شروع کار با Elympics - ساختن عصر جدید سرگرمی









زیرساختی برای سرگرمی در عصر دیجیتال است که با هدف ایجاد پل ارتباطی میان برند ها و دارایی های فکری (IP) با مینی گیم های مبتنی بر مدل 1) پروژه Elympics که با هدف ایجاد پل ارتباطی میان برند ها و دارایی های فکری (IP) با مینی گیم های مبتنی بر مدل Play2Win در بستر سوپراَپها و پلتفرم های اجتماعی طراحی شده است؛ رویکردی که تعامل کاربر و ارزشآفرینی برای برند را در محیطی سرگرم کننده ترکیب می کند.





2) کیت توسعه نرم افزار (SDK) ارائه شده توسط Elympics، امکان تولید بازی های مهارت محور را برای توسعه دهندگان فراهم میکند؛ این ابزار از ویژگیهای بنیادی ورزش های الکترونیکی (Esports) مانند همگام سازی لحظهای، سیستم تطبیق بازیکنان بر اساس مهارت، مدیریت لابی، میزبانی سرور و مقیاس پذیری خودکار پشتیبانی میکند؛ آن هم بدون نیاز به دانش قبلی از فناوری بلاکچین.





3) بازیکنان میتوانند با پیروزی در رقابتها، پاداشهایی بهصورت توکن دریافت کنند؛ مدلی که تحقق واقعی مفهوم Play2Win را ممکن می سازد و از طریق قالب های متنوعی مانند مسابقات رایگان، چالش های پولی و تورنمنتهای رسمی، مشارکت کاربران را افزایش میدهد.





4) طراحی اقتصاد توکنی Elympics بهگونه ای است که منافع بازیکنان و توسعه دهندگان را به تعادل می رساند؛ این ساختار با در نظر گرفتن کارمزد ورودی مسابقات، مکانیسمهای توزیع توکن، و مدلهای مشارکت در درآمد توسعهدهندگان، بهدنبال ایجاد یک اکوسیستم پایدار و انگیزهمحور است.





5) پروژه Elympics در پی ساخت بزرگ ترین شبکه Web3 جهان با تمرکز بر زیرساخت سرگرمی چندسکویی است؛ برنامه های آتی آن شامل توسعه مفهومی نوین با عنوان «بازیهای عاملی» (Agentic Gaming)، ایجاد شبکه ای غیرمتمرکز برای میزبانی بازیها با نودهای اختصاصی، پلتفرم لانچپد بازی و قابلیتهای گستردهتر خواهد بود.





این مجموعه رویکردی نوآورانه به تعامل میان بازی، بلاکچین و اقتصاد دیجیتال دارد و میتواند نقش مهمی در آینده صنعت سرگرمی دیجیتال ایفا کند.













در نگاه نخست، Elympics یک کیت توسعه نرمافزار (SDK) و لایهای زیرساختی برای ساخت مینی گیم های مهارت محور مبتنی بر بلاکچین است؛ اما دامنه بلندپروازیهای آن فراتر از ارائه صرفاً ابزار توسعه بازی می رود. هدف نهایی Elympics، تبدیل شدن به لایهای بنیادی در حوزه سرگرمی دیجیتال است؛ بستری که امکان ورود داراییهای فکری (IP) و برندهای مصرفی به دنیای Web3 را بدون نیاز به عرضه توکن اختصاصی، مدیریت کیف پولهای دیجیتال یا درگیری با تجربه کاربری پیچیده بلاکچین فراهم میکند.

این زیرساخت با تمرکز بر کاهش موانع فنی و تسهیل پذیرش فناوری های نوین، امکانات زیر را ارائه میدهد:

ادغام آسان برندها و IPها با Web3 ، بدون نیاز به درک عمیق از فناوری بلاکچین

بازیهای رقابتی مهارتمحور (PvP) که عملکرد واقعی بازیکن را مبنای پاداشدهی قرار میدهند

انتشار چندسکویی از طریق بسترهایی مانند تلگرام، کیف پول کوینبیس، و در آینده نزدیک سایر پلتفرمهای اجتماعی

استفاده از استخرهای جایزه مبتنی بر توکن با تسویهحساب در بستر بلاکچین





پروژهElympics با ارائه این امکانات، در حال ساخت پلی میان سرگرمی سنتی و زیرساختهای نوین Web3 است؛ پلی که موانع پیچیدگی فنی را حذف و مسیر تعامل مؤثر برندها و کاربران با اقتصاد دیجیتال را هموار میکند.













با گسترش فرهنگ هواداری دیجیتال و تقویت نقش تعاملات اجتماعی در رفتار مصرفکننده، برندها و دارایی های فکری فعال در حوزه سرگرمی بهدنبال راهکار هایی نوین برای ورود به اکوسیستم Web3 هستند. در این میان، Elympics مسیری ساده، سریع و بدون پیچیدگیهای فنی رایج بلاکچین ارائه میدهد؛ مسیری که به برندها امکان میدهد بدون نیاز به عرضه توکن اختصاصی یا تیمهای فنی متخصص، به دنیای بازیهای مبتنی بر زنجیره وارد شوند.





نمونه هایی مانند پروژهی شناخته شده Pudgy Penguins نشان میدهند که این مدل چگونه میت واند مخاطبان را از طریق بازی های مهارتمحور، سبک و اجتماعی، و فراتر از مرزهای Web3 به یکدیگر متصل کند. این رویکرد به IPها اجازه میدهد در بستری تعاملی با کاربران، بدون فدا کردن ارزشهای برند یا خدشهدار شدن یکپارچگی محتوایی، درگیر شوند.





برای برندها، این به معنای گشوده شدن مسیر های درآمدزایی جدید است؛ از جمله:

برگزاری تورنمنت های اختصاصی با محوریت برند

طراحی رویدادهای زمانی در قالب مینیگیم

ایجاد لیدربوردهای اجتماعی برای تقویت رقابت و وفاداری کاربران





پروژه Elympics در واقع چارچوبی فراهم میکند که در آن برندها میتوانند وارد عرصه بازیهای Web3 شوند، بیآنکه درگیر پیچیدگیهای فنی بلاکچین شوند؛ و در عین حال، ارتباط معنادار و مبتنی بر مشارکت را با جامعه دیجیتال خود توسعه دهند.













یکی از تفاوتهای کلیدی و مزیتهای متمایز Elympics، مدل منحصربهفرد Play2Win آن است. برخلاف بازیهای Play-to-Earn که اغلب با مشکلاتی نظیر تورم توکنی، سوءاستفاده رباتها، و مدلهای اقتصادی ناپایدار روبهرو هستند، Play2Win بر پایهی رقابت منصفانه و اقتصاد پایدار طراحی شده است.





مکانیزم عملکرد این مدل بهصورت زیر است:

بازیکنان برای ورود به بازی، مبلغی را بهصورت توکن بومی ELP پرداخت میکنند.

برندگان، جوایز خود را از یک استخر جایزه که با ورودیه ها تأمین شده، دریافت مینمایند.

درصدی از هر هزینه ورودی میان توسعهدهندگان، برگزارکنندگان تورنمنتها، پروتکلها و سایر مشارکتکنندگان توزیع میشود.

این مدل مبتنی بر تقسیم درآمد واقعی بهجای پاداشهای تورمی یا اتکای صرف به هیجانات بازار است. نتیجه آن، همسویی منافع میان تمامی ذینفعان اکوسیستم—از بازیکنان گرفته تا سازندگان و نهادهای واسط—و ساختار اقتصادیای است که قابلیت دوام در بلندمدت دارد.

در واقع، Play2Win نه تنها تعامل اقتصادی را بر اساس عملکرد واقعی تعریف میکند، بلکه الگویی شفاف، منصفانه و مقاوم در برابر چالشهای رایج در فضای Web3 ارائه میدهد.













Apple Pay یا Google Pay. پرداخت کنند. یکی از نوآوریهای کلیدی Elympics در تجربه کاربری، پیادهسازی مفهوم wallet abstraction یا «انتزاع کیف پول» است—رویکردی که بهطور چشمگیری آستانه ورود کاربران را کاهش میدهد. بهجای الزام به ساخت کیف پول بلاکچینی یا تعامل با رابطهای فنی پیچیده، کاربران میتوانند مستقیماً از طریق حسابهای اجتماعی موجود خود، مانند Telegram ، وارد بازی شوند و هزینه ورود را با ابزارهای آشنایی همچونیا. پرداخت کنند.





پس از ورود به بازی، جوایز بهسادگی قابل دریافت در قالب ارزهای فیات یا استیبلکوین هستند. در عین حال، لایهی تراکنشها همچنان بهصورت امن و شفاف بر بستر بلاکچین باقی میماند—بدون آنکه پیچیدگیهای فنی به تجربه کاربر منتقل شود.

این نوع از آنبردینگ بدون اصطکاک برای جذب مخاطبان گستردهتر در حوزه بازیهای موبایلی و تفننی حیاتی است. در واقع، با این رویکرد، Elympics گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به هستهی زیرساختی نسل جدید سرگرمی دیجیتال برمیدارد—جایی که فناوری پیشرفته در پسزمینه عمل میکند و تجربهای ساده، آشنا و بیدردسر در پیشزمینه برای کاربر رقم میزند.





ماژول توضیحات Gameplay SDK ماژول اصلی توسعه بازی که بهصورت بومی برای Unity طراحی شده است. این ابزار توسعهدهندگان را قادر میسازد تا بازیهایی ایمن، رقابتی و مهارتمحور را با کمترین پیچیدگی فنی پیادهسازی کنند. سیستم Lobby و Matchmaking مدیریت منوهای بازیکن و تطبیق رقبا بهصورت اجتماعی یا خودکار. این سیستم با یادگیری قوانین بازی شما و بهرهگیری از یادگیری ماشین، تجربههای رقابتی جذابتری را فراهم میکند. PlayPad SDK (احراز هویت) احراز هویت ساده و ایمن برای بازیکنان، بدون نیاز به زیرساختهای پیچیده. با پشتیبانی از مرورگر، تلگرام و اپلیکیشنهای مستقل، تمرکز توسعهدهنده را از مسائل امنیتی به طراحی بازی منتقل میکند. استقرار و میزبانی ابری راهکار میزبانی جهانی و کاملاً مدیریتشده با صفر نیاز به نگهداری. شامل میزبانی نسخه بیلد، سرورهای مسابقه درخواستی، و محیطهای مقیاسپذیر برای پشتیبانی از کاربران در سراسر جهان. ویژگیهای درآمدزایی Web3 امکان پاداشدهی به بازیکنان و ایجاد مدل درآمدی از طریق قراردادهای هوشمند رقابتی بر بستر EVM و TON. شامل قالبهای آماده یا امکان ادغام قراردادهای سفارشی برای تورنمنتهای زنجیرهای. ادغام با بات تلگرام انتشار مستقیم بازی در بستر تلگرام بههمراه ایجاد بات اختصاصی برای افزایش نرخ بازگشت، دیدهشدن، و تعامل کاربران در جامعه تلگرامی. دسترسی به API خارجی امکان اتصال آسان به قابلیتهای بکاند سفارشی مانند سیستم پیشرفت بازیکن، همگامسازی نتایج مسابقه، و سایر ویژگیها از طریق HTTP Hooks. سیستم لیدربورد پویا تضمین رقابت منصفانه حتی در حالتهای بازی غیرهمزمان. طراحیشده بر پایه معماری سرور مقتدر Elympics برای نتایج قابل اعتماد و ایمن. سیستم امتیاز افتخاری ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال بازیکنان و توسعهدهندگان از طریق سیستم امتیازدهی و مکانیزم افتخار، با هدف حفظ سلامت و پویایی اکوسیستم. PlayPad (رابط کاربری بازی) رابط کاربری متصل به نسخه بازی شما که احراز هویت و مدیریت مشارکت در تورنمنتها را بر عهده دارد. بهصورت خودکار با انتشار در فضای ابری فعال میشود. داشبورد بازیکن بستری برای بازیکنان بهمنظور مرور بازیهای موجود در اکوسیستم Elympics، مدیریت هویت دیجیتال، و پیکربندی تنظیمات حساب شخصی. کنسول توسعهدهنده ابزاری برای پیکربندی بازی، انتخاب خوشههای سرور، و تنظیم منطق تطبیق بازیکن بهمنظور آمادهسازی برای انتشار رسمی. ابزار خط فرمان (CLI Tool) برای توسعهدهندگانی که با محیط خط فرمان کار میکنند یا نیاز به خودکارسازی استقرار و مدیریت دارند، ابزار CLI اختصاصی در دسترس است.









پروژه Elympics با ادغام فناوری بلاکچین و بازیهای چندنفره رقابتی، مدلی نوین از اقتصاد بازی را خلق کرده است؛ مدلی که نتایج مسابقات را به صورت on-chain (ثبت شده روی زنجیره) نگهداری میکند و پاداش ها را بر اساس پیروزی واقعی توزیع مینماید.





مزایای ثبت نتایج مسابقات روی زنجیره:

امکان تقلب در نتایج برای بازیکنان از بین می رود ؛ چرا که هر نتیجه بهصورت دائمی و غیرقابل تغییر روی بلاکچین ثبت میشود.

تمام نتایج به صورت عمومی و شفاف در دسترس اند ؛ این شفافیت امکان تأییدپذیری توسط همه کاربران را فراهم میکند.

زمینه برای داوری غیرمتمرکز و بررسی توسط جامعه فراهم میشود؛ مفهومی که به اعتمادپذیری و عدالت رقابتی کمک میکند.





مدل اقتصادی مبتنی بر رقابت واقعی (Zero-Sum Game):

پروژه Elympics از یک مدل اقتصادی جمع صفر پشتیبانی میکند. به این معنا که:

در هر رقابت دونفره، بازنده مبلغی را بهعنوان ورودی یا شرط (Stake) پرداخت میکند.

برنده پاداشی معادل سهم بازنده دریافت میکند؛ در نتیجه، پاداش دهی مستقیماً به مهارت و عملکرد وابسته است، نه صرف مشارکت. این مدل شباهت زیادی به ساختار Esports دارد؛ جایی که برد نه تنها افتخارآفرین است بلکه با درآمد واقعی همراه است.





گزینه های بازی رایگان نیز موجود است:

بازیکنان میتوانند در حالت Free-to-Play نیز شرکت کنند.

در این حالت، پیروزیهای متوالی منجر به کسب امتیاز رتبهبندی (Ranking Points) میشود.

صعود در لیدربورد باعث دسترسی به پاداشها و افزایش دیدهشدن بازیکن در جامعه میشود.









توکن ELP بهعنوان توکن کاربردی بومی اکوسیستم Elympics، محور اصلی تعاملات مالی، فنی و انگیزشی در این پلتفرم را تشکیل میدهد. برخلاف بسیاری از پروژههای Web3 که توکن صرفاً نقش ابزار سفتهبازی را دارد، ELP بهطور عمیق با عملکرد واقعی اکوسیستم و رفتار کاربران گره خورده است.





نقش های کلیدی ELP در اکوسیستم:

موتور ارزش آفرینی در سراسر زنجیره تعاملات ELP بهعنوان سوخت اصلی گردش ارزش در اکوسیستم عمل میکند و در هر تراکنش یا مشارکت، بخشی از ارزش خلقشده را جذب و بازتوزیع مینماید. دسترسی به قابلیتهای کلیدی شبکه از طریق توکن ویژگیهای مهم شبکه Elympics برای مشارکتکنندگان اصلی—نظیر توسعهدهندگان بازی و اپراتورهای نود—تنها از طریق در اختیار داشتن ELP فعال میشود (Token-Gated Access). دسترسی به کمپینهای پاداش برای دارندگان ELP افرادی که توکنهای خود را بهصورت استیک شده و در قفل زمانی نگه میدارند، از اولویت و فرصتهای بیشتری برای مشارکت در کمپینهای تشویقی برخوردار میشوند. بازخرید دوره ای توکن با بخشی از کارمزدهای پروتکل بخشی از درآمد حاصل از کارمزدهای درونپروتکل برای خرید مجدد توکن از بازار اختصاص مییابد، که عاملی حمایتی برای ارزش بلندمدت ELP بهشمار میرود. قابلیت قفلکردن توکن برای ورود سریع به مسابقات بازیکنان میتوانند با قفلکردن توکنهای ELP، بدون انتظار برای تأیید تراکنش، بهصورت آنی وارد رقابتها شوند—یک مزیت کلیدی برای حفظ روانی گیمپلی. فعالسازی ویژگیهای ویژه با سوزاندن توکن برخی قابلیتهای ممتاز مانند Review Requests تنها از طریق سوزاندن (Burning) توکنهای ELP فعال میشوند؛ رویکردی که به کاهش عرضه و حفظ تعادل اقتصادی کمک میکند. الزام به قفلکردن توکن برای فعالسازی بازیها در شبکه هر بازی برای دسترسی به امنیت شبکه و حفظ عملکرد پایدار، نیازمند قفلکردن مقدار مشخصی از ELP است؛ سازوکاری که پایداری و امنیت کل شبکه را تضمین میکند.





نتیجه گیری:

مدل توکنومیک Elympics بهجای تکیه بر انگیزههای صرفاً سفته بازانه، ارزش توکن ELP را در دل استفاده واقعی و مستمر از اکوسیستم تعریف میکند. این طراحی هوشمند، مشوق مشارکت فعال، تضمینکننده امنیت شبکه، و مولد چرخه اقتصادی سالم برای بازیسازان، بازیکنان و تأمینکنندگان زیرساخت است.













مجموع عرضه توکن ELP برابر با 3,5 میلیارد واحد است که انتشار کامل آن طی بازهای 30 ماهه انجام خواهد شد. در زمان عرضه اولیه (TGE)، 24.60% از کل توکن ها در گردش خواهند بود. مدل تخصیص توکنها بهگونهای طراحی شده که هم تعادل میان ذینفعان مختلف حفظ شود و هم توسعه پایدار و رشد اکوسیستم در بلندمدت تضمین گردد.

دستهبندی تخصیص درصد توضیحات مشارکتکنندگان اصلی / اعضای تیم بنیادین 14% اختصاصیافته به اعضای کلیدی تیم، توسعهدهندگان اصلی و افرادی که نقش محوری در خلق، توسعه و موفقیت بلندمدت پروتکل Elympics دارند. حامیان اولیه 11% مخصوص سرمایهگذاران و شرکای اولیهای که در مراحل آغازین پروژه، پشتیبانی مالی و استراتژیک ارائه دادند. دور سرمایهگذاری استراتژیک 12% مربوط به شرکای استراتژیک و سرمایهگذارانی که همراستا با چشمانداز بلندمدت اکوسیستم Elympics حرکت میکنند. فروش عمومی و ایردراپ جامعهمحور 4.5% برای توزیع اولیه توکنها و پاداش به مشارکتکنندگان اولیه در جامعه کاربران طراحی شده است. عرضه اولیه غیرمتمرکز (IDO) 1.5% ویژه فروش پیش از TGE از طریق لانچپد اختصاصی. Liquidity (نقدینگی) 10% بهمنظور تأمین نقدینگی کافی، کاهش اسلیپیج، و پشتیبانی از معاملات در صرافیها و بازارهای اصلی تخصیص یافته است. توسعه اکوسیستم و گسترش شبکه 28% بیشترین سهم به رشد اکوسیستم اختصاص دارد؛ شامل مشوقهای توسعهدهندگان، کمپینهای بازاریابی، پاداش کاربران و گسترش پروتکل. ذخایر استراتژیک / منابع پشتیبان بلندمدت 19% برای فرصتهای استراتژیک آتی، توسعه محصولات، نوآوریهای فنی، و پایداری بلندمدت پروژه در نظر گرفته شده است.









دسته تخصیص دوره قفل اولیه (ماه) دوره واگذاری (ماه) درصد آزادشده در TGE سهم کل از تخصیص (%) مشارکت کنندگان اصلی 6 24 0% 14% حامیان اولیه 4 12 20% 11% دور سرمایه گذاری استراتژیک 3 6 20% 12% فروش عمومی و ایردراپ جامعه 0 3 30% 4.5% عرضه اولیه غیرمتمرکز (IDO) 0 3 40% 1.5% توسعه اکوسیستم و شبکه 0 30 5% 28% نقدینگی بازار 0 0 100% 10% ذخایر استراتژیک 0 24 35% 19%

















کاربرد توضیحات دسترسی به زیرساخت بازی (Game Access) توسعهدهندگان برای استفاده از زیرساختهای Elympics و کسب درآمد از بازیهای خود، باید مقدار مشخصی از توکن ELP را قفل کنند. عملیات نودها (Node Operations) اپراتورهای نود برای میزبانی مسابقات و تأیید نتایج، ملزم به استیک کردن ELP هستند و در ازای این مشارکت، پاداش دریافت میکنند. راستیآزمایی مسابقات (Gameplay Verification) ELP میتواند برای تأیید نتایج بازیها از طریق اوراکلها یا درخواست بازپخش (Replay Review) استفاده شود؛ برخی از این اقدامات ممکن است همراه با سوزاندن توکن باشند. ویژگیهای ویژه (Premium Features) قفل کردن ELP، دسترسی به قابلیتهای ممتاز مانند تطبیق سریعتر بازیکنان، استخرهای جایزه با مبالغ بالاتر، و امتیاز اعتبار رقابتی بالاتر را فراهم میکند. استیکینگ و ایردراپها (Staking & Airdrops) کاربران میتوانند با استیک کردن ELP در خزانهها (Vaults)، در ایردراپهای توکنی توسط بازیها، پروتکل یا شرکای اکوسیستم مشارکت کنند. بازخرید درآمدی (Revenue Buybacks) خزانه پروتکل بخشی از درآمد پلتفرم را برای خرید مجدد توکن ELP از بازار استفاده میکند تا ارزش توکن در بلندمدت تثبیت شود. حاکمیت (Governance) دارندگان توکن ELP حق رأی در تصمیمگیریهای کلیدی مانند ارتقاء پروتکل، پیشنهادهای جامعه و تخصیص منابع اکوسیستم را دارند. دسترسی مبتنی بر توکن به دادهها (Token-Gated Data Access) دسترسی به دادههای بلادرنگ بازی (مانند دادههای مناسب ابزارهای AI، پلتفرمهای استریم یا خدمات ثالث) نیازمند نگهداری یا مصرف توکن ELP است.













در قلب اکوسیستم Elympics، موتور اصلی نوآوری و توسعه چیزی نیست جز Elympics SDK—مجموعهای جامع از ابزار های توسعه که بهصورت اختصاصی برای ساخت سریع، ایمن و آسان بازیهای چندنفره طراحی شده است. این SDK با انتزاع لایههای پیچیده زیرساختی، به توسعهدهندگان اجازه میدهد روی طراحی گیم پلی تمرکز کنند، نه روی منطق چند نفره، امنیت، یا استقرار سرور.با پشتیبانی بومی از ویژگیهایی مانند تطبیق بازیکن بلادرنگ، مکانیزم ضد تقلب، و زیرساخت ابری مقیاسپذیر، توسعه بازیهای Web3 نهتنها سادهتر، بلکه بسیار سریعتر و اقتصادیتر شده است.





چرا Elympics SDK برای توسعهدهندگان ایده آل است:





راهاندازی سریع و بینیاز از زیرساخت پیچیده

بازی SDK شامل ماژول های آماده برای بازی های PvP اجتماعی، سیستمهای پاداش، و کامپوننتهای رابط کاربری است. این رویکرد Plug-and-Play زمان ورود به بازار را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد.

بدون نیاز به تجربه بلاکچین

توسعهدهندگانی که پیشتر تجربهای در Web3 نداشتهاند نیز میتوانند با استفاده از کامپوننتهای ماژولار SDK، مکانیزمهای پاداشدهی و ثبت زنجیرهای را بهراحتی پیادهسازی کنند.

استقرار ابری خودکار در سطح جهانی

نیازی به راهاندازی دستی سرور نیست. بازیها بهطور خودکار روی نودهای جهانی شبکه مستقر میشوند و عملکردی روان و پایدار برای بازیکنان در سراسر جهان فراهم میآورند.

زیرساخت امنیتی کامل و تخصصی

از مکانیزمهای ضد تقلب گرفته تا تطبیق مهارتی مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت نتایج بازیها روی بلاکچین—همه این ابزارها به ایجاد محیطی رقابتی، شفاف و مورد اعتماد کمک میکنند.





چه هدف شما استقرار روی شبکههایی مانند TON، Base یا دیگر زنجیرهها باشد، SDK این امکان را فراهم می کند تا بازی های بلاکچینی بدون زحمت توسعه یابند. Elympics پیچیدگی های فنی را مدیریت میکند تا توسعه دهندگان فقط به خلق بازی وایرال بعدی فکر کنند.





نتیجهگیری: Elympics SDK دروازهای است برای ورود توسعهدهندگان به دنیای بازیهای Web3—با موانع فنی کمتر، امنیت بیشتر، و سرعت بالاتر در عرضه محصول. این ابزار، توسعه را از یک مسیر پرهزینه و پیچیده به فرآیندی سریع، مقیاسپذیر و خلاقانه تبدیل کرده است.









بازی Elympics در حال طراحی زیربنای نسل جدید سرگرمی در Web3 است—زیرساختی که امکان اجرای مینی گیم های مهارتمحور و مبتنی بر بلاکچین را در بستر سوپراپها، کیفپولها و پلتفرمهای اجتماعی فراهم میکند. این پلتفرم نه صرفاً یک ابزار فنی برای تمرکززدایی یا زیرساخت ورزش های الکترونیک، بلکه لایهای پیونددهنده میان برند ها، توسعه دهندگان و بازیکنان در قالب تجربههای رقابتی نوآورانه است.

ترکیب سرگرمی، اقتصاد و مقیاسپذیری

بازی Elympics از طریق SDK جامع خود، به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا بدون نیاز به تجربه قبلی در حوزه بلاکچین یا دانش فنی زیرساختی، بازیهایی با ویژگی های زیر توسعه دهند:

تطبیق بازیکن (Matchmaking) چندنفره

سیستم پاداشدهی زنجیرهای

مکانیسمهای ضد تقلب

ابزارهای امنیتی قابل تأیید روی زنجیره

توزیع چندسکویی بر بستر بلاک چین

این اکوسیستم بهصورت بومی از شبکههای TON و Base پشتیبانی میکند و ادغام با زنجیرههای دیگر در مسیر توسعه قرار دارد. همچنین، امکان توزیع بازی ها در بستر هایی مانند تلگرام و بهزودی کیف پول Coinbase فراهم شده است—قابلیتی که تجربه بازی بلاکچینی را به سادهترین شکل ممکن در اختیار کاربران روزمره قرار میدهد.





مقیاسپذیری واقعی برای بازی های Web3: با جذب روبهرشد برندهای بزرگ و IPهای معتبر، Elympics در حال تعریف مجدد مسیر رشد بازی های Web3 است. این پلتفرم با ادغام مستقیم با جریان سرگرمی دیجیتال، هر بازی را به یک تجربه زنجیرهای قابل اشتراکگذاری و قابل پیگیری تبدیل میکند.









سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.