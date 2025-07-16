نبرد استیبل کوین وون کره آغاز می‌ شود: چه کسی رهبری را به دست خواهد گرفت - بانک‌ ها، فناوری یا نوآوران

با توسعه جهانی ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، استیبل کوین ها - که یکی از اجزای اساسی اقتصاد دیجیتال هستند - به سرعت در حال ورود به کانون توجه نظارتی و تجاری در کشورهای مختلف هستند. کره جنوبی، قطب کلیدی نوآوری فینتک در آسیا، اکنون شاهد یک رقابت تمام عیار برای توسعه استیبل کوینهای وابسته به وون کره است. این مقاله، تحلیلی عمیق از آخرین اقدامات اتحادهای بانکی کره جنوبی، غولهای فناوری و شرکتهای Web3 ارائه میدهد و بررسی میکند که چه کسی ممکن است این موج تحول ارزهای دیجیتال را رهبری کند.









پس از معرفی قانون حمایت از کاربران داراییهای مجازی در سال 2023، نهادهای نظارتی کره جنوبی تصریح کردهاند که استیبل کوینها، به ویژه آن هایی که به وون کره وابسته هستند، به عنوان یک دسته با اولویت بالا برای تنظیم مقررات در نظر گرفته خواهند شد. این تغییر سیاست از چندین عامل کلیدی ناشی میشود:





پیامدهای فروپاشی Terra: حادثه حادثه LUNA و UST در سال 2022 خسارات قابل توجهی را برای کاربران کره جنوبی به همراه داشت. در پاسخ، نهادهای نظارتی دستور دادهاند که همه پروژههای استیبل کوین، مکانیسمهای ذخیره شفاف و قابل حسابرسی را اجرا کنند.



افزایش نیاز به امنیت پرداخت و کنترل ریسک سیستمی: استیبل کوین ها به طور فزاینده ای به عنوان ابزارهای مناسب برای پرداختها، پس اندازها و نقل و انتقالات فرامرزی دیده می شوند. بدون مقررات، آنها ممکن است خطراتی را برای سیستم مالی ایجاد کنند.



پشتیبانی از نوآوری فینتک و بلاکچین: با وجود احتیاطهای نظارتی، دولت کره جنوبی همچنان پذیرای استیبل کوینهایی است که در توسعه فینتک آینده نقش دارند و به دنبال جذب پروژههای منطبق و سرمایهگذاری خارجی است.



پیشنویس مقررات استیبل کوین که در ژوئن 2025 منتشر شد، نقطه عطفی بزرگ برای بازار است. دولت به طور فعال در حال پیشبرد قانون اساسی داراییهای دیجیتال است که رسماً از صدور استیبل کوینهای وابسته به وون توسط نهادهای دارای مجوز پشتیبانی میکند. این امر پایه و اساس قانونی و سیاسی محکمی را برای این بخش فراهم میکند. انتظار میرود دوره اواخر 2025 تا اوایل 2026 مرحلهای حیاتی برای رشد انفجاری استیبل کوینهای وون کره باشد.





یک محیط قانونمند احتمالاً اعتماد بازار را افزایش میدهد، سرمایهگذاری بیشتری را از موسسات مالی و شرکتهای نوآور جذب میکند و پذیرش استیبل کوینها را در تسویه حسابهای پرداخت، حوالههای فرامرزی و اکوسیستم گستردهتر مالی دیجیتال تسریع میکند.









طبق آخرین پیش نویس چارچوب نظارتی، کره جنوبی با تأکید بر هدف دوگانه انطباق مالی و کنترل فناوری، استانداردهای بالایی را برای انتشار استیبل کوین تعیین کرده است. جنبه های کلیدی عبارتند از:









فقط مؤسساتی که شرایط زیر را داشته باشند، واجد شرایط درخواست صدور استیبل کوین وون کره هستند:





باید سابقه فعالیت در موسسه مالی داشته باشند یا توسط نهادهای نظارتی مالی تأیید شده باشند.

باید از پشتوانه 100% ذخایر اطمینان حاصل کنند (ذخایر باید به صورت نقدی یا اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت باشند).

باید حسابرسیهای روزانه یا هفتگی انجام دهند و ترکیب دارایی های ذخیره را به طور عمومی افشا کنند.

باید یک حساب امانی بانکی محلی باز کنند و دسترسی نظارتی را در زمان واقعی فراهم کنند.









لیست شدن استیبل کوینها در صرافی های بدون مجوز ممنوع است.

صرافی ها باید رابط هایی ارائه دهند که شفافیت سوابق معاملات را تضمین کند.

در صورت کاهش ارزش، پلتفرمها موظف به صدور هشدار و محدود کردن معاملات هستند.









استفاده از اصطلاحاتی مانند «استیبل کوین» یا «وام-پیگ» بدون تأیید قبلی نظارتی ممنوع است

پروژههایی که کاربران را گمراه کنند، بلافاصله از فهرست حذف میشوند و افراد مسئول ممکن است با مجازاتهای اداری یا کیفری روبرو شوند.





این چارچوب نظارتی با چارچوبهای نظارتی سازمان پولی سنگاپور ( Monetary Authority of Singapore (MAS) ) و سازمان پولی هنگ کنگ ( Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ) رقابت میکند و منعکسکننده اهداف دوگانه کره جنوبی در مهار ریسک در انتشار استیبل کوین و راهنمایی استراتژیک برای توسعه Web3 است.













پس از اعلام این سیاست، بانک های کره جنوبی به سرعت واکنش نشان دادند. چندین گروه بانکی قبلاً علائم تجاری و پروندههای مربوط به «استیبل کوین KRW» را ثبت یا درخواست کردهاند. نمونههایی از این موارد عبارتند از:





IBK Industrial Bank of Korea)، گروه مالی Shinhan و بانک Hana تیم های توسعه استیبل کوین سازگار با این قانون را تشکیل دادهاند. موسسات بزرگی مانند بانک صنعتی IBK کره ()،تیم های توسعه استیبل کوین سازگار با این قانون را تشکیل دادهاند.



پلتفرمهای پرداخت تحت حمایت فینتک مانند Kakao Pay و Toss در حال بررسی مدلهایی هستند که استیبل کوینها را با پرداختهای تجارت الکترونیک و بازی ادغام میکنند.



KB Bank) با شرکت بلاکچین کرهای ICON در یک محیط آزمایشی فنی همکاری میکند تا سناریوهایی را که ترکیبی از مکانیسم های وابسته به وون، تسویه/تسویه درون زنجیرهای و ادغام مقررات مالی هستند، آزمایش کند. طبق گزارشها، بانک KB () با شرکت بلاکچین کرهای ICON در یک محیط آزمایشی فنی همکاری میکند تا سناریوهایی را که ترکیبی از مکانیسم های وابسته به وون، تسویه/تسویه درون زنجیرهای و ادغام مقررات مالی هستند، آزمایش کند.



این بانکها نه تنها به الزامات انطباق پاسخ میدهند، بلکه پتانسیل بلندمدت استیبل کوینهای داخلی را در پرداختهای محلی، حوالههای فرامرزی و تسویه حسابهای یکپارچه Web3 نیز زیر نظر دارند.









کاکائو پی، ارائه دهنده پیشرو پرداخت موبایلی کره جنوبی، در حال تسریع ابتکارات خود در زمینه استیبل کوین است و چندین درخواست ثبت علامت تجاری را با کلمات کلیدی مانند "KRW"، "K" و "P" به اداره مالکیت معنوی کره ارائه میدهد. این درخواستها شامل معاملات داراییهای مجازی، انتقال الکترونیکی و خدمات واسطهگری مالی میشود.





پشت کاکائو پی، بلاکچین عمومی کایا قرار دارد، شبکهای که به طور مشترک توسط Ground X، شرکت تابعه کاکائو، و Finschia، بازوی بلاکچین لاین، توسعه داده شده است. هدف این پروژه، ایجاد اتصال بین زنجیرهای بین 250 میلیون کاربر کاکائو تاک و لاین و پیشبرد یک اکوسیستم یکپارچه از بلاکچین، ارتباطات اجتماعی و پرداختها است. رئیس کایا چین علناً اعلام کرده است که این شبکه از صدور جامع استیبل کوینهای وون کره در شبکه اصلی خود پشتیبانی خواهد کرد و خود را به عنوان یک زیرساخت دارایی دیجیتال جدید معرفی میکند.









شرکتهای بومی وب3 مانند Nexus یک استیبل کوین کرهای به نام KRWx راهاندازی کردهاند، علائم تجاری مرتبط را ثبت کردهاند و به طور فعال در حال گسترش به بازارهای بینالمللی درون زنجیرهای هستند. در همین حال، شرکتهای پرداخت قدیمی مانند Danal با بهرهگیری از سیستمهای POS و تسویه حساب بالغ خود برای پشتیبانی از برنامههای استیبل کوین در پرداختهای آفلاین و تراکنشهای مصرفکننده، در حال احیای استراتژیهای دارایی دیجیتال خود هستند. این شرکتها بر نوآوریهای تکنولوژیکی و ادغام اکوسیستم تأکید دارند، به طور انعطافپذیر به تقاضای بازار پاسخ میدهند و پتانسیل قوی در بخشهای خاص مانند پرداختهای فرامرزی و موارد استفاده DeFi را نشان میدهند.









بر اساس چارچوب نظارتی فعلی و تحولات بازار، انتظار میرود استیبل کوینهای وون کره در حوزههای کلیدی زیر مورد توجه قرار گیرند:









با بهرهگیری از صنعت بازی قدرتمند کره جنوبی و بازار فعال NFT، استیبل کوینهای وون کره میتوانند به عنوان ارز درون زنجیرهای برای سیستمهای امتیازی یا تراکنشهای اقلام درون بازی عمل کنند. این امر باعث افزایش انطباق و حفظ کاربر در اکوسیستمهای بازی میشود.









استیبل کوینهای وون کره که با زیرساخت KYC کره ادغام شدهاند، پتانسیل لازم برای پرداختهای سریع در سراسر شرق آسیا، از جمله کریدورهای حواله به ژاپن، تایوان و هنگ کنگ را دارند. این امر میتواند با ارائه یک راهکار پرداخت پایدار و کارآمد، از گسترش جهانی برندهای کرهای پشتیبانی کند.









برخی از بانکها در حال آزمایش استفاده از استیبل کوینها برای تسویه حساب بین بانکی هستند و هدفشان ایجاد پلی بین سیستمهای بانکی داخلی سنتی و داراییهای درون زنجیرهای است. این امر جایگزینهای مبتنی بر بلاکچین را برای تسویه حسابهای B2B و جریانهای ارزی ایجاد میکند.





با وجود جهتگیری نظارتی روشن و چشمانداز امیدوارکننده، چالشهای متعددی همچنان باقی است:





ادغام حسابرسی فنی و مالی پیچیده است: بانکها باید از نزدیک با تیمهای بلاکچین همکاری کنند تا سیستمهای ذخیره قابل تأیید و سازگار با مقررات ایجاد کنند.





موانع سرمایه ای بالا برای صدور: استارتاپها ممکن است برای ورود به این فضا با مشکل مواجه شوند، که به طور بالقوه منجر به یک بازار استیبل کوین انحصاری میشود.





شکاف های اجرای قانونی همچنان پابرجاست: برخی از پلتفرم های خارجی ممکن است به ارائه خدمات برای استیبل کوینهای تایید نشده وابسته به وون ادامه دهند و کنترل کامل نظارتی را دشوار کنند.









معرفی مقررات استیبل کوین گامی مهم در تکمیل چارچوب سیاست داراییهای دیجیتال کره جنوبی است. این امر نه تنها حفاظت از داراییهای سرمایهگذاران را افزایش میدهد، بلکه سیگنال ورودی روشنی را برای بانکها و پروژههای نوآورانه فراهم میکند. از منظر جهانی، کره جنوبی در تلاش است تا یک اکوسیستم جامع متشکل از استیبل کوینهای سازگار، پشتیبانی نهادی و پیادهسازی فناوری قابل حسابرسی ایجاد کند. این رقابت نه تنها در مورد نوآوری مالی است - بلکه آماده است تا توسعه اقتصاد دیجیتال کره را هدایت کند و رقابتپذیری آن را در پرداختهای بینالمللی افزایش دهد. هر کسی که رهبری را به دست گیرد، میتواند چشمانداز جهانی استیبل کوین را تعیین کند - و این امر را به یک توسعه شایسته توجه دقیق تبدیل میکند.





