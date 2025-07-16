پروتکل KernelDAO: بهره وری سرمایه پیشگام مجدد در Web3





پلتفرم MEXC خرسند است که لیستینگ رسمی KERNEL را برای معاملات اسپات و فیوچرز در 14 آوریل 2025 اعلام کند. برنامه دقیق به شرح زیر است:





معاملات اسپات KERNEL/USDT در: ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC) در: ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC)

معاملات فیوچرز KERNELUSDC در: ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC) در: ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC)





واریز برای توکن KERNEL اکنون در MEXC در دسترس است. کاربران می توانند توکن های KERNEL خود را از قبل برای آماده شدن برای معامله واریز کنند. . کاربران می توانند توکن هایخود را از قبل برای آماده شدن برای معامله واریز کنند.





+KERNEL Airdropدر MEXC شرکت کنید. وظایف واریز و معاملاتی را برای به سهیم شدن در یک استخر جایزه 135,000 USDT تکمیل کنید.









KernelDAO یک پروتکل پیشرو و نوآور در عرصه بازسازی اکوسیستم های بلاکچینی است که در حال متحول ساختن مدل های موجود در حوزه Proof-of-Stake (PoS) میباشد. این پروتکل با گشودن قفل امنیت مشترک و ایجاد فرصت های بی نظیر برای بازدهی بیشتر، کارایی سرمایه را به شکلی چشمگیر ارتقا میدهد و در عین حال، امنیت مقرون به صرفه ای را برای شبکه های غیرمتمرکز فراهم میآورد.





تا به امروز، KernelDAO در بیش از ۱۰ اکوسیستم بلاکچینی بزرگ، از جمله Ethereum، BNB Chain، Arbitrum و Optimism فعالیت کرده است و با ارزش کل قفل شده (TVL) بیش از ۲ میلیارد دلار، همچنان در حال رشد و تکامل است.

زیرساخت های پیشرفته KernelDAO بر اساس سه محصول کلیدی و تاثیر گذار ساخته شده است که به وضوح مسیر نوآوری در فضای بلاکچین را هموار کرده اند:





پروتکل Kernel: زیرساخت پیشگام در بستر BNB Chain که در تنها سه ماه پس از راه اندازی، موفق به ثبت TVL بیش از ۶۶۰ میلیون دلار گردید و رشد ماهانه ای متوسط ۴۰ درصد را تجربه کرد.





پروتکل Kelp LRT: بزرگترین پروتکل توزیع مجدد مایعات (LRT) در اکوسیستم Ethereum، با ۶۰۰,۰۰۰ ETH توزیع شده تا به امروز.





پروتکل Gain: یک راهحل پاداش دهی توکن شده که به کاربران این امکان را میدهد تا به حداکثر پتانسیل درآمد خود دست یابند و از ایردراپ های سطح بالا بهرهمند شوند. مدل پاداش بصری و ارگانیک Gain سبب رشد چشمگیر ارزش بازار آن به بیش از ۱۲۰ میلیون دلار شده است.





پروتکل KernelDAO با توانمندسازی سهامداران، توسعه دهندگان و پروتکل ها، متعهد به پیشبرد نسل جدید نوآوریها در حوزه بازسازی و بهینهسازی است. ماموریت این پروتکل بزرگ، ایجاد دسترسی جهانی به فناوریهای نوین و تبدیل شدن به ستون فقرات تأمین امنیت برای اقتصادهای غیرمتمرکز است. در این مسیر، KernelDAO همچنان به عنوان نیروی محرکهای برای توسعهی بلاکچین و دنیای ارزهای دیجیتال، پیش میرود.









توکن KERNEL به عنوان دارایی حاکمیت یکپارچه در سراسر اکوسیستم های Kernel، Kelp LRT و Gain عمل می کند و نقش اساسی و یکپارچه را در مجموعه پروتکل KernelDAO ایفا می کند.





مجموع عرضه KERNEL به 1 میلیارد توکن محدود شده است، با عرضه اولیه 162,317,496 KERNEL که 16.23٪ از کل انتشار را در زمان راه اندازی نشان می دهد.





پروتکل KernelDAO از یک چارچوب توزیع توکن اول جامعه استفاده میکند، که برای همسویی با اصول اصلی حاکمیت غیرمتمرکز، توسعه اکوسیستم پایدار، ایجاد ارزش بلندمدت، و تخصیص عادلانه طراحی شده است. همانطور که در وایت پیپر رسمی مشخص شده است، استراتژی توزیع توکن به صورت زیر است:

کاربران و انجمن (55%) 10% به ایردراپ فصل 1 اختصاص یافته است هر کدام %5 برای فصل 2 و 3 35% برای جوایز بلندمدت انجمن رزرو شده است که به تدریج در طول زمان باز می شود تیم (20%) مشروط به یک دوره 30 ماهه واگذاری هیچ توکنی در زمان راه اندازی اختصاص داده نشده است فروش خصوصی (20%) —— صندوق اکوسیستم (5%) ——













توکن KERNEL نقش حیاتی و یکپارچهای در کل اکوسیستم Kernel و Kelp ایفا میکند و بهعنوان ابزاری اساسی برای ارتقاء امنیت، حاکمیت و پایداری اقتصادی در این شبکهها عمل مینماید. ویژگی های کلیدی و امکانات منحصر به فرد آن به شرح زیر است:





1）امنیت مشترک از طریق کرنل توکن KERNEL بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای ایجاد امنیت اقتصادی در بستر Kernel عمل میکند. کاربران میتوانند از این توکن برای تقویت امنیت برنامههای غیرمتمرکز (dApps) ایجاد شده بر روی پلتفرم Kernel بهرهبرداری کنند و به این ترتیب، به استحکام و قابلیت اطمینان اکوسیستم کمک نمایند.









3）مشارکت در حاکمیت

حاکمیت پلتفرم هسته : دارندگان توکن KERNEL حق رای در مسائل حاکمیتی کلیدی مانند تعیین هزینههای پروتکل، تنظیم شرایط کاهش و سایر پارامترهای حیاتی پلتفرم را دارند.

حاکمیت Kelp LRT و Gain: دارندگان توکن KERNEL همچنین میتوانند در تصمیمگیریهای حاکمیتی در اکوسیستم گستردهتر، شامل انتخاب و تنظیم مجدد خدمات معتبر معتبر (AVS)، پیشنهادات اپراتور و دیگر ابتکارات استراتژیک، مشارکت کنند.





به طور خلاصه، توکن KERNEL بهعنوان ستون فقرات حاکمیتی و ابزاری حیاتی برای ارتقای امنیت اقتصادی در اکوسیستمهای Kernel و Kelp عمل میکند. این ویژگیها آن را به عنصری کلیدی در توسعه زیرساختهای غیرمتمرکز بلندمدت تبدیل میسازد و نقش آن در پیشبرد نوآوریهای بلاکچینی را غیرقابل انکار میکند.









در سال 2024، KernelDAO با موفقیت 10 میلیون دلار بودجه استراتژیک، تحت رهبری سرمایهگذاران نهادی برجسته از جمله Binance Labs، Laser Digital، SCB Limited و Hypersphere Ventures به دست آورد.





علاوه بر این، KernelDAO با حمایت شرکای سرمایه گذاری کلیدی مانند Laser Digital، SCB Limited، Hypersphere Ventures و Cypher Capital یک صندوق اکوسیستم استراتژیک ۴۰ میلیون دلاری راه اندازی کرد. این صندوق به تسریع توسعه بیش از 45 پروژه نوآورانه اختصاص داده شده است که زیرساخت بازسازی کرنل را ادغام میکند و کاربرد کرنل را بیشتر میکند و ردپای آن را در اکوسیستم زنجیره BNB گسترش میدهد.









پروتکل KernelDAO با توجه به درک عمیق خود از فرصتهای نوظهور در بازار بلاکچین، بهطور استراتژیک در حال سرمایهگذاری و توسعه راهحلهایی است که افقهای جدیدی را برای صنعت ارزهای دیجیتال میگشاید. این پروتکل با هدف ارتقای اکوسیستمهای بلاکچینی، چندین مسیر کلیدی را برای رشد و نوآوری در نظر گرفته است، از جمله:





ارائه راهحلهای بازخرید نقدینگی برای اتریوم و دیگر داراییهای پیشرو بلاکچینی پروتکلKernelDAO بهطور مداوم در تلاش است تا راهحلهای مبتنی بر بازخرید نقدینگی را برای شبکههایی همچون اتریوم و سایر بلاکچینهای پیشگام توسعه دهد، که این امر به تسهیل تراکنشها و بهبود جریان نقدی در اکوسیستمهای مختلف کمک میکند.





ایجاد زیرساختهای بازسازی در اکوسیستمهای لایه 1 با تمرکز بر شبکههایی همچون BNB Chain، KernelDAO در حال ساخت و گسترش زیرساختهای بازسازی قوی است و برنامههایی برای گسترش این زیرساختها به شبکههای بلاکچینی جدید دارد. این اقدام باعث میشود که اکوسیستمها قادر به گسترش و مقیاسپذیری بیشتری شوند.





تسهیل همگرایی DeFi، CeFi و امور مالی سنتی پروتکل KernelDAO بهعنوان یک پیشرو در زمینههای DeFi (مالی غیرمتمرکز)، CeFi (مالی متمرکز) و داراییهای دنیای واقعی (RWA)، در تلاش است تا با توسعه یکپارچهسازیهای قوی میان این سه بخش، به ایجاد یک اکوسیستم مالی یکپارچه و فراگیر بپردازد.





از طریق توسعه مداوم محصولات و زیرساختهای نوآورانه و انعطافپذیر، KernelDAO بهطور پیوسته به تغییر شکل چشمانداز DeFi و ایجاد ارزش بلندمدت پایدار برای تمامی شرکتکنندگان در اکوسیستم خود ادامه میدهد. این تعهد به نوآوری و رشد، KernelDAO را به یکی از بازیگران اصلی در تحول آینده مالی دیجیتال تبدیل میکند.









اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی هستید که نقدینگی بالا، کارمزد کم، اهرم انعطاف پذیر و تجربه کاربری امن و بدون درز ارائه دهد، MEXC انتخاب ایده آل شما است. MEXC اولین صرافی خواهد بود که توکن KERNEL را برای معاملات Spot و Futures فهرست می کند. این سه مرحله ساده را برای شروع تجارت KERNEL در MEXC دنبال کنید:





1）برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد شوید.

2）توکن "KERNEL" را در نوار جستجو وارد کنید و جفت معاملاتی اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و سفارش خود را ثبت کنید.







