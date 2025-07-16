بررسی رویدادهای برجسته! رویدادهای مهم صنعت از نیمه اول سال 2024









در 10 ژانویه 2024، به وقت استاندارد شرقی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار 11 ETF بیت کوین را برای لیستینگ در ایالات متحده تأیید کرد و آنها روز بعد معاملات خود را آغاز کردند. درخواست برای ETF های بیت کوین، ده سال مذاکره و شکست را پشت سر گذاشت و سرانجام به موفقیت رسید.





طبق دادههای بازار، جریان خالص تجمعی ETF های اسپات بیتکوین تاکنون از 20 میلیارد دلار فراتر رفته است. بازار همچنان عمدتاً شاهد جریان ورودی است و انتظار میرود این رقم بیشتر گسترش یابد.









تایید ETF های بیت کوین اسپات نشان می دهد که صنعت ارزهای دیجیتال وارد مرحله "نقطه عطف" شده و با سیستم مالی سنتی ادغام می شود. با معرفی ETF های بیت کوین، آژانس های نظارتی می توانند بر عملکرد و الزامات افشای صندوق ها نظارت داشته باشند، در نتیجه شفافیت و انطباق بازار را افزایش دهند و سرمایه گذاران بیشتری را برای مشارکت جذب کنند.









تراکم تراکنش ها و کارمزدهای بالای گاز عوامل مهمی بوده است که پذیرش گسترده شبکه های بلاک چین را محدود کرده است. ورود بهروزرسانی کانکون، آغاز سفر توسعه اتریوم است و مقیاسپذیری شبکه را افزایش میدهد. ظرفیت تراکنش بالاتر و کارمزد تراکنش های کمتر، پروژه های بیشتری را در لایه 2 توسعه داده و کاربران بیشتری را جذب می کند و به طور قابل توجهی احتمال تولید پروژه های با کیفیت بالا را افزایش می دهد.





توسعه فناوری لایه 2 و پیشرفت بلاک چین های ماژولار، علاوه بر رقابت با سایر بلاک چین های عمومی، ممکن است به تدریج نقش اتریوم را تغییر دهد. اتریوم ممکن است دیگر تنها گزینه لایه تسویه حساب نباشد و به طور بالقوه وضعیت و عملکرد آن را در اکوسیستم کریپتو تغییر دهد.









تحت تاثیر تایید ETF های بیت کوین و پیش بینی هالوینگ بیت کوین، قیمت بیت کوین در مارس 2024 از 73,000 دلار فراتر رفت و به بالاترین حد خود رسید.





قیمت جدید بیت کوین شور و شوق بازار را برانگیخت و به دلیل افزایش قیمت بیت کوین، سایر ارزهای دیجیتال جریان اصلی نیز روند صعودی را نشان دادند.









پس از غلبه بر تاثیر سقوط FTX، خروج پروژههای ستارهای بزرگ و فرار استیبل کوینها، شبکه سولانا بار دیگر در حال درخشش است. علاوه بر تغییرات در شرایط بازار خارجی و تلاشهای مستمر برای نجات خود، ظهور توکنهای میم محبوب متعدد، سولانا را بیشتر به صحنه مرکزی سوق داده است.





در شبکه Solana، توکنهای میم مانند SILLY، WIF، BONK، BOME و SLERF بهطور متوالی جرقهای برانگیختند و هجوم زیادی از کاربران را به شبکه سولانا جذب کردند. TPS بالا و هزینه های گاز پایین آن یک تجربه معامله عالی را ارائه می دهد. در همین حال، قیمت SOL نیز سود کرد و یک بار از 210 دلار عبور کرد.









در 20 آوریل 2024، بیت کوین چهارمین هالوینگ خود را در ارتفاع بلوک 840,000 با موفقیت به پایان رساند و پاداش استخراج را از 6.25 BTC به 3.125 BTC کاهش داد.





هالوینگ بیت کوین باعث کاهش عرضه بیت کوین و افزایش کمیاب آن شد که به نوبه خود منجر به افزایش تقاضا برای بیت کوین در بازار شد و بر قیمت آن تأثیر گذاشت. علاوه بر این، هالوینگ بیت کوین اغلب به عنوان یک عامل مثبت در بازار صعودی بیت کوین دیده می شود که بر توسعه کل صنعت تأثیر می گذارد.









پس از تایید صندوق قابل معامله (ETF) اسپات بیت کوین در 24 می، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اولین دسته از 8 ETF اسپات اتریوم را برای لیست شدن در ایالات متحده تایید کرد که نقطه عطف دیگری برای ارزهای دیجیتال است. طبق آخرین اخبار، معاملات ETF های اسپات اتریوم از 23 جولای آغاز می شود.





تاییدیه های متوالی ETF های بیت کوین و ETF های اسپات اتریوم، معیاری را برای مشروعیت صنعت ارزهای دیجیتال تعیین کرده است و بیشتر ارزهای دیجیتال را به جریان اصلی سوق می دهد. ادغام با سیستم مالی سنتی به یک روند ضروری برای دستیابی به پذیرش در مقیاس بزرگ ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.









در طول سال 2024، علیرغم راه اندازی بسیاری از پروژه های ستاره ای مورد انتظار، قیمت های توکن آنها مطابق انتظار عمل نکرده است و آنها را به گزینه های سرمایه گذاری ایده آل برای سرمایه گذاران خرد تبدیل نمی کند. در مقابل، میم کوین ها به کانون توجه بازار تبدیل شده است. با اجماع قوی بازار و پتانسیل اثرات صدها تا هزار برابری ثروت، میم کوین ها به سرعت توجه و جریان سرمایه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.





افزایش موج میم کوین نشاندهنده کاهش توکنهای دارای پشتوانه سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) از پایهشان است، که نشاندهنده تغییر در تمایل کاربران جامعه برای حمایت از مدل توزیع بازار فعلی است. پروژههای ستاره تحت تسلط سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) ها هستند و از مشارکت سرمایهگذاران خردهفروشی با سودآوری محدود یا حتی بدون سود در بازارهای ثانویه جلوگیری میکنند. در مقابل، میم کوین ها به سرمایه گذاران خرد فرصتی برای مشارکت منصفانه و به اشتراک گذاری سود می دهد.









تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، توکن های مربوط به دو نامزد ریاست جمهوری شروع به نشان دادن عملکرد فعال کردند. بهویژه پس از حادثه تیراندازی اخیر ترامپ، توکنهای مرتبط با ترامپ و تعداد زیادی میم کوین جدید بهسرعت بازار ارزهای دیجیتال را درنوردید.





علاوه بر تأثیر مشهور خود نامزدهای ریاست جمهوری، نگرش آنها نسبت به بازار ارزهای دیجیتال نیز بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. اخیراً، از آنجایی که محبوبیت ترامپ همچنان در حال افزایش است و او در طول مبارزات انتخاباتی خود از ارزهای دیجیتال حمایت می کند، این خبر مثبتی برای بازار کریپتو بوده که منجر به رونق مجدد این بازار شده است.





