سؤالات متداول - معاملات پیش-بازار









معاملات پیش-بازار یک سرویس فرابورس (OTC) منحصر به فرد است که توسط پلتفرم MEXC ارائه می شود. این سرویس به معاملهگران این امکان را می دهد تا توکن های جدید را قبل از اینکه رسماً در بازار لیست شوند، خرید و فروش کنند. در این فرآیند، خریداران و فروشندگان می توانند قیمت های خود را تعیین کرده و بر اساس آن، معاملات خود را مطابق با شرایط دلخواه انجام دهند. این ویژگی به معامله گران فرصتی طلایی میدهد تا توکن ها را با قیمت های مطلوب خود تضمین کرده و پیش از ورود این توکن ها به بازار آزاد، از مزایای اولیه بهرهبرداری کنند. به یاد داشته باشید که برای حداکثر کردن موفقیت معاملات خود، آگاهی کامل از فرآیند ها و الزامات این نوع معاملات ضروری است.









1）در معاملات پیش-بازار MEXC، کاربران این فرصت را دارند که توکن ها را پیش از لیست رسمی آن ها در بازار خرید و فروش کنند.

2）معامله گران میتوانند انتخاب کنند که بهعنوان میکر، سفارشهایی با قیمت های از پیش تعیین شده ایجاد کنند، یا به عنوان تیکر، با پذیرش سفارش های موجود، معاملات را تکمیل کنند.

3）برای اطمینان از تسویه به موقع، خریداران و فروشندگان هر دو ملزم به ارائه وثیقه هستند. پس از تحویل موفقیت آمیز، وثیقه فروشنده پس از تسویه حساب مسترد می شود، در حالی که وثیقه خریدار به عنوان مبلغ پرداختی در هنگام تسویه اعمال خواهد شد.

4）در حال حاضر، معاملات پیش-بازار تحت حساب اسپات MEXC انجام میشود.













ایجاد سفارش: از عملکرد [ایجاد سفارش] برای تنظیم مقدار توکن هایی که می خواهید با قیمت دلخواه خود بخرید استفاده کنید، سپس سفارش را در دفترچه سفارش ارسال کنید.

سفارش فروش را انتخاب کنید: برای یافتن سفارش فروش منطبق، دفترچه سفارش را مرور کنید و توکن را با قیمت لیست شده فروشنده خریداری کنید.

پس از تکمیل سفارش، فقط منتظر بمانید تا تسویه حساب تکمیل شود.









ایجاد سفارش: از عملکرد [ایجاد سفارش] برای تعیین قیمت فروش مورد نظر خود استفاده کنید و سفارش خود را در دفترچه سفارش ثبت کنید.

سفارشات خرید را انتخاب کنید: برای یافتن سفارش خرید منطبق، کتاب سفارش را مرور کنید و توکن های خود را به قیمت پیشنهادی خریدار بفروشید.

پس از تکمیل سفارش، فقط منتظر بمانید تا تسویه حساب تکمیل شود.





اگر می خواهید جزئیات بیشتری در مورد فرآیند معاملات قبل از بازار کسب کنید، می توانید به راهنماها مراجعه کنید: "راهنمای معاملات پیش-بازار" و "معاملات پیش-بازار MEXC چیست؟" برای اطلاعات بیشتر













- هنگام ثبت سفارش، وثیقه و کارمزد خریدار به طور موقت مسدود می شود. پس از تکمیل سفارش، خریدار به سادگی باید منتظر تاریخ تسویه حساب باشد.

در صورت تحویل سفارش توسط فروشنده، خریدار مبلغ مربوطه ژتون را دریافت می کند و هزینه وثیقه و معامله در هنگام تسویه کسر می شود.

در صورت عدم تحویل سفارش توسط فروشنده، وثیقه خریدار مسدود می شود و خریدار وثیقه فروشنده را به عنوان غرامت دریافت می کند. ضمناً کارمزد معامله از وثیقه خریدار کسر خواهد شد.









هنگامی که فروشنده سفارشی ایجاد میکند، هزینه های وثیقه و معامله به طور موقت مسدود میشود. در طول دوره تسویه حساب، برای فروشنده ضروری است که اطمینان حاصل کند حساب اسپات او دارای نشانه های کافی برای انجام تعهدات تحویل است.





در هنگام تسویه، اگر فروشنده توکن ها را با موفقیت تحویل دهد، این توکن ها به طور امن به حساب اسپات خریدار منتقل می شوند و حساب اسپات فروشنده از طرف خریدار پرداخت میشود. در عین حال، وثیقه فروشنده مسدود شده و کارمزد معامله کسر میشود.





در صورتی که فروشنده توکن ها را تحویل ندهد، وثیقه وی ضبط میشود. بخشی از وثیقه توسط پلتفرم به عنوان کارمزد انحلال جمع آوری شده و مابقی به عنوان غرامت به طرف مقابل پرداخت میشود. در حال حاضر، MEXC هیچ کارمزد معاملهای دریافت نمیکند و تمام وثیقهها به خریدار جبران میشود.





توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم تحویل، هزینه تراکنش همچنان اعمال میشود. MEXC تنها در صورتی که سفارش ناقص باشد یا لیست پروژه لغو شود، هزینه تراکنش را بازپرداخت میکند.









سفارشات تکمیل نشده را می توان در هر زمان لغو کرد. اما پس از تکمیل سفارش، دیگر امکان لغو آن وجود ندارد و باید منتظر بمانید تا فرآیند تسویه حساب به طور کامل انجام شود. اگر لیستینگ توکن با تأخیر مواجه شود، سفارشهای تکمیل شده همچنان معتبر خواهند بود و زمان جدید برای تسویه حساب به صورت جداگانه اعلام میشود. در صورتی که لیستینگ توکن لغو شود، تمام سفارشهای تکمیل شده به طور کامل بازپرداخت میشوند و سفارش های تکمیل نشده نیز لغو خواهند شد.









زمان تسویه زمان مشخص شده ای است که فروشنده کل مقدار توکن های توافق شده در معامله پیش-بازار را به خریدار منتقل می کند. زمان تسویه خاص را می توان در بخش اطلاعات در صفحه معامله پیش-بازار یافت.













کارمزد تراکنش: عموماً کارمزد تراکنش به عنوان درصد مشخصی از کل مبلغ تراکنش دریافت می شود. در حال حاضر، MEXC کارمزد معامله پیش-بازار صفر دارد.

سایر کارمزدها: اگر فروشنده نتواند تعهدات تحویل را در زمان مشخص شده انجام دهد، MEXC کارمزدی را از وثیقه فروشنده دریافت می کند و مابقی آن به خریدار جبران می شود. در حال حاضر، MEXC هیچ کارمزدی دریافت نمی کند و تمام وثیقه ها به عنوان غرامت به خریدار استفاده می شود.





لطفا توجه داشته باشید که هیچ کارمزدی برای سفارش های تکمیل نشده دریافت نمی شود. علاوه بر این، کارمزد معاملات پیش-بازار با سایر بازارهای معاملاتی در MEXC متفاوت است. برای کارمزدهای خاص، لطفاً به جزئیات توکن در صفحه معاملات پیش-بازار MEXC مراجعه کنید.









کارمزد معامله خریدار بر اساس مبلغ سفارش و نرخ کارمزد محاسبه می شود در حالی که کارمزد معامله فروشنده بر اساس مبلغ وثیقه و نرخ کارمزد تعیین می شود.

نرخ کارمزد: این درصد مشخصی از ارزش معامله است و بسته به توکن مورد معامله متفاوت است. برای نرخ کارمزد خاص یک توکن، لطفاً به جزئیات توکن مربوطه در صفحه معاملات پیش-بازار MEXC مراجعه کنید.









نرخ وثیقه نمایانگر بخشی از ارزش کل سفارش است که باید به عنوان وثیقه تعهد شود. عدم تکمیل تحویل در زمان تعیین شده ممکن است منجر به ضبط وثیقه گردد. نرخ وثیقه بر اساس عواملی چون ریسک ذاتی توکن و شرایط بازار تعیین میشود. برای مشاهده نرخ وثیقه مربوط به یک توکن خاص، لطفاً به جزئیات توکن مربوطه در صفحه معاملات پیش-بازار MEXC مراجعه فرمایید.









مقدار منجمد شده خریدار = ارزش سفارش مبلغ ثابت فروشنده = ارزش سفارش × نرخ وثیقه (Z%)

به عنوان مثال، اگر Z% = 100% باشد، مقدار منجمد شده برای یک معامله 1000 USDT قبل از بازار به شکل زیر محاسبه خواهد شد: 1000 USDT × 100% = 1000 USDT.





به طور کلی، اگر فروشنده نتواند در مدت زمان تعیینشده تحویل دهد، پلتفرم بخشی از وثیقه فروشنده را به عنوان کارمزد دریافت میکند و مابقی به عنوان غرامت به خریدار تعلق میگیرد. در حال حاضر، MEXC هیچ کارمزد معاملهای دریافت نمیکند و کل وثیقه به عنوان غرامت به خریدار ارائه میشود.









در حال حاضر، معاملات پیش-بازار از تکمیل جزئی سفارشات پشتیبانی نمی کند.









قیمت در معاملات پیش-بازار MEXC توسط رفتار بازار خریداران و فروشندگان تعیین می شود. این قیمت ممکن است دقیقاً منعکس کننده قیمت واقعی لیستینگ توکن جدید در زمان راه اندازی نباشد. در حالی که معاملات پیش-بازار می تواند انتظارات قیمت بازار را نشان دهد، قیمت واقعی لیستینگ توکن ممکن است تحت تأثیر عوامل دیگری قرار گیرد و هیچ ارتباط مستقیمی بین این دو وجود ندارد.









برای فروشندگان: عدم تحویل کامل مقدار توکن به موقع منجر به ضبط مبلغ وثیقه سفارش میشود. برای خریداران: اگر فروشنده توکن ها را به طور کامل یا به موقع تحویل ندهد، خریدار غرامت دریافت خواهد کرد، اما تعداد مربوط به توکن های مشخص شده در سفارش را دریافت نخواهد کرد.