هوش مصنوعی Kaito: ساختن پلتفرم اطلاعات هوشمند نهایی برای Web3









در دنیای پرشتاب و در حال تحول بازار ارزهای دیجیتال، یکی از چالشهای عمده برای سرمایهگذاران، تکهتکه شدن و پراکندگی اطلاعات است. برای مقابله با این مشکل، تاجر برجسته، کمی سیتادل، پلتفرم هوش مصنوعی Kaito را راهاندازی کرد. این پلتفرم با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی، اطلاعات ارزشمندی را از منابع متنوعی همچون X، Discord، انجمنهای حاکمیتی و سایر پایگاههای داده جمعآوری کرده و به سرمایهگذاران تحلیلهای جامع، لحظهای و کاربردی ارائه میدهد. Kaito به عنوان «گوگل با ترمینال بلومبرگ ملاقات میکند» در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته شده و به یکی از ابزارهای ضروری برای سرمایهگذاران تبدیل شده است.









برای ارتقای هرچه بیشتر جامعه و تشویق کاربران به مشارکت فعال، Kaito AI سیستم امتیازدهی نوآورانهای به نام «Yap» را معرفی کرده است. کاربران میتوانند با افزایش دانش خود، تولید محتوای با کیفیت و تعامل مستمر با سایر اعضای پلتفرم، امتیاز Yap کسب کنند. به گفته مقامات رسمی، این پلتفرم در نظر دارد پاداشهای ارزندهای به ارزش 150 ETH به 1000 کاربر اول خود ارسال کند تا انرژی و انگیزه بیشتری به جامعه خود ببخشد.





علاوه بر مشوقهای نمادین، Kaito AI مجموعهای از NFT های خاص را راهاندازی کرده است. این NFT ها نه تنها دارای ارزشهای کلکسیونی منحصربهفرد هستند، بلکه ممکن است به دارندگان خود مزایای اقتصادی بیشتری از طریق توزیع توکنهای آینده ارائه دهند. این اقدام، جذابیت و پویایی اکوسیستم پلتفرم را افزایش داده و به کاربران فرصتی تازه برای بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی در دنیای ارزهای دیجیتال میدهد.









توکن KAITO نه تنها بهعنوان یک وسیله تراکنش در پلتفرم، بلکه بهعنوان ابزاری برای دارندگان آن جهت تأثیرگذاری بر جریان اطلاعات در اکوسیستم InfoFi عمل میکند. یکی از ویژگیهای کلیدی این اکوسیستم، Kaito Connect است که به کاربران این امکان را میدهد تا با استفاده از امتیازات Yap به پروژهها رأی دهند. پروژههای برتر که بیشترین آراء را دریافت میکنند، در داشبورد Kaito Mindshare به نمایش در میآیند. در آغاز، برخی پروژهها به دارندگان Yap برای رأی دادن رشوه میدادند، اما با کوتاهتر شدن چرخههای رأیگیری، این رفتار بهطور چشمگیری کاهش یافت و پروژههای باکیفیت بهطور طبیعی و با گذشت زمان توجه بیشتری به خود جلب کردند.





در واقع Yap ابزاری است که توجه و تأثیر خالقان محتوا را نشان میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش تأثیرگذاری در اکوسیستم عمل میکند. کاربران میتوانند از این امتیازات برای کشف منابع اطلاعاتی ارزشمند استفاده کنند، در حالی که برندها نیز قادر خواهند بود تا سازندگان معتبر و تأثیرگذار را شناسایی نمایند. پلتفرم تأثیر Yap را از طریق سه شاخص اصلی ارزیابی میکند:





حجم مطالب مرتبط با موضوع : تعداد پستها و محتوای اختصاصی که به موضوعات مرتبط پرداختهاند.

تعامل با شهرت : تعامل با "دایره داخلی یاپر" باعث کسب امتیازهای بالاتر میشود و ارتباطات معتبرتر امتیاز بیشتری به همراه دارد.

کیفیت محتوا: اصالت، عمق و ارزش محتوای تولید شده فاکتورهای کلیدی در کسب امتیازات بالاتر هستند.









بهعنوان یکی از ارکان اصلی اکوسیستم خود، هوش مصنوعی Kaito قصد دارد توکن بومی خود، KAITO، را راهاندازی کند. این توکن با عرضه کلی یک میلیارد واحد، بهعنوان بلوک اصلی برای شبکه InfoFi (مالی اطلاعات) عمل خواهد کرد. تقریباً 54 درصد از کل عرضه این توکن به جامعه اختصاص مییابد تا از رشد اکوسیستم، طرحهای اولیه جامعه و مشوقهای آتی پشتیبانی کند.





توکن KAITO بهعنوان ابزاری برای حاکمیت، استیکینگ و همچنین پرداخت خدمات پلتفرم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این توکن تحت قرارداد هوشمندی است که بر روی بلاکچین پایه لایه اتریوم 2 پیادهسازی شده است، که این امر به افزایش سرعت تراکنشها و کاهش هزینههای معاملاتی کمک میکند.





از آغاز فعالیت، هوش مصنوعی Kaito حمایتهای مالی از چندین شرکت برجسته سرمایهگذاری خطرپذیر از جمله Dragonfly، Mirana و Folius Ventures دریافت کرده است. تاکنون این پروژه دو دور مالی قابل توجه را با موفقیت به پایان رسانده است:





فوریه 2023: هوش مصنوعی Kaito با ارزشگذاری 40 میلیون دلار و جذب 5.3 میلیون دلار از طریق رهبری Dragonfly، توانست حمایتهای مالی لازم را تأمین کند.

ژوئن 2023: این پروژه با افزایش 5.5 میلیون دلار دیگر، ارزش بازار خود را به 87.5 میلیون دلار رساند، که نشان از رشد و پتانسیل بالای این اکوسیستم نوآورانه دارد.







