شبکه Mantle : ساخت اکوسیستم لایه 2 اتریوم برای تامین مالی روی زنجیره

شبکه Mantle، که از این پس با نام Mantle شناخته میشود، تجلی هوشمندانهای از نوآوری در دنیای فناوری بلاکچین است. این شبکه بهعنوان راهکاری ماژولار و پیشرفته در لایه دوم، بر بستر امن و معتبر اتریوم بنا شده و با تلفیق سازگاری کامل با EVM، مقیاسپذیری چشمگیر و کارمزدهای بهینه، پاسخی شایسته به چالشهای زیرساختی بلاکچین ارائه میدهد.





شبکه Mantle با بهرهگیری از معماری لایهای مدرن، فرآیندهای محاسباتی و ذخیرهسازی را میان گرههای متعدد توزیع میکند. این رویکرد هوشمندانه نهتنها سرعت پردازش دادهها و تأیید تراکنشها را به شکلی چشمگیر افزایش میدهد، بلکه تجربهای روان، امن و مقرونبهصرفه برای کاربران و توسعهدهندگان رقم میزند.





در قلب این شبکه، تمرکز ویژهای بر امنیت دادهها و حریم خصوصی کاربران قرار دارد. Mantle با پیادهسازی فناوریهای پیشرفته رمزنگاری و سیاستهای سختگیرانه مدیریت ریسک، بستری مطمئن، پایدار و قابل اعتماد فراهم آورده که آماده پذیرش آیندهای روشن در فضای دیفای، قراردادهای هوشمند و خدمات مالی غیرمتمرکز است.









معماری Rollup هوشمند شبکه Mantle با بهرهگیری از اعتبارسنجی بومی اتریوم و استفاده از پروتکلهای اجماع پیشرفته، زیرساختی ایجاد کرده که به طور چشمگیری هزینههای گاز را کاهش میدهد، تاخیر شبکه را به حداقل میرساند و ظرفیت پردازشی شبکه را افزایش میدهد. از ویژگیهای منحصربهفرد این معماری، امکان سفارشیسازی الزامات تأیید تراکنش توسط کاربران است، که تعادلی پویا میان سرعت و امنیت ایجاد میکند و تأییدهای سریع را با حداقل مصالحه امنیتی فراهم میسازد.





ساختار مدولار پیشرفته شبکه Mantle با تفکیک مؤلفههای اصلی بلاکچین—شامل اجرا، اجماع، تسویه و ذخیرهسازی—به ماژولهای مستقل، یک زنجیره بلوکی مدولار و منعطف پدید آورده است. این معماری شامل لایه اجرایی اختصاصی Mantle، سازگار با EVM، لایه اجماع و تسویه متصل به اتریوم، و همچنین یک زیرساخت مدرن برای در دسترس بودن دادهها (Data Availability) است که توسط EigenDA توسعه یافته است.





امنیت اثباتشده بر بستر اتریوم شبکه Mantle با تکیه بر امنیت بینظیر اتریوم، انتقالهای حالت در لایه دوم را توسط اعتبارسنجهای اتریوم تأیید میکند و فرآیندهای اجماع و تسویهای مشابه با تراکنشهای لایه اول را اجرا مینماید. این سازوکار، اعتماد و شفافیت حداکثری را برای کاربران فراهم میآورد.





در دسترس بودن داده به سبک مدولار با استفاده از ماژولهای مستقل در دسترس بودن داده مانند EigenDA، Mantle موفق شده است بیش از ۹۰٪ در هزینههای مرتبط با ذخیرهسازی داده در مقایسه با روشهای سنتی لایه اول صرفهجویی کند. این نوآوری، دسترسی سریع، امن و مقرونبهصرفه به دادهها را برای برنامههای غیرمتمرکز آیندهنگر فراهم میسازد.









پس از بیش از یک سال عملکرد پایدار و موفق تحت عنوان Mantle Tectonic، اکنون این شبکه با افتخار از ارتقای بزرگ Everest رونمایی کرده است—یک نقطه عطف چشمگیر در مسیر تکامل Mantle که نه تنها زیربنای فناوری آن را مستحکمتر میسازد، بلکه آن را بهطور کامل برای همسویی آیندهنگر با ارتقای Pectra اتریوم آماده میسازد.





در قلب این ارتقا، راهاندازی رسمی EigenDA قرار دارد—یک راهکار انقلابی برای در دسترس بودن دادهها که بهواسطه آن، Mantle اکنون قادر است مدیریت دادهها را با سطحی بیسابقه از امنیت، مقیاسپذیری و بهرهوری انجام دهد. این نوآوری، تعاملات کاربران و توسعهدهندگان را روانتر و مطمئنتر از همیشه خواهد کرد.





شبکه Mantle پیش از راهاندازی رسمی EigenDA، از Mantle DA بهره میبرد—لایهای مستقل برای دسترسی به دادهها که با فناوری بنیادین EigenDA پشتیبانی میشد. این همکاری نزدیک، سنگبنای انتقال روان Mantle به زیرساخت رسمی EigenDA شد و شبکه را برای این تحول بزرگ آماده کرد.





در کنار این ارتقای بنیادین، Mantle با دقت و سرعت در حال تطبیق با تغییرات حاصل از ارتقای Pectra اتریوم است. این فرآیند شامل یکپارچهسازی فیلد RequestsHash (مطابق با EIP-7685) در ساختار بلوکها و همچنین پشتیبانی از نوع جدید تراکنش SetCodeTx (طبق EIP-7702) میشود—گامهایی اساسی برای تضمین سازگاری کامل Mantle با مسیر تکاملی اتریوم.





با ارتقای Everest، Mantle نهتنها تعهد خود به نوآوری، مقیاسپذیری و امنیت را reaffirm میکند، بلکه نشان میدهد که چگونه یک راهکار لایه دوم میتواند بهطور پیشرو با آینده بلاکچین جهانی همگام شود—بیوقفه، پایدار و آیندهنگر.













شبکه Mantle با نگاهی استراتژیک و بلندمدت، یک مدل اقتصادی رمزی پایدار را طراحی و پیادهسازی کرده است. در مرکز این معماری مالی، توکن $MNT قرار دارد—ارز اصلی و ابزار تعامل در سراسر اکوسیستم Mantle













توکن $MNT نه تنها نقش ارز پایه در شبکه Mantle را ایفا میکند، بلکه بهعنوان ابزاری چندمنظوره، مشارکت فعال کاربران را در سطوح مختلف اکوسیستم ممکن میسازد. کاربردهای کلیدی این توکن عبارتند از:





پرداخت هزینههای گاز

در جایگاه ارز بومی شبکه، MNT برای پرداخت کارمزدهای تراکنش در لایه دوم Mantle استفاده میشود. این ساختار باعث ایجاد یک چرخه اقتصادی پویا و درونزنجیرهای میشود که تعاملات را روان و مقرونبهصرفه میسازد.





مشارکت در حاکمیت غیرمتمرکز

دارندگان MNT میتوانند با رأی دادن در تصمیمگیریهای حیاتی مانند ارتقاء پروتکل، سیاستهای اقتصادی، و تخصیص منابع خزانه، در اداره جامعه Mantle نقشی مؤثر ایفا کنند. این فرآیند، چارچوبی شفاف و دموکراتیک برای توسعه آینده شبکه فراهم میآورد.





سهم در رشد اکوسیستم از طریق EcoFund

شبکه Mantle با راهاندازی EcoFund، به حمایت از پروژههای نوپا، تیمهای نوآور و سازندگان فعال در مراحل اولیه پرداخته است. کاربران دارنده MNT، واجد شرایط دریافت بخشی از جوایز و مشوقهای توزیعشده از این صندوق هستند، که آنها را به مشارکتکنندگان واقعی در رشد اکوسیستم بدل میسازد.









رشد سریع اکوسیستم Mantle از طریق مشارکت آن با MEXC، یکی از صرافیهای پیشرو ارزهای دیجیتال در جهان، شتاب بیشتری به دست آورده است. MEXC که به دلیل کارمزدهای پایین، تراکنش های سریع، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی عمیق شناخته شده است، اعتماد سرمایه گذاران در سطح جهان را به خود جلب کرده است. نگاه تیزبین آن به پروژه های در حال ظهور و حمایت قوی از توسعه در مراحل اولیه، آن را به زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری های با پتانسیل بالا تبدیل می کند.





پلتفرم MEXC اولین کسی است که توکن MNT را هم برای معاملات اسپات و هم برای معاملات فیوچرز لیست می کند. کاربران می توانند MNT را در MEXC با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنند.





1) برنامه MEXC را باز کرده و وارد شوید یا از وب سایت رسمی بازدید کنید.

2) کوین MNT را در نوار جستجو وارد کنید و معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز را برای توکن MNT انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت مورد نظر را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.



