نحوه معامله قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس در پلتفرم MEXC





قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس نوعی ابزار مشتقه مالی هستند که به سرمایه گذاران امکان میدهند بدون نیاز به مالکیت یا انتقال دارایی های دیجیتال پایه، بر نوسانات قیمتی رمزارزها—چه در جهت صعودی و چه نزولی—موقعیت معاملاتی اتخاذ کنند.









در مقایسه با معاملات سنتی فارکس، قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس مزایای متعددی را برای معامله گران به همراه دارند که از جمله مهم ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:





1. دسترسی آسان و سرمایه اولیه پایین: فرآیند افتتاح حساب در این بازار بسیار ساده است و کاربران می توانند با مبالغ اندک وارد معاملات شوند، موضوعی که ورود به بازار را برای طیف وسیعی از سرمایه گذاران ممکن میسازد.





2. نقدشوندگی بالا و امکان معامله در تمام ساعات شبانهروز: بازار رمزارزها به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته فعال است؛ بنابراین معامله گران میتوانند در هر زمان از شبانه روز به بازار دسترسی داشته باشند و از نوسانات بهره برداری کنند.





3. امکان معامله دوطرفه (Hedge Mode): معامله گران میتوانند با اتخاذ پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short)، بسته به پیش بینی خود نسبت به روند بازار، از هر دو وضعیت صعودی یا نزولی کسب سود کنند. این قابلیت ابزار مؤثری برای پوشش ریسک (hedging) نیز محسوب می شود.





4. استفاده از اهرم (Leverage): امکان بهره گیری از اهرمهای معاملاتی این فرصت را فراهم میکند تا معامله گران با سرمایه ای محدود، پوزیشن هایی با حجم بزرگ تر اتخاذ کنند و به این ترتیب بازدهی بالقوه خود را افزایش دهند—البته در کنار ریسک بالاتر.









برای یافتن قراردادهای دائمی فارکس در پلتفرم MEXC، ابتدا به صفحه اصلی این صرافی مراجعه کرده و از نوار بالای صفحه، بر روی گزینه Markets (بازارها) کلیک کنید. در صفحه بازارها، به بخش Futures (قراردادهای فیوچرز) مراجعه کرده و کمی پایین بروید؛ در این قسمت، بخش اختصاصی مربوط به Forex (فارکس) را مشاهده خواهید کرد.









در حال حاضر، MEXC از معاملات قراردادهای دائمی برای ارزهای مهم بینالمللی پشتیبانی میکند، از جمله:

یورو ( EUR

پوند انگلیس ( GBP

دلار استرالیا ( AUD

لیر ترکیه ( TRY

فرانک سوئیس ( CHF

رئال برزیل ( BRL

ین ژاپن ( JPY

دلار کانادا ( CAD





توجه: امکان دسترسی به معاملات قراردادهای دائمی فارکس ممکن است در برخی کشورها یا مناطق جغرافیایی محدود شده باشد. برای اطلاع از آخرین وضعیت دسترسی در منطقه خود، توصیه میشود همواره به اطلاعات نمایش داده شده در صفحه معاملات پلتفرم مراجعه کنید.









با کلیک روی دکمه «معامله» (Trade) وارد صفحه مربوط به قرارداد دائمی فارکس مورد نظر شوید. در پنل ثبت سفارش، ابتدا نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید (مانند سفارش بازار یا سفارش محدود)، سپس میزان اهرم معاملاتی (Leverage) را تنظیم کرده و مقدار حجم معامله را وارد نمایید. در نهایت، برای باز کردن پوزیشن، بسته به پیش بینی خود از روند بازار، گزینه «باز کردن پوزیشن لانگ» (Open Long) یا «باز کردن پوزیشن شورت» (Open Short) را انتخاب کنید.





برای آشنایی بیشتر با جزئیات معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، میتوانید به راهنماهای زیر مراجعه کنید:

این منابع آموزشی بهصورت گامبهگام شما را با مفاهیم پایه، ابزارهای معاملاتی و روشهای اجرای انواع سفارش در بازار مشتقات آشنا میکنند و برای کاربران تازهوارد یا معاملهگران حرفهای قابل استفاده هستند.









همچنین میتوانید به صورت مستقیم، نام قرارداد دائمی فارکس مورد نظر خود را در نوار جستجو وارد کنید. پس از ظاهر شدن جفتارز مربوطه، روی آن کلیک کنید تا وارد صفحه معاملاتی آن شوید. در ادامه، میتوانید سفارش خود را مطابق با استراتژی معاملاتیتان ثبت و اجرا کنید.









در پلتفرم MEXC، امکان معامله کریپتو-فارکس هم در بازار فیوچرز (Futures) و هم در بازار اسپات (Spot) فراهم شده است. اگر نسبت به نوسانات بالا و ریسک ذاتی معاملات فیوچرز دغدغه دارید، میتوانید بازار اسپات را انتخاب کنید که معمولاً از نظر ریسک، سطح پایینتری دارد و برای سرمایهگذاران با رویکرد محافظهکارانه مناسبتر است. صرفنظر از روش معاملاتی مورد نظر شما، MEXC با ارائه ابزارهای متنوع، جفتارزهای گسترده و راهنماهای آموزشی جامع، بستری مناسب برای بهرهگیری از فرصتهای بازار و رشد سرمایه در اختیار کاربران خود قرار میدهد.



