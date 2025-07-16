توضیح توکنومیکس کسپا: عرضه منصفانه، نصف شدن تدریجی و توزیع پایدار





اقتصاد توکن کسپا ( Kaspa ) یکی از اجزای حیاتی اکوسیستم آن است که برای ترویج توزیع عادلانه، تمرکززدایی و پایداری بلندمدت طراحی شده است. مدل صدور توکن آن بر اساس اصول اصلی معرفی شده توسط ساتوشی ناکاموتو در بیت کوین بنا شده است، در حالی که از طریق مکانیسم های نوآورانه نصف شدن پاداش و یک فرآیند استخراج عادلانه، به کاستی های توزیع توکن سنتی بلاک چین میپردازد.









توکن کسپا (Kaspa) (جفت معاملاتی: *URLS-KAS_USDT*) در مجموع 28.7 میلیارد توکن عرضه دارد و از یک مدل کاهش تدریجی انتشار برای تنظیم صدور استفاده میکند. برخلاف چرخه نصف شدن پاداش بیتکوین که هر چهار سال یکبار اتفاق میافتد، کسپا یک کاهش ماهانه ملایم با نرخ (1/2)^(1/12)، تقریباً 8.33%، اجرا میکند که منجر به کاهش 50 درصدی پاداش بلوک سالانه میشود. این طراحی، ماهیت ضدتورمی نصف شدن پاداش را حفظ میکند و در عین حال از شوک های بازار که اغلب با افت ناگهانی انتشار همراه است، جلوگیری میکند.









کسپا در نوامبر 2021 بدون هیچ پیش ماین، پیش فروش و تخصیص خصوصی راه اندازی شد. تمام توکن ها منحصراً از طریق ماینینگ توزیع میشوند و این امر تضمین کننده یک فرآیند توزیع توکن منصفانه و شفاف است. ماینینگ در ابتدا به سختافزار CPU متکی بود و با بالغ شدن پروژه، مشارکت کنندگان جامعه، نرم افزار ماینینگ GPU را برای دموکراتیزه کردن بیشتر دسترسی و مشارکت توسعه دادند.









معماری blockDAG کسپا از تولید بلوک در کمتر از یک ثانیه پشتیبانی میکند، که به طور قابل توجهی نوسانات پاداش را کاهش می دهد و امکان استخراج انفرادی را افزایش میدهد. این امر به ماینر هایی با قدرت محاسباتی کمتر اجازه میدهد تا بدون نیاز به پیوستن به استخر های بزرگ استخراج، به بازده ثابتی دست یابند. در نتیجه، این پروتکل خطر تمرکز استخراج را کاهش می دهد و تمرکززدایی و امنیت شبکه را تقویت میکند.









🔹 استخراج با CPU؛ آغازی مردمی:

در نخستین ماه پس از راه اندازی شبکه ی اصلی، استخراج در کسپا عمدتاً با استفاده از پردازنده های مرکزی (CPU) انجام میشد. این دورهی اولیه، فرصت ارزشمندی برای اعضای پیشگام جامعه فراهم ساخت تا به آسانی به شبکه بپیوندند و در مراحل ابتدایی شکل گیری پروژه مشارکت فعال داشته باشند.





🔹 ورود GPU؛ جهشی در کارایی:

در دسامبر 2021، با معرفی نخستین نرم افزارهای استخراج مبتنی بر پردازنده های گرافیکی (GPU) توسط اعضای جامعه ی پویا، کارایی استخراج به طرز چشمگیری افزایش یافت و پایهی گسترده تری از مشارکت کنندگان به شبکه جذب شد.





🔹 پذیرش FPGA؛ ارتقاء قدرت هش:

پیشرفت های بعدی، با استقبال تدریجی از فناوری استخراج با FPGA (آرایه های دروازه قابل برنامه ریزی میدانی)، قدرت هش شبکه و بهره وری عملیاتی را بیش از پیش تقویت کرد و شبکه را برای پذیرش مقیاس های بالاتر آماده ساخت.





🔹 عصر ASIC؛ آغاز عصر صنعتی استخراج:

آوریل 2023، نقطه ی عطفی در تاریخ استخراج کسپا رقم زد. با عرضهی اولین ماینر های تخصصی ASIC بهینه شده برای پروتکل کسپا توسط شرکت IceRiver، عصر جدیدی از عملکرد صنعتی و مقیاس پذیری فوقالعاده در عملیات استخراج آغاز شد.









توکن بومی کسپا، KAS ، منحصراً از طریق استخراج توزیع می شود و از پیش فروش و تخصیص های خصوصی که میتواند منجر به تمرکز و دسترسی نابرابر شود، جلوگیری میکند. این مدل توزیع منصفانه و شفاف تضمین میکند که همه ماینر ها فرصت برابر برای کسب توکن دارند، اعتماد جامعه را تقویت میکند و شبکه ای غیرمتمرکزتر را پرورش میدهد. مکانیسم کاهش تدریجی انتشار، با معرفی عرضه کنترل شده توکن در طول زمان، از پایداری ارزش بلندمدت نیز پشتیبانی میکند.









توکن KAS نه تن ها به عنوان یک واسطه مبادله، بلکه به عنوان یک مکانیسم تشویقی کلیدی در اکوسیستم کسپا نیز عمل میکند. ماینر ها به دلیل مشارکت در منابع محاسباتی برای ایمن سازی شبکه، با KAS پاداش میگیرند، در حالی که کاربران از KAS برای تراکنش ها و کارمزد های شبکه استفاده میکنند. با تکامل اکوسیستم، انتظار میرود این توکن نقش مهم تری در موارد استفاده اضافی، از جمله قراردادهای هوشمند، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه های گسترده تر Web3 ایفا کند و کاربرد و ارزش کلی آن را افزایش دهد.









اقتصاد توکنی کسپا (Kaspa tokenomics) بر پایه انصاف و پایداری بنا شده است و بر اساس اصول طراحی اصلی بیت کوین بنا شده و در عین حال مکانیسم های صدور و روش های استخراج نوآورانهای را برای دستیابی به تمرکززدایی بیشتر و مشارکت گسترده تر معرفی میکند. مدل توکن آن نه تن ها پایه محکمی برای اکوسیستم کسپا فراهم میکند، بلکه بینش ها و منابع ارزشمندی را برای توسعه مداوم فناوری بلاکچین ارائه میدهد.



