سقوط سهام جهانی ناشی از تعرفه متقابل - کریپتو تا چه مدت می تواند باقی بماند

در هنگامی که بازارهای جهانی، پس از یک سه ماهه پرآشوب، به آرامش و ثبات نسبی دست یافته بودند، ناگهان طوفانی از تحولات سیاسی، بار دیگر سرمایه گذاران را در شوک فرو برد. امضای فرمان اجرایی تعرفه های متقابل توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، موجب سقوط وحشتناک و بی رحمانه بازارها طی سه روز متوالی شد و بیش از 11 تریلیون دلار از ارزش بازارهای سهام ایالات متحده بر باد رفت. بازار ارزهای دیجیتال که به عنوان پناهگاهی برای سرمایه گذاران ریسک پذیر شناخته میشود، نیز از این بحران مصون نماند و در یک واکنش زنجیره ای به شدت دچار افت شد. برخی این رکود را به تصمیمات جنجالی ترامپ در عرصه اقتصادی نسبت میدهند و آن را یک شوک درمانی برای اقتصاد جهانی میبینند، در حالی که عده ای دیگر این دوران را به مثابه آغاز یک نظم اقتصادی جدید و تحولی بنیادین در بازارهای جهانی قلمداد میکنند. در چنین شرایطی، صرافی ها و پلتفرم های ارز دیجیتال، فرصت های منحصر به فردی را برای سرمایه گذاران هوشمند فراهم می آورند تا با مدیریت صحیح ریسک، وارد دنیای جدیدی از معاملات دیجیتال شوند و از نوسانات بازار بهره برداری کنند. انتخاب صحیح پلتفرم و استراتژی سرمایه گذاری، می تواند در این دوران پرچالش، راهی به سوی سود آوری پایدار و آینده ای روشن تر باشد.









تنها یک هفته پس از امضای فرمان اجرایی تعرفه های متقابل توسط پرزیدنت ترامپ، بازارهای جهانی شاهد شدیدترین سقوط خود در نزدیک به پنج دهه گذشته بودند. ترامپ در خلال یک مصاحبه در مسیر بازگشت به واشنگتن، با بی توجهی به این بحران، سقوط بازار سهام را بی اهمیت خواند و آن را ضروری دانست و اظهار داشت: "گاهی برای رفع مشکل باید دارو مصرف کرد." این گفته، نه تنها آرامش بازار را بر هم زد بلکه موجی از وحشت را در میان سرمایه گذاران به راه انداخت و در پی آن، معاملات آتی نزدک 100 بیش از 6 درصد سقوط کرد.





«داروی» مورد نظر رئیسجمهور ایالات متحده، سیاست جدید تعرفههای متقابل بود. این تغییر بنیادین در استراتژی تجاری ایالات متحده به معنای اعمال تعرفههای معادل یا حتی بالاتر بر کشورهایی است که پیش از این تعرفههای سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده بودند. این رویکرد، انحرافی عمده از چارچوب های تجاری آزاد و چندجانبه است که در سطح جهانی شناخته شده است. دولت ایالات متحده این سیاست را به عنوان گامی در جهت «تجارت منصفانه» معرفی میکند، اما اقتصاددانان نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و بر این باورند که این تصمیم می تواند باعث ایجاد اختلالات گسترده در زنجیره تأمین جهانی شود و موجی از شوکهای اقتصادی را در بازارهای سرمایه بینالمللی برانگیزد.









بر اساس گزارش Kobeissi Letter، بازارهای سهام ایالات متحده طی 44 روز معاملاتی، حدود 11.1 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند، رقمی که تقریباً معادل 38 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. شاخصهای اصلی بازار در مجموع تنها در مدت سه روز بیش از 15 درصد کاهش یافتند، و حتی این افت به شدت از روزهای پرتنش سقوط بازار در دوران پاندمی COVID-19 نیز پیشی گرفت. این بحران مالی هماکنون به عنوان یکی از بدترین سقوطهای تاریخ مدرن شناخته میشود و از سقوط دوشنبه سیاه سال 1987 نیز عبور کرده است.

این فروپاشی نه تنها در ایالات متحده بلکه به صورت جهانی نمایان شد. بازارهای جهانی به صورت همزمان دچار افت شدید شدند:





شاخص Nikkei ژاپن بیش از 2500 واحد سقوط کرد و موجب فعال شدن قطع مدار آتی شد.

شاخص KOSPI کره جنوبی 4.39 درصد کاهش یافت و توقف معاملاتی را در پی داشت.

شاخص TAIEX تایوان با افت نزدیک به 10 درصد، به دلیل سقوط آزاد سهام شرکتهای TSMC و Foxconn، افتتاح شد.

شاخص های DAX آلمان ، FTSE بریتانیا و یورو Stoxx 50 فیوچرز همگی با افت شدیدی روبرو شدند.

و S&P 500 نیز هشدار قطع مدار را ایجاد کرد و در صورتی که زیانها به 20 درصد برسد، بازارها به تعطیلی خواهند رفت.





در این میان، صندوقهای تامینی بهویژه در بازارهای رمزنگاری و سهام، اکنون با بحران تماس حاشیهای روبرو هستند که یادآور فروپاشی Lehman Brothers در سال 2008 است. این بحران، نگرانیها را در مورد احتمال فروپاشی سیستمی در بازارهای مالی جهانی تشدید کرده است.













بازار ارزهای دیجیتال که پیشتر به عنوان بهشتی برای سرمایه گذاران ریسک پذیر شناخته میشد، اکنون به شدت تحت تأثیر طوفان مالی جهانی قرار گرفته است. نوسانات شدید در این بازارها، موجی از نگرانی و عدم اطمینان را در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است:









شاخص ترس و طمع نیز به 23 سقوط کرد و وارد منطقه "ترس شدید" شد، که نشاندهنده احساسات منفی و تلخ در بازارهای جهانی است. تنها در 24 ساعت، 290000 معامله گر با بیش از 893 میلیون دلار نقدینگی از بازار خارج شدند، که 85 درصد از آنها پوزیشن های لانگ بودند.بازار ارزهای دیجیتال که همواره به عنوان جایگزینی با نوسانات بالا برای بازارهای سنتی توسط سرمایهگذاران ریسکپذیر پذیرفته میشد، اکنون در کنار سایر بازارهای جهانی تحت فشار است. حتی برای کسانی که تحمل ریسک بالاتری دارند، به نظر میرسد که این بازار اکنون راه فراری ندارد و مسیر پیشرو پر از چالش و ابهام است. با این حال، برای سرمایهگذاران آگاه و استراتژیک، همچنان فرصتهای منحصر به فردی در دل این نوسانات وجود دارد. در چنین شرایطی، انتخاب صحیح صرافیهای ارز دیجیتال و اتخاذ استراتژیهای مناسب میتواند نه تنها خطرات را کاهش دهد، بلکه به فرصتی برای رشد و سودآوری در آینده تبدیل شود.













تعرفه های متقابل، واکنش های مختلفی را از کشور های سراسر جهان برانگیخته است و نشان دهنده تحولات اساسی در نظم تجارت جهانی است:





ویتنام، آرژانتین و اسرائیل پیش تر تعرفه های گمرکی بر محصولات ایالات متحده را لغو کرده اند.

هند گام هایی به سوی تعرفه های صفر بر کالاهای آمریکایی برداشته و نشانه هایی از حرکت به سمت تجارتی بدون تعرفه نشان داده است.

چین به سرعت تعرفه تلافی جویانه 34 درصدی بر واردات ایالات متحده اعلام کرد.

اتحادیه اروپا قرار است در تاریخ 9 آوریل در مورد تعرفه های تلافیجویانه رأی گیری کند.





لارنس وانگ، نخست وزیر سنگاپور در این زمینه اظهار داشت: "دوران جهانی سازی مبتنی بر قوانین و تجارت آزاد به پایان رسیده است. ما وارد مرحله جدیدی می شویم - مرحلهای که خودسرانه تر، حمایت گرایانه تر و خطرناک تر است."





این تحولات نه تنها نمایانگر نوسانات موقت در بازار است، بلکه حاکی از یک تغییر بنیادین در نظم تجاری جهانی است. رشد حمایتگرایی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، چشمانداز آینده را دگرگون خواهد کرد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران باید از استراتژیهای نوین و دیدگاههای گستردهتر برای مدیریت ریسک و بهرهبرداری از فرصتها در دنیای پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی استفاده کنند.









در میان وحشت شدید کوتاه مدت، برخی از سرمایه گذاران فرصت های بالقوه در حال ظهور را مشاهده می کنند. آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX، گمانه زنی کرد: "اگر شاخص نوسانات MOVE در بازار اوراق قرضه به بالای 140 برسد، ممکن است فدرال رزرو مجبور شود چاپگر پول را دوباره راه اندازی کند."









بازار پیشبینی Kalshi نشان میدهد که احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده در سال 2025 اکنون به 68 درصد رسیده است، که بالاترین میزان در ماههای اخیر به شمار میآید. این پیشبینیها حتی باعث شده است که موسسه جی پی مورگان نیز نگرانیهایی ابراز کند و به فدرال رزرو توصیه کند تا قبل از نشست بعدی خود، نرخ بهره را کاهش دهد.





با وجود چشمانداز تیره و تار اقتصادی، برخی از کارشناسان دیدگاههای متفاوتی دارند. یوجین نگ، تاجر برتر، معتقد است که این رکود بازار میتواند فرصتهای بینظیری برای ایجاد ثروت فراهم کند، فرصتی که ممکن است یک بار در طول زندگی به دست آید. او تأکید میکند که "بقا کلید است"، و سرمایهگذاران باید با استراتژیهای دقیق در این دوران، خود را آماده فرصتهای آینده کنند. در همین حال، ویدا، بنیانگذار Formula News، این دوران را یک اصلاحی چرخهای میداند که به هیچ عنوان به اندازه بحران سال 2008 شدید نخواهد بود. او پیشبینی میکند که نقطه عطف بازار در سهماهه اول 2026 رخ خواهد داد و توصیه میکند که سرمایهگذاران به تدریج موقعیتهای خود را در طول این رکود ایجاد کنند تا در بلندمدت از تحولات بازار بهرهمند شوند.









چه به تئوریهای اقتصادی ترامپ اعتقاد داشته باشید و چه سیاست تعرفهها را به عنوان آغاز یک نظم جدید جهانی در نظر بگیرید، یک نکته کاملاً روشن است: بازار جهانی وارد دورهای جدید از نوسانات و عدم اطمینان شده است. تحرکات امروز بازار دیگر نمیتوانند صرفاً از طریق تجربیات گذشته تحلیل شوند، بلکه سرمایهگذاران باید با هنجارهای جدید و شرایط غیرقابل پیشبینی سازگار شوند.





در چنین محیطی، درک صحیح مدیریت ریسک و حفظ آرامش در مواجهه با نوسانات، امری حیاتی خواهد بود. سرمایه به یک لنگر جدید نیاز دارد و کسانی که قادرند این طوفان اقتصادی را پشت سر بگذارند، ممکن است در نهایت قویتر از قبل ظاهر شوند. با تغییرات چشمگیر در چشمانداز مالی، دسترسی به پلتفرمهایی با ابزارهای مقابله با نوسانات بازار، اهمیت فراوانی پیدا میکند.





پلتفرم MEXC ، به عنوان یک صرافی جهانی داراییهای دیجیتال پیشرو، نه تنها از طریق لیستینگ های سریع توکن و نقدینگی عمیق خود، بلکه با ارائه ابزارهای جامع مدیریت ریسک، به سرمایهگذاران کمک میکند تا در این دوره بیثباتی، آرامش خود را حفظ کنند. چه شما یک معاملهگر با تجربه باشید و چه به تازگی وارد بازار شدهاید، MEXC منابع لازم را برای آمادهسازی و توانمندسازی شما در جهت موفقیت در دوران تغییرات بزرگ فراهم میآورد.



