مسدود شدن حساب به معنای مسدود سازی موقت یا محدود کردن حساب معاملاتی ارز دیجیتال یک کاربر است که مانع از انجام تراکنش ها یا برداشت وجوه میشود. مدت زمان مسدود شدن حساب و فرآیند آزاد سازی آن ممکن است بست
مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/دانش امنیتی/چرا اکانت م...ود شده است؟

چرا اکانت من محدود شده است؟

مسدود شدن حساب به معنای مسدود سازی موقت یا محدود کردن حساب معاملاتی ارز دیجیتال یک کاربر است که مانع از انجام تراکنش ها یا برداشت وجوه میشود. مدت زمان مسدود شدن حساب و فرآیند آزاد سازی آن ممکن است بسته به سیاست های پلتفرم یا نهاد نظارتی متفاوت باشد.

در طول دوره مسدود شدن، کاربران معمولاً نمیتوانند تراکنشها را انجام دهند، وجوه را برداشت کنند یا عملیات دیگر مربوط به حساب را انجام دهند. برای تایید علت مسدود شدن حساب خود باید با پلتفرم معاملاتی تماس بگیرید و مراحل مربوط به آزادسازی حساب را دنبال کنید. در زیر برخی از دلایل رایج مسدود شدن حساب آورده شده است.

1. مسدود شدن حساب


1.1 تغییر تنظیمات امنیتی


هنگامی که شماره موبایل/ایمیل مرتبط با حساب خود را تغییر دهید یا گوگل آتنتیکیتور قبلاً لینکشده به حساب را از آن جدا کنید، پس از موفقیت آمیز بودن تغییرات، برداشت ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات به مدت 24 ساعت ممنوع خواهد شد.

1.2 تلاشهای ناموفق ورود متعدد


اگر 5 بار متوالی رمز عبور اشتباه وارد کنید، حساب شما به مدت 2 ساعت از ورود مسدود خواهد شد. اگر دوباره 5 بار رمز عبور اشتباه وارد کنید، حساب شما به مدت 24 ساعت از ورود مسدود خواهد شد. پس از گذشت 24 ساعت، محدودیت رفع خواهد شد و میتوانید دوباره برای ورود تلاش کنید.

اگر میخواهید مسدودسازی را زودتر رفع کنید، میتوانید دستورالعملها را در صفحه ورود دنبال کرده و رمز عبور خود را بازنشانی کنید تا حساب آزاد شود. اگر به دلیل از دست دادن موارد تأیید امنیتی نتوانید رمز عبور خود را بازنشانی کنید، میتوانید از صفحه بازنشانی تأیید امنیتی درخواست بازنشانی تأییدیه های امنیتی خود را بدهید.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر وارد حساب خود نشدهاید، نمیتوانید از صفحه بازنشانی تأیید امنیتی برای درخواست بازنشانی تأییدیههای امنیتی خود استفاده کنید. اگر میخواهید رمز عبور خود را بازنشانی کنید، باید با خدمات مشتریان آنلاین رسمی MEXC تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز را برای بازنشانی رمز عبور خود ارسال کنید.

1.3 داراییهای دریافتی از منبع ناشناخته


اگر مطمئن هستید که داراییها از منبع ناشناخته آمدهاند، لطفاً از آنها استفاده نکنید. فرستنده یا مقامات قضائی ممکن است پس از استفاده از داراییها از شما درخواست بازگشت آنها را داشته باشند که ممکن است منجر به ضررهای غیرضروری مانند مسدود شدن حساب شما شود. لطفاً UID خود و اسکرینشاتهایی از واریز را ارائه داده و با خدمات مشتریان آنلاین مشورت کنید تا منبع داراییها را تعیین کرده و به شما در بازگرداندن آنها کمک کنند.

1.4 واریز به حساب شخص دیگری


شما میتوانید بازخورد خود را به خدمات مشتری MEXC ارسال کرده و مدارک و اسکرین شات های مربوطه را ارائه دهید. اگر خدمات مشتری وضعیت را تأیید کند، پلتفرم در اعمال محدودیت 48 ساعته برای برداشت از حساب مربوطه کمک خواهد کرد. شما باید فوراً حادثه را به پلیس گزارش داده و پس از گزارش، هر چه سریعتر با خدمات مشتریان تماس بگیرید و رسید گزارش پلیس را ارائه دهید تا ما بتوانیم کمک های بیشتری ارائه دهیم.

1.5 اختلاف در سفارشات P2P


در معاملات P2P، اگر به دلیل اشتباه عملیاتی طرف مقابل، وجوه اضافی دریافت کنید، لطفاً از این داراییها استفاده نکنید. اگر از آنها استفاده کنید و طرف مقابل درخواست بازگشت آنها را داشته باشد، ممکن است با ریسکهایی مانند مسدود شدن حساب مواجه شوید. شما میتوانید با خدمات مشتریان آنلاین MEXC مشورت کرده و برای بازگرداندن وجوه اضافی کمک دریافت کنید.

1.6 لغو مکرر سفارشات خرید OTC


در معاملات OTC، اگر به دلایل شخصی ("نمیخواهم معامله کنم")، 5 بار متوالی سفارشات خرید ارز دیجیتال را لغو کنید، حساب شما به مدت 24 ساعت قادر به خرید ارز دیجیتال نخواهد بود. پس از گذشت 24 ساعت، محدودیت برداشته خواهد شد و شما میتوانید از خدمات خرید ارز دیجیتال OTC دوباره استفاده کنید.

1.7 مسدودسازی پیشدستانه حساب شخصی


اگر فعالیت مشکوکی در حساب خود مشاهده کردید، مانند ورود غیرعادی، معاملات، برداشتها یا انتقالات، برای محافظت از داراییهای خود، میتوانید حساب خود را مسدود کنید یا با خدمات مشتریان آنلاین تماس بگیرید تا این کار انجام شود. پس از مسدود شدن حساب، شما قادر به ورود یا انجام معاملات نخواهید بود. اگر میخواهید حساب خود را آزاد کنید، لطفاً برای کمک با خدمات مشتریان آنلاین MEXC تماس بگیرید.

اگر هنوز میتوانید وارد حساب خود شوید، میتوانید از طریق دستورالعمل های موجود در تنظیمات امنیتی پلتفرم MEXC، حساب خود را مسدود کنید. اگر حساب شما دزدیده شده و قادر به ورود نیستید، میتوانید مستقیماً با خدمات مشتریان آنلاین MEXC تماس بگیرید تا با کمک آن ها حساب شما مسدود شود.


1.8 محدودیت مبارزه با پول شویی


هنگامی که حساب شما محدودیت مبارزه با پولشویی را فعال کند، برخی از عملکردها محدود خواهد شد. شما میتوانید به صفحه ارسال اطلاعات رفع ریسک بروید و روی دکمه [درخواست] کلیک کنید. سپس دستورالعملها را دنبال کرده و اطلاعات مورد نیاز را ارسال کنید و با مقامات MEXC برای بررسی همکاری کنید.

لطفاً به هیچ شخص ثالثی که خدمات آزادسازی حساب را ارائه میدهد اعتماد نکنید تا از زیانهای اضافی جلوگیری کنید. پس از تأیید درخواست شما، دسترسی کامل به عملکردهای حساب خود را دوباره خواهید داشت.

2. داراییهای مسدود شده


2.1 مسدود شدن به دلیل سفارشات باز


اگر شما سفارشات محدود یا انواع مشابه آنها را در معاملات اسپات یا فیوچرز قرار دهید، داراییهای شما موقتاً مسدود خواهد شد و این داراییها دیگر قابل استفاده نخواهند بود. اگر میخواهید از داراییهای مسدود شده استفاده کنید، به صفحه معاملات بروید، سفارش مربوطه را پیدا کرده و آن را لغو کنید تا داراییها آزاد شوند.

2.2 مسدود شدن در حین برداشت


هنگامی که درخواست برداشت ایجاد میکنید، بخشی از توکن هایی که برای برداشت درخواست کردهاید مسدود خواهد شد و به آدرس دارایی ها یا آدرس پلتفرمی که وارد کردهاید، برداشت خواهد شد. اگر قبل از تأیید پیامک یا ایمیل برداشت بخواهید برداشت را لغو کنید، میتوانید به بخش "برداشت" بروید و گزینه [لغو] را برای برداشت انتخاب کنید. داراییهای برداشت شده آزاد خواهند شد.

  • وب سایت: در وب سایت رسمی MEXC، به بخش [داراییها] در منوی اصلی بروید، [تاریخچه تامین مالی] را انتخاب کرده و سپس گزینه [برداشت] را در صفحه تاریخچه فاندینگ ریت برای لغو برداشت انتخاب کنید.
  • اپلیکیشن: در اپلیکیشن MEXC، روی آیکون کاربری در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، [معاملات] را انتخاب کنید، سپس [واریز/برداشت] را انتخاب کرده و روی [برداشت] ضربه بزنید تا لغو شود.


2.3 مسدود شدن هنگام ارسال هدایا


هدایا یک ویژگی در اپلیکیشن MEXC است. هنگامی که ارزهای دیجیتال را به دوستان خود به صورت هدیه ارسال میکنید، داراییهای شما مسدود خواهند شد. مبلغی که دریافت نشده باشد پس از 48 ساعت به حساب شما بازگشت داده خواهد شد و نمیتوان آن را زودتر بازگرداند.

2.4 مسدود شدن به دلیل رویدادها


هنگامی که با موفقیت در رویدادهایی مانند محصولات مدتدار در بخش پسانداز پلتفرم MEXC شرکت میکنید، دارایی های مربوط به این رویداد به طور موقت مسدود شده و نمیتوان از آنها برای معاملات یا برداشت ها استفاده کرد. شما باید منتظر بمانید تا دارایی ها باز شوند و سپس میتوانید دوباره از آنها استفاده کنید.


2.5 وارد کردن ممو/تگ اشتباه در حین واریز و ممو/تگ اشتباه مربوط به کاربر دیگر


شما میتوانید با خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید تا به ارتباط با طرف دیگر برای درخواست بازگشت دارایی های شما کمک کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دریافتکننده همکاری کند. برای اطمینان از امنیت داراییهای شما، خدمات مشتریان MEXC درخواست مسدود سازی موقت دارایی ها به مدت 48 ساعت را خواهد داد و توصیه میشود که فوراً این حادثه را به پلیس گزارش دهید.

2.6 عدم توانایی در معامله پس از انتقال داراییهای دیجیتال


لطفاً صفحه واریز MEXC را بررسی کنید تا ببینید آیا توکن ها در وضعیت واریز معلق قرار دارند یا خیر. توکن هایی که در این وضعیت هستند، موجودی آنها در دارایی های شما نمایش داده میشود و قابل معامله هستند، اما تا زمانی که واریز به طور کامل تکمیل نشده باشد، نمیتوانند منتقل شوند (از جمله انتقال های داخلی)، برداشت شوند یا در معاملات OTC استفاده شوند. شما میتوانید منتظر بمانید تا توکن ها بهطور کامل واریز شوند و سپس انتقالات، برداشت ها یا معاملات OTC را انجام دهید.

  • وب سایت: در وب سایت رسمی MEXC، به بخش [دارایی ها] در منوی اصلی بروید و [تاریخچه فاندینگ ریت] را انتخاب کنید. وضعیت واریز را میتوانید در برگه "واریز" بررسی کنید.
  • اپلیکیشن: در اپلیکیشن MEXC، روی آیکون کاربری در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، [معاملات] را انتخاب کنید، سپس [واریز/برداشت] را انتخاب کرده و روی [واریز] ضربه بزنید تا وضعیت واریز را بررسی کنید.

2.7 محدودیت برداشت


مکسی MEXC برای حساب های پلتفرم محدودیت برداشت 24 ساعته دارد. اگر این محدودیت را تجاوز کنید، باید 24 ساعت منتظر بمانید تا بتوانید ادامه برداشت را انجام دهید.

شما همچنین میتوانید با تکمیل تأیید هویت (KYC) محدودیت برداشت خود را افزایش دهید. پس از تکمیل KYC اولیه، محدودیت 24 ساعته شما به 80 BTC افزایش خواهد یافت، و پس از تکمیل KYC پیشرفته، محدودیت 24 ساعته شما به 200 BTC افزایش خواهد یافت.

2.8 شناسایی عکس برای برداشت


برای کاربران که برداشتهایشان محدود شده است، به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، باید عکسی از کاربر که شناسنامه خود را در دست دارد ارائه شود تا هویت وی تأیید گردد.

2.9 محدودیت امنیتی لیست سفید برداشت


اگر این ویژگی را فعال کردهاید، هر آدرس جدیدی که به لیست سفید برداشت اضافه کنید، برای انجام برداشت باید 24 ساعت منتظر بمانید. اگر پس از فعالسازی این ویژگی آن را غیرفعال کنید، حساب شما نیز باید 24 ساعت منتظر بماند تا برداشتها پردازش شوند.


2.10 مسدود شدن ورودی دارایی های سرقتی


اگر ارز دیجیتال شما دزدیده شده، فریب خورده یا از طریق روشهای غیرقانونی به دست آمده و به مِکس منتقل شده است، میتوانید روی [گزارش وجوه غیرعادی] کلیک کرده و پس از تکمیل جزئیات، گزارش خود را ارسال کنید. بر اساس اطلاعاتی که ارائه میدهید، مِکس ممکن است وجوه مشکوک به سرقت را به طور موقت مسدود کند تا امنیت داراییها حفظ شود.


سلب مسئولیت: این اطلاعات بههیچوجه مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نمیباشد. مِکس سی لِرن تنها اطلاعاتی برای مقاصد ارجاعی ارائه میدهد و بههیچوجه مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای مربوطه را بهطور کامل درک کردهاید و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل آورید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نمیباشد.


