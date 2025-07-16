چگونه می توان جوایز ایردراپ Nillion (NIL) را دریافت کرد؟

توکن Nillion (NIL): انقلابی در حریم خصوصی دادهها با فرصتی طلایی برای دریافت ایردراپ

توکن Nillion، پلتفرمی نوآورانه در زمینه محاسبات حریم خصوصی، با تکیه بر فناوری پیشرفتهی محاسبات کور خود (Blind Computation)، فصل تازهای از امنیت و کارآمدی را در پردازش دادهها رقم زده است. این زیرساخت غیرمتمرکز به کاربران این امکان را میدهد که بدون نیاز به رمزگشایی اطلاعات، محاسبات خود را به شکلی ایمن و محرمانه انجام دهند—راهکاری تحولآفرین که ریسکهای متداول پردازش سنتی دادهها را بهکلی از میان برمیدارد.

اکنون، در جایگاه یکی از پیشگامان فناوریهای حفظ حریم خصوصی در دنیای بلاکچین، نیلیون رویداد ایردراپ اختصاصی خود را در پلتفرم MEXC راهاندازی کرده است؛ فرصتی ارزشمند برای علاقهمندان به رمزارزها تا با انجام مجموعهای از فعالیتهای ساده، توکن بومی NIL را بهعنوان پاداش دریافت کنند. مشارکت در این ایردراپ آسان و هیجانانگیز است. تنها کافیست مراحل مشخصشده را در پلتفرم MEXC دنبال کرده و با انجام وظایف تعیینشده، در مدت محدود این رویداد، جوایز ارزشمند ایردراپ NIL خود را دریافت نمایید.









تاریخ شروع: 21 مارس 2025، ساعت 13:00 (UTC)

تاریخ پایان: 31 مارس 2025، ساعت 13:00 (UTC)

مجموع پاداش: 270,000 USDT

توزیع پاداش: ظرف 10 روز تقویمی پس از پایان رویداد









رویداد ایردراپ Nillion اکنون به صورت زنده و برای کاربران جدید و فعلی باز است. با انجام سه کار کلیدی، می توانید یک مجموعه پاداش بزرگ را به اشتراک بگذارید و دارایی های دیجیتال خود را بدون زحمت رشد دهید. همین حالا شروع کنید و سفر خود را به سمت رشد مالی آغاز کنید!













الزامات: کاربران جدید باید مبلغ خالص 300 NIL یا 100 USDT را در طول دوره رویداد واریز کنند.

پاداش: انجام این کار به شما فرصتی برای دریافت پاداش های فیوچرز یا سایر جوایز می دهد.









معاملات اسپات

الزامات: جفت اسپات NIL/USDT را معامله کنید و حجم معاملاتی ≥ 100 USDT را جمع آوری کنید.

پاداش: 2,000 کاربر اولی که این کار را انجام میدهند، در 100,000 USDT پاداش فیوچر سهیم میشوند.





معاملات فیوچرز

الزامات: هر جفت فیوچرز را معامله کنید و حجم معاملاتی ≥ 500 USDT را جمع آوری کنید.

پاداش: 2,000 کاربر اولی که این کار را انجام میدهند، در 100,000 USDT پاداش فیوچرز سهیم میشوند.









الزامات: هر جفت فیوچرز دائمی را معامله کنید و حجم معاملاتی ≥ 20000 USDT را در طول دوره رویداد جمع آوری کنید.

پاداش: 2000 کاربر اولی که این کار را انجام میدهند، 50,000 USDT پاداشفیوچرز سهیم میشوند. (حداکثر پاداش برای هر کاربر: 5000 USDT در جوایز آتی. حداقل پاداش برای هر کاربر: 10 USDT در پاداش فیوچرز)









الزامات: کاربران موجود می توانند کاربران جدید را برای ثبت نام و تکمیل هر کاری در رویداد 1 دعوت کنند.

پاداش: برای هر دعوت موفق، 50 USDT پاداش فیوچرز دریافت خواهید کرد. هر دعوت کننده می تواند تا 1000 USDT در پاداش های فیوچرز کسب کند.









تعریف کاربران جدید کاربرانی که در طول مدت برگزاری رویداد ثبتنام میکنند یا مجموع واریز های آنها (اعم از زنجیرهای، فیات و P2P) قبل از شروع رویداد کمتر از ۱۰۰ دلار باشد، بهعنوان کاربر جدید شناخته میشوند.

الزامات احراز هویت (KYC) برای دریافت جوایز، تکمیل حداقل سطح اولیه احراز هویت KYC الزامی است. همچنین، کاربران جدید جهت شرکت در رویداد شماره 1 باید احراز هویت پیشرفته (Advanced KYC) را با موفقیت به پایان برسانند.

نحوه محاسبه واریز خالص واریز خالص = مجموع واریز ها - مجموع برداشتها واریز های معتبر شامل تراکنشهایی است که از طریق P2P، بازار OTC یا شبکههای بلاکچین انجام شدهاند.

نحوه توزیع پاداشها

جوایز اسپات مستقیماً به حساب اسپات کاربران واریز میشوند.

پاداشهای فیوچرز به حساب فیوچرز منتقل میگردند، با اعتبار ۱۴ روزه و قابلیت استفاده در معاملات فیوچرز. سود حاصل از این معاملات قابل برداشت خواهد بود.

قوانین حجم معاملات تراکنشهایی با کارمزد صفر در محاسبه حجم معاملات لحاظ نمیشوند. حجم معاملات بهصورت خودکار توسط سیستم شناسایی شده و در امتیازدهی شرکت در رویداد لحاظ خواهد شد.

محدودیت دریافت پاداش کاربران جدید هر کاربر جدید تنها یکبار میتواند پاداش انحصاری مربوط به رویداد +Airdrop را دریافت کند. در صورت انجام چندین فعالیت توسط یک کاربر، پاداشها براساس زمانبندی مشخص و سیاستهای توزیع سیستم تخصیص مییابند.





با شرکت در رویداد +Nillion Airdrop ، میتوانید جوایز توکن NIL را بهدست آورید و با واریز، معامله و دعوت از دوستان، در مجموعه پاداش بزرگ سهیم شوید. مطمئن شوید که وظایف مورد نیاز را تکمیل کرده اید، در مورد قوانین رویداد به روز باشید و درآمد خود را به حداکثر برسانید!







