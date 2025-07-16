KiloEx: ساخت پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز با اقتصاد توکنی نوآورانه

پلتفرم KiloEx یک پروژه نوآورانه بلاکچینی است که به ایجاد یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز چند منظوره اختصاص دارد. این پلتفرم تجربه معاملاتی بی دردسر، امن و کارآمدی برای کاربران در زمینه ارزهای دیجیتال فراهم میکند. علاوه بر ویژگی های پایه ای معاملات، KiloEx استیکینگ، استخرهای لیکوییدیتی و مکانیزم های پاداش را یکپارچه کرده است تا خدمات جامعی برای علاقه مندان به ارز دیجیتال و سرمایهگذاران ارائه دهد.





در فضای ارزهای دیجیتال و DeFi، توکنو میکس عامل کلیدی در موفقیت یک پروژه است. KiloEx از طریق مدل نوآورانه اقتصاد توکنی خود، پایداری بلندمدت را تضمین کرده و مشارکت کاربران را تشویق کرده و تأمین کنندگان لیکوییدیتی را جذب میکند.









اقتصاد توکنی KiloEx بر اساس دو توکن اصلی طراحی شده است: KILO و xKILO. هر توکن عملکرد خاصی دارد و در عین حال با همکاری یکدیگر، یک اکوسیستم پایدار برای پلتفرم ایجاد میکنند.





توکن KILO: توکن بومی و کاربردی پلتفرم KiloEx است که برای پرداخت کارمزدهای های تراکنش، مشارکت در حاکمیت، پاداش دهی به کاربران و موارد دیگر استفاده میشود.

توکن xKILO: توکنی غیرقابل انتقال و غیرقابل نقد که عمدتاً برای اشتراک درآمد، مکانیزم های تشویقی و مدیریت ریسک طراحی شده است.

















پلتفرم xKILO نقش مرکزی در مکانیزم اشتراک درآمد KiloEx دارد. زمانی که کاربران KILO را به xKILO تبدیل میکنند، واجد شرایط دریافت سهمی از درآمدهای پلتفرم میشوند. به ویژه، کاربرانی که در استخرهای استیکینگ یک طرفه شرکت میکنند، میتوانند پاداش های xKILO و USDT دریافت کرده و همچنین سهمی از هزینه های معاملات کسب کنند.

توزیع هزینه های معاملات به این صورت است:





40% برای رشد و عملیات پلتفرم اختصاص داده میشود.

30% به دارندگان xKILO پاداش داده میشود تا از نگهداری بلند مدت و مشارکت آن ها حمایت شود.

30% به استخرهای لیکوییدیتی اختصاص مییابد تا از ثبات بازار و انجام معاملات بدون مشکل اطمینان حاصل شود.









با استیکینگ xKILO، کاربران علاوه بر دریافت سهمی از درآمد پلتفرم، به امتیازات VIP نیز دسترسی پیدا میکنند، از جمله کاهش کارمزد معاملات و دسترسی اولویت دار به ویژگی های جدید پلتفرم. این ساختار کاربران را به نگهداری و استیکینگ بلند مدت تشویق کرده و به ایجاد یک اکوسیستم پایدارتر برای KiloEx کمک میکند.









کاربران میتوانند xKILO استیکشده خود را به KILO بازخرید کنند و از گزینه های بازخرید سفارشی بهره ببرند. این فرآیند به کاربران امکان میدهد درصد بازخرید خود را (از 50% تا 100%) و بازه زمانی آن را (بین 15 روز تا 6 ماه) انتخاب کنند. این انعطاف پذیری به کاربران کمک میکند تا پاداش های KILO خود را به صورت استراتژیک مدیریت کرده و بر اساس شرایط بازار و اهداف سرمایه گذاری شخصی خود تصمیمگیری کنند.









فراتر از توزیع کارمزد معاملات، xKILO به عنوان یک مکانیزم کلیدی برای پاداش ها و مشوق ها در KiloEx عمل میکند. این توکن در عملیات پلتفرم، از جمله پاداش به کاربران و شرکا، مورداستفاده قرار گرفته و نقش مهمی در خزانه پلتفرم و سایر موارد خاص ایفا میکند.









پلتفرم KiloEx حول دو توکن کلیدی ساخته شده است: توکن ابزار KILO و توکن escrow xKILO، با عرضه کل 1 میلیارد. عرضه اولیه در گردش 21.17٪ است که توسط رویداد تولید توکن (TGE) و ایردراپ جامعه برای کاربران اولیه لیست سفید تعیین می شود. توزیع توکن به شرح زیر است:





27% برای اکوسیستم، منتشر شده به صورت خطی طی چهار سال

10% برای ایردراپ به کاربران وفادار

8% برای پاداش های استیکینگ آینده، منتشر شده طی چهار سال

20% برای تیم و برنامه های توسعه آینده، با قفل یکساله و دوره انتشار سهساله

8% برای فروش خصوصی، با قفل یک ساله و دوره انتشار سه ساله

10% برای سرمایه گذاری استراتژیک، با قفل یک ساله و دوره انتشار سه ساله

5% به مشاوران اختصاص داده شده است، پس از 3 سال با یک دوره قفل 1 ساله باز می شود

5% به تامین کنندگان نقدینگی اختصاص می یابد

5% برای فروش عمومی انحصاری TGE از طریق کیف پول Binance اختصاص داده شده است

2% برای بازاریابی محفوظ است

برای این ایردراپ TGE، KiloEx 8.5٪ از توکن های $KILO و $xKILO را در زنجیره BNB توزیع می کند، در حالی که 1.5٪ باقی مانده از طریق کمپین های ایردراپ فیوچرز توزیع می شود. در سال اول راهاندازی، توکنهای تیم و سرمایهگذار قفل میمانند و فرآیند راهاندازی منصفانه و مبتنی بر جامعه را تضمین میکنند.









توزیع کارمزد معاملات بخش مهمی از مدل توکنومیک KiloEx است. با تخصیص کارمزد ها به ذینفعان مختلف، این پلتفرم تعادل منافع را حفظ کرده و یک اکوسیستم پایدار ایجاد میکند.





توزیع کارمزد معاملات: کارمزدهای پرداختی تریدرها به صورت متناسب بین اکوسیستم پلتفرم، دارندگان xKILO و استخرهای لیکوییدیتی توزیع میشود. این مکانیزم کاربران را به نگهداری xKILO تشویق کرده و منابع مالی لازم برای توسعه آینده پلتفرم را تأمین میکند.





خزانه پلتفرم و سودآوری: مدیریت خزانه KiloEx به تریدرهایی که روندهای بازار را به درستی پیش بینی میکنند، امکان کسب سود میدهد، درحالیکه تریدرهایی که پیش بینی نادرست دارند، از خزانه مارجین جبران دریافت میکنند. این طراحی محیطی عادلانه و پایدار برای معاملات ایجاد کرده و لیکوییدیتی کافی را در پلتفرم حفظ میکند.









مدل توکنو میکس KiloEx به گونه ای طراحی شده است که پایداری پلتفرم را تضمین کرده و مشارکت بلند مدت کاربران را تشویق کند. ترکیب KILO و xKILO نه تنها لیکوییدیتی و مشوق هایی برای صرافی فراهم میکند، بلکه به کاربران امکان درآمدزایی، مدیریت ریسک و گزینه های سرمایه گذاری انعطاف پذیر را نیز میدهد. با ادامه تکامل مالی غیرمتمرکز، مدل نوآورانه KiloEx پتانسیل این را دارد که به یک معیار صنعتی تبدیل شده و کاربران، تأمین کنندگان لیکوییدیتی و شرکای بیشتری را جذب کند تا رشد پلتفرم را هدایت نماید.



