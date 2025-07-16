پروژه MEET48 (IDOL): تغییر شکل رابطه‌ ی طرفدار-آیدل از طریق یک اکوسیستم سرگرمی وب 3

در صنعت سنتی سرگرمی، طرفداران سال ها صرفاً در نقش مصرف کننده ای منفعل ظاهر شده اند؛ بدون اختیار، با کمترین سطح مشارکت، و بهره ای اندک از ارزشی که خود در خلق آن سهیم بوده اند. اما با ظهور فناوری Web3، این معادله در حال دگرگونی است. MEET48 با معرفی مفهوم نوآورانهی «اقتصاد غیرمتمرکز آیدل»، چشم اندازی جسورانه ترسیم می کند؛ پلتفرمی نسل جدید برای پرورش و حمایت از آیدل ها که بهصورت درونزنجیرهای، شفاف و جامعه محور اداره میشود. در این ساختار نوین، قدرت از نهاد های متمرکز به دست جامعه طرفداران منتقل میشود. MEET48 مرزهای سنتی را در هم میشکند و طرفداران را از ناظرانی منفعل به ذینفعان، مشارکت کنندگان و هم آفرینان واقعی بدل میسازد. هر تعامل، رأی، حمایت و مشارکت در این اکوسیستم، به ارزشی اقتصادی و پایدار تبدیل می شود—ارزشی که نهتنها به رشد آیدل ها کمک میکند، بلکه بازتاب آن مستقیماً به جامعه بازمیگردد.









پروژه MEET48 یک پلتفرم پیشرفته و نوآورانه در بستر Web3 است که با بهرهگیری از فناوری بلاکچین، سرگرمی را با مفاهیم نوین تعامل مجازی، توسعه آیدلها، مدیریت درونزنجیره ای و اقتصاد مبتنی بر NFT در هم میآمیزد. این پروژه با تکیه بر اصل بنیادین «هم آفرینی آیدل ها و خلق ارزش مشترک»، بستری شفاف و غیرمتمرکز را برای شکلگیری اکوسیستمی جامعهمحور فراهم میآورد؛ جایی که طرفداران، دیگر تنها ناظران منفعل نیستند، بلکه به بازیگرانی فعال و سهامداران واقعی در رشد و پیشرفت پروژه تبدیل میشوند.





در MEET48، هر تعامل اجتماعی، مشارکت اقتصادی محسوب میشود. از طریق سیستم توکنی IDOL، کاربران می توانند در رأیگیریها شرکت کنند، از تولیدات هنری حمایت مالی داشته باشند، داراییهای دیجیتال و NFTها را خرید و فروش کنند و از مسیر مشارکتهای درونزنجیرهای، به خلق ارزش پایدار دست یابند. این اکوسیستم به شکلی هوشمند طراحی شده تا تعاملات کاربران را به جریان اقتصادی مستمر تبدیل کند و مشوقهای ملموس را به مشارکتکنندگان واقعی اختصاص دهد.





هدایت این پروژه در دستان تیمی متخصص و بینالمللی است که در مرز دانش فناوریهای بلاکچین، فرهنگ آیدل ها و رسانه های اجتماعی مجازی، تجربهای عمیق و بینش استراتژیک دارند. تمرکز MEET48 بر تقاطع خلاق آیدلها، تعاملات دیجیتال و زیرساختهای Web3، آن را در جایگاهی ممتاز برای تبدیل شدن به زیرساخت نسل آینده صنعت سرگرمی قرار داده است؛ زیرساختی که در عین شفافیت، مقیاسپذیری، عدالت و مالکیت جمعی، زمینهساز گسترش جهانی خواهد بود.









پروژه MEET48 مجموعهای جامع از سناریوهای تعاملی را برای طرفداران و آیدلها ارائه میدهد که هم عملکردهای درون زنجیرهای و هم تجربیات واقعیت مجازی/محصول اجتماعی را ادغام میکند:





فضاهای مجازی آیدل: هر آیدل یک اتاق مجازی اختصاصی دارد که طرفداران می توانند در آن تعامل داشته باشند، ثبت نام کنند و هدایا ارسال کنند و یک تجربه همراهی دیجیتال ایجاد کنند.

مراحل اجرای آنلاین و جلسات هواداران: با استفاده از فناوری پخش زنده مجازی، طرفداران در سراسر جهان می توانند در اجراها و تعاملات آیدلها شرکت کنند.

سیستم هویت شخصی سازی شده: کاربران می توانند آواتارهای خود را سفارشی کنند و در تولید محتوا یا وظایف اجتماعی به آیدل ها بپیوندند.

سیستم وظایف و مکانیسم سطح هواداران: با شرکت در رویدادها و انجام وظایف، کاربران میتوانند سطح خود را ارتقا دهند تا قدرت رأیدهی و جوایز اکوسیستم بیشتری کسب کنند.





طراحی این محصول به طور قابل توجهی چسبندگی و تعامل کاربر را افزایش میدهد و شتاب درون زنجیرهای قابل اندازه گیری را به اقتصاد آیدلها تزریق میکند.









پروژه MEET48 یک مکانیزم DAO (سازمان خودمختار غیرمتمرکز) را برای بازگرداندن واقعی قدرت تصمیمگیری به جامعه و طرفداران معرفی میکند:





سیستم پیشنهاد پلتفرم: کاربرانی که توکن IDOL پلتفرم را در اختیار دارند میتوانند در مورد مسائل کلیدی مانند قالب رویدادها، تخصیص منابع و تنظیم قوانین، شروع به رأیگیری و رأیگیری کنند.

افشای شفاف داده ها: تمام دادههای مهم مربوط به رأیگیری، توزیع درآمد، رتبهبندیها و غیره، برای اطمینان از انصاف، میتوانند به صورت درون زنجیرهای ردیابی شوند.

مدیریت تشویقی: کاربرانی که در مدیریت مشارکت میکنند میتوانند جوایز IDOL اضافی کسب کنند تا مشارکت فعال جامعه در توسعه پلتفرم را تشویق کنند.





این ساختار مدیریتی به طور قابل توجهی تعامل طرفداران و سرزندگی خودپایدار پلتفرم را افزایش میدهد.









در MEET48، NFTها چیزی بیش از اقلام کلکسیونی هستند، آنها به عنوان مدرکی برای تعامل طرفداران و همراهی با آیدل ها عمل میکنند:





سیستم NFT های نقطه عطف آیدل ها: یادبود نقاط عطف خاص مانند اولین حضور یا پیروزی در جدول ها، که هم ارزش کمیابی و هم ارزش احساسی دارند.

سیستم NFT های هدایا و اقلام مجازی: قابل استفاده در طول تعاملات و به طور بالقوه قابل معامله.

سیستم NFT های هویتی وابسته به کاربر: اعتبارنامه های درون زنجیره ای که منعکس کننده سهم و رتبه کاربر هستند و در مدیریت و برای باز کردن قفل مزایای انحصاری قابل استفاده میباشند.





این سیستم NFT نه تنها تجربه تعاملی را غنی تر میکند، بلکه مسیرهایی را برای مالکیت دارایی و تحقق ارزش به طرفداران ارائه میدهد.









در اکوسیستم MEET48، IDOL توکن کاربردی اصلی است که تمام تعاملات بین کاربران، پلتفرم و آیدلها را قدرت میبخشد. عملکردهای اصلی آن عبارتند از:





حق رأی و مدیریت: طرفداران میتوانند از طرفداران میتوانند از IDOL برای حمایت از آیدلها در رتبهبندی، تأثیرگذاری بر جهتدهی محتوا یا رأی دادن به پیشنهادات مدیریتی استفاده کنند.

ارز پلتفرم: برای خرید هدایای مجازی، بلیط رویدادها، اقلام انحصاری و موارد دیگر استفاده میشود.

مشوق ها و اشتراک گذاری درآمد: مشارکت کنندگان در جامعه و تولید کنندگان محتوای آیدل می توانند از طریق وظایف یا اقدامات پشتیبانی، جوایز IDOL را کسب کنند.

واسطه معاملات NFT: سیستم NFT های نسخه محدود مرتبط با نقاط عطف خاص آیدل یا رویدادهای جامعه را میتوان با استفاده از IDOL ضرب و معامله کرد.





این سیستم، کاربرد واقعی این توکن را تضمین میکند و در عین حال یک حلقه خودپایدار بین رشد اکوسیستم و گردش توکن ایجاد میکند.









پروژه MEET48 آزمایش داخلی محصول و استقرار اولیه توکن را به پایان رسانده است. مرحله بعدی توسعه بر سه حوزه کلیدی متمرکز خواهد بود:





ایجاد جامعه جهانی: اولویت با ایجاد تیمهای عملیاتی محلی و چندزبانه در ژاپن، کره، آسیای جنوب شرقی و بازارهای غربی خواهد بود.

مشارکت های اکوسیستم: MEET48 قصد دارد همکاریهای استراتژیکی با شرکتهای پیشرو در سرگرمی، تیمهای آیدل مجازی، پلتفرمهای NFT و صرافیها ایجاد کند.

ارتقاء عملکرد پلتفرم: ویژگیهای آینده شامل اردوهای آموزشی درون زنجیرهای، یک سیستم آیدل هولوگرافیک و ابزارهای همآفرینی مبتنی بر هوش مصنوعی برای محتوا است.





در دراز مدت، MEET48 قصد دارد به یک پلتفرم یکپارچه تبدیل شود که ترکیبی از یک اکوسیستم آیدل مبتنی بر Web3، سرگرمی اجتماعی متاورس و یک اقتصاد حاکمیتی مبتنی بر طرفداران است.









پروژه MEET48 در حال ساخت یک اقتصاد پیشگامانه در حوزه آیدلها است که در آن طرفداران نه تنها تماشاگر، بلکه سرمایهگذار، همکار و مدیر نیز هستند. این پلتفرم از طریق استفاده از توکنهای IDOL، مدیریت DAO و تعاملات مجازی فراگیر، تعامل عاطفی را با بازده مالی پیوند میدهد و عصر جدیدی از وب 3 را برای صنعت سرگرمی آغاز میکند.





توکن IDOL در حال حاضر برای معاملات اسپات یا فیوچرز با کارمزد بسیار پایین در MEXC لیست شده است. برای خرید IDOL در MEXC:





1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2) در نوار جستجو، IDOL را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





کاربران همچنین میتوانند از صفحه رویداد +MEXC Airdrop برای پیوستن به ایردراپ توکن IDOL و کسب جوایز اضافی بازدید کنند!



