چگونه از Nillion Testnet استفاده کنیم: یک راهنمای گام به گام

7/16/2025MEXC
#مقدماتی#رویدادهای محبوب
نیلیون Nillion با فعال کردن محاسبات کور، امنیت داده ها را متحول میکند و امکان پردازش داده های رمزگذاری شده را بدون رمزگشایی فراهم میسازد. در راستای توسعه خود، تست نت testnet نیلیون اکنون فعال است و به کاربران فرصت تعامل با اکوسیستم آن را از طریق کسب و استفاده از توکنهای تست NIL ارائه میدهد.

در این راهنما، شما را با هر آنچه که باید در مورد تست نت testnet نیلیون بدانید، از جمله نحوه دریافت توکن های تست NIL، ارسال توکن های NIL و استیک کردن آنها، آشنا میکنیم.

1. نیلیون Nillion چیست؟


شبکه نیلیون Nillion Network (NIL) یک شبکه غیرمتمرکز است که برای تقویت حریم خصوصی داده ها با استفاده از تکنیک های رمزنگاری پیشرفته مانند محاسبات چند جانبه (MPC) طراحی شده است. این امر امکان پردازش امن داده ها را در بین چندین گره بدون افشای محتوای آن فراهم میکند، و آن را برای کاربردهایی در حوزه های مالی، بهداشت و درمان، و آموزش هوش مصنوعی ایده آل میسازد.

توکن NIL در اکوسیستم Nillion نقش محوری دارد و اهداف متعددی از جمله استیکینگ، حاکمیت و کارمزدهای تراکنش را برآورده میکند. در حالی که این پروژه هنوز در مرحله testnet خود قرار دارد، کاربران میتوانند با دریافت توکن های تست NIL و انجام تراکنش ها، عملکرد آن را بررسی کنند.

2. چرا از Nillion Testnet استفاده کنیم؟


تعامل با testnet نیلیون به شما این امکان را میدهد که:
  • زیرساخت امنیت محور شبکه را قبل از راه اندازی شبکه اصلی تجربه کنید.
  • تراکنش ها و مکانیزم های استیکینگ را بدون ریسک مالی آزمایش کنید.
  • از مزایای دسترسی زودهنگام به توسعه های آینده بهره مند شوید.
  • نحوه عملکرد محاسبات کور را کشف کنید و تأثیر آن ها بر حریم خصوصی داده ها را درک کنید.

3. راهنمای گام به گام استفاده از Nillion Testnet


گام 1: راه اندازی کیف پول Nillion


قبل از تعامل با Nillion testnet، به یک کیف پول پشتیبانی شده نیاز دارید. در حال حاضر، کیف پول های Keplr و Leap با آن سازگار هستند. اگر کیف پول Keplr ندارید، راهنمای نصب Keplr را برای نصب آن دنبال کنید.


پس از راه اندازی کیف پول Keplr، مراحل زیر را برای افزودن Nillion Testnet دنبال کنید:
1) بهلیست زنجیره های Keplr بروید.
2) عبارت "Nillion Testnet" را جستجو کرده و روی افزودن آن کلیک کنید.


3) آدرس Nillion Testnet خود را از کیف پول Keplr کپی کنید.

گام 2: درخواست توکن هایtest NIL

حالا که کیف پول شما آماده است، توکن های test NIL رایگان را از Faucet نیلیون درخواست کنید.


1) به Nillion Faucet مراجعه کنید.
2) روی دکمه شروع کلیک کنید.
3) آدرس کیف پول Nillion Testnet خود را (که از Keplr کپی کردهاید) وارد کنید.
4) فرایند تایید کپچا را انجام داده و روی ادامه کلیک کنید.
5) چند لحظه صبر کنید تا تراکنش پردازش شود—توکن های NIL شما به کیف پولتان ارسال خواهد شد.
توجه: شما میتوانید هر 24 ساعت یکبار توکن های test NIL را درخواست کنید.


گام 3: ارسال توکن های NIL


برای تست تراکنش ها در Nillion testnet، میتوانید توکن های NIL را به دیگر کاربران شبکه testnet ارسال کنید:


1) به کاوشگر Nillion Testnet بروید.
2) به پایین صفحه اسکرول کنید و روی نام هر اعتبارسنج کلیک کنید تا آدرس کیف پول آن ها را مشاهده کنید.


3) آدرس کیف پول آن ها را کپی کنید.
4) کیف پول Keplr خود را باز کنید، روی ارسال کلیک کنید و آدرس دریافت کننده را وارد کنید.
5) مقدار توکن NIL را برای ارسال انتخاب کرده و تراکنش را تایید کنید.


گام 4: استیک کردن توکن های NIL


استیک کردن توکن های NIL به ایمن سازی شبکه کمک میکند و یک عملکرد کلیدی در اکوسیستم Nillion است. در اینجا نحوه استیک کردن توکن هایtest NIL شما آورده شده است:


1) به صفحه استیکینگ Nillion بروید.
2) روی گزینه اتصال کیف پول در گوشه بالای صفحه کلیک کنید.
3) گزینه Delegate را انتخاب کرده و یک اعتبارسنج از لیست ارائه شده را انتخاب کنید.
4) مقدار توکن های NIL که میخواهید استیک کنید را وارد کرده و تراکنش را تایید کنید.

4. واریز توکن های NIL در MEXC و کسب پاداش ها


پلتفرم مکسی +Airdrop یک پلتفرم اختصاصی است که در آن کاربران میتوانند توکن های NIL را واریز کرده و با تکمیل مأموریت ها، پاداش های بیشتری کسب کنند. با واریز توکن های NIL خود و انجام معاملات، به پروژه های در مرحله اولیه دسترسی پیدا کرده و از استخر جوایز بزرگ بهره مند شوید. آن را بررسی کنید و برای کسب سهمی از 270,000 USDT رقابت کنید!

واریز توکن‌ های NIL و کسب پاداش ‌ها

5. نکات پایانی: چرا باید مشارکت کنید.


تست نت نیلیون Nillion testnet فرصتی منحصر به فرد برای تجربه فناوری رمزنگاری پیشگامانه در عمل است. با شرکت در آن، میتوانید مکانیزم های استیکینگ، سرعت تراکنش ها و ویژگی های امنیتی آن را از نزدیک بررسی کنید—همه اینها در حالی است که برای راه اندازی شبکه اصلی آینده آن آماده میشوید.


  • بدون ریسک مالی: تراکنش ها با استفاده از توکن های test NIL انجام میشوند.
  • تجربه عملی با امنیت مبتنی بر MPC.
  • مزایای بالقوه برای پذیرندگان اولیه در زمان راه اندازی شبکه اصلی.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط تلقی نمیشود، و همچنین به عنوان پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی ای محسوب نمیشود. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را صرفاً برای اهداف مرجع ارائه میکند و مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.


