نحوه ذخیره تاریخچه سفارش‌ های فیوچرز MEXC: راهنمای گام به گام برای دانلود فایل‌ های PDF سفارش‌ های تاریخی و جریان سرمایه





در معاملات رمزارزها، سابقه سفارش های فیوچرز نقش شواهد کلیدی در مستند سازی فعالیت های معاملاتی کاربران را ایفا می کند. این داده ها بهویژه در بازنگری استراتژی ها و ارزیابی عملکرد معامله گر اهمیت بالایی دارند. استخراج و ذخیره این سوابق برای پایش دقیق، حسابرسی و تهیه مستندات کامل از تاریخچه معاملات، اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر است.









سفارش فیوچرز نوعی سفارش معاملاتی است که کاربران در صرافی های متمرکز (مانند MEXC) ثبت می کنند و حاوی مجموعه ای از پارامتر ها و شرایط اجرایی است. این پارامترها شامل جفت ارز معاملاتی (برای مثال BTCUSDT )، حجم و قیمت سفارش، نوع سفارش (لیمیت، مارکت و غیره)، جهت پوزیشن معاملاتی (باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت)، مدت اعتبار سفارش و موارد دیگر میشود. برای آشنایی بیشتر، به مطلب « معاملات فیوچرز چیست؟ » مراجعه کنید.





پس از ثبت سفارش فیوچرز رمزارزی، صرافی بر اساس قوانین تعیین شده آن را اجرا میکند. چنانچه شرایط بازار با مشخصات سفارش مطابقت داشته و طرف مقابل مناسبی در دسترس باشد، معامله انجام میشود و دارایی ها طبق توافق میان خریدار و فروشنده جابهجا میگردد.









ذخیره سوابق سفارش های فیوچرز و جریان وجوه برای کاربران ارزش بالایی دارد و بهویژه در دو زمینه اصلی حائز اهمیت است:









معاملات رمزارزی معمولاً با بسامد بالا و پیچیدگی همراه است و هر معامله با جابه جایی سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گذاری توأم است. ذخیره و استخراج سوابق سفارش ها و جریان وجوه به کاربران این امکان را می دهد که تاریخچهای کامل، دقیق و قابل استناد از فعالیت های معاملاتی خود داشته باشند.





چه برای بررسی جزئیات یک معامله خاص و چه برای تحلیل های کلان در بازه های زمانی مشخص، این اطلاعات به عنوان مرجع قابل اتکا عمل میکنند. همچنین با در اختیار داشتن این داده ها، ریسک از دست رفتن اطلاعات حیاتی به دلیل گذر زمان یا تغییرات در پلتفرم کاهش می یابد.









داده های تاریخی سفارشها منبع ارزشمندی برای تحلیل، بازنگری و بهبود استراتژی های معاملاتی هستند. با بررسی الگوهای گذشته در سفارش گذاری و جریان سرمایه، معاملهگران می توانند میزان موفقیت استراتژی های مختلف را ارزیابی کرده و زمانهای مناسب ورود و خروج را تحلیل کنند.





به عنوان مثال، میتوان درصد معاملات سودده و زیانده را هنگام استفاده از یک روش تحلیل تکنیکال خاص محاسبه کرد. این تحلیل ها نقاط قوت و ضعف استراتژی را آشکار میسازند و پایهای مستحکم برای اصلاح و ارتقای تصمیمات معاملاتی در آینده فراهم میکنند.









پلتفرم MEXC این امکان را برای کاربران فراهم کرده است تا سوابق تاریخی سفارش های فیوچرز و جریان وجوه خود را هم از طریق نسخه وب و هم از طریق اپلیکیشن، بهصورت فایل PDF ذخیره کنند.





هر کاربر در هر ماه مجاز به انجام 10 بار ذخیره گزارش حساب فیوچرز است. هر گزارش میتواند داده هایی تا سقف 180 روز اخیر را در بر گیرد و بدین ترتیب، کاربران قادر خواهند بود اطلاعات معاملاتی مورد نیاز خود را بهصورت انعطاف پذیر بازیابی و مستندسازی کنند.









ورود به حساب کاربری ابتدا به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

دسترسی به بخش سفارش های فیوچرز

از نوار بالای صفحه اصلی، نشانگر موس را روی گزینه "سفارش" نگه دارید و سپس "سفارش فیوچرز" را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه منتقل شوید.









باز کردن پنجره استخراج در صفحه سفارشفیوچرز به بخش "تاریخچه سفارش و معامله" بروید و روی گزینه "ذخیره تاریخچه سفارش" کلیک کنید تا پنجره تنظیمات استخراج باز شود.













تنظیم فیلترها و فرمت فایل در این مرحله می توانید جفت ارز معاملاتی، جهت معامله و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید. فرمت خروجی را روی PDF تنظیم کرده و سپس روی ذخیره کلیک کنید تا فرآیند دانلود آغاز شود. توجه: تولید فایل PDF ممکن است چند دقیقه زمان ببرد. چنانچه حجم دادهها بیش از 10,000 رکورد باشد، سیستم بهصورت خودکار وارد حالت ذخیره دسته ای (Bulk Export) میشود.





هنگام انتخاب بازه هایی مانند 180 روز گذشته یا 365 روز گذشته، سیستم پیامی نمایش میدهد مبنی بر اینکه ذخیره گسترده داده ها تنها امکان بازیابی اطلاعات حداکثر 365 روز در طول 18 ماه گذشته (تا روز قبل) را فراهم می سازد. همچنین، در هر درخواست حداکثر 100,000 رکورد قابل ذخیره است و هر کاربر میتواند تا 10 بار در ماه از این قابلیت استفاده کند.









استخراج نسخه PDF از جریان وجوه (Fund Flow) در پلتفرم MEXC





دسترسی به بخش جریان وجوه به حساب کاربری خود در وبسایت MEXC وارد شوید و به بخش جریان سرمایه مراجعه کنید. سپس روی گزینه ذخیره جریان صندوق کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات استخراج باز شود.

تنظیم فیلترها و پارامترهای خروجی در پنجره بازشده، میتوانید موارد زیر را انتخاب و تنظیم کنید: جفتارز معاملاتی رمزارز مورد نظر نوع سرمایه (Fund Type) نوع جریان وجه (ورودی یا خروجی) بازه زمانی مورد نظر برای استخراج سپس فرمت فایل خروجی را روی PDF تنظیم کرده و روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا فرآیند تولید و دانلود فایل آغاز شود. توجه: ایجاد فایل PDF ممکن است چند دقیقه زمانبر باشد. چنانچه تعداد رکوردها از 10,000 فراتر رود، سیستم بهصورت خودکار به حالت ذخیره دسته ای (Bulk Export Mode) تغییر میکند.







محدودیتها و نکات تکمیلی در خصوص بازههای زمانی طولانی در صورت انتخاب بازههایی مانند 180 روز گذشته یا 365 روز گذشته، پیامی به شما نمایش داده خواهد شد مبنی بر اینکه سیستم در حالت استخراج حجیم، تنها اجازه بازیابی حداکثر 365 روز از دادهها در طول 18 ماه گذشته (تا روز قبل) را میدهد. همچنین، در هر درخواست حداکثر 100,000 رکورد قابل استخراج است و هر کاربر تا 10 بار در ماه میتواند از قابلیت استخراج PDF استفاده کند.













ورود به حساب کاربری اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

دسترسی به سفارشهای فیوچرز روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید، سپس گزینه Transactions (تراکنش ها) را انتخاب کرده و وارد بخش Futures Orders (سفارشهای فیوچرز) شوید.









ورود به بخش تاریخچه و آغاز فرآیند ذخیره در صفحه سفارشهای فیوچرز، وارد بخش تاریخچه سفارش و معامله شوید، سپس روی آیکون خروجی در گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید. در ادامه، گزینه + ذخیره جدید را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات ذخیره باز شود.

تنظیم پارامترها و تولید فایل در این بخش میتوانید بازه زمانی، جفت ارز معاملاتی و جهت معامله را مشخص کنید. در حال حاضر، فقط سفارشهای لیمیت (Limit Orders) قابلیت استخراج دارند. پس از تکمیل تنظیمات، روی گزینه ایجاد ضربه بزنید تا فایل خروجی آماده شود.

دریافت فایل خروجی در صورتی که گزینه "بعد از ایجاد، به من ایمیل بزنید" را فعال نکنید، پس از آماده شدن فایل، از طریق ایمیل یا پیامک اطلاعرسانی دریافت خواهید کرد. طبق دستورالعمل ارسالشده در پیام، باید فایل را ظرف 7 روز دانلود نمایید. همچنین میتوانید پس از پایان استخراج، بهصورت دستی روی "به من ایمیل بزنید" ضربه بزنید و فایل را از طریق ایمیل خود دریافت و دانلود کنید.





در نسخه موبایل، امکان استخراج اطلاعات مربوط به حداکثر 360 روز در بازه 18 ماه گذشته (تا روز قبل) وجود دارد. هر گزارش میتواند حداکثر شامل 100,000 رکورد باشد و هر کاربر میتواند تا 10 در ماه از قابلیت ذخیره داده استفاده کند.





قابلیت استخراج سفارش های فیوچرز در پلتفرم MEXC، ابزاری ارزشمند برای مدیریت سوابق معاملاتی و بازبینی استراتژی ها به شمار میآید. کاربران می توانند با بهره گیری از تنظیمات انعطاف پذیر در نسخه وب و اپلیکیشن، بهسرعت نسخه های PDF از سوابق سفارشها و جریان وجوه خود را ذخیره کنند. این امکان، فرایند مستند سازی، حسابرسی و تحلیل داده های معاملاتی را بهشکل قابل توجهی تسهیل می کند.





با تسلط بر این ابزار، کاربران نهتنها بهره وری خود در مدیریت سوابق را ارتقا میدهند، بلکه شفافیت در فعالیت های معاملاتی خود را نیز به طرز محسوسی افزایش میدهند.









