



پلتفرم MEXC به طور رسمی رویداد «مسابقه دوران طلایی: هدیه شمش طلا و بیتکوین» را با استخر جوایز مجموعاً 10 میلیون USDT آغاز کرده است. این رویداد برای همه کاربران—چه تازه وارد و چه حرفهای—قابل دسترسی است و فرصتی منحصر به فرد برای کسب جوایز ویژه فراهم میکند. هدف رویداد، ارائه تجربه ای سطح بالا برای کاربران جهانی و فراهم کردن شرایط آسان برای شرکت و دریافت جوایز سخاوتمندانه است.









ثبت نام زود هنگام: 13 ژوئن، ساعت 16:00 تا 17 ژوئن، ساعت 15:55

ثبت. نام عمومی: 13 ژوئن، ساعت 16:00 تا 4 ژوئیه، ساعت 08:00

مدت رویداد: 13 ژوئن، ساعت 16:00 تا 4 ژوئیه، ساعت 08:00

دوره قرعه کشی: 13 ژوئن، ساعت 16:00 تا 5 ژوئیه، ساعت 08:00

انتخاب بر اساس هش بلاک BTC: شماره برنده بر اساس پنج رقم آخر اولین هش بلاک بیت کوین پس از ساعت 12:00:00 (UTC) در تاریخ 4 ژوئیه 2025 تعیین خواهد شد.









1）کاربران از کشورها یا مناطق غیرمحدود مجاز به شرکت در این رویداد هستند.

2）حساب های بازار ساز و حساب های فرعی سازمانی واجد شرایط نیستند.

3）تنها معاملات فیوچرز با کارمزد غیر صفر در این رویداد محاسبه میشوند.

4）یشتر جوایز نیازی به احراز هویت KYC ندارند، اما برندگان جایزه بزرگ (با ارزش بیش از 10,000 USDT) باید ظرف 7 روز احراز هویت پیشرفته را تکمیل کنند تا جایزه با موفقیت به آنها تعلق گیرد.













رویداد میانسال MEXC شامل چهار بخش اصلی است:پاداش ثبت نام زودهنگام، کارت خراش روزانه، گردونه شانس هفتگی، و قرعه کشی جایزه بزرگ.





برای شرکت در این رویداد، کافی است در طول دوره رویداد روی دکمه ثبت نام کلیک کرده و معاملات فیوچرز انجام دهید. تعداد شانس های شرکت در قرعه کشی بر اساس حجم معاملات شما محاسبه میشود و به شما امکان میدهد در فعالیت های کارت خراش روزانه، گردونه شانس هفتگی، و قرعهکشی جایزه بزرگ شرکت کنید.













نحوه شرکت:

1) در بازه ثبت نام زودهنگام، به صفحه رویداد مراجعه کرده و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید تا ثبت نام خود را کامل نمایید.

2) حجم معاملات فیوچرز شما در طول رویداد باید حداقل 50,000 USDT باشد.

3) اولین 2,000 کاربر ثبت نامی که شرط حجم معاملات را برآورده کنند، مجموعاً 40,000 USDT کپن دریافت خواهند کرد. پاداش ها محدود بوده و بر اساس اولویت ثبت نام توزیع میشوند.

4) تمامی پاداش ها پس از پایان رویداد پرداخت خواهند شد.





















نحوه مشارکت:

1) به صفحه رویداد بروید و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

2) در هر روز از مدت رویداد، با هر 50,000 USDT حجم معامله تجمعی، 1 شانس خراش دریافت میکنید. حداکثر 5 شانس خراش در روز قابل دریافت است.

3) پس از واجد شرایط شدن، به بخش جوایز روزانه رفته و از ناحیه خراش برای دریافت جوایز استفاده کنید. هر خراش، مقدار پاداش تصادفی را نشان میدهد. استخر جوایز محدود است و تا زمان تکمیل موجودی در دسترس خواهد بود.

4) جوایز بهصورت بلادرنگ یا حداکثر ظرف 24 ساعت توزیع میشوند. اعتبار پاداش: 7 روز.





نکات:

1) برای استفاده از یک شانس، روی کارت را خراش کنید کلیک کنید یا با انتخاب خراش همه، همه شانس های موجود را هم زمان استفاده کنید.

2) شانسهای خراش قابلیت انباشت دارند و میتوانند در هر زمانی از دوره قرعهکشی رویداد استفاده شوند.

مثال: اگر در روز اول 5 شانس کسب شود اما استخر جوایز خالی باشد و در روز دوم نیز 5 شانس دیگر هنگام فعال بودن استخر کسب شود، کاربر میتواند هر 10 شانس را در روز دوم استفاده کند.













نحوه شرکت:

1) وارد صفحه رویداد شوید و روی دکمه ثبت نام کنید کلیک کنید.

2) در طول رویداد، به ازای هر 2,000,000 USDT حجم معاملات هفتگی، 1 شانس چرخش دریافت میکنید (حداکثر 5 بار در هفته).

3) پس از واجد شرایط شدن، به بخش شگفتی های هفتگی بروید و از گردونه شانس برای دریافت پاداش استفاده کنید. هر چرخش یک پاداش تصادفی ارائه میدهد. جوایز محدود بوده و تا زمان موجود بودن در دسترس هستند.

4) پاداش ها به صورت لحظه ای یا حداکثر تا 24 ساعت توزیع میشوند. اعتبار پاداش: 7 روز.









نکات:

1) روی دکمه چرخش در مرکز گردونه کلیک کنید تا از یک شانس استفاده شود، یا روی چرخش همه بزنید تا همه شانس های موجود به طور هم زمان استفاده شوند.

2) شانس های چرخش قابل انباشت هستند و در هر زمان طی دوره قرعه کشی قابل استفادهاند. مثال: اگر در هفته 1 تعداد 5 شانس کسب شود اما استخر جوایز خالی باشد و در هفته 2 با فعال بودن استخر، 5 شانس دیگر کسب شود، کاربر میتواند در هفته 2 مجموعاً 10 بار چرخش انجام دهد.













نحوه شرکت:

1) ابتدا به صفحه رویداد مراجعه کرده و روی دکمه ثبت نام کن کلیک کنید.

2) به ازای هر 10,000,000 USDT حجم معاملات تجمعی در طول رویداد، یک کد قرعه کشی منحصر به فرد دریافت خواهید کرد. تعداد ورودیها محدودیتی ندارد.

12:00 UTC در تاریخ 4 ژوئیه 2025 تعیین میشود. کدی که بیشترین تطابق را داشته باشد، برنده جایزه بزرگ نهایی شامل شمش طلا و BTC خواهد بود. برای شفافیت، نتیجه از طریق سایت 3) شماره برنده براساس پنج رقم آخر هش اولین بلاک بیت کوین پس از ساعتتعیین میشود. کدی که بیشترین تطابق را داشته باشد، برنده جایزه بزرگ نهایی شاملخواهد بود. برای شفافیت، نتیجه از طریق سایت blockchain.com قابل بررسی است.

4) جوایز ظرف 7 روز کاری پس از پایان رویداد توزیع خواهند شد.









میتوانید کدهای قرعه کشی خود برای شرکت در قرعه کشی جایزه بزرگ نهایی را در صفحه رویداد مشاهده کرده و بررسی کنید که آیا ورودی شما برنده شده است یا خیر.









برای مشاهده جزئیات کامل درباره نحوه توزیع جوایز، قوانین شرکت و سیاست های پاداش، لطفاً به قوانین کامل رویداد در صفحه رسمی رویداد مراجعه کنید.





