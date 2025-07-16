مرحله جدید استراتژی ارزهای دیجیتال جی‌ پی‌ مورگان: از آزمایش‌ های محرمانه تا شفافیت درون زنجیره‌ ای

با بلوغ فناوری بلاکچین، سیستم مالی جهانی در حال سرعت بخشیدن به مهاجرت خود به زنجیره داخلی است. موسسات مالی سنتی دیگر داراییهای دیجیتال را حاشیه ای نمی بینند، بلکه به طور فزاینده ای آنها را در عملیات اصلی ادغام می کنند. در این فرآیند، جی. پی. مورگان، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری جهان، نقش پیشرو را ایفا میکند. در سالهای اخیر، این بانک به طور پیوسته در زیرساختهای بلاکچین، توکنسازی داراییها، تسویه حساب درون زنجیرهای و پرداختهای کریپتو در سطح نهادی سرمایه گذاری کرده و تلاش میکند تا بین انطباق و نوآوری تعادل برقرار کند.





این ماه، جی. پی. مورگان از انتشار آزمایشی توکن سپرده "JPMD" در Base، بلاکچین لایه 2 کوین بیس ، خبر داد و مرحله جدیدی را در استراتژی بلاکچین خود آغاز کرد: گذار از سیستمهای بسته و کنترلشده داخلی به آیندهای مالی مشارکتی و باز و زنجیره عمومی. تحلیل زیر بررسی میکند که چگونه جی. پی. مورگان از طریق ابتکارات کلیدی مانند JPMD، در چهار بعد: استقرار فنی، همسویی نظارتی، همکاری بین زنجیرهای و استراتژی محصول، ادغام عمیق امور مالی سنتی و درون زنجیرهای را تسریع میکند.









جی پی مورگان از استقرار آزمایشی داخلی JPMD (توکن سپرده جیپیمورگان) روی بلاکچین بیس کوین بیس خبر داد - یک توکن گواهی سپرده که به دلار آمریکا وابسته است.













ویژگی های فنی: برخلاف : برخلاف استیبل کوین های ی مانند USDC یا USDT، JPMD مستقیماً به سپردههای بانکی وابسته است و به طور بالقوه از حمایتهای قانونی و نظارت بر صندوق مشابه سپردههای سنتی برخوردار است.





زمینه آزمایشی: در حال حاضر محدود به آزمایش داخلی در JPMorgan است که به مشتریان نهادی و آزمایشهای پرداخت فرامرزی خدمترسانی میکند و برنامههایی برای دسترسی گستردهتر به بازار در انتظار تأیید نظارتی است.





راهاندازی JPMD نشان میدهد که بانکهای سنتی از طریق چارچوبهای انطباق خود، یک مسیر قانونی برای وجوه درون زنجیرهای فراهم میکنند و شکاف بین امور مالی متمرکز و غیرمتمرکز را در هر دو سطح فنی و قانونی پر میکنند.









مدیران ارشد جی پی مورگان با کارگروه ارزهای دیجیتال کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد چگونگی انتقال ایمن و منطبق با قوانین بازارهای سرمایه سنتی به بلاکچین گفتگوهایی داشتهاند.





مباحث کلیدی: مسیرهای توکن سازی برای اوراق بهادار، الزامات نظارتی برای بازارهای بازخرید درون زنجیرهای و تمایز بین توکنهای سپرده و استیبل کوینها.





گزارش مالی دیجیتال: جیپیمورگان همچنین پیشرفت خود در بهکارگیری بلاکچین در قراردادهای بازخرید، انتشار اوراق قرضه و سایر جنبهها از طریق پلتفرم تأمین مالی دیجیتال خود را ارائه داد.





دستور کار بحث داراییهای دیجیتال جیپیمورگان با کارگروه ارزهای دیجیتال کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا. منبع: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا





این بحثهای سطح بالا، نشاندهندهی پذیرش روزافزون بازارهای سرمایهی درونزنجیرهای توسط قانونگذاران است و نقش فعال جیپیمورگان را در شکلدهی به یک بازار درونزنجیرهایِ قابل تنظیم، برجسته میکند.









پلتفرم بلاکچین جیپیمورگان، کینکسیس (که قبلاً اونیکس نام داشت) با چینلینک و اوندو فایننس همکاری کرد تا اولین طرح آزمایشی تسویه حساب بین زنجیرهای (DvP) را با موفقیت تکمیل کند.





روش آزمایشی: توکن خزانهداری ایالات متحده (OUSG) که در شبکه آزمایشی اوندو صادر شده بود، به صورت اتمیک و همگام با توکن تسویه حساب در شبکه کینکسیس از طریق پروتکل ارتباطی بین زنجیرهای چینلینک تسویه شد.





دستیابی به موفقیت فنی: دستیابی به تسویه حساب همزمان چند زنجیرهای و اتمیک بودن، پایه فنی برای انتقال امن داراییهای بین زنجیرهای در آینده را بنا نهاد.





این نقطه عطف، نشاندهنده مشارکت و رهبری مترقی موسسات مالی سنتی در ایجاد استانداردهای «قابلیت همکاری بین زنجیرهای» و غلبه بر مشکلات چندپارگی و جداسازی در امور مالی درون زنجیرهای است.









طبق اعلام دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده (USPTO)، جی پی مورگان علائم تجاری مرتبط با JPMD را ثبت کرده است که شامل موارد زیر میشود:





خدمات پرداخت دارایی های دیجیتال

صدور و تسویه توکن های کریپتو

سیستم های پردازش تراکنش های مالی





این نشان می دهد که جی پی مورگان JPMD را نه صرفاً به عنوان یک طرح آزمایشی کوتاهمدت، بلکه به عنوان سنگ بنای یک اکوسیستم جامع خدمات مالی دیجیتال میبیند. ثبت علائم تجاری معمولاً نشاندهنده قصد تجاریسازی و اجرای استراتژیهای بازار پس از استقرار فناوری است.









ابتکارات کلیدی اهداف استراتژیک اهمیت صنعت توکن واریزی JPMD تسویه حساب بانکی درون زنجیره ای

پر کردن شکاف های نظارتی بین استیبل کوین ها و ارزهای صادر شده توسط بانک مکانیسم ارتباطی SEC هدایت مسیرهای منطبق تأمین فضای مشروع برای مهاجرت درون زنجیره ای امور مالی سنتی طرح آزمایشی تسویه حساب بین زنجیره ای افزایش کارایی همکاری چند زنجیره ای

پیشبرد ادغام بنیادی DeFi و TradFi ثبت علامت تجاری ایجاد یک اکوسیستم محصول تجاری زمینهسازی برای یک اکوسیستم خدمات مالی کریپتو مبتنی بر پلتفرم





واضح است که جیپیمورگان در حال شتابدهی به استراتژی کریپتوی خود از طریق رویکردی یکپارچه شامل «آزمایشهای اصلی - هماهنگی نظارتی - گسترش فناوری - توسعه برند» است. این مسیر از سیستم های حلقه بسته (مانند JPM Coin) به سمت بلاکچینهای عمومی باز (مانند Base) تکامل مییابد و از فناوری بین زنجیرهای و همسویی نظارتی برای تقویت ادغام عمیق بین امور مالی سنتی و دنیای کریپتو بهره میبرد.









جیپیمورگان در حال تغییر شکل هسته فناوری و مرزهای خدمات بانکداری است و از سیستمهای حساب بسته به بلاکچینهای باز و از دفاتر کل متمرکز به تسویه حسابهای مشارکتی چند زنجیرهای گذار میکند. جیپیمورگان صرفاً یک پروژه آزمایشی نیست، بلکه نشانهای از پذیرش Web3 . توسط صنعت بانکداری جهانی است.





با بلوغ فناوری و یکپارچه شدن تدریجی استانداردهای نظارتی، داراییهای سپرده درون زنجیرهای مانند جیپیمورگان آمادهاند تا به ارز پایه جدید در بازارهای مالی تبدیل شوند و پلی برای ورود مؤسسات مالی سنتی به دوران غیرمتمرکز ایجاد کنند. ابتکارات اولیه جیپیمورگان ممکن است جایگاه آن را در چشمانداز مالی جهانی در طول دهه آینده تعیین کند.



