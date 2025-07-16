



در اوایل ژوئیه 2025، همزمان با افزایش مجدد قیمت بیت کوین ( Bitcoin (BTC) )، بازار ارزهای دیجیتال وارد پنجره دیگری از افزایش احساسات سرمایه گذاران شد. در مرکز این افزایش قیمت که توسط سرمایه هدایت میشود، میم کوین ها با سرعت قابل توجهی در حال افزایش هستند و توجه سرمایهگذاران خرد و سرمایهگذاران نهادی را به خود جلب کردهاند. از توکن های با تم حیوانات در بلاکچین سولانا ( Solana ) گرفته تا «نمادهای فرهنگی» مبتنی بر هوش مصنوعی، میم کوین ها به سرعت در حال تکامل هستند و منطق روایی بازار ارزهای دیجیتال را تغییر شکل میدهند و همگرایی عمیق تری از فناوری، فرهنگ و امور مالی را برجسته می کنند.









طبق دادههای کلمات کلیدی Ahrefs.com ، علاقه جهانی به جستجوی عبارات مرتبط با میمکوین همزمان با بهبود اخیر قیمت بیتکوین، دوباره افزایش یافته است. روند ترافیک نشان میدهد که کلمات کلیدی مرتبط با میمکوینها، کلمات کلیدی مرتبط با اصطلاحات رایج مانند "بیتکوین" را به دقت دنبال میکنند، که نشان میدهد میمکوینها در حال تبدیل شدن به یک مکمل روایت کلیدی برای حرکت قیمت بیتکوین و یک میدان نبرد اصلی برای جلب توجه بازار هستند.





علاوه بر این، تعداد میمکوینهای تازه منتشر شده در نیمه اول سال 2025 به رشد خود ادامه داد. در میان آنها، سولانا با عرضه 15,000 تا 20,000 توکن جدید در روز، به عنوان "مرکز رشد میمکوین" ظهور کرده است. کارمزد تراکنش پایین و زمان تأیید فوقالعاده سریع آن، کل چرخه "عرضه توکن - تبلیغات - نقد کردن" را در عرض چند دقیقه امکانپذیر کرده است. یک نمونه، توکن با تم حیوانات POPCAT است که از جذابیت ویروسی یک "بازی کلیک گربه" بهره برد و در عرض 72 ساعت به ارزش بازار 1.2 میلیارد دلار رسید.









این داده ها نشان میدهد که میم کوین ها در حال تبدیل شدن به اولین انتخاب برای ورود سرمایه های جدید به بازار هستند. به ویژه در دوره هایی که بیت کوین در سطوح بالا در نوسان است، چرخش به سمت آلت کوین ها از قبل آغاز شده است.









همزمان با اینکه احساسات بازار نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، توکنهای میم شروع به پیشروی از بازار گستردهتر کردهاند، پویاییای که مدتی است دیده نشده است. افزایش مداوم USELESS به احیای علاقه در بخش میم کوین کمک کرده است، در حالی که توکنهای میم قدیمیتر مبتنی بر اتریوم در حال بازگشت جمعی هستند. این ممکن است نشان دهنده شروع یک افزایش کوتاهمدت در میمکوینها باشد. در زیر، لیستی از توکن های میم را که اخیراً عملکرد قیمتی مثبتی نشان دادهاند، گردآوری کردهایم تا به شما در ردیابی آخرین نقاط داغ بازار کمک کنیم.









فارت کوین تمام ویژگیهای کلیشه ای یک میمکوین را دارد: نامی مسخره، هیچ کاربردی، و افزایشی که کاملاً ناشی از نوآوری زبانی و وایرال شدن اجتماعی است، به اندازهای که سرمایهگذاران سنتی وال استریت را مات و مبهوت کند. فارتکوین به عنوان یکی از میمکوینهای موفق سال گذشته، جزو اولین ارزهایی بود که در چرخه فعلی بازار دوباره به روند صعودی بازگشت.









در 23 ژوئن، شرکت مدیریت دارایی VanEck از برند NFT خود، Pudgy Penguins، دعوت کرد تا به مراسم به صدا درآمدن زنگ نزدک بپیوندد. این حضور گسترده، همراه با شایعات مربوط به احتمال ETF PENGU، باعث افزایش مداوم سود این توکن شده است.









بازی USELESS که در ماه مه در پلتفرم Bonk.fun راهاندازی شد، روند صعودی پایداری را تجربه کرده است که باعث توجه مجدد به Bonk.fun در بازار نیز شده است.









روایت پشت RICH ساده است: سریع پولدار شوید. مانند Fartcoin و USELESS، این ارز دیجیتال نیز بر اساس تبلیغات کاملاً مفهومی رشد میکند. افزایش سریع قیمت آن، آن را به عنوان یک رقیب قوی برای توکن پیشرو در پلتفرم Moonshot Create قرار داده است.









با افزایش احساسات بازار، سرمایه درون زنجیرهای به وضوح به سمت بخش میم کوین در حال حرکت است. به ویژه در دورههای تثبیت بیطرفانه بیت کوین، حجم زیادی از نقدینگی "سریع در ورود، سریع در خروج" به دنبال فرصتهای با نوسان بالا هستند. در مقایسه با بخشهایی مانند DeFi و NFTها که قبلاً چندین چرخه رونق و رکود را پشت سر گذاشتهاند، میم کوینها ترکیبی منحصر به فرد از نوسانات بالا، موانع ورود کم و روایتهای احساسی ارائه میدهند و تعداد فزایندهای از معاملهگران آربیتراژ کوتاه مدت و بازیگران جامعه محور را به خود جذب میکنند.





از ژوئیه 2025، تعداد و سطح فعالیت پروژههای میم در بلاکچین سولانا همچنان رو به افزایش است، به طوری که برخی از پروژهها شاهد رشد هفتگی TVL بیش از 42 درصد بودهاند. در عین حال، شبکههای لایه 2 مانند Base و Blast نیز شاهد رونق میم کوین هستند. به ویژه در Base، حجم معاملات روزانه برای پروژههای میم افزایش یافته و از چندین پروتکل اصلی DeFi پیشی گرفته است.









فراتر از گسترش در سطح زنجیره عمومی، صرافیهای متمرکز نیز به طور فعال به رونق میمکوین واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال، MEXC یک رابط کاربری اختصاصی +Meme راهاندازی کرده است تا کاربران جدید را جذب کند و تشکیل یک حلقه بسته از کشف، معامله و انتشار ویروسی را تسریع بخشد. در اصل، این رفتار سرمایه، منعکس کننده جستجوی بازار برای داراییهای بسیار انعطافپذیر و فرصتهای معاملاتی با فرکانس بالا است. در این مرحله فعلی، که تحت سلطه سرمایه کوتاه مدت است، میمکوینها بیسروصدا جایگزین بخشهایی از بخشهای DeFi و NFT شدهاند و به "میدان نبرد اصلی" جدید برای معاملهگران و آربیتراژگران درون زنجیرهای تبدیل شدهاند.

















قابل توجهترین تغییر در رونق فعلی میم کوینها، در ارتقای جامع ساختار روایی آن ها نهفته است:





مرحله ساختار محتوا مشارکت کاربر

مقدار متناظر میم مرحله اولیه (مثلاًDOGE) تصویر واحد، ایموجی های اجتماعی دنبال کردن غیرفعال ارزش سرگرمی میمِ میانمرحله ای (مثلاً، SHIB) پرسونای شخصیت، گمانه زنی توکن سرمایه گذاری و سفته بازی ارزش بازار میم 2025 (مثلاً، DOG) جهان بینی، محصولات تعاملی

هم آفرینی هوش مصنوعی، ضرب میم دارایی فرهنگی







این ارتقای روایت، نشاندهندهی یک تغییر اساسی است: میمکوینها دیگر فقط داراییهای سوداگرانه نیستند، بلکه در حال تبدیل شدن به پلتفرمهای محتوا با پتانسیل مالکیت معنوی هستند. آنها نشاندهندهی نوعی اجماع جمعی، بازتابی از تولید محتوای جامعهمحور و راهی جدید برای کسب درآمد از فرهنگ در وب 3 هستند.









پویایی قوی مبتنی بر جامعه: توسعهدهندگان اغلب ناشناس باقی میمانند یا تصمیمگیری را به آرای جامعه واگذار میکنند، و شتاب پروژه توسط اجماع جمعی هدایت میشود.



مکانیک های غنی درون زنجیره ای: ویژگیهایی مانند مشوقهای سهامگذاری، ادغام NFT و تجربیات بازیوار، تعامل و پایداری کاربر را تقویت میکنند.



همگام سازی روایت بین پلتفرمی: پروژهها به طور فعال در پلتفرمهایی مانند X (که قبلاً توییتر بود)، پروژهها به طور فعال در پلتفرمهایی مانند X (که قبلاً توییتر بود)، Discord Telegram هیاهو ایجاد میکنند تا مشارکت مبتنی بر FOMO را تحریک کنند.





این مدل نوظهور، که ریشه در روایت، احساسات و وایرال شدن دارد، میمکوینها را به عنوان مکانیسمهای توزیع بومی وب 3، به جای سکههای سنتی و سوداگرانه، قرار میدهد. در آینده، رقابت اصلی یک پروژه به توانایی آن در خلق روایتهای جذاب، سازماندهی جوامع و ایجاد ترافیک کارآمد بستگی خواهد داشت.









ظهور میمکوینها نه تنها نشاندهندهی شورش کریپتو علیه قدرت متمرکز است، بلکه نشاندهندهی همگرایی عمیق فناوری، فرهنگ و امور مالی نیز میباشد. این امر نشاندهندهی اشتیاق شدید بازار برای داراییهایی است که روایتهای ساده، موانع کم برای ورود و پتانسیل بالای ویروسی شدن را ارائه میدهند. در حالی که بیتکوین به صعود خود ادامه میدهد و توکنهای جریان اصلی با محدودیتهای صعودی کوتاهمدت مواجه هستند، میمکوینها جایگزینی با ریسک بالا و پاداش بالا برای سرمایهگذاران ماجراجو ارائه میدهند.





این تب میمکوین نه تنها ارزش شرکت در آن را دارد، بلکه ارزش درک آن را نیز دارد. برای کسانی که مایل به شرطبندی هستند، اکنون ممکن است نقطه ورود ایدهآلی برای موج روایت بزرگ بعدی باشد. MEXC به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار کریپتو، به لطف زیرساخت معاملاتی کارآمد و مکانیسم فهرستبندی سریع خود، به عنوان یک قطب اصلی برای معاملات میمکوین ظهور کرده است. MEXC با پاسخ سریع به روندهای بازار و تعهد خود به ارائه فرصتهای معاملاتی متنوع، توجه زیادی را از سوی شرکتکنندگان خرد و نهادی به خود جلب کرده است. به طور خاص در فضای میمکوین، سرعت فهرستبندی MEXC و پشتیبانی تخصصی از طریق ابتکار " +Meme " آن، آن را به یک نقطه کانونی برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است. با نگاهی به آینده، MEXC همچنان به حفظ ارزشهای اصلی خود یعنی کارایی و دسترسیپذیری ادامه خواهد داد و تجربه معاملاتی گستردهتر و باکیفیتتری را ارائه میدهد و کاربران را قادر میسازد تا موج بعدی نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال را به دست آورند.









