Lorenzo Protocol (BANK): آزادسازی ارزش واقعی بیت‌ کوین

پروتکل Lorenzo Protocol (BANK) یک پروتکل غیرمتمرکز است که با اتصال بیت کوین (BTC) به دیفای و سایر اکوسیستم های بلاکچینی، لیکوییدیتی بیت کوین را آزاد میکند. این پروتکل با ترکیب اصول مالی سنتی و فناوری بلاکچین، چارچوبی کارآمد و ایمن برای استیک بیت کوین، مدیریت لیکوییدیتی و توزیع سود فراهم میسازد.













پروتکل Lorenzo یک راه حل غیرمتمرکز، امن و انعطاف پذیر برای لیکوییدیتی بیت کوین ( BTC ) ارائه میدهد. با معرفی توکن های Liquidity Principal Token (LPT) و Yield Accruing Token (YAT)، این پروتکل لیکوییدیتی و پتانسیل درآمدزایی BTC را افزایش داده و محدودیت های قابل برنامه نویسی بودن بیت کوین را برطرف میکند. از طریق یکپارچگی عمیق با پلتفرم های مختلف DeFi، Lorenzo بیت کوین را از یک ذخیره ارزش غیرفعال به یک دارایی مالی فعال برای وام دهی، لیکویید استیکینگ و دیگر عملیات DeFi تبدیل میکند. کاربران میتوانند BTC خود را استیک کرده و در ازای آن stBTC و YAT دریافت کنند، سپس از این توکنها بهعنوان وثیقه در سناریوهای مختلف DeFi استفاده کنند.









پروتکل Lorenzo عملکردهای کلیدی زیر را برای کمک به کاربران جهت بهرهبرداری حداکثری از داراییهای بیتکوین خود در اکوسیستم DeFi ارائه میدهد:









پروتکل Lorenzo به کاربران این امکان را میدهد که بیت کوین خود را در پروتکل استیک کرده و توکن لیکویید استیکینگ معادل، stBTC، دریافت کنند. این توکن ها نه تنها نمایانگر بیت کوین استیک شده کاربران هستند، بلکه امکان مشارکت در فعالیت های مختلف DeFi مانند وام دهی و استخراج لیکوییدیتی را نیز فراهم میکنند.









پروتکل توکن های اصل لیکوییدیتی (LPT) و توکن های جمع آوری بازده (YAT) را معرفی میکند تا اصل و بازده را از هم جدا کند. LPTها نمایانگر استیک بیت کوین اصلی هستند، در حالی که YATها بازده تولید شده توسط آن استیک را دنبال میکنند. این جداسازی به کاربران انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت و استفاده از دارایی هایشان میدهد.









با یکپارچه سازی با پروتکل هایی مانند Wormhole و LayerZero، پروتکل Lorenzo این امکان را فراهم میکند که stBTC در بلاک چین های مختلف عملکرد داشته باشد. این قابلیت تعامل میان زنجیره ای، استفاده از دارایی های بیت کوین را در سراسر اکوسیستم گستردهتر بلاکچین گسترش میدهد.









پروتکل Lorenzo از استراتژی های متنوع بازده پشتیبانی میکند و به کاربران این امکان را میدهد که روشی را انتخاب کنند که بهترین تطابق را با اهدافشان داشته باشد. گزینهها شامل استخراج لیکوییدیتی و وامدهی از طریق پروتکلهای معتبر DeFi است که به کاربران کمک میکند تا پتانسیل بازده خود را بهینه کنند.









فرآیند کاری پروتکل Lorenzo شامل چندین مرحله است که برای تأمین داراییهای بیتکوین، حفظ لیکوییدیتی و توزیع بازده طراحی شده است.









پروتکل Lorenzo یک ماژول نگهداری ارائه میدهد که از نگهدارنده های معتبر مختلف مانند Cobo، Ceffu و Chainup پشتیبانی میکند تا بیت کوین استیک شده کاربران را به طور امن ذخیره و مدیریت کند. هر تراکنش استیکینگ تحت فرآیند اعتبارسنجی زنجیره ای پروتکل Lorenzo قرار میگیرد تا اصالت آن قبل از پذیرش در پروتکل تأیید شود.









زمانی که کاربر بیت کوین خود را در پروتکل Lorenzo استیک میکند، پروتکل معادل آن مقدار توکن stBTC ضرب میکند. هر فرآیند ضرب تحت تأییدات دقیق قرار میگیرد تا از پردازش صحیح و پشتیبانی یک به یک آن با بیتکوین واقعی اطمینان حاصل شود. سپس کاربران میتوانند از stBTC در پروتکل های مختلف DeFi برای کسب بازده اضافی استفاده کنند.









جوایزی که کاربران از طریق استیک کردن بیتکوین کسب میکنند، به صورت توکن های YAT توزیع میشوند. این توکن های YAT نمایانگر جوایز تولید شده از استیکینگ هستند و میتوانند به صورت درخواست شده از طریق پروتکل Lorenzo بازخرید شوند.









توسعه پروتکل Lorenzo در چندین مرحله انجام میشود که هرکدام اهداف خاص و گسترش ویژگی های متفاوتی دارند.





در مرحله اول، پروتکل Lorenzo تمرکز خود را بر روی لیکوییدیتی بیت کوین قرار خواهد داد با راه اندازی توکن لیکویید استیکینگ، stBTC. کاربران میتوانند بیت کوین خود را در کیف پول Lorenzo Vault ذخیره کرده و در برنامه استیکینگ اکوسیستم Babylon شرکت کنند. هدف اصلی این مرحله، افزایش ارزش قفل شده بیت کوین (TVL) پیش از راه اندازی شبکه اصلی Babylon است تا کاربران بتوانند به محض شروع، جوایز خود را کسب کنند.





در مرحله دوم، پروتکل Lorenzo از استیک کردن مجموعه وسیع تری از دارایی های معادل بیت کوین مانند wBTC، BTCB، FBTC و stBTC پشتیبانی خواهد کرد و توکن های جمعآوری بازده (YAT) را معرفی میکند تا اصل و بازده را از هم جدا کند. پروتکل همچنین از زنجیره های Proof-of-Stake اضافی پشتیبانی خواهد کرد و محصولات لیکوییدیتی پیشرفته تری را راه اندازی میکند، که دسترسی آن را در اکوسیستم DeFi بیشتر گسترش خواهد داد.









پروتکل Lorenzo یک چارچوب نوآورانه برای لیکویید استیکینگ بیت کوین غیرمتمرکز ارائه میدهد که چالش های لیکوییدیتی و مدیریت بازده بیت کوین را حل میکند. با صدور توکن های اصل لیکوییدیتی (LPT) و توکن های جمع آوری بازده (YAT) و فعال سازی تعامل میان زنجیره ای، پروتکل Lorenzo بیت کوین را وارد DeFi میکند و ابزارهای منعطفی برای مدیریت دارایی ها و تولید بازده به کاربران ارائه میدهد. با ورود پروتکل به مرحله دوم، از دارایی های بیشتری پشتیبانی خواهد کرد و استراتژی های بازده خود را متنوع میکند تا کارایی سرمایه و بازده ها را بیشتر بهبود بخشد. در همین حال، پروتکل Lorenzo در حال تقویت زیرساخت های تعامل میان زنجیره ای خود است تا بیتکوین و مشتقات آن به طور یکپارچه در اکوسیستم های مختلف DeFi جریان یابد و پتانسیل مالی بیت کوین را به طور کامل آزاد کند.





توکن BANK هماکنون برای معاملات اسپات و فیوچرز در MEXC در دسترس است. برای خرید BANK در MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید:





1) اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

2) در نوار جستجو، عبارت BANK را وارد کرده و یکی از گزینههای معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کرده و سپس سفارش خود را ارسال کنید.







