اقتصاد توکن کسپا (Kaspa) یکی از اجزای حیاتی اکوسیستم آن است که برای ترویج توزیع عادلانه، تمرکززدایی و پایداری بلندمدت طراحی شده است. مدل صدور توکن آن بر اساس اصول اصلی معرفی شده توسط ساتوشی ناکاموتو داقتصاد توکن کسپا (Kaspa) یکی از اجزای حیاتی اکوسیستم آن است که برای ترویج توزیع عادلانه، تمرکززدایی و پایداری بلندمدت طراحی شده است. مدل صدور توکن آن بر اساس اصول اصلی معرفی شده توسط ساتوشی ناکاموتو د
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/توضیح توکنو...وزیع پایدار

توضیح توکنومیکس کسپا: عرضه منصفانه، نصف شدن تدریجی و توزیع پایدار

7/16/2025MEXC
0m
#خبرهای بازار#مقدماتی
Kaspa
KAS$0.052348+0.65%
NodeAI
GPU$0.09213+4.72%
DeFi
DEFI$0.000859+7.24%

اقتصاد توکن کسپا (Kaspa) یکی از اجزای حیاتی اکوسیستم آن است که برای ترویج توزیع عادلانه، تمرکززدایی و پایداری بلندمدت طراحی شده است. مدل صدور توکن آن بر اساس اصول اصلی معرفی شده توسط ساتوشی ناکاموتو در بیت کوین بنا شده است، در حالی که از طریق مکانیسم های نوآورانه نصف شدن پاداش و یک فرآیند استخراج عادلانه، به کاستی های توزیع توکن سنتی بلاک چین میپردازد.

1. بررسی اجمالی توکن کسپا


توکن کسپا (Kaspa) (جفت معاملاتی: *URLS-KAS_USDT*) در مجموع 28.7 میلیارد توکن عرضه دارد و از یک مدل کاهش تدریجی انتشار برای تنظیم صدور استفاده میکند. برخلاف چرخه نصف شدن پاداش بیتکوین که هر چهار سال یکبار اتفاق میافتد، کسپا یک کاهش ماهانه ملایم با نرخ (1/2)^(1/12)، تقریباً 8.33%، اجرا میکند که منجر به کاهش 50 درصدی پاداش بلوک سالانه میشود. این طراحی، ماهیت ضدتورمی نصف شدن پاداش را حفظ میکند و در عین حال از شوک های بازار که اغلب با افت ناگهانی انتشار همراه است، جلوگیری میکند.

2. راه اندازی منصفانه پروژه کاسپا


کسپا در نوامبر 2021 بدون هیچ پیش ماین، پیش فروش و تخصیص خصوصی راه اندازی شد. تمام توکن ها منحصراً از طریق ماینینگ توزیع میشوند و این امر تضمین کننده یک فرآیند توزیع توکن منصفانه و شفاف است. ماینینگ در ابتدا به سختافزار CPU متکی بود و با بالغ شدن پروژه، مشارکت کنندگان جامعه، نرم افزار ماینینگ GPU را برای دموکراتیزه کردن بیشتر دسترسی و مشارکت توسعه دادند.

3. تمرکززدایی در معدن کاسپا


معماری blockDAG کسپا از تولید بلوک در کمتر از یک ثانیه پشتیبانی میکند، که به طور قابل توجهی نوسانات پاداش را کاهش می دهد و امکان استخراج انفرادی را افزایش میدهد. این امر به ماینر هایی با قدرت محاسباتی کمتر اجازه میدهد تا بدون نیاز به پیوستن به استخر های بزرگ استخراج، به بازده ثابتی دست یابند. در نتیجه، این پروتکل خطر تمرکز استخراج را کاهش می دهد و تمرکززدایی و امنیت شبکه را تقویت میکند.

4. تکامل سختافزار استخراج کاسپا


🔹 استخراج با CPU؛ آغازی مردمی:
در نخستین ماه پس از راه اندازی شبکه ی اصلی، استخراج در کسپا عمدتاً با استفاده از پردازنده های مرکزی (CPU) انجام میشد. این دورهی اولیه، فرصت ارزشمندی برای اعضای پیشگام جامعه فراهم ساخت تا به آسانی به شبکه بپیوندند و در مراحل ابتدایی شکل گیری پروژه مشارکت فعال داشته باشند.

🔹 ورود GPU؛ جهشی در کارایی:
در دسامبر 2021، با معرفی نخستین نرم افزارهای استخراج مبتنی بر پردازنده های گرافیکی (GPU) توسط اعضای جامعه ی پویا، کارایی استخراج به طرز چشمگیری افزایش یافت و پایهی گسترده تری از مشارکت کنندگان به شبکه جذب شد.

🔹 پذیرش FPGA؛ ارتقاء قدرت هش:
پیشرفت های بعدی، با استقبال تدریجی از فناوری استخراج با FPGA (آرایه های دروازه قابل برنامه ریزی میدانی)، قدرت هش شبکه و بهره وری عملیاتی را بیش از پیش تقویت کرد و شبکه را برای پذیرش مقیاس های بالاتر آماده ساخت.

🔹 عصر ASIC؛ آغاز عصر صنعتی استخراج:
آوریل 2023، نقطه ی عطفی در تاریخ استخراج کسپا رقم زد. با عرضهی اولین ماینر های تخصصی ASIC بهینه شده برای پروتکل کسپا توسط شرکت IceRiver، عصر جدیدی از عملکرد صنعتی و مقیاس پذیری فوقالعاده در عملیات استخراج آغاز شد.

5. اصول توزیع توکن کاسپا


توکن بومی کسپا، KAS، منحصراً از طریق استخراج توزیع می شود و از پیش فروش و تخصیص های خصوصی که میتواند منجر به تمرکز و دسترسی نابرابر شود، جلوگیری میکند. این مدل توزیع منصفانه و شفاف تضمین میکند که همه ماینر ها فرصت برابر برای کسب توکن دارند، اعتماد جامعه را تقویت میکند و شبکه ای غیرمتمرکزتر را پرورش میدهد. مکانیسم کاهش تدریجی انتشار، با معرفی عرضه کنترل شده توکن در طول زمان، از پایداری ارزش بلندمدت نیز پشتیبانی میکند.

6. نقش استراتژیک توکنومیکس کسپا


توکن KAS نه تن ها به عنوان یک واسطه مبادله، بلکه به عنوان یک مکانیسم تشویقی کلیدی در اکوسیستم کسپا نیز عمل میکند. ماینر ها به دلیل مشارکت در منابع محاسباتی برای ایمن سازی شبکه، با KAS پاداش میگیرند، در حالی که کاربران از KAS برای تراکنش ها و کارمزد های شبکه استفاده میکنند. با تکامل اکوسیستم، انتظار میرود این توکن نقش مهم تری در موارد استفاده اضافی، از جمله قراردادهای هوشمند، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه های گسترده تر Web3 ایفا کند و کاربرد و ارزش کلی آن را افزایش دهد.

7. نحوه خرید کسپا


۱) اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی آن را باز کنید و وارد شوید.
۲) در نوار جستجو عبارت «KAS» را وارد کنید و برای KAS، معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.
۳) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، پارامتر های مقدار و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.


اقتصاد توکنی کسپا (Kaspa tokenomics) بر پایه انصاف و پایداری بنا شده است و بر اساس اصول طراحی اصلی بیت کوین بنا شده و در عین حال مکانیسم های صدور و روش های استخراج نوآورانهای را برای دستیابی به تمرکززدایی بیشتر و مشارکت گسترده تر معرفی میکند. مدل توکن آن نه تن ها پایه محکمی برای اکوسیستم کسپا فراهم میکند، بلکه بینش ها و منابع ارزشمندی را برای توسعه مداوم فناوری بلاکچین ارائه میدهد.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایه گذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امن

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا (Codatta) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

حتی اگر هنوز مالک یک LABUBU نباشید، بهاحتمال زیاد نام این پدیده جهانی را شنیده اید — شخصیتی که از مرزهای اسباببازی فراتر رفته و به نمادی فرهنگی در دنیای واقعی و دیجیتال تبدیل شده است.1. لابوبو چیست؟لا

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

با ورود به سال 2025، شبکه Pi در نقطه بحرانی فرصت ها و چالش ها قرار دارد. آنچه که به عنوان یک آزمایش بلندپروازانه استخراج موبایل آغاز شد، به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های بلاکچین در سطح جهان تبدیل ش

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید