هوش مصنوعی Kaito: ساختن پلتفرم اطلاعات هوشمند نهایی برای Web3

Kaito
NFT
Sleepless AI
Ethereum
WAGMI HUB
1. هوش مصنوعی Kaito چیست?


در دنیای پرشتاب و در حال تحول بازار ارزهای دیجیتال، یکی از چالشهای عمده برای سرمایهگذاران، تکهتکه شدن و پراکندگی اطلاعات است. برای مقابله با این مشکل، تاجر برجسته، کمی سیتادل، پلتفرم هوش مصنوعی Kaito را راهاندازی کرد. این پلتفرم با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی، اطلاعات ارزشمندی را از منابع متنوعی همچون X، Discord، انجمنهای حاکمیتی و سایر پایگاههای داده جمعآوری کرده و به سرمایهگذاران تحلیلهای جامع، لحظهای و کاربردی ارائه میدهد. Kaito به عنوان «گوگل با ترمینال بلومبرگ ملاقات میکند» در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته شده و به یکی از ابزارهای ضروری برای سرمایهگذاران تبدیل شده است.

2. برنامه تشویقی جامعه هوش مصنوعی Kaito و صدور NFT


برای ارتقای هرچه بیشتر جامعه و تشویق کاربران به مشارکت فعال، Kaito AI سیستم امتیازدهی نوآورانهای به نام «Yap» را معرفی کرده است. کاربران میتوانند با افزایش دانش خود، تولید محتوای با کیفیت و تعامل مستمر با سایر اعضای پلتفرم، امتیاز Yap کسب کنند. به گفته مقامات رسمی، این پلتفرم در نظر دارد پاداشهای ارزندهای به ارزش 150 ETH به 1000 کاربر اول خود ارسال کند تا انرژی و انگیزه بیشتری به جامعه خود ببخشد.

علاوه بر مشوقهای نمادین، Kaito AI مجموعهای از NFT های خاص را راهاندازی کرده است. این NFT ها نه تنها دارای ارزشهای کلکسیونی منحصربهفرد هستند، بلکه ممکن است به دارندگان خود مزایای اقتصادی بیشتری از طریق توزیع توکنهای آینده ارائه دهند. این اقدام، جذابیت و پویایی اکوسیستم پلتفرم را افزایش داده و به کاربران فرصتی تازه برای بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی در دنیای ارزهای دیجیتال میدهد.

3. یاپ Yap: توکنی شدن توجه


توکن KAITO نه تنها بهعنوان یک وسیله تراکنش در پلتفرم، بلکه بهعنوان ابزاری برای دارندگان آن جهت تأثیرگذاری بر جریان اطلاعات در اکوسیستم InfoFi عمل میکند. یکی از ویژگیهای کلیدی این اکوسیستم، Kaito Connect است که به کاربران این امکان را میدهد تا با استفاده از امتیازات Yap به پروژهها رأی دهند. پروژههای برتر که بیشترین آراء را دریافت میکنند، در داشبورد Kaito Mindshare به نمایش در میآیند. در آغاز، برخی پروژهها به دارندگان Yap برای رأی دادن رشوه میدادند، اما با کوتاهتر شدن چرخههای رأیگیری، این رفتار بهطور چشمگیری کاهش یافت و پروژههای باکیفیت بهطور طبیعی و با گذشت زمان توجه بیشتری به خود جلب کردند.

در واقع Yap ابزاری است که توجه و تأثیر خالقان محتوا را نشان میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش تأثیرگذاری در اکوسیستم عمل میکند. کاربران میتوانند از این امتیازات برای کشف منابع اطلاعاتی ارزشمند استفاده کنند، در حالی که برندها نیز قادر خواهند بود تا سازندگان معتبر و تأثیرگذار را شناسایی نمایند. پلتفرم تأثیر Yap را از طریق سه شاخص اصلی ارزیابی میکند:

  • حجم مطالب مرتبط با موضوع: تعداد پستها و محتوای اختصاصی که به موضوعات مرتبط پرداختهاند.
  • تعامل با شهرت: تعامل با "دایره داخلی یاپر" باعث کسب امتیازهای بالاتر میشود و ارتباطات معتبرتر امتیاز بیشتری به همراه دارد.
  • کیفیت محتوا: اصالت، عمق و ارزش محتوای تولید شده فاکتورهای کلیدی در کسب امتیازات بالاتر هستند.

4. توکنی شدن و تاریخچه تامین مالی هوش مصنوعی Kaito


بهعنوان یکی از ارکان اصلی اکوسیستم خود، هوش مصنوعی Kaito قصد دارد توکن بومی خود، KAITO، را راهاندازی کند. این توکن با عرضه کلی یک میلیارد واحد، بهعنوان بلوک اصلی برای شبکه InfoFi (مالی اطلاعات) عمل خواهد کرد. تقریباً 54 درصد از کل عرضه این توکن به جامعه اختصاص مییابد تا از رشد اکوسیستم، طرحهای اولیه جامعه و مشوقهای آتی پشتیبانی کند.

توکن KAITO بهعنوان ابزاری برای حاکمیت، استیکینگ و همچنین پرداخت خدمات پلتفرم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این توکن تحت قرارداد هوشمندی است که بر روی بلاکچین پایه لایه اتریوم 2 پیادهسازی شده است، که این امر به افزایش سرعت تراکنشها و کاهش هزینههای معاملاتی کمک میکند.

از آغاز فعالیت، هوش مصنوعی Kaito حمایتهای مالی از چندین شرکت برجسته سرمایهگذاری خطرپذیر از جمله Dragonfly، Mirana و Folius Ventures دریافت کرده است. تاکنون این پروژه دو دور مالی قابل توجه را با موفقیت به پایان رسانده است:

فوریه 2023: هوش مصنوعی Kaito با ارزشگذاری 40 میلیون دلار و جذب 5.3 میلیون دلار از طریق رهبری Dragonfly، توانست حمایتهای مالی لازم را تأمین کند.
ژوئن 2023: این پروژه با افزایش 5.5 میلیون دلار دیگر، ارزش بازار خود را به 87.5 میلیون دلار رساند، که نشان از رشد و پتانسیل بالای این اکوسیستم نوآورانه دارد.

5. نتیجه گیری


با گسترش عصر Web3، دسترسی به اطلاعات دقیق و بهموقع و استفاده صحیح از آن برای موفقیت در سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت فزایندهای یافته است. هوش مصنوعی Kaito از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی بهره میبرد تا دادههای پراکنده را یکپارچه و تجزیهوتحلیل کند و به سرمایهگذاران ابزارهای تحقیقاتی جامع و دقیقی ارائه دهد که به آنها امکان میدهد تصمیمات بهتری در دنیای پیچیده و پویای ارزهای دیجیتال اتخاذ کنند. با انتشار رسمی توکن KAITO، هوش مصنوعی Kaito نه تنها به ابزاری ضروری برای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال تبدیل خواهد شد، بلکه ارزش و تعامل بیشتری را برای اکوسیستم Web3 به ارمغان خواهد آورد. این توکن به عنوان پل ارتباطی بین کاربران و قابلیتهای اکوسیستم، امکان حاکمیت، استیکینگ و پرداخت خدمات را فراهم میآورد و نقشی کلیدی در تسهیل روندهای مالی و تحلیلی در دنیای دیجیتال ایفا میکند.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

دلار ترکیبی USDf چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره سازوکار نوآورانه استیبل‌ کوین Falcon Finance

دلار ترکیبی USDf چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره سازوکار نوآورانه استیبل‌ کوین Falcon Finance

TL;DRویژگی های کلیدی USDfدلار ترکیبی USDf یک دلار ترکیبی (Synthetic Dollar) با پشتوانه مازاد وثیقه است که بر بستر اتریوم (Ethereum) راهاندازی شده و در حال حاضر حدود 1.899 میلیارد توکن در گردش دارد. رت

رویدادهای فیوچرز MEXC: راهنمای جامع برای حداکثرسازی پاداش‌ ها در حین معامله

رویدادهای فیوچرز MEXC: راهنمای جامع برای حداکثرسازی پاداش‌ ها در حین معامله

در بازار رقابتی معاملات رمزارز، انتخاب پلتفرمی که علاوه بر تجربه معاملاتی پایدار و کارآمد، مزایای جانبی متنوعی نیز ارائه کند، اهمیت ویژهای دارد. صرافی MEXC مجموعهای جامع از رویدادهای فیوچرز را طراحی ک

به روز رسانی و ارتقا قوانین ضریب رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد!

به روز رسانی و ارتقا قوانین ضریب رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد!

رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا

آغاز مسابقات فیوچرز MEXC Win با استخر جوایز 10,000,000 تتری (USDT)

آغاز مسابقات فیوچرز MEXC Win با استخر جوایز 10,000,000 تتری (USDT)

صرافی MEXC تازه آغازگر رقابت بزرگ مسابقات فیوچرز MEXC Win شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود به عنوان بزرگترین مسابقه معاملات فیوچرز تیمی سال شناخته شود. این رقابت با مجموع جایزهای چشمگیر به ارزش 10 می

