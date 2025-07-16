تبلیغات الهام گرفته از Ghibli به دنیای کریپتو هجوم آورد: زنجیره BNB در مرکز این طوفان.









بیتردید یکی از داغ ترین موضوعات اخیر در شبکههای اجتماعی، Ghibli است. در پلتفرمهای بزرگ، موجی از تصاویر به سبک میم که بهشدت شبیه به ظاهر خاص فیلمهای استودیو Ghibli هستند، به سرعت ویروسی شدهاند و جان تازهای به این زیبایی محبوب که توسط هایائو میازاکی آغاز شده، بخشیدهاند. این بازگشت نه تنها قدردانی از سبک انیمیشن بیزمان Ghibli را دوباره شعلهور کرده، بلکه تأثیراتی نیز در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.









سبک Ghibli به امضای بصری و احساسی خاص استودیو انیمیشن مشهور ژاپنی، استودیو Ghibli اشاره دارد. این استودیو که برای آثار برجستهای چون Spirited Away و My Neighbor Totoro شناخته شده است، بهخاطر داستانگویی صمیمانه و زیبایی هنری خود در سطح جهانی تحسین شده است. این آثار هنوز هم بهعنوان کلاسیکهای بیجایگزین در دل طرفداران خود در سراسر نسلها باقی ماندهاند.









همهچ یز از یک ویژگی جدید در GPT-4o شروع شد. با قابلیتهای تبدیل تصویر به تصویر این مدل که اکنون در رابط چت قابل دسترسی است، کاربران میتوانند هر عکسی را بارگذاری کرده و نسخهای به سبک Ghibli از آن ایجاد کنند—مثلاً با یک دستور ساده مانند "این را به یک کارتون Ghibli تبدیل کن." این ابزار قدرتمند، بهطور چشمگیری موجب افزایش دیدهشدن سبک Ghibli شد.





در ابتدا، این بهروزرسانی زیر رادار رفت، اما بهزودی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی شروع به انتشار پرترههای الهامگرفته از Ghibli خود کردند و این روند به سرعت بهراحتی گسترش یافت. وقتی که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، نیز وارد میدان شد و تصویر Ghibli خود را به اشتراک گذاشت، روند به طور چشمگیری افزایش یافت.













با تحریک تبلیغات شبکه های اجتماعی، روند Ghibli به سرعت وارد دنیای کریپتو شد و با ظهور میم کوین های با تم Ghibli این روند گسترش یافت. در میان آنها، توکن *URLS-GHIBLI_USDT* که بر روی بلاک چین سولانا راه اندازی شده، برجسته تر از دیگران است. این توکن که با تبلیغات KOL و تاثیر ویروسی همراه بود، به طرز شگفتآوری رشد کرد—در کمتر از یک روز بیش از 100 برابر افزایش یافت و توجه سرمایهگذاران زیادی را جلب کرد.





در کنار نسخه سولانا، یک توکن Ghibli دیگر نیز بر روی بلاکچین BNB Chain ظاهر شد. با اینکه این توکنها در بلاکچینهای مختلف قرار داشتند، هر دو از زیبایی شناسی ویروسی Ghibli و پوشش رسانهای بهرهمند شدند. با شدت گرفتن روند Ghibli، حجم معاملات در BNB Chain به شدت افزایش یافت و این روند به گسترش بیشتر کمک کرد.





موفقیت Ghibli همچنین الهامبخش ایجاد حداقل 20 میم کوین دیگر با تم Ghibli شد، از جمله GhinliCZ، Ghibli Elon، و Ghiblification. اگرچه ارزیابیها و عملکرد آنها متفاوت است، اما همه آنها از موج هیجان Ghibli استفاده کرده و به شهرت قابل توجهی دست یافتهاند.









صحنه میم کوین ها در زنجیره BNB رشد چشمگیری داشته است. طبق داده های Artemis، از تاریخ 35 ژانویه، حجم معاملات در زنجیره BNB به طور نزدیکی مشابه Solana بوده است، به طوریکه این دو بلاک چین به طور مکرر در حال جابجایی در صدر رتبهبندیها هستند.









از حمایت اولیه CZ (چانگپنگ ژائو Changpeng Zhao، بنیانگذار بایننس) از روندهای کوچک و ایزوله میم مانند «Happy Trading» تا استفاده از ابزارهای متعدد برای هدایت احساسات بازار در DEXها، زنجیره BNB به طور قابل مشاهدهای در چشمانداز میم کوینها بالغ شده است.





در فوریه، تیم زنجیره BNB ویدئوی تبلیغاتی برای Four.meme منتشر کرد که شامل توکنهای آزمایشی بود و CZ با جمله «Happy Trading» آن را به اشتراک گذاشت. اگرچه CZ این پست را کم اهمیت جلوه داد، اما ترس از دست دادن فرصت (FOMO) بلافاصله وارد عمل شد. حجم معاملات در DEX زنجیره BNB بهطور موقتی سه برابر شد، هرچند تنها 10 توکن در آن هفته در Four.meme راهاندازی شدند.





سپس CZ در توییتی درباره میم کوینهایی که روی حیوانات خانگی متمرکز هستند، کنجکاوی خود را اعلام کرد. پس از معرفی سگ خانگیاش به نام « Broccoli »، جامعه به سرعت هزاران توکن «Broccoli» ایجاد کرد. اما با عدم وجود پروژه رسمی از CZ، سیل توکنهای مشابه نام باعث پراکندگی توجه سرمایهگذاران و کاهش جذابیت شد—هیچ "رهبر" واحدی بهوجود نیامد. اپیزود «Broccoli» یک نکته را روشن کرد: میم کوینها نیاز به بیش از فقط هیجان دارند—آنها به ساختار و جهتگیری استراتژیک نیاز دارند. در پاسخ، زنجیره BNB حمایت از نقدینگی پروژههای برتر میم را آغاز کرد و یک دوره نقدینگی دوم را راهاندازی کرد. در مارس، همچنین آزمایش Pascal hard fork برای مقابله با استخراج MEV مخرب و دیگر مشکلات سیستمی آغاز شد.





این تلاشها در روند میم Mubarak نتیجه داد. CZ با پست «Mubarak»، موج جدیدی از میمهای خاورمیانهای را آغاز کرد. حجم معاملات توکن *URLS-MUBARAK_USDT* افزایش چشمگیری پیدا کرد و زنجیره BNB از آن زمان به پیشرو در حجم معاملات روزانه در میان بلاکچینهای بزرگ تبدیل شد. Four.meme نیز فعالیت جدیدی را تجربه کرد.





مهمتر از همه، روندهای میم دیگر تنها توسط CZ هدایت نمیشوند. توکنهای میم زنجیره BNB در حال کسب خودمختاری هستند و سبکهای جدیدی مانند *URLS-BUBB_USDT* که به طور دستی طراحی شدهاند، در حال ظهور هستند. این آغاز فصلی جدید است: یک اکوسیستم میم کوین بالغ، متنوع و خودکفا در زنجیره BNB.









پلتفرم MEXC به تازگی +DEX را معرفی کرده است، اولین محصول هیبریدی بازار که ویژگیهای CEX و DEX را ترکیب میکند. این پلتفرم امکان معاملات بدون درز روی زنجیره و خارج از زنجیره را از یک پلتفرم واحد فراهم میکند و در حال حاضر از Solana و زنجیره BNB پشتیبانی میکند—با اکوسیستمهای بیشتر در آینده.





پلتفرم DEX+ به سرمایه گذاران این امکان را میدهد که در پروژههای نوظهور برتری داشته باشند، در حالیکه هزینههای تراکنش و زمان را کاهش میدهد. مکانیزم سریع لیستینگ MEXC دسترسی زودهنگام به توکنهای پرطرفدار را فراهم میکند و سیستم بهینهشده آن کارمزدهای پایین و لیکوییدیتی بالا را ارائه میدهد که تجربه معاملاتی پایدارتر و مقرونبهصرفهتری ایجاد میکند.





بهطور خلاصه، MEXC با نوآوری و رویکرد اولویتگذاری به سرمایهگذاران خود متمایز میشود. چه به دنبال سرمایهگذاری در توکنهای میم به سبک Ghibli باشید و چه پروژههای نوظهور دیگر در دنیای ارزهای دیجیتال، MEXC یک پلتفرم قابلاعتماد، کارآمد و کاربرپسند را برای شما فراهم میآورد.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، توصیه ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر محسوب نمیشود و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ داراییای نیست. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و توصیه سرمایه گذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.



