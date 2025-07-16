ماتریکس‌ پورت (Matrixport): بیت‌ کوین ممکن است وارد یک دوره تثبیت تابستانی شود، سطوح کلیدی در کانون توجه

آخرین گزارش تحقیقات بازار Matrixport نشان میدهد که بیت کوین ( BTC ) به تدریج از یک جهش بهاری به مرحله "تثبیت تابستانی" در حال تغییر است. در حالی که حرکت کوتاه مدت همچنان توسط سیاستها و جریانهای سرمایه پشتیبانی میشود، چندین عامل بازدارنده - از جمله عدم قطعیت اقتصاد کلان، کاهش جریان های ورودی ETF و کاهش فعالیت درون زنجیرهای - شروع به تحت فشار قرار دادن عملکرد بازار کردهاند. به سرمایه گذاران توصیه میشود سطوح فنی کلیدی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و استراتژیهای خود را بر اساس آن تنظیم کنند.









طبق گزارش Matrixport، بیت کوین از بالاترین قیمت هفتگی خود در هفته اول ژوئن بیش از 6 درصد کاهش یافت و به پایینترین قیمت خود یعنی 103,068 دلار رسید: شدیدترین کاهش هفتگی (تقریباً 6.9 درصد) از ماه مارس. آلت کوین های اصلی مانند اتر ( Ether ) و سولانا ( Solana ) نیز به ترتیب بیش از 4 درصد و 11 درصد کاهش یافتند که نشاندهنده اصلاح گسترده بازار است.





مشاهدات فنی کلیدی:





قیمت بیت کوین به زیر سطح حمایت بحرانی سقوط کرد که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی است.

گردش سرمایه کند است و تغییرات سریعی در تمرکز بخشی ایجاد شده است.

ریسک پذیری سرمایه گذاران کاهش یافته است که نشان دهنده موقعیت ناپایدار بازار است.









ماتریکس پورت ( Matrixport ) تأکید میکند که شاخص مدیران خرید غیرتولیدی ISM ایالات متحده اخیراً به پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2024 رسیده است که نشاندهنده انقباض خفیف در بخش خدمات و کاهش انتظارات رشد است.





سایر سیگنالهای اقتصاد کلان نیز بر داراییهای ریسکپذیر فشار وارد میکنند:





شاخص دلار آمریکا علیرغم ضعف کوتاه مدت، نسبتاً قوی باقی مانده است که نشاندهنده ریسکگریزی جهانی مداوم است.

قیمت نفت خام همچنان رو به کاهش است که نشاندهنده تضعیف تقاضای جهانی است.

انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان بیثبات است و به عدم قطعیت سیاستها دامن میزند.





این عوامل در مجموع نشاندهنده یک سناریوی رکود تورمی خفیف هستند که پتانسیل بازار ارزهای دیجیتال را برای جهش صعودی محدود میکند.









دادههای ETF و دادههای درون زنجیرهای، هر دو، به تضعیف حرکت بازار اشاره دارند:





ETF های نقدی بیت کوین، هفته گذشته شاهد خروج خالص بیش از 144 میلیون دلار بودند و دو روز متوالی جریان منفی داشتند.

در مقابل، ETF های مرتبط با اتریوم، 285 میلیون دلار جریان ورودی ثبت کردند که احتمالاً ناشی از انتظار برای تأیید است و نشاندهنده واگرایی در استراتژیهای نهادی است.

کاهش رشد عرضه استیبل کوین و کاهش آدرسهای فعال کیف پول، نشاندهنده عدم ورود سرمایه جدید است.





ماتریکس پورت خاطرنشان میکند که اگرچه تأیید ETF های اتریوم یک روند مثبت بلندمدت است، اما جریان های کوتاه مدت عمدتاً ناشی از آربیتراژ هستند تا تقاضای پایدار سرمایه گذاران.









دادههای اخیر درون زنجیرهای، سطوح روانی و ساختاری بحرانی را در رفتار قیمت بیتکوین نشان میدهند. گزارشی در ۸ ژوئن از CryptoQuant ، سطح 106,200 دلار را به عنوان یک منطقه مقاومت اصلی شناسایی کرد که با میانگین مبنای هزینه سرمایهگذارانی که در 1 تا 4 هفته گذشته وارد بازار شدهاند، همسو است. با نزدیک شدن بیتکوین به این سطح، دارندگان کوتاهمدت تمایل به کسب سود دارند و فشار فروش ایجاد میکنند.





بوراک کسمچی، تحلیلگر CryptoQuant، گفت: «یک دارنده کوتاهمدت که در ضرر است، تمایل به وحشت دارد. وقتی قیمت به سطح سر به سر خود برمیگردد، ممکن است بگوید "این مقدار ریسک برای من کافی است" و دکمه فروش را فشار دهد - و آن منطقه را به مقاومت بالقوه (مانند 106.2 هزار دلار) تبدیل کند.»





در همین حال، سطح 97,500 دلار حمایت قوی را نشان میدهد که مطابق با مبنای هزینه سرمایهگذارانی است که 3 تا 6 ماه پیش وارد بازار شدهاند. برخلاف دارندگان کوتاهمدت، این شرکتکنندگان بلندمدت اعتقاد قویتری نشان میدهند و حمایت بنیادی از بازار را فراهم میکنند.









در یک چرخش غافلگیرکننده، شرکت تحقیقاتی Santiment اظهار داشت که درگیری عمومی اخیر بین دونالد ترامپ و ایلان ماسک در رسانههای اجتماعی ممکن است ناخواسته تنشهای بازار را کاهش داده باشد. در حالی که اختلاف بین دو طرفدار برجسته ارزهای دیجیتال در ابتدا نگرانیهایی را برانگیخت، Santiment استدلال میکند که این رویارویی آشکار ممکن است به عنوان دریچهای برای رهایی از ریسک سیاسی اساسی عمل کرده باشد. این شرکت میگوید، این رهایی زودهنگام از احساسات منفی میتواند راه را برای تثبیت کوتاهمدت بازار هموار کند.









از دیدگاه ساختار بازار، Bitcoin در حال حاضر در یک نقطه بحرانی قرار دارد که در آن سرمای ههای کوتاه مدت و بلندمدت در رقابت مستقیم با یکدیگر هستند. این واگرایی در الگوهای نگهداری، سطوح کلیدی 106,200 و 97,500 دلار را برای بررسی ضروری میکند. سرمایهگذاران باید از نزدیک عملکرد قیمت را در اطراف این دو نقطه زیر نظر داشته باشند، زیرا احتمالاً این دو نقطه به عنوان شاخصهای مهمی از جهتگیری بعدی بازار عمل خواهند کرد.









با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی و ساختاری، ماتریکسپورت پیشبینی میکند که بیتکوین میتواند وارد یک «مرحله تثبیت میانمدت» مشابه آنچه بین سپتامبر 2021 و اوایل 2022 دیده شد، شود که احتمالاً 1.5 تا 2 ماه طول خواهد کشید: «با توجه به نشانههای اولیه تضعیف دادهها که از قبل در حال ظهور هستند، ممکن است به سمت دو ماه آشفتگی اقتصادی پیش برویم. در چنین شرایطی، بعید است که بیتکوین بدون وقفه به روند صعودی خود ادامه دهد، به خصوص با توجه به اینکه بعید است فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره وارد عمل شود، در حالی که انتظارات تورمی همچنان بالا است.»





عوامل کلیدی زیربنای این دیدگاه عبارتند از:





کاهش جریان ورودی ETF و عدم بازگشت معنادار سرمایه درون زنجیرهای.

سیاست کلان اقتصادی در یک مرحله گذار، فاقد نرخ بهره قوی یا محرک مالی.

از نظر فنی، بیتکوین در سطوح بالاتر و بدون شتاب جهشی، در محدوده مشخصی محدود شده است.









ماتریکس پورت تأکید میکند که سرمایه گذاران باید دو شاخص کلان کلیدی را دنبال کنند: قیمت های بین المللی نفت و شاخص دلار آمریکا. قیمت نفت، معیاری برای سنجش فعالیت اقتصادی جهانی است؛ کاهش مداوم معمولاً نشان دهندهی تضعیف تقاضا است. در همین حال، شاخص دلار، نشان دهندهی تغییر در انتظارات پیرامون سیاستهای فدرال رزرو است.





قیمت گذاری فعلی بازار، بهویژه حرکت افقی بازده اوراق قرضه، نشان میدهد که سرمایهگذاران در حال ارزیابی مجدد مسیر سیاستهای فدرال رزرو هستند. نرخها ممکن است برای مدت طولانی تری نسبت به آنچه قبلاً پیشبینی میشد، بالاتر بمانند، که عمدتاً به دلیل نگرانی سیاستگذاران از اینکه سیاست های تعرفه ای جدید میتواند باعث افزایش مجدد تورم شود، است. این موضع محتاطانه در حال تبدیل شدن به یک محدودیت جدید برای بازارها است.





همچنین توجه به اثرات تأخیری تعرفهها مهم است: آنها ممکن است منجر به وخامت غیرمنتظره در دادههای اقتصادی آینده شوند. این عدم قطعیت فزاینده در سیاستها، در حال حاضر باعث شده است که سرمایهگذاران موضع محافظهکارانهتری بگیرند. شاخصهای کلان اخیر، تضعیف شتاب رشد اقتصادی جهانی را نشان میدهند و خطر افزایش نوسانات را در دو ماه آینده افزایش میدهند.





در این پس زمینه کلان، همبستگی بیت کوین با دارایی های مالی سنتی در حال افزایش است. به خصوص با توجه به اینکه فدرال رزرو همچنان موضع تهاجمی خود را حفظ کرده و فشارهای تورمی حل نشده است، بعید است که بازار ارزهای دیجیتال از هم جدا شود و یک روند صعودی مستقل را حفظ کند. سرمایهگذاران باید اذعان کنند که خطرات سیستمی در حال افزایش هستند و هیچ طبقه دارایی واحدی در برابر نیروهای اقتصاد کلان مصون نیست.









اگرچه ماه ژوئن شاهد همگرایی اصلاحات فنی و عدم قطعیت سیاستها بوده است، اما چشم انداز بلندمدت هنوز جای خوشبینی دارد. اصلاحات ساختاری مانند نهادینهسازی ETF، تغییرات کلان آتی و ظهور روایتهای جدید میتواند مرحله بعدی چرخه صعودی را تقویت کند.





سرمایهگذاران باید در نوسانات کوتاهمدت به دنبال فرصتهای ساختاری باشند، منطقی و انعطاف پذیر باقی بمانند و سیگنال های درون زنجیرهای و روندهای مالی جهانی را برای ایجاد یک استراتژی سرمایهگذاری میانمدت تا بلندمدت انعطافپذیر، ادغام کنند.



