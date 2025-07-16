نبرد سه پادشاهی KAI: تلفیق نوآورانه بازی کارتی استراتژیک و بلاکچین





بازی KAI Battle of Three Kingdoms (که از این پس با نام KAI Battle شناخته میشود) یک بازی کارتی استراتژی با نبرد خودکار است که بر اساس IP کلاسیک SEGA، Sangokushi Taisen (نبرد سه پادشاهی) ساخته شده است و هدف آن ارائه یک تجربه نبرد استراتژیک جدید از سه پادشاهی به بازیکنان است.









نبرد سه پادشاهی یک بازی کارتی استراتژی بلاکچین است که به طور مشترک توسط Double Jump Tokyo و SEGA توسعه داده شده است. این بازی رسماً مجوز IP آرکید کلاسیک SEGA، Sangokushi Taisen (که در ابتدا در سال 2005 منتشر شد) را دریافت کرده و به یک بازی چند پلتفرمی برای رایانههای شخصی، iOS و اندروید تبدیل شده است.













این بازی گیمپلی اصلی Sangokushi Taisen را حفظ کرده است - یک سیستم نبرد خودکار سه راندی که بر «رقابت ذهنی» تأکید دارد. بازیکنان نیازی به کنترلهای پیچیده ندارند؛ موفقیت به انتخاب هوشمندانه قهرمانان، تشکیل تیم و برنامهریزی استراتژیک بستگی دارد. نبردها به صورت خودکار اجرا میشوند و تصمیمات استراتژیک اولیه را کلید پیروزی میکنند، جایی که تفکر عمیق ضروری میشود.









بازیهای کارتی سنتی اغلب به دلیل کمیابی کارت ها از عدم تعادل رنج میبرند. «سیستم استخدام» بازی KAI Battle تمرکز را به جای صرفاً کسب کارتهای رده بالا، به استراتژی تغییر میدهد. این امر جوهره رقابت هوشمندانه را بازیابی میکند و به بازیکنان جدید اجازه میدهد تا از طریق بینش و استقرار تاکتیکی پیروز شوند.









این بازی دو نوع کارت دارد: کارت های قهرمان معمولی و کارتهای ارباب جنگ بیدار (NFT). کارت های معمولی از طریق گیمپلی استاندارد به دست میآیند و هیچ ویژگی NFT ندارند و به همه بازیکنان اجازه شرکت در آنها را میدهند. کارتهای ارباب جنگ بیدار، NFTهای محدودی با ارتقاء سطح، آثار هنری نادر و مهارت های منحصر به فرد هستند که ارزش کلکسیونی را با قابلیت گیمپلی ترکیب میکنند.













استقرار اولیه : بازیکنان یک تیم اولیه از قهرمانان را با هزینه کلی 4 نفر برای ایجاد یک موقعیت شروع پایدار قرار میدهند.

مرحله استخدام : هر دور امکان استخدام انواع مختلف نیرو، مانند سواره نظام، کمانداران، پیاده نظام و ارابهها را فراهم میکند و تنوع استراتژیک را افزایش میدهد.

نبرد خودکار : نبردها به صورت خودکار پیش میروند؛ موفقیت به برنامهریزی استراتژیک قبل از نبرد برای حمله و دفاع بستگی دارد.

رقابت سه مرحله ای: نبردها به مراحل آغازین، میانی و پایانی تقسیم میشوند که استخدام و استقرار در هر مرحله امکانپذیر است. پیروزی با تصرف شهر حریف حاصل میشود.









کارتهای «جنگ سالاران بیدار شده» NFT هایی هستند که میتوانند آزادانه در بازار معامله شوند. بازیکنان میتوانند کارت های ارتقا یافته را بفروشند یا از معامله سود ببرند و یک اقتصاد Web3 ایجاد کنند که داراییها را به ارزش درون بازی مرتبط میکند.









این بازی به طور فعال حالتهای متنوع جامعهمحور، از جمله نبردهای GvG گروهی یا اتحادی، مسابقات سازماندهیشده توسط بازیکنان و رویدادهای سطح بالا با حمایت رسمی را در بر میگیرد. شرکتکنندگان میتوانند امتیازهای هوایی یا پاداشهای توکن کسب کنند و رشد و تعامل جامعه را تقویت کنند.









این پروژه بر روی Oasys، یک پلتفرم بلاکچین که به طور خاص برای اکوسیستمهای بازی طراحی شده است، ساخته شده است و TPS بالا و هزینههای گس پایینی را ارائه میدهد تا کاربران از یک تجربه روان و مقرون به صرفه لذت ببرند.













نبرد KAI اکنون SGC را به عنوان هسته اصلی اقتصاد درون بازی خود معرفی میکند. SGC یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاکچین Oasys منتشر میشود. بازیکنان میتوانند با شرکت در بازی، انجام وظایف و برنده شدن در مسابقات، جوایز SGC کسب کنند. علاوه بر این، SGC میتواند برای خرید داراییهای دیجیتال درون بازی، شرکت در حراجیها و بازخرید جوایز فیزیکی استفاده شود.









بازیکنان میتوانند از طریق روشهای زیر SGC را بدست آورند:





جوایز رتبهبندی در جدول امتیازات

جوایز پیروزی در GvG

شرکت در مسابقات رسمی یا عمومی

توکن های سهام برای کسب حق سود سهام









برای دریافت کارت های NFT، «بسته های کارت بیدار شده» را خریداری کنید.

مسابقات، حالت های پایان بازی و موارد دیگر را آزاد کنید.

هزینه ثبت نام برای رویداد های سازماندهی شده توسط جامعه را پرداخت کنید.









بازی KAI Battle of Three Kingdoms یک بازی کارتی استراتژی خودکار است که بر اساس IP کلاسیک SEGA توسعه داده شده است. این بازی نه تنها جذابیت اصلی نسخه اصلی را به ارث برده، بلکه فناوری نوآورانه بلاکچین را نیز در خود جای داده است. KAI Battle با کارتهای قهرمان با طراحی زیبا، گیمپلی استراتژیک غنی، محیط رقابتی منصفانه و یک اکوسیستم اجتماعی فعال، تجربه نبرد استراتژیک کاملاً جدیدی از Three Kingdoms را به بازیکنان ارائه میدهد. علاوه بر این، اقتصاد توکن SGC درون بازی، فرصتهای کسب درآمد اضافی و پتانسیل رشد ارزش را برای بازیکنان فراهم میکند.





توکنهای SGC اکنون در MEXC موجود هستند.

1)وارد برنامه MEXC یا وب سایت رسمی شوید SGC را جستجو کنید و معاملات 2)در نوار جستجورا جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید 3)نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید





