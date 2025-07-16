در عصری که فناوری مالی به طور مداوم در حال تکامل است، پرداخت های Web3 (PayFi) به عنوان مفهومی جدید در حال جلب توجه زیادی در بازار هستند. اخیراً بسیاری از شرکت های شناخته شده تمرکز خود را بر روی پرداخت های Web3 قرار دادهاند. به عنوان مثال، Lily Liu، رئیس بنیاد سولانا، به طور فعال در حال معرفی و ارائه رسمی PayFi در کنفرانس های بزرگ Web3 مانند EthCC امسال بوده و پیش بینی میکند که اندازه بازار آن میتواند به مراتب از DeFi بزرگتر باشد. در همین حال، تحقیقاتی از سوی بایننس منتشر شده است که گزارشی دقیق تحت عنوان "پرداخت های بلاکچینی: آغاز تازه" ارائه داده که تاثیر بلاکچین بر پرداخت های جهانی را بررسی میکند. مدیر عامل Coinbase همچنین اعلام کرده است که در زمینه پرداخت های ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی مشارکت خواهد کرد. این تحولات نه تنها ادامه ای بر چشم انداز پرداخت های Web3 هستند، بلکه تحولی عمیق در سیستم های مالی سنتی را نیز نشان میدهند.









پرداخت های Web3 (PayFi) به روش های پرداختی اطلاق میشود که از فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال استفاده میکنند. این مفهوم نمایانگر یک نوآوری مهم و مفهومی نوظهور در زمینه فناوری مالی است. برخلاف سیستم های پرداخت سنتی، پرداخت های Web3 به موسسات مالی متمرکز مانند بانک ها، شرکت های کارت اعتباری (مانند ویزا و مستر کارت) یا پردازش گران پرداخت (مانند پی-پال) برای اعتبارسنجی، تصفیه و تسویه تراکنش ها وابسته نیستند. بلکه، آنها از شبکه های غیرمتمرکز برای تسهیل انتقال ارزش میان کاربران بهره میبرند. ویژگیهای کلیدی عبارتند از:









عدم تمرکز: پرداخت های Web3 از فناوری بلاکچین برای حذف واسطه ها در سیستم های مالی سنتی استفاده میکنند. این بدین معناست که تراکنش ها میتوانند به طور مستقیم و شفاف در مقیاس جهانی انجام شوند بدون اینکه به بانک ها یا سایر موسسات مالی وابسته باشند.





قرارداد های هوشمند: پرداخت های Web3 از قراردادهای هوشمند برای خودکار سازی عملیات مالی استفاده میکنند. این قراردادهای برنامه پذیر میتوانند تراکنش ها را به طور خودکار بر اساس شرایط از پیش تعیین شده اجرا کنند و احتمال خطا یا دخالت انسانی را کاهش دهند.





پول قابل برنامه پذیزی: ارزهای دیجیتالی که در پرداخت های Web3 استفاده میشوند، فقط برای تراکنش های پایه ای نیستند بلکه میتوانند فعالیت های مالی پیچیده تری را از طریق قوانین پیشفرض اجرا کنند. این ویژگی از انواع محصولات و خدمات مالی نوآورانه پشتیبانی میکند.





حاکمیت اقتصادی و خود نگهداری: پرداخت های Web3 بر کنترل کامل کاربران بر دارایی هایشان تأکید دارند. کاربران میتوانند داراییهای خود را از طریق کیف پول های کریپتو خود نگهداری کرده و نیازی به موسسات ثالث برای نگهداری و مدیریت دارایی هایشان نخواهند داشت.





افزایش لیکوییدیتی و کارایی: سیستم های پرداخت سنتی اغلب با تأخیرهایی در تسویه های مرزی مواجه هستند، در حالی که پرداخت های Web3 از قابلیتهای جهانی و بلادرنگ بلاکچین بهره میبرند تا سرعت و کارایی تراکنش ها را به طور چشمگیری افزایش دهند، به طوری که پرداخت های مرزی سریع تر و راحت تر میشوند.





محصولات مالی نوآورانه: پرداخت های Web3 فراتر از سناریوهای پرداخت سنتی میروند و شامل محصولات مالی جدیدی مانند "اکنون خرید، پرداخت هرگز" و "Monetization for Creators" میشوند. این محصولات نوآورانه بیشتر از ارزش زمانی پول بهره برداری میکنند.





پرداخت های Web3 نسبت به سیستم های پرداخت سنتی از طریق غیرمتمرکزسازی، قراردادهای هوشمند و پول برنامه پذیر، راه حلی کارآمدتر و شفاف تر ارائه میدهند. این پرداخت ها نه تنها سرعت و کارایی تراکنش ها را بهبود میبخشند، بلکه به کاربران استقلال اقتصادی بیشتری و قابلیت های خود مدیریتی میدهند. این ویژگی ها نوآوری پیشرفته ای در فناوری مالی را رقم میزنند.









در میان رکود کلی بازار سرمایه گذاری Web3 و PayFi به عنوان یکی از داغ ترین حوزه ها برای تأمین مالی اخیر ظاهر شده است. طبق داده های پلتفرم دارایی Web3 وRootData، در دو ماه گذشته 15 اعلامیه تأمین مالی در بخش پرداخت های Web3 منتشر شده است که مجموع مبلغ آن بیش از 200 میلیون دلار بوده و نشان دهنده رشد قوی در این حوزه است.









سرمایه گذاری های بزرگ مکرر: داده های اخیر تأمین مالی از ChainCatcher نشان میدهد که در دو ماه گذشته، 11 سرمایه گذاری هرکدام بیش از 30 میلیون دلار بودهاند که تقریباً 40% از آن ها به بخش پرداخت های Web3 تعلق دارند.

سرمایه گذاران متنوع: سرمایه گذاران شامل بازیگران بزرگ از حوزه های مختلف مانند پرداخت ها، استیبلکوین ها و مالی سنتی هستند، از جمله Visa، Tether، Circle، JPMorgan Chase، و Standard Chartered، همچنین شرکت های سرمایه گذاری برجسته مانند Sequoia Capital و Temasek.









در سال 2023، تراکنش های انجام شده توسط استیبل کوین ها بیش از 10.8 تریلیون دلار بوده است، با حجم تراکنش واقعی 2.3 تریلیون دلار. پرداخت های استیبل کوین به طور فزاینده ای از سیستم های پرداخت سنتی پیشی میگیرند و به ابزاری حیاتی برای پرداخت های جهانی تبدیل شدهاند. در دو ماه گذشته، چندین پلتفرم پرداخت استیبل کوین، از جمله Bridge و پلتفرم فناوری پرداخت بلاکچین Partior، بیش از 50 میلیون دلار تأمین مالی کردهاند. جزئیات تأمین مالی اخیر شامل موارد زیر است:





بریج Bridge: به تازگی 58 میلیون دلار تأمین مالی کرده است. این پلتفرم راه حل های پرداخت استیبلکوین در سطح شرکتی، از جمله پرداخت های بین مرزی، را ارائه میدهد و توسط مشتریان بزرگی مانند SpaceX و Coinbase پذیرفته شده است.





(شبکه پرداخت استیبل کوین جهانی)WSPN : مقدار 30 میلیون دلار تأمین مالی اولیه جذب کرده است، استیبل کوین WUSD را معرفی کرده که 1:1 به دلار آمریکا متصل است و برنامه ریزی دارد که از طریق بازده و حاکمیت جامعه، پایگاه کاربران خود را گسترش دهد.





پلتفرم Sling: مقدار 15 میلیون دلار در تأمین مالی سری A جذب کرده است و بر روی خدمات حواله جات جهانی با هزینه کم تمرکز دارد و کیف پول خودنگهداری USDP را راه اندازی کرده که بیش از 50 کشور و منطقه را پوشش میدهد.





پروژه های دیگر: IDA شش میلیون دلار، Kredete دو میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار، و PEX و Caliza به ترتیب چهار میلیون و پانصد هزار دلار و هشت میلیون و پانصد هزار دلار تأمین مالی کرده اند که همه آن ها از انتقال های فوری با استیبل کوین ها پشتیبانی میکنند.









علاوه بر پرداخت های استیبلکوین، پرداخت های ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی به سرعت در حال ظهور هستند. در تاریخ 31 اوت، برایان آرمسترانگ Brian Armstrong، مدیرعامل Coinbase، اعلام کرد که تراکنش های ارز دیجیتال AI-to-AI در شبکه Base پیاده سازی شده است که به عوامل هوش مصنوعی اجازه میدهد از USDC برای تراکنش های جهانی فوری و بدون هزینه استفاده کنند. علاوه بر این، استارتاپ های پرداخت ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی مانند Skyfire و Payman حمایت مؤسسات پیشرو را دریافت کردهاند. در حالی که این پروژه های پرداخت ارز دیجیتال AI رابط ها و خدماتی برای پرداخت ها بین عوامل هوش مصنوعی و انسان ها فراهم میکنند، برخی پروژه ها در حال توسعه عوامل هوش مصنوعی با عملکرد های پرداخت برای کاربران عادی هستند، مانند Bitte از اکوسیستم Near و Wayfinder از بازی های بلاکچین. اگرچه پرداخت های ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند، پتانسیل آن ها به طور فزاینده ای مشهود است.





به طور کلی، توسعه سریع PayFi، تأمین مالی موفق و کاربرد گسترده پلتفرم های پرداخت استیبل کوین، و تلاش های نوآورانه در پرداخت های ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی نشان میدهد که پرداخت های Web3 همچنان نقش مهمی در فناوری مالی ایفا خواهند کرد. با این حال، PayFi با چالش هایی نیز روبهرو است:





پیاده سازی فنی و پذیرش: علیرغم حمایت قوی فناوری بلاکچین از PayFi، کاربردهای عملی با چالش های فنی و مسائل پذیرش بازار مواجه هستند. پروژه های فعلی PayFi در حال شروع به ارائه خدمات مرتبط هستند، اما آگاهی و پذیرش کلی بازار هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.





مقررات و تطابق: PayFi شامل تراکنش های مالی و پرداخت های بین مرزی است که نیاز به بهبود مستمر قوانین و مقررات مربوطه برای تضمین تطابق سیستم و امنیت دارد. تغییرات در سیاست های مقررات جهانی به طور مستقیم بر توسعه PayFi تأثیر میگذارد.





تجربه کاربری: بسیاری از پروژه های PayFi هنوز با موانع ورودی بالایی مانند تأیید احراز هویت KYC مواجه هستند که توانایی آن ها را برای گسترش پایگاه کاربران یا توسعه بیشتر محدود میکند.









لی لیو Lily Liu، رئیس بنیاد سولانا، آینده PayFi را فراتر از "سیستمهای مالی الکترونیکی همتا به همتا" سنتی میبیند و قصد دارد یک اکوسیستم شامل "پول برنامه پذیر، سیستم های مالی باز، حقوق مالکیت دیجیتال، خود نگهداری و حاکمیت اقتصادی" ایجاد کند. برخلاف DeFi که بر تراکنش های مالی تمرکز دارد، PayFi به کاربرد عملی در زمینه کالاها و خدمات میپردازد و در محدوده دارایی های واقعی (RWA) قرار میگیرد. دیدگاه PayFi عمدتاً حول "ارزش زمانی پول" میچرخد. سه سناریو اصلی کاربردی Lily Liu به وضوح این دیدگاه را توضیح میدهند:





اکنون خرید، پرداخت هرگز





این مفهوم تفاوت زیادی با طرحهای سنتی "اکنون خرید کنید، بعداً پرداخت کنید" دارد. اکنون خرید، پرداخت هرگز به کاربران این امکان را میدهد که وجوه خود را در محصولات DeFi واریز کنند، از طریق وام دهی سود کسب کنند و از این سود برای پرداخت کالاها استفاده کنند. این رویکرد تضمین میکند که پرداخت ها از طریق ارزش زمانی پول محقق شوند، نه فقط به طور آنی.





کسب درآمد از طریق تولید کنندگان





بسیاری از تولید کنندگان با تأخیر در جریان نقدی بین ایجاد محتوا و دریافت پرداخت مواجه هستند. PayFi میتواند به خالقان کمک کند تا با تخفیف درآمد آینده، جریان نقدی فوری دریافت کنند و مسائل مالی بالقوه در طول فرآیند تولید را حل کند.





حساب های دریافتنی





تأمین مالی حساب های دریافتنی یک روش تأمین مالی تجاری سنتی است. PayFi هدف دارد تا این فرآیند را با استفاده از فناوری بلاکچین بهینه سازی کند تا سرعت تسویه حساب را افزایش داده و موانع تأمین مالی را کاهش دهد، که این امر به کسب و کارها این امکان را میدهد تا به طور مؤثرتری جریان نقدی خود را مدیریت کنند.













اگرچه PayFi هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، چندین پروژه برجسته در حال تلاش برای تبدیل دیدگاه آن به کاربردهای عملی هستند:





Huma





پروژه Huma یکی از پروژه های پیشرفته تر PayFi است که خدمات وام دهی برای کسب و کارها و افراد ارائه میدهد و همچنین خرید حساب های دریافتنی را فراهم میکند. با وجود پردازش نزدیک به 890 میلیون دلار در تأمین مالی پرداخت، Huma همچنان با برخی موانع مانند نیازهای KYC و محدودیت های منطقه ای مواجه است.





Arf





پروژه Arf بر روی شبکه های پرداخت بین مرزی تمرکز دارد و به موسسات مالی دارای مجوز خط اعتبار کوتاه مدت مبتنی بر USDC ارائه میدهد. خدمات Arf لیکوییدیتی و کارآیی پرداخت های بین مرزی را افزایش میدهد و ادغام آن با Huma میتواند تأثیر آن را در این بخش تقویت کند.





Credix Finance





پلتفرم Credix یک پروتکل تخصصی در اعتبار B2B است که عمدتاً به بازار آمریکای لاتین خدمت میکند. سرویس CrediPay این پلتفرم ویژگی هایی مشابه Buy Now Pay Later ارائه میدهد و گزینههای تأمین مالی انعطاف پذیرتری برای کسب و کارها فراهم میآورد.





NX Finance





پروتکل NX Finance یک پروتکل لایه بازده در اکوسیستم سولانا است که از طریق استراتژی های اهرم و استیکینگ به بهینه سازی استفاده از دارایی ها میپردازد. اگرچه NX Finance عمدتاً به پروتکل های وام دهی بومی ارزهای دیجیتال سرویس میدهد، تمرکز آن بر ارزش زمانی پول به طور نزدیک با دیدگاه PayFi هماهنگ است.









در مجموع، PayFi به عنوان یک مفهوم نوظهور مالی هنوز در مرحله اکتشافی قرار دارد و حوزه هایی مانند خرید حساب های دریافتنی و پرداخت های بین مرزی را پوشش میدهد. در حالی که بیشتر پروژه ها با محدودیت های شدید KYC و منطقه ای روبرو هستند، پتانسیل آن ها برای بهبود سیستم های مالی سنتی و بررسی ارزش زمانی پول از طریق فناوری بلاکچین قابل توجه است. در بازار نسبتاً آرام Web3، بخش پرداخت های Web3 به طور خاص فعال باقی مانده است. سرمایه گذاران و حرفهای های بازار باید پیشرفت های PayFi را به دقت پیگیری کنند و به پتانسیل و چالش های آن در کاربردهای واقعی بپردازند. MEXC ، که به دلیل لیست کردن سریع کوین های جدید، دامنه گسترده ای از ارزهای دیجیتال و لیکوییدیتی بالای قراردادها شناخته شده است، همچنین به طور جدی در حال نظارت بر پیشرفت های PayFi و بررسی رشد نوآورانه آن در سیستم های پرداخت جهانی است تا تجربه معاملاتی برتری را برای کاربران ارائه دهد.





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، مسائل قانونی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر گونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نیست. اطلاعات ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً برای مقاصد ارجاعی است و هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری را در بر نمیگیرد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نخواهد بود.