده پیروزی انتخاباتی ترامپ و افزایش بیتکوین به بالای 89,000 دلار، سهام MicroStrategy (MSTR) به رکورد تاریخی 356 دلار رسید. این صعود چشمگیر آن را به یکی از بهترین سهامهای ایالات متحده در سال جاری تبدیل کرده است.









بر اساس دادهها (تا اکتبر 2024)، MicroStrategy که یکی از بزرگترین دارندگان بیتکوین است، شاهد افزایش بیش از 1600 درصدی سهام خود (MSTR) از زمانی که استراتژی سرمایه گذاری بیتکوین خود را در آگوست 2020 آغاز کرد، بوده است. این عملکرد از بیتکوین و همچنین سهامهای بزرگ فناوری S&P 500 مانند Nvidia پیشی گرفته است.









امسال، عملکرد MSTR نسبت به بیتکوین حتی برجستهتر بوده است. بر اساس دادههای بازار:

از ابتدای سال تا کنون، بیتکوین 135.4 درصد افزایش یافته، در حالی که MSTR با 606.26 درصد رشد همراه بوده است.

در 30 روز گذشته، بیتکوین حدود 35.1 درصد افزایش یافته، در حالی که MSTR 76.82 درصد رشد کرده است.





در حال حاضر، مجموع دارایی های بیتکوین MicroStrategy به 279,420 BTC رسیده است، با هزینه خرید کلی حدود 11.9 میلیارد دلار، که میانگین قیمت هر بیتکوین حدود 42,692 دلار بوده است. با قیمت فعلی بیتکوین به 89,000 دلار، داراییهای بیتکوین MicroStrategy دارای سود تحققنیافتهای معادل حدود 13 میلیارد دلار هستند. مایکل سیلور در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که امسال، عملیاتهای سرمایهای MicroStrategy به بازده 26.4 درصدی بیتکوین دست یافته و سود خالصی معادل حدود 49,936 بیتکوین برای سهامداران ایجاد کرده است. این معادل 157.5 بیتکوین در روز است، بدون احتساب هزینه های عملیاتی یا سرمایهگذاریهایی که معمولاً با استخراج بیتکوین همراه است.









موفقیت جسورانه و استراتژیک MicroStrategy در سرمایه گذاری در بیت کوین موجب ایجاد علاقه فزاینده ای در میان سرمایه گذاران نهادی شده و بیت کوین را به یک دارایی جدی برای بررسی تبدیل کرده است. در حالی که ممکن است سرمایهگذاران فردی نتوانند مقیاس سرمایهگذاری MicroStrategy را تقلید کنند، اتخاذ رویکرد سرمایهگذاری آن و اضافه کردن بیتکوین به پرتفو میتواند راهی نویدبخش و جدید را برای آنها باز کند.





پلتفرم MEXC بهترین پلتفرم برای خرید BTC است و خدمات برجستهای همراه با یکی از رقابتیترین کارمزدها در بازار ارائه میدهد. چه شما علاقهمند به معاملات فیوچرز باشید و چه تریدر اسپات، MEXC مجموعهای کامل از گزینههای معاملاتی را فراهم کرده است که تجربهای استثنایی را به شما ارائه میدهد.





آماده شروع هستید؟ بیایید بررسی کنیم چگونه میتوانید بیتکوین را در MEXC خریداری کنید!





گام 1: وارد وب سایت رسمی MEXC شوید و بر روی بخش [اسپات] در تب [اسپات] در بالای صفحه کلیک کنید.

گام 2: در قسمت اصلی، [BTC/USDT] را انتخاب کنید یا مستقیماً [BTC/USDT] را جستجو کنید.

گام 3: بر روی [خرید BTC] کلیک کنید.









گام 1: وارد اپلیکیشن MEXC شوید و بر روی [معامله] ضربه بزنید.

گام 2: بر روی [اسپات] ضربه بزنید، [BTC/USDT] را در قسمت اصلی انتخاب کنید یا مستقیماً [BTC/USDT] را جستجو کنید.

گام 3: بر روی [خرید BTC] ضربه بزنید.













سلب مسئولیت : این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و به عنوان مشاوره سرمایهگذاری در نظر گرفته نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را به طور کامل درک کرده و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.



