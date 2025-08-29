بیت کوین و اتریوم به ترتیب قوی ترین پایه امنیتی و پیشرفتهترین شبکه های برنامه ریزی پذیر را در اکوسیستم کریپتو نشان میدهند. با این حال، عدم قابلیت همکاری بین این دو همچنان یک چالش اصلی برای توسعه بلاکچین و وب 3 است. به عنوان مثال، ادغام دارایی های بیت کوین در اکوسیستم های درون زنجیره ای دشوار است، در حالی که اتریوم برای به ارث بردن اعتماد و اجماع بیتکوین تلاش میکند.





هِمی ( Hemi ) برای حل این مشکل ساخته شده است. هِمی یک شبکه لایه 2 نوآورانه و ماژولار است که بیتکوین و اتریوم را از طریق چهار مؤلفه کلیدی به هم متصل میکند: یک ماشین مجازی (hVM)، یک مکانیسم انتقال دارایی بین زنجیرهای (تونلها)، یک مدل اجماع منحصر به فرد (اثبات اثبات) و یک توکن بومی (HEMI).









همیHemi یک شبکه لایه 3 نوآورانه است که برای ترکیب امنیت بیت کوین با قابلیت برنامه نویسی اتریوم طراحی شده است و ماهیت ایزوله اکوسیستم های بلاکچین را در هم می شکند. Hemi با ماشین مجازی (hVM)، مکانیسم اجماع PoP، سیستم دارایی بین زنجیرهای Tunnels و توکن بومی HEMI، در حال ساخت یک اکوسیستم وب 3 ماژولار واقعاً تعاملی، مقیاسپذیر و مناسب برای توسعهدهندگان است.









برای دستیابی به هدف خود که اتصال بیتکوین و اتریوم است، Hemi مجموعهای از فناوریهای نوآورانه را طراحی و توسعه داده است. این فناوریها نه تنها امنیت و کارایی شبکه را افزایش میدهند، بلکه قابلیت برنامهریزی داراییهای بیتکوین را نیز تا حد زیادی گسترش میدهند. در ادامه، نکات برجسته فنی اصلی Hemi را بررسی میکنیم.









ماشین مجازی Hemi (hVM) به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا مستقیماً وضعیت بیتکوین درون زنجیرهای (مانند UTXOها، هدرهای بلوک، اثباتهای مرکل و غیره) را بخوانند و با استفاده از Solidity منطق بین زنجیرهای بنویسند. این به این معنی است:





قراردادهای هوشمند می توانند بر اساس داده های بیت کوین عمل کنند.

ساخت استیبلکوینها، اوراکلها و DeFi بین زنجیرهای با پشتوانه بیت کوین امکان پذیر میشود.

بیت کوین بومی این فرصت را پیدا میکند که واقعاً در اکوسیستم DeFi ادغام شود.









همی Hemi از مکانیزم اجماع اثبات اثبات (PoP) استفاده میکند که به صورت دورهای وضعیت هش شبکه را به شبکه اصلی بیت کوین ارسال میکند. این طراحی شبکه را قادر میسازد تا امنیت بیت کوین را بدون مشارکت مستقیم در استخراج بیت کوین به ارث ببرد و قطعیت قوی را تضمین کند. در عین حال، PoP از زمان بلاک سریع و هزینه های تراکنش پایین پشتیبانی میکند و آن را برای قراردادهای هوشمند با ارزش بالا و عملیات بین زنجیرهای مناسب می سازد.









همی Hemi یک مکانیزم بین زنجیره ای جدید به نام تونل ها (Tunnels) معرفی میکند که انتقال داراییها را بین بیتکوین، اتریوم و سایر شبکهها، بدون تکیه بر واسطههای مورد اعتماد، به صورت امن و کارآمد امکانپذیر میکند. در مقایسه با پلهای بین زنجیرهای سنتی، تونلها غیرمتمرکزتر و ایمنتر هستند و به کاربران اطمینان میدهند تا از بیتکوین، اتریوم و سایر داراییهای اصلی در سناریوهای پیشرفته مانند DeFi و NFTها استفاده کنند.









توکنHEMI به عنوان توکن بومی شبکه Hemi، چندین نقش کلیدی ایفا میکند:









توکن HEMI برای تشویق اعتبارسنج های PoP به شرکت در اجماع و اطمینان از ایمن و کارآمد بودن ارسال های وضعیت به شبکه اصلی بیت کوین استفاده میشود. اعتبارسنج هایی که HEMI را گرو میگذارند، می توانند پاداش بلوک و کارمزد تراکنش دریافت کنند.









عملیاتی مانند استقرار قراردادهای هوشمند در hVM، دسترسی به وضعیت بیت کوین و استفاده از مکانیسم تونلهای بین زنجیرهای، همگی به HEMI به عنوان سوخت نیاز دارند. با رشد اکوسیستم، تقاضا برای این عملیات و HEMI همچنان افزایش خواهد یافت.









دارندگان HEMI می توانند در مدیریت شبکه، از جمله رأی دادن در مورد تنظیمات پارامتر ها، ارتقاء پروتکل و سایر تصمیمات، شرکت کنند و نقش کلیدی در شکلدهی مسیر آینده Hemi ایفا کنند.









در سازوکار تونلها، HEMI همچنین میتواند به عنوان یکی از داراییهای تثبیتکننده نقدینگی عمل کند که برای وثیقه، ضمانت یا مشوقهای LP بین زنجیرهای استفاده میشود.





توکن HEMI فقط یک توکن قابل معامله نیست، بلکه امنیت، تخصیص منابع و قدرت حاکمیت شبکه را تثبیت میکند. سازوکار جذب ارزش آن به وضوح تعریف شده است و فضای قابل توجهی برای رشد بلندمدت دارد.









توکن Hemi توسط جف گارزیک، توسعه دهنده هسته بیت کوین و مکس سانچز، مهندس سابق کوینبیس، تأسیس شد. این تیم تخصص عمیقی در توسعه پروتکل سطح پایین به همراه تجربه اثباتشده در پیاده سازی در دنیای واقعی به ارمغان میآورد. در سپتامبر 2024، Hemi Labs از تکمیل دور تأمین مالی 15 میلیون دلاری با سرمایه گذاران کلیدی از جمله Breyer Capital Big Brain Holdings خبر داد.





در حال حاضر، Hemi در حال همکاری با پروژههای پیشرو DeFi مانند Sushi، Izumi و LayerBank است و سازگاری باز با سایر شبکههای لایه ۲ اتریوم را حفظ میکند. با بلوغ hVM و راهاندازی سیستم Tunnels، داراییهای بومی BTC بیشتری در اکوسیستم Hemi ادغام میشوند و قابلیت همکاری چند زنجیرهای واقعی را به واقعیت نزدیکتر میکنند.





