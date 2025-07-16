بلاک چین Humanity Protocol: ساخت زیرساخت هویت غیرمتمرکز با اولویت حفظ حریم خصوصی

حتی پیش از گسترش استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های خودکار، هویت های جعلی، شخصیت های ساختگی و فعالیت ربات ها در فضای اینترنت بسیار رایج بودند. اما با پیشرفت بیشتر فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی، این مشکلات گستردهتر شدهاند و امنیت و اعتماد را در پلتفرم ها و اکوسیستم های دیجیتال تهدید میکنند. Humanity Protocol راه حلی برای این چالش ها ارائه می دهد؛ این پروتکل بهعنوان یک راهکار اعتبارسنجی هویت غیرمتمرکز مبتنی بر zkEVM و لایه دوم اتریوم طراحی شده و هدف آن ایجاد سیستمی برای هویت دیجیتال انسانی محور و با حفظ حریم خصوصی است. این هدف از طریق فناوری بیومتریک غیرتهاجمی و اثبات های دانش صفر (Zero-Knowledge Proofs) دنبال می شود.









بلاک چین Humanity Protocol یک بلاک چین لایه دوم مبتنی بر zkEVM است که تمرکز آن روی تأیید هویت انسانی است. این پروتکل یک سازوکار اجماع جدید به نام اثبات انسان بودن (Proof-of-Humanity / PoH) معرفی می کند که فناوری شناسایی کف دست را با اثبات های دانش صفر ترکیب می کند تا هویت انسانی کاربران را بدون افشای اطلاعات حساس تأیید کند. هدف اصلی پروتکل، ایجاد یک شبکه اعتبارسنجی هویت مقاوم در برابر حملات Sybil است؛ شبکه ای که کاربران را قادر می سازد بدون فاش کردن اطلاعات خصوصی، منحصر به فرد بودن و واقعی بودن خود را ثابت کنند، و در نتیجه زیرساختی قابل اعتماد برای برنامه های Web3 فراهم شود.













بلاک چین Humanity Protocol از فناوری تشخیص کف دست بهعنوان روش بیومتریک برای تأیید هویت استفاده می کند. این روش از ویژگی های منحصر به فرد کف دست هر فرد برای تأیید یکتایی هویت بهره می برد. در فرآیند تأیید، اسکن کف دست به نمایش های رمزنگاری شده غیرقابل بازگشت تبدیل می شود. ترکیب این داده ها با فناوری اثبات های دانش صفر امکان تأیید امن هویت را فراهم میکند، در حالی که اطلاعات بیومتریک کاربر افشا نمی شود.









اثبات انسان بودن یا PoH سازوکار اجماع اصلی در Humanity Protocol است. این سازوکار برای تأیید این طراحی شده که هر شرکت کننده در شبکه یک انسان واقعی و منحص ربه فرد است. این تأیید از طریق نودهای اعتبارسنج غیرمتمرکز (zkProofers) انجام می شود که داده های کف دست کاربران را بررسی می کنند. در نتیجه، امنیت و یکپارچگی شبکه تضمین شده و از ورود ربات ها و هویت های جعلی جلوگیری می شود.









بلاک چین Humanity Protocol از ایجاد هویت های غیرمتمرکز (DID) و صدور مدارک قابل تأیید (VC) پشتیبانی می کند. این قابلیت ها به کاربران اجازه می دهد تا هویت و وضعیت خود را در پلتفرم ها و اپلیکیشن های مختلف اثبات کنند. این مدارک کاملاً تحت کنترل خود کاربر هستند و بدین ترتیب حریم خصوصی و قابلیت حمل داده ها حفظ می شود، و امکان هماهنگی هویتی بین پلتفرم های مختلف به سادگی فراهم می شود.









در حال حاضر، شبکه آزمایشی از توکنی به نام RWT (توکن پاداش) برای تشویق کاربران به مشارکت در تست، حضور روزانه، معرفی دوستان و سایر فعالیت ها استفاده می کند. پس از پایان شبکه آزمایشی، توکن های RWT قابل تبدیل به توکن اصلی شبکه اصلی به نام H خواهند بود.





توکن H نقش های زیر را در آینده ایفا خواهد کرد:





تشویق نودهای zkProofer برای مشارکت در فرآیند تأیید هویت.

پرداخت هزینه های مربوط به صدور مدارک قابل تأیید و احراز هویت.

مشارکت در حاکمیت جامعه و اصلاحات سازوکار صدور هویت.

تخصیص بخشی از توکن ها به پاداش های ایردراپ و مشوق های اکوسیستم.









Jump Crypto، Animoca Brands و پروتکل Humanity در سال 2023 تأسیس شد. مؤسس و مدیرعامل آن، ترنس کووک (Terence Kwok) است که تجربه قابل توجهی در حوزه بلاک چین و فناوری دارد. از زمان راه اندازی، این پروژه چندین دور جذب سرمایه موفق را پشت سر گذاشته و بیش از 50 میلیون دلار جذب سرمایه کرده است. از جمله سرمایه گذاران برجسته آن میتوان به Pantera Capital Polygon اشاره کرد.









تأسیس در سال 2023 و راه اندازی سیستم اسکن کف دست، ثبت هویت انسانی (Human ID)، و مکانیزم پاداش RWT.

راه اندازی شبکه آزمایشی برای کاربران و توسعه دهندگان و جمع آوری بازخورد گسترده.









پیاده سازی اثبات های دانش صفر روی زنجیره (on-chain).

جذب نودهای zkProofer و اجرای آزمایشی ایردراپ ها و پاداش ها.

عرضه API و SDK برای اتصال ماژول PoH به پلتفرم های شخص ثالث.









راه اندازی رسمی شبکه اصلی و فعال سازی تبدیل RWT به H، و آغاز فرآیند حاکمیت عمومی.

گسترش کاربردهای مدارک قابل تأیید مانند احراز هویت KYC ، آموزش، امور مالی، و صدور بلیت.

مشارکت های عمودی (مانند پیوستن ApeChain به شبکه zkProofer).

پشتیبانی از یکپارچگی در سطح سازمانی (برای بانک ها، پلتفرم های رویداد و دیگر صنایع).









بلاک چین Humanity Protocol در حال ایجاد یک شبکه تأیید هویت غیرمتمرکز با محوریت انسان و حفظ حریم خصوصی است؛ شبکه ای که زیرساختی قابل اعتماد برای هویت دیجیتال در دنیای Web3 فراهم می آورد. با استفاده از فناوری های نوآورانه و سازوکارهای انگیزشی، این پروتکل در تلاش است تا مشکلات موجود در زمینه احراز هویت دیجیتال را حل کند و توسعه سالم جامعه دیجیتال انسانی محور را ارتقاء دهد. کاربردهای گسترده سیستم هویت غیرمتمرکز Humanity عبارت اند از:





دیفای و خدمات مالی: جلوگیری از حملات Sybil و افزایش امنیت پلتفرم ها با تأیید هویت معتبر کاربران.

حاکمیت Web3: تضمین یکتایی و اصالت رأی دهندگان در رأی گیری ها و تصمیم گیری ها.

رسانه های اجتماعی و پلتفرم های محتوایی: مقابله با حساب های جعلی و فعالیت ربات ها از طریق احراز هویت واقعی کاربران.

هویت دیجیتال و احراز هویت عمومی: ارائه یک هویت دیجیتال یکپارچه به کاربران برای ساده سازی فرآیند ثبت نام و ورود به پلتفرمها.





با افزایش پذیرش این پروتکل و توسعه بیشتر اکوسیستم آن، Humanity Protocol پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به استانداردی جدید در حوزه هویت دیجیتال امن و تحت مالکیت کاربر در Web3 دارد.



