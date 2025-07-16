پلتفرم Matchain (MAT): یک پلتفرم هوش مصنوعی غیرمتمرکز برای عصر Web3

در عصر وب 3، داده ها و هوش مصنوعی به دارایی هایی بیقیمت تبدیل شدهاند. با این حال، نگرانی های اساسی همچنان پابرجاست: چه کسی کنترل داده های شخصی شما را در دست دارد؟ آیا هوش مصنوعی واقعاً در خدمت منافع شماست یا صرفاً در حال استخراج ارزش است؟





Matchain (MAT) پاسخی قطعی به این چالش ها ارائه میدهد. بهعنوان نخستین پلتفرم لایهدوم هوش مصنوعی بر بستر BNB Chain، Matchain به کاربران امکان میدهد مالکیت کامل هویت دیجیتال و داده های شخصی خود را در اختیار داشته باشند. با بهرهگیری از فناوری های غیرمتمرکز هوش مصنوعی، Matchain در حال پایهگذاری یک استاندارد جدید برای تکامل وب 3 است. چه چیزی Matchain را از سایر پلتفرم ها متمایز میکند؟ ساختار فناوری هستهای آن چگونه طراحی شده است؟





بررسی زیر شما را با اکوسیستم Matchain آشنا میکند و بینش لازم برای ارزیابی و بهرهبرداری از این فرصت نوظهور را در اختیارتان قرار میدهد.













1) کنترل داده های کاربران توسط اشخاص ثالث:

در اکوسیستم وب 2، پلتفرم هایی مانند گوگل و فیسبوک بهعنوان "دروازهبانان داده" عمل کرده و اطلاعات شخصی میلیاردها کاربر را ذخیره، تحلیل و تجاریسازی میکنند، بدون اینکه بازده منصفانهای به کاربران ارائه دهند. کاربران تقریباً هیچ کنترلی بر نحوه دسترسی، استفاده یا بهاشتراکگذاری داده های خود ندارند.





2) هویت های دیجیتال تکهتکه و عدم تعاملپذیری:

اکثر برنامه های وب 3 از سیستم های حساب کاربری جداگانه استفاده میکنند که منجر به تکهتکه شدن هویت دیجیتال و تعاملپذیری محدود میان پلتفرم ها میشود. این موضوع فرآیند تأیید هویت را پیچیده کرده و کاربران را وادار میسازد در هر dApp بارها احراز هویت انجام دهند.





3) هوش مصنوعی متمرکز و سوءاستفاده از داده ها:

اکثر سیستم های هوش مصنوعی امروزی توسط نهادهای متمرکز توسعه یافته و کنترل میشوند. این مدل ها وابسته به حجم عظیمی از داده های کاربران هستند، با این حال، فرآیند جمعآوری و استفاده از داده ها شفاف نیست و خطرات جدی برای حریم خصوصی کاربران بههمراه دارد.













هوش مصنوعی Matchain برای پاسخ به چالش های بنیادی وب 3 و هوش مصنوعی طراحی شده است. این پلتفرم بر بستر BNB Chain ساخته شده و بهعنوان یک لایهدوم هوش مصنوعی، از فناوری های پیشرفتهای نظیر اثبات بدون دانش (ZK) و OP Stack بهره میبرد تا مشکلات تمرکزگرایی داده، تکهتکه بودن هویت، و انحصار هوش مصنوعی را بهطور مستقیم هدف قرار دهد.





هوش مصنوعی Matchain بر پایه سه رکن اصلی استوار است:





1) هوش مصنوعی غیرمتمرکز:

توانمندسازی جامعه برای راهاندازی و اشتراک مدل های هوش مصنوعی بدون اتکا به سرورهای متمرکز، جهت افزایش شفافیت و کنترل کاربران.





2) هویت غیرمتمرکز (DID):

با استفاده از سیستم MatchID مطابق با استاندارد W3C، Matchain حساب های Web2 و کیفپول های Web3 را در قالب یک هویت دیجیتال یکپارچهسازی میکند.





3) حاکمیت داده:

کاربران مالکیت کامل داده های خود را حفظ میکنند و تصمیم میگیرند که آیا، چگونه و با چه کسی داده هایشان بهاشتراک گذاشته شود—و در صورت استفاده از داده ها، پاداش عادلانهای دریافت میکنند.





Matchain با ترکیب فناوری بلاکچین، هوش مصنوعی، و راهکارهای حفظ حریم خصوصی، تنها یک پلتفرم نیست—بلکه گامی اساسی در جهت تحقق آیندهای کاربرمحور در وب 3 بهشمار میرود.





4) دستاوردهای برجسته









نخستین لایهدوم هوش مصنوعی بر بستر BNB Chain: هوش مصنوعی Matchain پیشگام ادغام هوش مصنوعی و بلاکچین در اکوسیستم BNB بوده و استانداردی جدید برای آینده هوش مصنوعی غیرمتمرکز تعیین کرده است.





ادغام با OP Stack و حضور در اکوسیستم Superchain: با بهرهگیری از چارچوب توسعه ماژولار OP Stack متعلق به Optimism، Matchain امنیت میانزنجیرهای و تعاملپذیری گستردهتری را تضمین میکند و بنیان فناوری خود را تقویت مینماید.





بیش از 500 میلیون تراکنش مدت کوتاهی پس از راهاندازی شبکه اصلی: رشد سریع حجم تراکنش ها نشاندهندهی تقاضای بالای بازار و کارایی عملی اثباتشدهی Matchain در دنیای واقعی است.









هوش مصنوعی Matchain از سه سازوکار اصلی برای تحقق چشمانداز خود بهره میبرد:





1) معماری لایهدوم مبتنی بر OP Stack

کاهش هزینه گس و افزایش توان پردازش. کاملاً سازگار با EVM برای مهاجرت آسان dAppها از اتریوم یا Optimism.





2) استفاده از BNB Smart Chain برای لایه ذخیرهسازی داده ها

تقسیم لایه اجرا (لایه دوم) و لایه در دسترس بودن داده برای افزایش عملکرد و حفظ امنیت آنچینی.





3) مدل تعامل کاربر–داده–هوش مصنوعی





3.1 ثبت matchID:

کاربران یک هویت دیجیتال منحصربهفرد ایجاد میکنند که چندین کیفپول Web3 و حساب Web2 را به هم متصل میسازد و بهعنوان پایهی حضور آنچینی آن ها عمل میکند.





3.2 اشتراکگذاری کنترلشده داده ها

داده های شخصی – مانند تعاملات اجتماعی – رمزنگاری شده و تنها با اجازهی صریح کاربر به اشتراک گذاشته میشوند تا حریم خصوصی و رضایت کامل حفظ گردد.





3.3 مشارکت در آموزش هوش مصنوعی

توسعهدهندگان میتوانند مدل های هوش مصنوعی را مستقر کرده و آن ها را بر روی داده های مجوزدار ارائهشده توسط کاربران آموزش دهند، که این کار امکان یادگیری ماشین حفظکننده حریم خصوصی را فراهم میسازد.





3.4 کسب درآمد از طریق مشارکت

کاربران میتوانند با اشتراکگذاری داده ها، استیکینگ، شرکت در استخراج نقدینگی، یا تعامل با dAppهای مجهز به هوش مصنوعی، توکن های MAT کسب کنند.





این مدل همافزا – که مقیاسپذیری لایهدوم، حاکمیت داده، و هوش مصنوعی غیرمتمرکز را ترکیب میکند – جایگاه Matchain را بهعنوان لایهی زیرساختی قدرتبخش کاربران در اکوسیستم وب 3 مبتنی بر هوش مصنوعی تثبیت میکند.









1) هویت دیجیتال ایمن برای کاربران Web3: با فراهم کردن کنترل کامل برای کاربران بر هویت دیجیتال خود از طریق matchID، خطر نشت اطلاعات در پلتفرم های مختلف از بین میرود.





2) اکوسیستم dAppهای هوش مصنوعی کاربرمحور: هوش مصنوعی Matchain از طیف وسیعی از برنامه های غیرمتمرکز مجهز به هوش مصنوعی در بخش هایی مانند DeFi، سلامت، آموزش و شبکه های اجتماعی غیرمتمرکز پشتیبانی میکند. تمام برنامه ها میتوانند بهطور یکپارچه از matchID و توکن MAT برای احراز هویت و انگیزش استفاده کنند.





3) ادغام با متاورس: ایجاد پروفایل های دیجیتال دائمی و قابلتأیید در محیط های مجازی، شامل مدارک هویتی، گواهی های مهارتی و سوابق فعالیت ها – بهمنظور تقویت تداوم و شخصیسازی در متاورس.





4) تأیید مدارک تحصیلی و شغلی: مدارک دانشگاهی و حرفهای میتوانند در قالب Soulbound Token (SBT) ذخیره شوند، و به کارفرمایان امکان دهند اعتبارسنجی شفاف و ایمن مدارک را بهصورت آنچین انجام دهند.









نماد توکن: MAT

شبکه: Matchain Mainnet (لایهدوم بر بستر BNB Chain)

عرضه کل: 100 میلیون





تراکنش ها و کارمزدها: از MAT برای پرداخت هزینه تراکنش ها و اجرای قراردادهای هوشمند در شبکه Matchain استفاده میشود.





حاکمیت: دارندگان MAT حق ارائه پیشنهاد و رأیدهی درباره ارتقاهای پروتکل را دارند.





پاداش ها و مشوق ها: پشتیبانی از استیکینگ، استخراج نقدینگی، و برنامه های مشوق توسعهدهندگان برای تقویت مشارکت در اکوسیستم.





درآمدزایی از داده ها: کاربرانی که اجازه دهند مدل های هوش مصنوعی یا dAppها از داده هایشان استفاده کنند، با توکن MAT پاداش میگیرند.





هوش مصنوعی Matchain بهطور رسمی دومین مرحله فروش عمومی مجوز Genesis License را در تاریخ 21 آوریل آغاز کرد. این اقدام در ادامه برنامه ایردراپی است که از اکتبر 2024 شروع شده و همچنان با ارائه پاداش های مداوم با هدف تشویق مشارکت و توسعه جامعه ادامه دارد.









مرحله 1: عضویت در ربات تلگرام “MatchQuest” به ربات رسمی به آدرس t.me/matchain_fam_bot مراجعه کرده و گزینه “Start Match Quest” را انتخاب کنید.





مرحله 2: انجام وظایف پایهای دنبالکردن Matchain در توییتر/X عضویت در جوامع تلگرام و دیسکورد اشتراکگذاری پست ها و دعوت از دوستان (کسب 3 تا 10% پاداش امتیازی اضافی)





مرحله 3: بازی “Catch M” با انجام بازی کوچک درون ربات، امتیاز Match کسب کنید. نکته: امتیازها پس از عرضه رسمی توکن، طبق نسبت مشخصشده به توکن های MAT تبدیل خواهند شد.

















عضو اول Petrix Barbosa (مدیرعامل): بنیانگذار و رهبر راهبردی Matchain عضو دوم Anastasia Drinevskaya (مدیر ارشد بازاریابی): مسئول راهبردهای بازاریابی و ارتباطات عضو سوم Jessie Xiao (مدیر توسعه کسبوکار): مسئول توسعه تجاری و همکاری های راهبردی این تیم متعهد به ساخت اکوسیستمی مبتنی بر حریم خصوصی و حاکمیت داده های شخصی است، با در نظر گرفتن این مفاهیم بهعنوان حقوق بنیادین بشر.









شریک Paris Saint-Germain (PSG): هوش مصنوعی Matchain شریک انحصاری هویت دیجیتال باشگاه PSG برای سال های 2024 تا 2027 شده است. آن ها بهصورت مشترک در حال توسعه یک استودیو نوآوری برای پیشبرد پذیرش راهکارهای Web3 هستند تا به هواداران این امکان را بدهند که کنترل ایمنتری بر داده ها و تعاملات دیجیتال خود داشته باشند.





شریک RWA Inc.: همکاری برای توسعه یک اکوسیستم توکنیزهسازی دارایی مبتنی بر فناوری بلاکچین هوش مصنوعی Matchain





شریک Ankr: ارائه خدمات RPC برای پشتیبانی از توسعهدهندگان در ساخت dApp بر روی Matchain





هوش مصنوعی Matchain فقط یک پروژه بلاکچین نیست. این پروژه دریچهای است به دوران جدید تعامل بین هوش مصنوعی و داده های دیجیتال. با پشتیبانی از فناوری پیشرفته، همکاری با PSG، ادغام با OP Stack، و افزایش تقاضا برای هویت غیرمتمرکز (DID)، Matchain در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان ستون اصلی زیرساخت وب 3 نسل آینده است. با دریافت زودهنگام توکن های MAT از طریق ایردراپ، شما میتوانید از همان ابتدا بخشی از این اکوسیستم با پتانسیل بالا باشید.





اگر بهدنبال پلتفرمی هستید که بهسرعت با روندها سازگار شود، کاربرپسند باشد، و بهشدت از پروژه های نوآور حمایت کند، MEXC بهترین گزینه است. ویژگی های بهینه و تجربه روان این پلتفرم به شما امکان میدهد پس از فعالسازی توکن MAT، بهراحتی در آن مشارکت کنید.









همچنین میتوانید به صفحه +MEXC Airdrop مراجعه کرده و در رویدادهای مربوط به واریز و معاملات شرکت کنید. با انجام وظایف ساده، شانس دریافت پاداش های ارزشمند را به دست آورید.





سؤالات پرتکرار (FAQ)





سوال: Matchain (MAT) چیست؟ جواب: Matchain نخستین پلتفرم لایهدوم هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Chain ساخته شده است. این پلتفرم با ترکیب فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی غیرمتمرکز، به کاربران امکان میدهد کنترل کامل هویت و داده های خود را در دست داشته باشند. پلتفرم از هویت غیرمتمرکز (DID)، درآمدزایی از داده ها، و اکوسیستم dApp کاربرپسند پشتیبانی میکند.





سوال: Matchain چگونه کار میکند؟ جواب: Matchain بهعنوان یک راهکار لایهدوم بر پایه OP Stack فعالیت میکند و BNB Chain بهعنوان لایه ذخیرهسازی داده ها عمل میکند. کاربران میتوانند یک هویت دیجیتال (matchID) بسازند، داده های خود را بهصورت انتخابی بهاشتراک بگذارند، و از طریق مشارکت در اکوسیستم، پاداش MAT دریافت کنند.





سوال: کاربرد توکن MAT چیست؟ جواب: MAT توکن بومی اکوسیستم Matchain است. از آن برای پرداخت کارمزد تراکنش ها، مشارکت در حاکمیت، استیکینگ، استخراج نقدینگی، و پاداشدهی بابت اشتراک داده استفاده میشود. همچنین این توکن منبع کلیدی برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی غیرمتمرکز است.





سوال: چگونه میتوانم ایردراپ MAT را دریافت کنم؟ جواب: ربات رسمی تلگرام را دنبال کرده و در برنامه MatchQuest شرکت کنید. وظایف اجتماعی را انجام داده و بازی های کوچک را انجام دهید تا امتیاز کسب کنید. این امتیازها پس از عرضه رسمی توکن به MAT تبدیل میشوند.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائهشده در این محتوا بهمنزله مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی یا حسابداری یا هرگونه خدمات مشابه نیست و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نمیباشد. بخش MEXC Learn این اطلاعات را صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی منتشر کرده است و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را بهطور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری با احتیاط عمل کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



