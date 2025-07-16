



صرافی KiloEx یک صرافی غیرمتمرکز (Perp DEX) است که بر معاملات قراردادهای دائمی تمرکز دارد. این پلتفرم با هدف ارائه تجربه ای راحت و کارآمد برای کاربران، همزمان با افزایش پایداری و قابلیت اطمینان تراکنشها از طریق نوآوری در مکانیزم ها طراحی شده است. KiloEx از بلاکچینهای متعددی از جمله BNB Chain، opBNB، Manta، Taiko و Base پشتیبانی میکند.





صرافی KiloEx از تفاوت نرخ تأمین مالی برای همگامسازی قیمت قراردادهای دائمی با قیمت های لحظه ای بازار استفاده میکند و از این طریق، پایداری قیمت را تضمین مینماید. هنگام معامله در پلتفرم KiloEx، کاربران میتوانند از مزایای زیر بهرهمند شوند:





بدون نیاز به توکن بومی برای کارمزد گس: امکان پرداخت کارمزد گس با USDT یا USDC، بدون نیاز به تبدیل اضافی.

معاملات بدون کارمزد گس با تجربهای روان: حذف فرآیندهای امضای پیچیده، ارائه تجربه کاربری آسان و بدون وقفه.

اجرای کارآمد در سطح صرافیهای متمرکز (CEX): فناوری بهینهشده برای افزایش سرعت معاملات و بهبود تعاملات.

طبق دادههای رسمی، حجم کل معاملات در KiloEx از 36 میلیارد دلار فراتر رفته است، در حالی که حجم پوزیشن های باز (Open Interest) از 8 میلیون دلار عبور کرده است (شامل 1.3 میلیون دلار حجم پوزیشن های باز 24 ساعته). این پلتفرم نزدیک به 8 میلیون کاربر فعال دارد و جامعه تلگرامی آن به بیش از 1 میلیون عضو رسیده است.













پروتکل KiloEx یک پروتکل کاملاً غیرمتمرکز برای معاملات قراردادهای دائمی ارائه میدهد که از معاملات اهرمی تا 125 برابر برای بیش از 70 دارایی کریپتو از جمله BTC، ETH، میمکوینها، توکنهای DeFi، داراییهای مرتبط با هوش مصنوعی و جفتهای معاملاتی فارکس پشتیبانی میکند. مدل استخر نقدینگی Vault در KiloEx باعث افزایش کارایی نقدینگی و تضمین بازدهی پایدار میشود.









پروتکل KiloEx به جای مدل سنتی دفتر سفارش، از سیستم نوآورانه دو استخری استفاده میکند که امکان معامله مستقیم با استخرهای نقدینگی در لحظه را فراهم میآورد. این مدل نه تنها انحراف قیمت (Slippage) را حذف میکند، بلکه ریسک های نقدینگی ناشی از حرکت های یک طرفه بازار را نیز کاهش میدهد.









تقسیم کارمزدها: 30% از کارمزد معاملات کاربران به استخر Vault اختصاص داده میشود و مابقی برای تخفیفها و رشد اکوسیستم استفاده میشود.

پاداش های استیکینگ: استیککنندگان استخر پایه (Base Pool) سهمی از کارمزد معاملات دریافت میکنند. همچنین، تجمع طولانیمدت در استخر Buffer بازدهی رقابتی را حتی در بازارهای نزولی فراهم میکند و عملکردی بهتر از تجمیعکنندگان بازدهی اصلی ارائه میدهد.

قفل کردن درآمدهای مربوط به تخفیفها از طریق قراردادهای هوشمند، باعث جذب شرکای گسترده و رشد تصاعدی کاربران در پلتفرم میشود.









رابط کاربری KiloEx برای مبتدیان بهینه شده است. این پلتفرم پارامترهای پیچیده را مخفی کرده و امکان باز و بسته کردن موقعیتهای معاملاتی را تنها در سه مرحله فراهم میآورد. در صورت ریسک لیکویید شدن، KiloEx از مکانیزم لیکویید شدن جزئی استفاده میکند تا کاربران کل سرمایه اولیه خود را از دست ندهند.













خزانه ترکیبی یا Hybrid Vault به کاربران این امکان را می دهد که نقدینگی را در انواع دارایی های متعدد، بهینه سازی ساختار سرمایه و در عین حال ایجاد بازده واقعی و قابل توجه برای LST ها و سایر دارایی های اصلی، فراهم کنند. خزانه ترکیبی از دو بخش تشکیل شده است: USDT نیمی از کل ارزش Vault را تشکیل می دهد، در حالی که نیمی دیگر شامل دارایی های غیر USDT است. این بازده بالا از کارمزدهای معاملاتی ارائه شده توسط کاربران در مدل Vault حاصل می شود.









پروتکل KiloEx از بلاکچینهای متعددی از جمله BNB Chain، opBNB، Manta، Taiko و Base پشتیبانی میکند. به لطف بریج داخلی بینزنجیره ای، کاربران میتوانند بدون مشکل بین شبکه ها جابه جا شوند. در آینده، KiloEx قصد دارد پشتیبانی خود را به زنجیره های عمومی دیگر مانند سولانا (Solana) گسترش دهد.









KiloEx: ایجاد یک پلتفرم معامله غیرمتمرکز با اقتصاد توکن نوآورانه" مراجعه کنید. توکن KILO توکن اصلی پلتفرم KiloEx است که مجموعاً 1 میلیارد عرضه دارد. این به کاربران مزایای متعددی از جمله مشارکت در مدیریت پلتفرم، به اشتراک گذاری کارمزد معاملاتی، و جوایز شرط بندی می دهد. برای جزئیات بیشتر در مورد توکنومیکس KiloEx، به "" مراجعه کنید.





پلتفرم MEXC رسماً KILO را برای معاملات اسپات فیوچرز لیست کرده است و به کاربران امکان می دهد توکن را با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنند.





مراحل خرید KILO در MEXC:

وب سایت رسمی MEXC دیدن کنید. 1）اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد شوید یا ازدیدن کنید.

KILO استفاده کنید، سپس معاملات اسپاتیا فیوچرزرا انتخاب کنید. 2）از نوار جستجو برای جستجویاستفاده کنید، سپسیارا انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد، قیمت را وارد کنید و معامله خود را تکمیل کنید.





پلتفرم MEXC به عنوان یک صرافی دارایی دیجیتال پیشرو در سطح جهانی، کارمزد های معاملاتی پایین، تراکنش های با سرعت بالا، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی عمیق را ارائه میکند که به سرمایهگذاران کمک میکند تا فرصتها را در بازار ارزهای دیجیتال در حال حرکت سریع به دست آورند.





سلب مسئولیت: این مقاله مشاوره سرمایهگذاری، مالی، حقوقی، مالیاتی یا حسابداری ارائه نمیدهد و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها محسوب نمیشود. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد. لطفاً ریسکهای بازار را کاملاً درک کرده و با دقت سرمایهگذاری کنید.