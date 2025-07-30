قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس نوعی ابزار مشتقه مالی هستند که به سرمایه گذاران امکان میدهند بدون نیاز به مالکیت یا انتقال دارایی های دیجیتال پایه، بر نوسانات قیمتی رمزارزها—چه در جهت صعودی و چه نزولی—مقراردادهای دائمی کریپتو-فارکس نوعی ابزار مشتقه مالی هستند که به سرمایه گذاران امکان میدهند بدون نیاز به مالکیت یا انتقال دارایی های دیجیتال پایه، بر نوسانات قیمتی رمزارزها—چه در جهت صعودی و چه نزولی—م
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/نحوه معامله...پلتفرم MEXC

نحوه معامله قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس در پلتفرم MEXC

مبتدی
7/30/2025MEXC
0m
#فیوچرز#مبتدیان
Mode Network
MODE$0.0011843+27.56%
Belong
LONG$0.03917-25.87%
EUR
EUR$1.1568-0.01%
BRL
BRL$0.1885+0.91%
Polytrade
TRADE$0.05514+3.31%

قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس نوعی ابزار مشتقه مالی هستند که به سرمایه گذاران امکان میدهند بدون نیاز به مالکیت یا انتقال دارایی های دیجیتال پایه، بر نوسانات قیمتی رمزارزها—چه در جهت صعودی و چه نزولی—موقعیت معاملاتی اتخاذ کنند.

1. ویژگیهای کلیدی معاملات قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس


در مقایسه با معاملات سنتی فارکس، قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس مزایای متعددی را برای معامله گران به همراه دارند که از جمله مهم ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دسترسی آسان و سرمایه اولیه پایین: فرآیند افتتاح حساب در این بازار بسیار ساده است و کاربران می توانند با مبالغ اندک وارد معاملات شوند، موضوعی که ورود به بازار را برای طیف وسیعی از سرمایه گذاران ممکن میسازد.

2. نقدشوندگی بالا و امکان معامله در تمام ساعات شبانهروز: بازار رمزارزها به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته فعال است؛ بنابراین معامله گران میتوانند در هر زمان از شبانه روز به بازار دسترسی داشته باشند و از نوسانات بهره برداری کنند.

3. امکان معامله دوطرفه (Hedge Mode): معامله گران میتوانند با اتخاذ پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short)، بسته به پیش بینی خود نسبت به روند بازار، از هر دو وضعیت صعودی یا نزولی کسب سود کنند. این قابلیت ابزار مؤثری برای پوشش ریسک (hedging) نیز محسوب می شود.

4. استفاده از اهرم (Leverage): امکان بهره گیری از اهرمهای معاملاتی این فرصت را فراهم میکند تا معامله گران با سرمایه ای محدود، پوزیشن هایی با حجم بزرگ تر اتخاذ کنند و به این ترتیب بازدهی بالقوه خود را افزایش دهند—البته در کنار ریسک بالاتر.

2. چگونه به قراردادهای دائمی فیوچرز فارکس در MEXC دسترسی پیدا کنیم


برای یافتن قراردادهای دائمی فارکس در پلتفرم MEXC، ابتدا به صفحه اصلی این صرافی مراجعه کرده و از نوار بالای صفحه، بر روی گزینه Markets (بازارها) کلیک کنید. در صفحه بازارها، به بخش Futures (قراردادهای فیوچرز) مراجعه کرده و کمی پایین بروید؛ در این قسمت، بخش اختصاصی مربوط به Forex (فارکس) را مشاهده خواهید کرد.


در حال حاضر، MEXC از معاملات قراردادهای دائمی برای ارزهای مهم بینالمللی پشتیبانی میکند، از جمله:
  • یورو (EUR)
  • پوند انگلیس (GBP)
  • دلار استرالیا (AUD)
  • لیر ترکیه (TRY)
  • فرانک سوئیس (CHF)
  • رئال برزیل (BRL)
  • ین ژاپن (JPY)
  • دلار کانادا (CAD)

توجه: امکان دسترسی به معاملات قراردادهای دائمی فارکس ممکن است در برخی کشورها یا مناطق جغرافیایی محدود شده باشد. برای اطلاع از آخرین وضعیت دسترسی در منطقه خود، توصیه میشود همواره به اطلاعات نمایش داده شده در صفحه معاملات پلتفرم مراجعه کنید.

3.نحوه معامله قراردادهای دائمی فیوچرز فارکس در پلتفرم MEXC


با کلیک روی دکمه «معامله» (Trade) وارد صفحه مربوط به قرارداد دائمی فارکس مورد نظر شوید. در پنل ثبت سفارش، ابتدا نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید (مانند سفارش بازار یا سفارش محدود)، سپس میزان اهرم معاملاتی (Leverage) را تنظیم کرده و مقدار حجم معامله را وارد نمایید. در نهایت، برای باز کردن پوزیشن، بسته به پیش بینی خود از روند بازار، گزینه «باز کردن پوزیشن لانگ» (Open Long) یا «باز کردن پوزیشن شورت» (Open Short) را انتخاب کنید.

برای آشنایی بیشتر با جزئیات معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، میتوانید به راهنماهای زیر مراجعه کنید:
این منابع آموزشی بهصورت گامبهگام شما را با مفاهیم پایه، ابزارهای معاملاتی و روشهای اجرای انواع سفارش در بازار مشتقات آشنا میکنند و برای کاربران تازهوارد یا معاملهگران حرفهای قابل استفاده هستند.


همچنین میتوانید به صورت مستقیم، نام قرارداد دائمی فارکس مورد نظر خود را در نوار جستجو وارد کنید. پس از ظاهر شدن جفتارز مربوطه، روی آن کلیک کنید تا وارد صفحه معاملاتی آن شوید. در ادامه، میتوانید سفارش خود را مطابق با استراتژی معاملاتیتان ثبت و اجرا کنید.


در پلتفرم MEXC، امکان معامله کریپتو-فارکس هم در بازار فیوچرز (Futures) و هم در بازار اسپات (Spot) فراهم شده است. اگر نسبت به نوسانات بالا و ریسک ذاتی معاملات فیوچرز دغدغه دارید، میتوانید بازار اسپات را انتخاب کنید که معمولاً از نظر ریسک، سطح پایینتری دارد و برای سرمایهگذاران با رویکرد محافظهکارانه مناسبتر است. صرفنظر از روش معاملاتی مورد نظر شما، MEXC با ارائه ابزارهای متنوع، جفتارزهای گسترده و راهنماهای آموزشی جامع، بستری مناسب برای بهرهگیری از فرصتهای بازار و رشد سرمایه در اختیار کاربران خود قرار میدهد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام، ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که سهام شرکت های بورسی ایالات متحده را از طریق معاملات فیوچرز با بازار رمزارزها پیوند میدهند. این قراردادها به سرمایه گذاران ا

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید