شبکه Ika: یک تغییر الگو در قابلیت همکاری بلاکچین

شبکه Ika نشان دهنده یک تغییر الگو در قابلیت همکاری بلاک چین است. Ika به عنوان اولین شبکه محاسبات چندجانبه (MPC) زیر ثانیهای که بر روی بلاک چین Sui (که قبلاً با نام شبکه dWallet شناخته میشد) ساخته شده است، قصد دارد قابلیت همکاری بدون اعتماد (zero-trust) را در بلاک چینهای مختلف فراهم کند. این شبکه از حداکثر 10000 تراکنش در ثانیه (TPS) پشتیبانی میکند و تا صدها گره امضاکننده مقیاسپذیر است. این پروژه به یکی از مهمترین چالشها در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز میپردازد: دستیابی به هماهنگی امن و کارآمد داراییهای بین زنجیرهای بدون تکیه بر مکانیسمهای پل سنتی.





شبکه Ika به عنوان یک شبکه MPC موازی که تأخیر زیر ثانیهای، مقیاسپذیری با توان عملیاتی بالا و پشتیبانی از صد ها گره را ارائه میدهد، بر امنیت بدون اعتماد (zero-trust) متمرکز است. این شبکه به تعریف مجدد امنیت دارایی های دیجیتال و چشمانداز DeFi چند زنجیرهای اختصاص دارد. توکن بومی آن، IKA، عملیات شبکه، حاکمیت و مشوق های اقتصادی را تقویت میکند - و پایه و اساس جامعی را برای نسل بعدی برنامههای غیرمتمرکز ایجاد میکند.













اکوسیستم بلاکچین به مجموعه ای پراکنده از شبکه های مجزا تبدیل شده است. در حالی که هر زنجیره عملکرد های منحصر به فردی را ارائه می دهد، تعامل بین زنجیره ای همچنان محدود است. پلهای سنتی دچار نقض های امنیتی مکرر شده اند که منجر به میلیاردها دلار ضرر و از بین رفتن اعتماد در عملیات بین زنجیره ای شده است. ایکا این محدودیت ها را از طریق یک رویکرد محاسباتی چندجانبه جدید برطرف میکند.









با پروتکلهای Zero-Trust (ZTP) و فناوری dWallet، Ika امکان برنامه ریزی دارایی های بومی (مانند بیت کوین، اتریوم، سولانا) را روی بلاکچین Sui فراهم میکند. این امر وابستگی به پل های متمرکز را از بین میبرد و روشی امن و غیرمتمرکز برای مدیریت داراییهای بین زنجیرهای معرفی میکند.









توسعه دهندگان اکنون میتوانند برنامههایی بسازند که به صورت بومی با چندین زنجیره تعامل داشته باشند و در عین حال ویژگیهای امنیتی منحصر به فرد هر یک را حفظ کنند. با ادغام Ika در Sui، برنامههای غیرمتمرکز اکنون میتوانند از داراییهای چند زنجیرهای به صورت بومی پشتیبانی کنند.









تأخیر زیر ثانیه: عملیات MPC را با سرعت تقریباً آنی اجرا می کند و با حفظ تمرکززدایی، با سیستم های متمرکز رقابت می کند.





مقیاس پذیری گسترده: پشتیبانی از حداکثر 10000 تراکنش در ثانیه، ایده آل برای معاملات با فرکانس بالا، بازی و سایر موارد استفاده حساس به عملکرد.





امنیت Zero-Trust: پروتکلهای رمزنگاری پیشرفته تضمین میکنند که هیچ گره واحدی نمیتواند شبکه را به خطر بیندازد و بیاعتمادی واقعی را ممکن میسازد.





پشتیبانی چند زنجیره ای بومی: برخلاف مدلهای مبتنی بر پل، Ika پشتیبانی بومی برای زنجیره های اصلی مانند بیتکوین، اتریوم و سولانا را در اکوسیستم Sui ارائه میدهد.













نوآوری اصلی Ika در پیاده سازی چارچوب رمزنگاری 2PC-MPC (محاسبات دوطرفه - محاسبات چندطرفه) نهفته است. این رویکرد پیشرفته، چندین طرف را قادر میسازد تا بدون افشای دادههای ورودی فردی خود، عملیات رمزنگاری را به صورت مشترک انجام دهند و پایه و اساس مدیریت کلید توزیعشده امن را بنا نهند.





این شبکه از طریق یک سیستم امضای آستانهای عمل میکند و به چندین گره نیاز دارد تا به طور مشترک تراکنش ها را تأیید کنند. این معماری توزیع شده، نقاط شکست تکی را از بین می برد و در عین حال از طریق قابلیتهای پردازش موازی، کارایی عملیاتی را حفظ میکند.









فناوری dWallet (کیف پول غیرمتمرکز) نشان دهنده یک پیشرفت اساسی در مدیریت دارایی های بین زنجیره ای است. برخلاف کیف پول های چندامضایی سنتی که به امضاکنندگان از پیش تنظیمشده نیاز دارند، dWallet از رمزنگاری آستانه ای برای ایجاد کیف پول های مدیریت شده پویا که توسط یک شبکه توزیعشده از اعتبارسنجها کنترل میشوند، استفاده میکند. این فناوری از ویژگیهای زیر پشتیبانی میکند:





تولید کلید پویا: کلیدها بهطور مشترک توسط شرکتکنندگان شبکه تولید می شوند و تضمین میکنند که هیچ نهاد واحدی کنترل کامل را ندارد.





طرح امضای آستانهای: تراکنش ها نیاز به همکاری تعداد آستانه ای از اعتبارسنج ها دارند و از طریق غیرمتمرکزسازی به امنیت دست مییابند.





قابلیت برنامه ریزی بین زنجیرهای: dWallet ها میتوانند بهطور همزمان با چندین شبکه بلاکچین تعامل داشته باشند و قراردادهای هوشمند واقعاً بین زنجیرهای را امکانپذیر کنند.









ایکا (Ika) یک شبکه تعاملپذیری MPC با کارایی بالا است که بر روی یک فورک از بلاکچین سوئی (Sui) ساخته شده و قرار است در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ راهاندازی شود. ایکا که به عنوان لایه تعاملپذیری برای سوئی عمل میکند، قصد دارد تعاملات بین زنجیرهای را افزایش داده و یک اکوسیستم DeFi متصلتر ایجاد کند. انتخاب سوئی به عنوان بلاکچین زیربنایی، چندین مزیت استراتژیک ارائه میدهد:





عملکرد بالا: مدل اجرای موازی سوئی کاملاً با الزامات MPC با توان عملیاتی بالای ایکا همسو است.





زبان برنامه نویسی Move: الگوی برنامه نویسی دارایی محور Move، پشتیبانی بومی برای مدیریت دارایی های بین زنجیره ای را فراهم میکند.





معماری شیء گرا: مدلسازی داده های منحصر به فرد سوئی، نمایش کارآمدتری از دارایی ها و عملیات بین زنجیره ای را امکانپذیر میکند.









ایکا از چندین فناوری رمزنگاری پیشرفته برای دستیابی به اهداف عملکردی و امنیتی خود بهره میبرد:





تنوع منحنی بیضوی: انتخاب منحنی های بیضوی برای الگوریتم های رمزنگاری مختلف (مانند ECDSA، EdDSA، Schnorr) بر هزینه محاسباتی تولید کلید توزیعشده (DKG) برای ایجاد کیف پولهای دیجیتال (dWallet) و هزینه تولید امضای آستانه تأثیر میگذارد.





تولید کلید توزیع شده (DKG): پروتکل پیشرفتهای که امکان تولید کلیدهای رمزنگاری را در یک شبکه توزیعشده بدون یک نقطه کنترل واحد فراهم میکند.





رمزگذاری همومورفیک آستانه: به چندین طرف امکان میدهد محاسبات را روی دادههای رمزگذاریشده انجام دهند و از عملیات پیچیده بین زنجیرهای پشتیبانی کنند و در عین حال حریم خصوصی را حفظ کنند.





بهینه سازی پیش از امضا: مرحله پیش از امضا به شبکه اجازه میدهد تا مواد رمزنگاری را از قبل آماده کند، تأخیر را کاهش دهد و سرعت پردازش تراکنش را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.













توکن IKA دارای مجموع عرضه اولیه 10 میلیارد است. به عنوان یک پروتکل مبتنی بر جامعه، بیش از 50% از توکن ها به جامعه اختصاص داده شده است. از این تعداد، 6% (600 میلیون توکن) از طریق اولین ایردراپ جامعه IKA در زمان راهاندازی شبکه اصلی توزیع خواهد شد.





توکن IKA به عنوان ستون فقرات اقتصادی شبکه IKA عمل میکند و از چندین عملکرد اصلی پشتیبانی میکند:





عملیات شبکه: IKA برای پرداخت هزینههای عملیات شبکه، ایمنسازی شبکه از طریق استیکینگ و فعال کردن مدیریت غیرمتمرکز استفاده میشود.





مدیریت هزینه محاسبات: IKA همچنین از سیستم اقتصادی دقیق IKA برای عملیات رمزنگاری پشتیبانی میکند. عملکردهای مختلف رمزنگاری هزینههای محاسباتی متفاوتی را متحمل میشوند که به نوبه خود بر نحوه دریافت هزینه از کاربران هنگام تعامل با شبکه تأثیر میگذارد.









ایکا از توکن بومی خود، IKA، برای ایجاد حاکمیت غیرمتمرکز و انگیزههای اقتصادی استفاده میکند و یک شبکه MPC اثبات سهام (PoS) بدون نیاز به مجوز را روی سوئی ایجاد میکند که از امضاهای آستانه امن و مقاوم در برابر سانسور پشتیبانی میکند.





این شبکه از یک مکانیسم پیچیده PoS برای دستیابی به اهداف چندگانه استفاده میکند:





انتخاب اعتبارسنج: استیکینگ IKA تعیین میکند که کدام گرهها واجد شرایط پیوستن به کمیته MPC مسئول امضای آستانه هستند.





انگیزههای امنیتی: استیککننده هابه دلیل حفظ امنیت و در دسترس بودن شبکه، از نظر اقتصادی پاداش میگیرند.





غیرمتمرکزسازی: ماهیت بدون نیاز به مجوز سهامگذاری تضمین میکند که شبکه غیرمتمرکز باقی بماند و در برابر خطرات تمرکزگرایی مقاوم باشد.









ایکا از یک مکانیسم قیمتگذاری پویای مبتنی بر بازار با محوریت توکن IKA استفاده میکند که برای متعادل کردن مشوقهای اکوسیستم طراحی شده است و تضمین میکند که گرههای MPC پاداش کافی برای مشارکت های محاسباتی و قابلیت اطمینان خود دریافت میکنند، در حالی که قیمتگذاری رقابتی و قابل پیشبینی را برای کاربران فراهم میکند.





این مدل نوآورانه یک سیستم اقتصادی خودتنظیم ایجاد میکند که:





با تغییرات تقاضای شبکه سازگار میشود.

تفاوت ها در پیچیدگی محاسباتی بین عملیات رمزنگاری مختلف را در نظر میگیرد.

پایداری اقتصادی شرکتکنندگان شبکه را حفظ میکند.

قیمت گذاری قابل پیشبینی را برای کاربران نهایی فراهم میکند.









تغییر کمیته گره MPC نیازمند محاسبات رمزنگاری فشردهای است تا به طور ایمن سهم کلیدهای رمزگشایی همومورفیک آستانه شبکه را بین شرکتکنندگان جدید توزیع مجدد کند. مدل اقتصادی این عملیات پیچیده را از طریق موارد زیر انجام میدهد:





توزیع هزینه های بازسازی بین کاربران شبکه.

ایجاد انگیزه برای ثبات بلندمدت کمیته.

تضمین جبران کافی برای منابع محاسباتی.













فناوری Ika امکان ساخت پروتکلهای DeFi واقعاً بین زنجیرهای را فراهم میکند که میتوانند:





داراییها را در چندین بلاکچین در یک رابط واحد مدیریت کنند.

استراتژیهای معاملاتی پیچیده را در چندین اکوسیستم اجرا کنند.

استخرهای نقدینگی یکپارچه را در چندین زنجیره فراهم کنند.









مدل امنیتی مبتنی بر اعتماد صفر شبکه Ika برای سناریوهای سازمانی مناسب است:





مدیریت خزانه چند امضایی در چندین بلاکچین.

نگهداری دارایی بین زنجیرهای سازگار با قوانین.

مدیریت ریسک از طریق کنترل کلید توزیعشده.









عملکرد بالای Ika از برنامههای بازی نسل بعدی پشتیبانی میکند:





انتقال ها و تعاملات NFT بین زنجیرهای.

اقتصادهای بازی چند بلاکچینی.

تبادل دارایی در زمان واقعی بین پلتفرم های مختلف بازی.









این شبکه پذیرش سازمانی را از طریق موارد زیر تسهیل میکند:





فراهم کردن ارتباطات بین زنجیره ای امن برای برنامه های سازمانی.

ارائه مسیرهای حسابرسی بین زنجیره ای سازگار با انطباق.

ادغام با استقرارهای موجود بلاکچین سازمانی.













ایکا (Ika) در سه ماهه اول سال 2025 روی سوئی (Sui) راهاندازی شد و نقطه عطفی در قابلیت همکاری بلاکچین (blockchain interoperability) را رقم زد. راهاندازی شبکه اصلی شامل موارد زیر است:





توزیع اولیه توکن: %6(600 میلیون توکن) که از طریق اولین ایردراپ جامعه ایکا (Ika) صادر شده است.

ویژگیهای شبکه اصلی: عملکرد کامل شبکه MPC، پشتیبانی از تأخیر زیر ثانیه و support تراکنش در ثانیه.

پشتیبانی از داراییهای بین زنجیرهای: پشتیبانی بومی از داراییهای بیتکوین، اتریوم و سولانا در سوئی.









گسترش پشتیبانی از بلاکچین : ادغام شبکههای بلاکچین اضافی فراتر از بیتکوین، اتریوم و سولانا اولیه.

ابزارهای توسعه دهنده و SDK ها: ارائه چارچوبهای توسعه جامع برای ساخت برنامههای بین زنجیرهای.

پیاده سازی مدیریت: ایجاد قابلیت های کامل مدیریت غیرمتمرکز برای پشتیبانی از ارتقاء پروتکل و تنظیم پارامترها.













شبکه Ika از طریق رویکردهای نوآورانه متعدد، چالشهای مقیاسپذیری را برطرف می کند:





پردازش موازی: از اجرای همزمان چندین عملیات MPC برای به حداکثر رساندن توان عملیاتی پشتیبانی میکند.

بهینه سازی رمزنگاری: تکنیک های رمزنگاری پیشرفته، سربار محاسباتی را به حداقل می رسانند و در عین حال امنیت را حفظ میکنند.

بهینه سازی کمیته: اندازه کمیته را بر اساس تقاضاهای شبکه و الزامات امنیتی به صورت پویا تنظیم میکند.









مدل امنیتی ایکا شامل چندین لایه حفاظتی است:





امنیت رمزنگاری: از رمزنگاری آستانهای پیشرفته برای جلوگیری از نقاط شکست منفرد استفاده میکند.

امنیت اقتصادی: مکانیسم های سپرده گذاری، انگیزه های اعتبارسنج را با امنیت شبکه همسو میکنند.

امنیت پروتکل: تأیید رسمی اجزای کلیدی پروتکل، صحت آن را تضمین میکند.









شبکه Ika از طریق موارد زیر به عملکرد بالایی دست مییابد:





پیش محاسبات: مرحله پیش امضا به شبکه اجازه میدهد تا مواد رمزنگاری را از قبل آماده کند تا تأخیر را کاهش دهد؛

پروتکل های کارآمد: پروتکل های MPC بهینهشده، سربار ارتباطی را به حداقل میرسانند؛

شتاب سخت افزاری: از سخت افزار اختصاصی برای تسریع عملیات رمزنگاری پشتیبانی میکند.













برخلاف پلهای بین زنجیرهای سنتی که به اعتبارسنجهای متمرکز یا طرحهای چند امضایی متکی هستند، ایکا موارد زیر را ارائه میدهد:





غیرمتمرکزسازی واقعی: هیچ نهاد واحدی عملیات بین زنجیرهای را کنترل نمیکند.

امنیت پیشرفته: رمزنگاری آستانه، نقاط شکست منفرد را از بین میبرد.

ادغام بومی: تعامل مستقیم با بلاکچینها بدون نیاز به توکنهای واسطه یا مکانیسم های پوششی.









ایکا خود را از سایر شبکههای MPC از طریق ویژگیهای زیر متمایز میکند:





تأخیر زیر ثانیه: سرعت بی سابقه عملیات MPC.

مقیاسپذیری در مقیاس بزرگ: پشتیبانی از هزاران تراکنش در ثانیه.

بلاکچین بومی: به طور خاص برای قابلیت همکاری بلاکچین به جای محاسبات عمومی طراحی شده است.













ایکا از طریق موارد زیر یک اکوسیستم توسعهدهنده قوی ایجاد میکند:





توسعه متن باز: اجزای اصلی پروتکل متن باز هستند و از مشارکتهای جامعه پشتیبانی میکنند.

مشوق های توسعه دهنده: تخصیص توکن ها و کمکهای مالی برای توسعه اکوسیستم.

مستندات فنی: ارائه منابع جامع برای توسعه در ایکا.









این شبکه با مشارکتکنندگان کلیدی اکوسیستم همکاریهایی را برقرار کرده است:





بنیاد سوئی: جمیل خلفان، رئیس توسعه اکوسیستم در بنیاد سوئی، معتقد است که ادغام MPC تعاملات بین زنجیرهای را افزایش میدهد.

شرکای نهادی: همکاری با شرکت ها و مؤسسات مالی برای ترویج برنامههای کاربردی در دنیای واقعی.

پروتکل های DeFi: ادغام با پروژه های پیشرو DeFi برای فعال کردن قابلیت بین زنجیرهای.













استقرار موفقیت آمیز شبکه Ika میتواند تحولات قابل توجهی را در صنعت بلاکچین ایجاد کند:





استانداردهای قابلیت همکاری: ایجاد معیارهای جدید برای امنیت و عملکرد بین زنجیرهای.

تکامل DeFi: پشتیبانی از برنامههای مالی جدید که در چندین بلاکچین کار میکنند.

پذیرش سازمانی: ارائه ویژگیهای امنیتی و عملکردی مورد نیاز برای برنامههای بلاکچین سازمانی.









نوآوریهای این شبکه به پیشرفتهای فناوری گستردهتر کمک میکند:





تحقیقات رمزنگاری: پیشبرد مرزهای پیادهسازیهای عملی MPC.

معماری بلاکچین: نمایش مدلهای جدید برای قابلیت همکاری بلاکچین.

سیستم های توزیع شده: تعمیق درک مکانیسمهای اجماع توزیع شده در مقیاس بزرگ.









موفقیت ایکا میتواند اقتصاد بلاکچین را تغییر شکل دهد:





توزیع ارزش: ایجاد مدلهای جدید برای تخصیص ارزش در شبکههای بلاکچین به هم پیوسته.

ساختار بازار: فعال کردن بازارهای کارآمدتر از طریق بهبود نقدینگی بین زنجیرهای.

مدیریت ریسک: ارائه ابزارهای جدید برای کنترل ریسک در محیطهای چند بلاکچینی.





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.