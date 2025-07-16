چشم‌ انداز نظارتی ارزهای دیجیتال در ماه ژوئن: قوانین ایالات متحده و سیاست‌ های آسیا در مرکز توجه قرار دارند

این ماه شاهد یک تغییر اساسی در تنظیم مقررات جهانی ارزهای دیجیتال هستیم و کشور های سراسر جهان اصلاحات اساسی در سیاست های خود اعمال میکنند. از قانونگذاری استیبل کوین ها گرفته تا محیطهای امن نظارتی، از قانونی سازی کامل گرفته تا اجرای بی چون و چرای قوانین، موجی از مقررات جدید در حال تغییر شکل نحوه مدیریت دارایی های دیجیتال و ادغام آنها در چارچوب های ملی است. این مقاله به بررسی تحولات اخیر در ویتنام، ایالات متحده، مالزی و سنگاپور میپردازد و تصویری کلی از نقشه نظارتی جهانی در حال تحول برای داراییهای دیجیتال ارائه میدهد.









در 17 ژوئن، سنای ایالات متحده GENIUS Act قانون GENIUS (چارچوب مقررات استیبل کوین) را با رأی قاطع 68 در برابر 30 تصویب کرد و این اولین باری بود که یک چارچوب جامع فدرال برای داراییهای رمزنگاریشده وابسته به دلار آمریکا ایجاد میشد.









- صادرکنندگان باید دارایی های ذخیره با نقدینگی بالا، مانند دلار آمریکا یا اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت، در اختیار داشته باشند. - افشای ماهانه ترکیب ذخایر برای تضمین ظرفیت کامل بازخرید 1:1 الزامی است. - یک سیستم صدور مجوز ایجاد خواهد شد که استانداردهای رسمی بررسی صلاحیت را برای صادرکنندگان معرفی می کند.





این لایحه اکنون در مجلس نمایندگان در دست بررسی است و برای اجرایی شدن نیاز به تأیید ریاست جمهوری دارد.





قانون GENIUS پایه و اساس قانونی برای انتشار استیبل کوین در ایالات متحده ایجاد میکند و نشان دهنده ادغام تدریجی استیبل کوینها در چارچوب نظارتی مالی فدرال است. همچنین پیامدهای گستردهای برای صادرکنندگان عمده مانند Tether Circle دارد.









در 14 ژوئن، مجلس ملی ویتنام قانون صنعت فناوری دیجیتال را تصویب کرد و برای اولین بار رسماً داراییهای دیجیتال را در چارچوب نظارتی این کشور گنجاند. این قانون از اول ژانویه 2026 لازم الاجرا خواهد بود.









داراییهای دیجیتال به دو دسته تقسیم میشوند: داراییهای مجازی و داراییهای دیجیتال.

اوراق بهادار، ارزهای فیات و مشتقات مالی از این شمول مستثنی هستند.

یک چارچوب نظارتی، شامل استانداردهای طبقهبندی داراییها، سازوکارهای صدور مجوز و نظارت احتیاطی، تدوین خواهد شد.

این قانون الزامات مبارزه با پولشویی و امنیت سایبری را مطابق با دستورالعمل های FATF معرفی میکند.





این قانون علاوه بر داراییهای دیجیتال، مشوقهای استراتژیکی را برای هوش مصنوعی ( AI )، نیمهرسانا ها و زیرساخت های دیجیتال ترسیم میکند و هدف آن قرار دادن ویتنام به عنوان یک مرکز فناوری منطقه ای است.





این اقدام نقطه عطفی در مسیر تنظیم مقررات مالی دیجیتال ویتنام است و نشان دهنده حرکت آن به سمت حاکمیت دیجیتال و نوسازی نظارتی است. ویتنام ممکن است اولین کشور در جنوب شرقی آسیا باشد که یک چارچوب قانونی جامع برای داراییهای رمزنگاریشده ایجاد می کند.









در سمپوزیوم ساسانا در اواسط ماه ژوئن، انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، از تأسیس مرکز نوآوری داراییهای دیجیتال، یک محیط نظارتی که برای فراهم کردن محیطی کنترلشده برای آزمایش فناوریهای مالی نوظهور طراحی شده است، خبر داد.









یک استیبل کوین با پشتوانه رینگیت (MYR).

بررسی اپلیکیشن های پرداخت قابل برنامه ریزی.

پشتیبانی از تامین مالی زنجیره تامین و توکنیزه کردن دارایی ها.





نخست وزیر انور، این ابتکار را به عنوان «فصلی جدید برای اقتصاد دیجیتال مالزی» توصیف کرد و بر تعهد دولت برای ادغام زیرساختها، سیاستها و استعدادها برای قرار دادن کشور به عنوان یک قطب فین تک منطقه ای تأکید کرد. برخلاف موضع نظارتی سختگیرانهای که در برخی حوزههای قضایی دیده میشود، مالزی رویکردی فراگیرتر و سازگارتر با نوآوری را دنبال میکند. این کشور با کاهش موانع ورود از طریق مکانیسمهای سندباکس، قصد دارد آزمایشها را در یک محیط کنترلشده تقویت کند. انتظار میرود این استراتژی، پروژههای وب 3 جنوب شرقی آسیا را برای رشد و توسعه محلی جذب کند و رشد اکوسیستم داراییهای دیجیتال آن را تسریع بخشد.









سنگاپور که زمانی به عنوان یک پناهگاه امن نظارتی برای نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال در آسیا شناخته میشد، با قوانین جدیدی که توسط نهاد پولی سنگاپور (MAS) در ماه ژوئن صادر شد، تغییر سیاست شدیدی را ایجاد کرده است. این اقدامات با هدف مهار آربیتراژ نظارتی و گسترش شرکتهای صوری، همسو با استانداردهای FATF برای تقویت انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) انجام میشود.









تمام نهادهایی که مجوز ارائه خدمات توکن دیجیتال (DTSP) ندارند، باید تا 30 ژوئن ارائه خدمات به مشتریان خارجی را متوقف کنند.

بدون مهلت ارفاقی: تخلفات ممکن است منجر به جریمه تا سقف 250،000 دلار سنگاپور و تا سه سال زندان شود.





و MAS پیش از این در سال گذشته قوانین را سخت گیرانه تر کرده بود و پلتفرمهای دارای مجوز را ملزم به تفکیک کامل داراییهای مشتری و ممنوعیت مشارکت خردهفروشان در سرمایهگذاری توکن کرده بود. این اقدامات اخیر نشان دهنده روند گستردهتر اجرای مقررات سختگیرانهتر است.





قوانین جدید به جای یک سرکوب ناگهانی، اوج نقشه راه نظارتی دیرینه MAS را نشان میدهند. در حالی که شرکتهای دارای انطباق خوب ممکن است تحت رژیم جدید رشد کنند، شرکتهای بدون مجوز اکنون باید به دنبال حوزههای قضایی جایگزین باشند. این صنعت به سرعت به سمت استانداردسازی و تمرکز بیشتر در حال تغییر است. تأثیر آن فراتر از مؤسسات است. متخصصان انفرادی اکنون با عدم قطعیت بیشتری روبرو هستند. برخی از آنها ویزای کار یا درخواست اقامت دائم خود را متوقف کردهاند که نشاندهنده هزینه شخصی سختگیریهای نظارتی است. این امر میتواند باعث فرسایش استعدادهای محلی در بخش رمزنگاری سنگاپور شود.









از به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال توسط قانونگذاران ویتنام گرفته تا تصویب لایحه استیبلکوین در ایالات متحده، از حمایت مالزی از نوآوری گرفته تا تشدید نظارتهای نظارتی سنگاپور، سیاست جهانی ارزهای دیجیتال در حال ورود به مرحلهای کاملاً چندقطبی است:





کشور/منطقه سیاست توسعه کلمات کلیدی نظارتی ویتنام به رسمیت شناختن قانونی داراییهای رمزنگاریشده مقررات طبقهبندیشده، AML، شفافیت نظارتی ایالات متحده سنا قانون استیبل کوین را تصویب کرد الزامات ذخیره، شفافیت، چارچوب فدرال مالزی سندباکس رگولاتوری رسماً راهاندازی شد استیبل کوین محلی، پرداختهای قابل برنامهریزی، آزمایشهای فناوری سنگاپور اجرای فوری بدون نیاز به انتقال

آستانه صدور مجوز، ضد آربیتراژ، تغییر شکل منطقهای





شفافیت نظارتی در حال تبدیل شدن به یک عامل جدید جذب است: بازارهای نوظهور مانند ویتنام و مالزی از طریق قانونگذاری و مکانیسمهای سندباکس، نوآوریهای فناوری را جذب میکنند.





نظارت سختگیرانه تر در حال تغییر چشم انداز است: چرخش نظارتی سنگاپور، سرمایه و استعداد را به سمت مراکز سیاستمدارتر مانند هنگ کنگ، دبی و ژاپن سوق میدهد.





استیبل کوین ها به عنوان یک نقطه کانونی انطباق پدیدار میشوند: از قوانین ایالات متحده گرفته تا آزمایشها در بازارهای آسیایی، استیبل کوینهای محلی و تحت حمایت دلار آمریکا تحت چارچوبهای نظارتی ساختاریافته قرار میگیرند.





برای صنعت کریپتو، این لحظهای محوری از فرصت و چالش را نشان میدهد. مقررات اکنون در حال تغییر مسیرهای مهاجرت جهانی پروژه، جریانهای سرمایه و هزینه انطباق است. در ادامه، توانایی پیمایش انعطافپذیر در حوزههای قضایی متعدد برای بقا و رشد بسیار مهم خواهد بود.



