بازیابی لیکوئیدیتی بازار باعث رشد دیفای می شود: شروعی امیدوارکننده برای سه ماهه اول 2025

از نیمه دوم سال 2024، اقتصاد جهانی به تدریج از چرخه انقباض خود خارج شده و شاهد تحولاتی مثبت بوده است. بانکهای مرکزی در سراسر جهان به سمت سیاستهای پولی تسهیلکنندهتر حرکت کردهاند که این امر موجب افزایش قابل توجه ریسکپذیری و اعتماد بازارها به داراییهای نوین گردیده است. در این فضا، بازار داراییهای دیجیتال به ویژه در سال 2024 شاهد جریانهای سرمایه عظیمی بوده است که به شکوفایی بیشتر این صنعت کمک کرده است. در سه ماهه چهارم 2024، کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال شاهد رشدی چشمگیر معادل 45.7 درصد بود، که نشاندهنده پتانسیل و استقبال روزافزون از این داراییها است. به ویژه بخش DeFi (مالی غیرمتمرکز) با ارائه راهکارهای نوآورانه و جذاب، توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده و سهم بازار آن همچنان در حال گسترش است.

با نگاهی به سهماهه اول 2025، کارشناسان صنعت پیشبینی میکنند که DeFi با حمایت جریانهای سرمایهگذاری، نوآوریهای فناوری و همکاریهای اکوسیستمهای چند زنجیرهای، در آستانه آغاز موج جدیدی از رشد انفجاری قرار دارد. این تحولات نویدبخش فرصتی استثنایی برای سرمایهگذاران است که میتوانند در این مسیر تحولآفرین مشارکت کنند و از پتانسیلهای بیپایان این بخش بهرهمند شوند.





ارزش کل قفل شده از بخش های مختلف DeFi (منبع داده: https://defillama.com/categories)









تجزیه و تحلیل بخشهای اصلی بازار ارزهای دیجیتال، از جمله AI، PayFi، Meme، GameFi، Layer1 و Layer2، عملکرد متفاوتی را در سطوح مختلف به نمایش گذاشته است. در حالی که برخی از بخشها با کاهش مواجه شدند، PayFi و DeFi با قدرت و رشد چشمگیری خود را برجسته کردند. بازده سهماهه DeFi به 87.55 درصد رسید که نشاندهنده پتانسیل وسیع و چشمگیر آن در عرصه امور مالی غیرمتمرکز است. با تثبیت بازار و پیشرفتهای مستمر در نوآوریهای فناوری، DeFi همچنان به عنوان یکی از حوزههای کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال مطرح است و فرصتهای جذاب و نوآورانهای را برای سرمایهگذاران و توسعهدهندگان فراهم میآورد. این بخش با توجه به توسعه زیرساختهای مالی غیرمتمرکز و رشد اعتماد به آن، چشمانداز درخشانی برای آیندهای پر از پتانسیلهای فراوان دارد.





بخش بازگشت هفتگی بازده ماهانه بازگشت سه ماهه AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% Meme 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% Layer 2 5.26% -22.86% 25.66% Layer 1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFTs 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% SocialFi -1.28% -17.81% 6.37%

(جدول توسط MEXC، منبع داده: SoSoValue)









رشد مداوم اکوسیستم DeFi نه تنها با جذب سرمایههای بازار، بلکه از طریق فشار دوگانه نوآوریهای تکنولوژیکی و پیشرفتهای سیاستی هدایت میشود.

پیشرفتهای فناوری زنجیرهای متقابل: در سال 2024، پیشرفتهای چشمگیر در پروتکلهای زنجیرهای متقابل مانند LayerZero و Cosmos، مسئله تقسیم نقدینگی که مدتها بازار DeFi را تحت تاثیر قرار داده بود، حل کردند. اکنون، کاربران قادرند به طور یکپارچه داراییها را بین زنجیرههای مختلف منتقل کنند و این امکان را فراهم آوردهاند که هزینههای تراکنش به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

ارتقای حریم خصوصی: معرفی فناوریهای حفظ حریم خصوصی، همچون اثباتهای دانش صفر (ZKPs)، باعث تقویت حریم خصوصی کاربران در فعالیتهای DeFi شده است. این فناوریها نه تنها امنیت را به طور چشمگیری افزایش میدهند، بلکه سرمایهگذاران و نهادهای بیشتری را جذب میکنند که به حفظ حریم خصوصی اهمیت میدهند.

چارچوبهای خط مشی بهبود یافته: در طول سال گذشته، چندین کشور در حال معرفی تدریجی چارچوبهای نظارتی برای داراییهای دیجیتال بودهاند. به عنوان نمونه، مقررات پیشنهادی توکن اوراق بهادار ایالات متحده (STO) و مقررات MiCA (بازارهای داراییهای رمزنگاری شده) در اروپا، که نشاندهنده شروع عصر جدیدی در دنیای مقررات دارایی دیجیتال است. این چارچوبها با ارائه دستورالعملهای واضح و مشخص، مسیر رشد و توسعه بازار DeFi را هموار کرده و موانع مشارکت نهادی را از بین میبرند. این تحولات، نقطه عطفی در پذیرش و گسترش DeFi در سطح جهانی به شمار میآید.









در اکوسیستم DeFi، بخشهای کلیدی مانند استخراج نقدینگی، پروتکلهای وامدهی، صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، و تجمیعکنندههای بازده در حال عبور از دورهای جدید نوآوری هستند که دگرگونیهای چشمگیری را در این فضا به ارمغان آورده است.

ارتقاء به استخراج نقدینگی: برخلاف روند رونق استخراج نقدینگی در تابستان 2020، که بیشتر به سمت پاداشهای سریع و کوتاهمدت تمایل داشت، امروزه استخراج نقدینگی بیشتر بر انگیزههای بلندمدت و کارایی سرمایه تمرکز دارد. پروتکلهایی که از مکانیسمهای توزیع پاداش پویا بهره میبرند، قادرند سرمایههای بلندمدت و پایداری جذب کنند که به تثبیت بیشتر اکوسیستم کمک میکند.

قابلیت همکاری متقابل زنجیرهای: اکوسیستم چند زنجیرهای به شکلی چشمگیر در حال اتصال و تعامل است. راهحلهایی مانند Cosmos و Polkadot به پلهای کلیدی بین اکوسیستمهای مختلف بلاک چین تبدیل شدهاند، در حالی که پروتکلهایی چون LayerZero راهحلهای کارآمدتری برای انتقال داراییهای متقابل زنجیرهای ارائه میدهند که به طور قابل توجهی تجربه کاربری را بهبود میبخشد و در نتیجه به راحتی و سرعت نقل و انتقالات کمک میکند.

داراییهای مصنوعی و استیبلکوینها: استیبلکوینها همچنان به عنوان عنصر اساسی DeFi باقی ماندهاند. انتظار میرود تا اوایل سال 2025، بازار استیبلکوینهای غیرمتمرکز رشد قابل توجهی داشته باشد، که این رشد ناشی از انطباق قویتر با قوانین و سازوکارهای حمایت از نقدینگی خواهد بود. در همین حال، پروتکلهای داراییهای مصنوعی با پیشرفتهای قابل توجه در نقشهبرداری داراییهای سنتی و مشتقات مالی پیچیده، به سرعت دامنه کاربرد خود را گسترش میدهند و نوآوریهای جدیدی در بازار ارائه میدهند.

ادغام هوش مصنوعی و DeFi (DeFAI): بخشهای مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده از ابزارهای مدیریت دارایی مبتنی بر AI، استراتژیهای معاملاتی خودکار، و مدلهای ریسک هوشمند، به تقویت و گسترش DeFi کمک میکنند. این نوآوریها نه تنها کارایی عملیاتی را افزایش میدهند، بلکه امنیت پروتکلها را تقویت کرده و سرمایهگذاران بزرگ را جذب میکنند، که این خود به رشد بیشتر این اکوسیستم کمک خواهد کرد.









انتظار میرود با بهبود نقدینگی بازار و پیشرفت زیرساختها، DeFi در سه ماهه اول سال 2025 به عملکرد برجستهای دست یابد. در این مسیر، عوامل کلیدی زیر به تقویت رشد و توسعه این بخش کمک خواهند کرد:

پروتکلهای تراشه آبی محرک رشد: پروتکلهای شناختهشده و معتبر DeFi مانند Uniswap، Aave و Curve به قطبهای اصلی نقدینگی در اکوسیستم تبدیل شدهاند. بهینهسازیهای مداوم این پروتکلها در زمینههای نوآوری و تجربه کاربر، فرصتهای جدیدی برای شتاب بخشیدن به رشد این بخش فراهم میآورد و موجب تقویت جایگاه آنها در بازار میشود.

بخشهای نوظهور در حال افزایش: بخشهای جدیدی مانند تجارت غیرمتمرکز مشتقات، بیمههای زنجیرهای و مالیسازی NFT در حال جذب توسعهدهندگان و کاربران بیشتری هستند. این بخشها نه تنها پتانسیل رشد قابل توجهی دارند، بلکه به بازار DeFi نشاط تازهای تزریق میکنند و به گسترش آن در ابعاد مختلف کمک میکنند.

بهینهسازی Tokenomics: پروتکلهای DeFi در حال بهبود مکانیسمهای جذب ارزش توکن از طریق ابزارهایی همچون بازخرید، سوزاندن و تنظیم پاداشها هستند. این اقدامات به تقویت اعتماد کاربران به نگهداری توکنها و افزایش پایداری اقتصادی پروتکلها کمک میکند و در نتیجه، نقش کلیدی در رشد طولانیمدت این اکوسیستم ایفا میکند.









علیرغم چشمانداز امیدوارکننده، DeFi همچنان با چندین چالش و خطرات بالقوه روبرو است که نیاز به توجه و حل فوری دارند:

خطرات امنیتی: آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند و حملات هکری، همچنان تهدیدهای جدی در فضای DeFi هستند. در سال گذشته، چندین پروژه به دلیل نقضهای امنیتی با شکستهای بزرگی مواجه شدهاند که اعتماد عمومی را تهدید میکند. این موضوع به تلاشهای بیشتری برای تقویت امنیت قراردادهای هوشمند و ایجاد پروتکلهای امنتر نیاز دارد.

تکهتکه شدن نقدینگی: علیرغم پیشرفتهای قابل توجه در فناوری زنجیره متقابل، هنوز مسئله تقسیم بیش از حد نقدینگی حل نشده است. برخی از پروتکلهای زنجیره کوچکتر ممکن است برای تامین نقدینگی کافی با مشکلاتی روبرو شوند که میتواند مانع از تحقق پتانسیل کامل بازار DeFi گردد. این چالشها نیازمند راهکارهایی برای بهبود تجربه و همگرایی نقدینگی در اکوسیستمهای مختلف هستند.

عدم قطعیت نظارتی: اگرچه چارچوبهای نظارتی در حال تکمیل و روشنتر شدن هستند، تفاوتهای سیاستی و قانونی در بین کشورهای مختلف میتواند برای پروژههای DeFi در سطح جهانی چالشهایی ایجاد کند. این عدم قطعیت در قوانین ممکن است مانع از رشد پایدار و گسترش جهانی پروژههای DeFi شود و نیازمند تنظیمات نظارتی یکپارچه و هماهنگ است.









در سه ماهه اول 2025، بازار DeFi شاهد نشانههای واضحی از بهبودی خواهد بود. بهبود نقدینگی، پیشرفتهای چشمگیر در فناوری و بهبود چشمگیر در سیاستهای نظارتی، رشد قابل توجهی را در این بازار رقم خواهند زد. با این حال، برای گسترش پایدار این اکوسیستم نوظهور، حفظ امنیت و رعایت مقررات همچنان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. سرمایهگذاران و توسعهدهندگان با فرصتهای وسیع و جذاب همراه با چالشهای قابل توجه روبرو خواهند شد.

