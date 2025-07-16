پروتکل Haedal: پلتفرم برتر استیکینگ نقدینگی در اکوسیستم Sui





پلتفرم MEXC رسماً HAEDAL را برای معاملات اسپات و فیوچرز راه اندازی کرده است. علاوه بر این، کاربران میتوانند از طریق صفحه رویداد +MEXC Airdrop در رویداد ایردراپ HAEDAL شرکت کنند.





با تکامل فناوری بلاکچین، Liquid Staking Derivatives (LSD) به عنوان یک روند کلیدی در فضای کریپتو ظهور کردهاند. در میان اکوسیستم های مختلف، پروتکل Haedal به لطف طراحی نوآورانه و ویژگیهای قدرتمند خود، به سرعت در بلاکچین Sui برجسته شده است.









Haedal Protocol همچون مشعلی نوآور در عرصه استیکینگ نقدینگی میدرخشد. این پروتکل پیشرفته که بر بستر بلاکچین Sui طراحی و پیادهسازی شده، زیرساختی مستحکم و هوشمند برای کاربران فراهم میآورد تا با واگذاری توکنهای SUI و Walrus به اعتبارسنجها، از پاداشهای پایدار اجماع بهرهمند شوند. در همین حال، کاربران از طریق دریافت توکنهای استیکینگ نقدینگی (LST)، نهتنها نقدینگی داراییهای خود را حفظ میکنند، بلکه میتوانند با انعطاف و سهولت بیشتر در فرصتهای سودآور DeFi مشارکت داشته باشند. در دنیای پویای بلاکچین و امور مالی غیرمتمرکز، پروتکلهمچون مشعلی نوآور در عرصه استیکینگ نقدینگی میدرخشد. این پروتکل پیشرفته که بر بستر بلاکچین Sui طراحی و پیادهسازی شده، زیرساختی مستحکم و هوشمند برای کاربران فراهم میآورد تا با واگذاری توکنهای SUI و Walrus به اعتبارسنجها، از پاداشهای پایدار اجماع بهرهمند شوند. در همین حال، کاربران از طریق دریافت توکنهای استیکینگ نقدینگی (LST)، نهتنها نقدینگی داراییهای خود را حفظ میکنند، بلکه میتوانند با انعطاف و سهولت بیشتر در فرصتهای سودآور DeFi مشارکت داشته باشند.





اما Haedal تنها یک بستر استیکینگ نیست؛ بلکه یک پروتکل مالی فراگیر است که با تلفیق استیکینگ نقدینگی، تجمیع بازده و حاکمیت غیرمتمرکز، چشماندازی نوین از اقتصاد دیجیتال ارائه میدهد. این پروتکل نقشی بنیادین در تقویت امنیت، پایداری و تمرکززدایی بلندمدت اکوسیستم Sui ایفا میکند. Haedal با توسعه ابزارها و محصولات مکمل نظیر Haedal Market Maker و haeVault، در حال بنیانگذاری ماتریسی سیستماتیک از نوآوریهای زنجیرهای است. این راهکارهای پیشرو، نهتنها توان بهرهبرداری از فعالیتهای معاملاتی زنجیرهای را ارتقا میدهند، بلکه به Haedal قدرت میبخشند تا بازدهی بهینه، نقدینگی عمیقتر و تجربهای کارآمدتر را به کاربران شبکه Sui عرضه کند.













با بهرهگیری از پروتکل پیشرفته Haedal، کاربران میتوانند توکنهای SUI خود را استیکینگ کرده و به ازای آن، توکن های stSUI را با نسبت ۱:۱ دریافت نمایند. این توکنها نه تنها نمایانگر موقعیت سهامگذاری شده هستند، بلکه همچنان کاملاً نقدپذیر باقی میمانند، به کاربران آزادی عمل میبخشند تا در بازارهای ثانویه معامله کنند یا آنها را در پروژههای گوناگون DeFi به کار گیرند. نتیجه؟ بهرهوری چشمگیر سرمایه و حداکثرسازی استفاده از داراییهای دیجیتال.









توکن Haedal با پیادهسازی مکانیسم انتخاب اعتبارسنج پویا، بهطور خودکار سهام کاربران را به اعتبارسنجهایی اختصاص میدهد که بالاترین نرخ بازده خالص سالانه (APY) را ارائه میدهند. این فرآیند هوشمندانه، بدون نیاز به دخالت دستی، بازدهی سرمایه را به حداکثر میرساند و تجربهای کارآمد از سهامگذاری را برای کاربران رقم میزند.









برای ارتقای عملکرد بازدهی کاربران، Haedal ماژول تحول آفرین Hae3 را معرفی کرده است؛ ترکیبی از دو مؤلفه قدرتمند:





1) ابزارHMM - بازارساز Haedal:

این ابزار با ارائه نقدینگی متمرکز، تعادل مجدد خودکار و قیمت گذاری مبتنی بر اوراکل، بهطور مؤثری ریسک حملات MEV را کاهش داده و نرخ بهره haSUI را بهبود می بخشد.

2) سیستمhaeVault:

یک سیستم مدیریت نقدینگی خودکار که با شبیهسازی استراتژیهای پیشرفته بازارسازی، تجربهای حرفهای و در عین حال ساده برای کاربران فراهم میسازد. این راهکار، موانع ورود به بازار را کاهش داده و در عین حال بازده را به شکلی چشمگیر افزایش میدهد.









توکن Haedal در مسیر ساختاردهی به یک اکوسیستم حاکمیت جامعه محور (DAO) گام برداشته است. دارندگان توکن $HAEDAL نه تنها مالک بخشی از پروتکل هستند، بلکه قدرت ارائه پیشنهاد، رأیدهی و تصمیم گیری در مورد ارتقاء پروتکل و تنظیمات اقتصادی را نیز در اختیار دارند. این مدل نوین، ستون اصلی تمرکززدایی واقعی و مشارکت دموکراتیک در Haedal را تشکیل میدهد.









توکن $HAEDAL، توکن بومی و حاکمیتی پروتکل Haedal، ستون فقرات قدرت اجتماعی و انگیزشی این اکوسیستم نوآور است. این دارایی دیجیتال فراتر از یک توکن ساده عمل میکند و با برخورداری از نقشهای کلیدی زیر، مشارکت جامعه و پویایی اقتصادی را در سطحی نوین رقم میزند:





مشارکت در حاکمیت:دارندگان $HAEDAL نقشی مستقیم و تعیینکننده در آینده پروتکل دارند؛ آنان میتوانند پیشنهادات جدید ارائه دهند، در رأیگیریهای کلیدی شرکت کنند و مسیر توسعه Haedal را شکل دهند.





توزیع مشوقها و پاداشها:توکن $HAEDAL به عنوان ابزاری برای پاداشدهی به مشارکتکنندگان اکوسیستم – از جمله اپراتورهای گره، تأمینکنندگان نقدینگی و کاربران فعال – طراحی شده است، و پویایی شبکه را با انگیزش مستمر تقویت میکند.





مشوق های سهامگذاری (Staking Rewards):در فازهای آتی، سهامگذاری $HAEDAL نیز فعال خواهد شد و فرصتهای بیشتری برای کسب پاداش در اختیار جامعه قرار خواهد گرفت.





توزیع متوازن برای آیندهای پایدارتوکن Haedal برای تضمین پایداری بلندمدت و توازن اقتصادی در ساختار خود، یک مدل توزیع دقیق و آیندهنگر برای توکن $HAEDAL در نظر گرفته است:





پاداش ها و مشوق های جامعه : ۴۵٪

تیم توسعه دهنده و مشاوران : ۲۰٪

صندوق توسعه اکوسیستم : ۱۵٪

تأمین نقدینگی و مشوق های سهام گذاری: ۲۰٪





این ساختار، تضمینی بر تعادل قدرت، رشد همراستا و تقویت انگیزههای اجتماعی در سراسر اکوسیستم است.





در کنار $HAEDAL، پروتکل Haedal توکن دیگری به نام haSUI را نیز عرضه کرده است؛ توکنی نوآورانه که نمایانگر SUI سهامگذاریشده است. این دارایی را میتوان در پروژههای مختلف DeFi مورد استفاده قرار داد، که در نتیجه آن، بهرهوری سرمایه کاربران به شکل چشمگیری افزایش مییابد و اکوسیستم Sui به سطحی بالاتر از پویایی مالی هدایت میشود.









هادال یکی از بزرگترین و مورد انتظارترین ایردراپها را در اکوسیستم سوئی تا به امروز راهاندازی کرده است.





گروههای واجد شرایط دریافت ایردراپ عبارتند از:





اعضای کلیدی و حامیان جامعه:مدیران فعال، سفیران پرتلاش و تولیدکنندگان محتوایی که با تعهد و اشتیاق، مسیر رشد Haedal را هموار کردهاند.

کاربران فعال محصولات Haedal و توکنهای LST:کاربرانی که از محصولات و داراییهای نظیر haSUI، haWAL و haeVault بهره بردهاند یا از LSTهای Haedal در پروتکلهای کلیدی DeFi شبکه Sui استفاده کردهاند.

اعضای جوامع شریک:کاربران اکوسیستمهایی همچون Bucket، Cetus، DeepBook، Hippo، Navi، Scallop، Walrus و دیگر پروژههای همراستا که در همافزایی با Haedal نقش داشتهاند.

پیشگامان فعالیتهای اولیه:کاربرانی که در کارزارهای پیش از راهاندازی بهطور فعال مشارکت داشته و نقشی کلیدی در شکلگیری جامعه اولیه ایفا کردهاند.









🎯 آغاز دوره دریافت ایردراپ:

۲۹ آوریل، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت جهانی (UTC)





🌐 پورتال رسمی دریافت ایردراپ:





اکنون زمان آن فرا رسیده تا پاداش وفاداری و مشارکت شما در قالب یک ایردراپ هدفمند و آیندهنگر تجلی یابد.









پروتکل Haedal با معماری نوآورانه و عملکرد قوی خود، به عنوان یک راهکار پیشرو در زمینه استیکینگ نقدینگی در اکوسیستم Sui ظهور کرده است. برای کاربرانی که به دنبال دستیابی به فرصتهای بازده پایدار و در عین حال حفظ نقدینگی دارایی برای شرکت در طیف متنوعی از فعالیتهای DeFi هستند، پروتکل Haedal یک پلتفرم بسیار جذاب و امیدوارکننده را ارائه میدهد.





با ادامه رشد پروتکل Haedal، همکاری آن با MEXC - یک پلتفرم معاملاتی شناخته شده جهانی - شتاب قوی برای توسعه بیشتر فراهم کرده است. MEXC به دلیل کارمزد معاملاتی پایین، سرعت اجرای فوقالعاده سریع، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی عمیق، مورد اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان است. نگاه تیزبین آن به پروژههای نوظهور و پشتیبانی مداوم، آن را به سکوی پرتابی ایدهآل برای نوآوریهای با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.





پلتفرمMEXC رسماً HAEDAL را برای معاملات اسپات فیوچرز لیست کرده است و به کاربران امکان می دهد این توکن را با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنند.





نحوه خرید HAEDAL در MEXC





برنامه MEXC را باز کرده و وارد آن شوید یا از وبسایت رسمی دیدن کنید.

در نوار جستجو "HAEDAL" را جستجو کنید و جفت معاملاتی اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

۳) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، پارامترهای کمیت و قیمت را وارد کنید و سفارش خود را برای تکمیل معامله ثبت کنید.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر محسوب نمیشود و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



