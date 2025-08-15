صرافی MEXC تازه آغازگر رقابت بزرگ مسابقات فیوچرز MEXC Win شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود به عنوان بزرگترین مسابقه معاملات فیوچرز تیمی سال شناخته شود. این رقابت با مجموع جایزهای چشمگیر به ارزش 10 میصرافی MEXC تازه آغازگر رقابت بزرگ مسابقات فیوچرز MEXC Win شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود به عنوان بزرگترین مسابقه معاملات فیوچرز تیمی سال شناخته شود. این رقابت با مجموع جایزهای چشمگیر به ارزش 10 می
آغاز مسابقات فیوچرز MEXC Win با استخر جوایز 10,000,000 تتری (USDT)

8/15/2025
0m
صرافی MEXC تازه آغازگر رقابت بزرگ مسابقات فیوچرز MEXC Win شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود به عنوان بزرگترین مسابقه معاملات فیوچرز تیمی سال شناخته شود. این رقابت با مجموع جایزهای چشمگیر به ارزش 10 میلیون تتر و جایزه ویژهای تا سقف 2 بیت کوین برای برترین معاملهگر انفرادی، توجه معامله گران حرفهای و آماتور را از سراسر جهان به خود جلب کرده است. مشارکت گسترده فعالان بازار و ارزش بالای جوایز، این مسابقات را به فرصتی استثنایی برای سنجش مهارت های معاملاتی و افزایش اعتبار در جامعه سرمایه گذاران تبدیل کرده است.

1. فرصتی استثنایی برای کسب سود چشمگیر


آماده باشید برای یکی از بزرگ ترین رویدادهای معاملاتی سال! مسابقات فیوچرز MEXC Win فرصتی کم نظیر را برای معامله گران در سراسر جهان فراهم کرده است:

  • مجموع جوایز چشمگیر: تا سقف 10 میلیون تتر که با افزایش تعداد شرکتکنندگان رشد میکند.
  • راه های متنوع برای پیروزی: رقابت های تیمی، مسابقات انفرادی، پاداشهای ثبت نام زودهنگام، چالش های روزانه و جوایز رتبه بندی برترین ها.
  • فرآیند آسان مشارکت: تنها با ثبت نام و آغاز معاملات فیوچرز، وارد رقابت برای دریافت جوایز شوید.

این رویداد فرصتی است تا چه به عنوان عضوی از یک تیم و چه به عنوان یک معامله گر مستقل، مهارت های خود را به نمایش بگذارید و از جوایز ارزشمند بهره مند شوید.

2. تاریخ های مهم


  • ثبت نام زودهنگام: 6 اوت – 9 اوت 2025
  • ثبت نام رهبر تیم: 6 اوت – 26 اوت 2025
  • ثبت نام اعضا: 6 اوت – 2 سپتامبر 2025
  • دورهٔ رقابت: 13 اوت – 2 سپتامبر 2025

3. قوانین و جوایز


مسابقات MEXC Win دارای پنج سطح جایزه است که با افزایش تعداد شرکت کنندگان به صورت تدریجی فعال می شوند و در نهایت می توانند به سقف 10,000,000 USDT برسند. ساختار جوایز این رقابت، هم در بخش تیمی و هم در بخش انفرادی، جذابیت بالایی برای معاملهگران دارد.

3.1 پاداش ثبت نام زودهنگام – 40,000 USDT به صورت کوپن معاملات فیوچرز


در دوره ثبت نام زودهنگام، اولین 2,000 کاربری که نام نویسی کنند و حجم معاملات آن ها بیش از 50,000 USDT باشد، در مجموع 40,000 USDT کوپن فیوچرز را به صورت مشترک دریافت خواهند کرد.

3.2 جوایز رقابت تیمی – 20% از کل صندوق جوایز ویژه تیم ها

ده تیم برتر بر اساس رتبه بندی نرخ سودآوری، صندوق جوایز تیمی را بین خود تقسیم خواهند کرد.

  • رهبر تیم برنده بهطور انحصاری 20% از کل جوایز تیمی را دریافت می کند.
  • اعضای واجد شرایطی که در بین 10 نفر اول از نظر نرخ سود و زیان قرار بگیرند، 30% از صندوق جوایز تیمی را بین خود تقسیم میکنند.
  • 50% باقیمانده به طور مساوی بین سایر اعضای تیم که حداقل حجم معاملات تعیین شده را داشته باشند، توزیع خواهد شد.

3.3 جوایز رقابت انفرادی – سه فرصت روزانه برای برنده شدن


1) گردونه شانس روزانه – برندهشدن صددرصدی، سهمی معادل 25% از کل صندوق جوایز

به ازای هر 75,000 USDT حجم معاملات روزانه در فیوچرز، کاربر یک بار فرصت چرخاندن گردونه شانس دریافت میکند (حداکثر 3 بار در روز). جوایز این بخش شامل اعتبار معاملاتی فیوچرز تا سقف 2,025 USDT است.

2) پاداش چالش روزانه Checkpoint – سهمی معادل 25% از کل صندوق جوایز

با تحقق الزامات حجم معاملات در هر مرحله از یک روز معاملاتی، امکان دریافت پاداشی تا سقف 53USDT به صورت اعتبار فیوچرز فراهم خواهد بود.

3) چالش جدول برترینها (Leaderboard Challenge) – سهمی معادل 30% از کل صندوق جوایز

در طول دوره برگزاری رویداد، کاربرانی که حجم معاملات تجمعی آنها در قراردادهای فیوچرز USDT-M حداقل 20,000 USDT باشد، در دو جدول مجزا رتبهبندی خواهند شد:

  • جدول برترینها بر اساس حجم معاملات روزانه: 200 نفر نخست، 20% از کل صندوق جوایز را بهصورت اعتبار معاملاتی فیوچرز بین خود تقسیم میکنند.
  • جدول برترینها بر اساس نرخ سود (PNL): 100 نفر نخست، 10% از کل صندوق جوایز را به صورت ایردراپ بیت کوین و اعتبار معاملاتی فیوچرز دریافت خواهند کرد.

4. نحوه مشارکت


شروع کار بسیار ساده است. کافی است وارد حساب کاربری خود در MEXC شوید، از صفحه اصلی به بخش MEXC Win بروید، روی گزینه ثبت نام (Register Now) کلیک کنید و انتخاب کنید که مایلید به عنوان رهبر تیم یا عضو تیم در رقابت حضور داشته باشید.
پس از تکمیل ثبت نام، معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید، نرخ سودآوری (PNL) خود را افزایش دهید، در رتبهبندیها صعود کنید و برای دستیابی به جوایز ارزشمند این تورنمنت تلاش کنید.

5. نکات معاملاتی و استراتژی های برنده شدن


  • پاداش ثبتنام زودهنگام: نخستین 2,000 معامله گر که ثبت نام کرده و به حجم معاملات هدف برسند، در مجموع 40,000 USDT کوپن پاداش دریافت خواهند کرد.
  • رهبری تیم: بهعنوان رهبر تیم، از 20% اضافه بر صندوق جوایز تیم خود بهره مند شوید.
  • تنوع در فعالیت ها: حجم معاملات خود را به طور متعادل در بخش های مختلف شامل گردونه شانس، چالش های روزانه و جدول رتبه بندی توزیع کنید تا حداکثر پاداش را به دست آورید.
  • صعود در جداول برترینها: جدول برترین ها بر اساس نرخ سود و زیان (PNL) شامل ایردراپ بیت کوین است و می تواند هدفی ارزشمند برای کسب جوایز بزرگ باشد.

6. چرا نباید این فرصت را از دست بدهید


رویداد MEXC Win: میدان آتشین فیوچرز هیجان انگیزترین مسابقه معاملات رمزارزی در نیمه دوم سال 2025 شناخته میشود. با صندوق جوایزی به ارزش 10,000,000 USDT، جایزه ای تا سقف 2 بیت کوین برای برترین معامله گران انفرادی و دهها روش مختلف برای کسب پاداش، این رقابت فرصتی استثنایی برای ترکیب مهارت، هیجان و سودآوری فراهم میکند.


همین حالا ثبت نام کنید و معامله ای انجام دهید که می تواند مسیر حرفه معاملاتی شما را تغییر دهد. سفر شما به سوی یک تجربه معاملاتی پربازده و پرهیجان از اینجا آغاز میشود.

