طبق گزارشی از BlockBeats در تاریخ 16 آگوست، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در ساعت 10:00 صبح به وقت شرقی (ساعت 10:00 شب به وقت پکن) در 23 آگوست سخنرانیای درباره چشمانداز اقتصادی ارائه دهد. این سخنرانی ممکن است مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را مشخص کند. این اولین جلسه کامل روزانه از سمپوزیوم اقتصادی سالانه است که توسط بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هول، وایومینگ برگزار میشود. این نشست سالانه بانکهای مرکزی جهانی، فرصتی حیاتی برای پاول فراهم میکند تا ارزیابی بهروزرسانی شدهای از مسیر اقتصادی ایالات متحده و چشمانداز سیاستهای پولی ارائه دهد؛ این ارزیابی در فاصله میان جلسات سیاستگذاری فدرال رزرو در ماههای ژوئیه و سپتامبر انجام میشود. پاول در ماه گذشته اعلام کرد که اگر تورم و بازار کار به سرد شدن ادامه دهند، فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را در جلسه بعدی خود مورد بررسی قرار دهد.





در سال گذشته، توجه زیادی به جهتگیری اقتصاد ایالات متحده شده است، با بحثهای مداومی در مورد اینکه آیا یک فرود نرم یا رکود اقتصادی پیش رو است. با این حال، جدیدترین دادههای اقتصادی و انتظارات بازار نشان دادهاند که احتمال رکود به طور فزایندهای آشکار شده است.





تصور عمومی درباره رکود اقتصادی

گزارشی که توسط Affirm در ماه ژوئن منتشر شد، نشان میدهد که حدود 60 درصد از آمریکاییها به اشتباه معتقدند که ایالات متحده هماکنون در رکود اقتصادی قرار دارد، که ناشی از افزایش هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی است. علاوه بر این، دادههای گروه CME از "FedWatch" نشان میدهد که 63 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را به میزان 25 واحد پایه کاهش دهد، در حالی که احتمال کاهش 50 واحد پایه 37 درصد است.





الگوهای تاریخی و نشانههای رکود اقتصادی

بهطور تاریخی، اقتصاد ایالات متحده معمولاً پس از دورههای رونق دچار رکود میشود، که عمدتاً به دلیل حبابهای دارایی، انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان ناشی از نابرابری درآمدی است.

یکی از نشانههای رکود اقتصادی، افزایش پایدار نرخ بیکاری است. دادههای ناامیدکننده اشتغال که در اوایل آگوست منتشر شد، نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران بازار سهام برانگیخته و الگوهایی را که در رکودهای اقتصادی گذشته مشاهده شده بود، یادآوری میکند.





قاعده سام و سیگنالهای رکود اقتصادی

بر اساس قاعده سام که توسط کلودیا سام، اقتصاددان سابق فدرال رزرو، پیشنهاد شده است، هرگاه میانگین نرخ بیکاری در سه ماه اخیر بیش از 0.5 درصد از پایینترین سطح 12 ماه گذشته فراتر رود، معمولاً نشاندهنده شروع اولیه رکود اقتصادی است.

از سال 1950 تاکنون، قاعده سام 11 بار فعال شده و هر بار تأیید کرده است که اقتصاد ایالات متحده در مراحل اولیه رکود قرار دارد. در ماه ژوئن 2024، این قاعده برای دوازدهمین بار فعال شد و نگرانیها درباره رکود اقتصادی را بیش از پیش افزایش داد.













با توجه به فشارهای قابل توجه بر رشد اقتصادی فعلی، نهادهای اقتصادی پیشبینی میکنند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر 2024 برای مقابله با فشارهای اقتصادی و حمایت از توسعه اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره کند. این اقدام با هدف کاهش تأثیر رکود اقتصادی و تحریک فعالیتهای اقتصادی از طریق کاهش هزینههای وامدهی صورت میگیرد.





با وجود نگرانیها درباره رکود اقتصادی احتمالی، بازار کار ایالات متحده همچنان نشاندهنده سطحی از پایداری و سرزندگی است. دادههای اخیر نشان میدهد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده در ماه جولای نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش داشته، که کمتر از پیشبینی 3 درصدی است. این دادهها تأثیر قابل توجهی بر انتظارات تورمی معاملهگران نداشته و آنها پیشبینیهای خود درباره کاهش نرخ بهره را تغییر ندادند. از دیدگاه کلان، نرخهای بهره بالای فعلی همچنان سرمایهگذاریهای جهانی را به سمت ایالات متحده جذب میکند، به ویژه با افزایش آربیتراژ ین-دلار که نقدینگی دلار را در بازار افزایش میدهد. دادههای اقتصادی ایالات متحده همچنان نشاندهنده پایداری نسبی در برابر مشکلات اقتصادی است.





البته، سیاست کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نقش کلیدی در مقابله با رکودهای اقتصادی ایفا میکند، اما تأثیرگذاری آن به زمانبندی و شرایط بستگی دارد. از سال 2000 تاکنون، فدرال رزرو سه دوره کاهش نرخ بهره مهم را برای مقابله با چالشهای اقتصادی یا تحریک رشد تجربه کرده است که هر یک با شرایط اقتصادی خاص و عملکرد بازار سهام همراه بوده است. از سال 2000 تا 2003، انفجار حباب فناوری و حملات 11 سپتامبر باعث آشفتگی در بازار شد. اگرچه کاهش نرخها به تنظیم کلی بازار کمک کرد، اما به سرعت بازار سهام را تثبیت نکرد. در بحران مالی 2008، کاهش نرخ بهره به کاهش تنشهای مالی کمک کرد، اما بازار سهام همچنان دچار افتهای قابل توجهی شد. در سالهای2019-2020 ، شیوع بیماری همهگیر COVID-19 باعث رکود شدید اقتصادی جهانی شد. در پاسخ به این تأثیرات، فدرال رزرو مجبور به کاهش نرخها و اجرای تدابیر حمایتی اقتصادی شد تا هزینههای وامگیری را کاهش داده و فعالیتهای اقتصادی را تحریک کند.





تحلیل سیاستهای نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیرات آن بر عملکرد بازار سهام ایالات متحده یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که نمیتوان آن را به چند جمله خلاصه کرد. اما بر اساس دادههای محدود تاریخی، تأثیرات منفی رکودهای اقتصادی بر بازار سهام ایالات متحده کاملاً مشهود است. همچنین، با افزایش ارتباط بیتکوین با دنیای مالی سنتی، جهتگیری سیاستهای فدرال رزرو بیتردید تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت. بنابراین، برای سرمایهگذاران بسیار مهم است که درک عمیقی از پیامدهای احتمالی این سیاستها داشته باشند.





معمولاً کاهش نرخ بهره باعث افزایش نقدینگی در بازار و کاهش هزینههای وامگیری میشود و در نتیجه اشتهای سرمایهگذاران به ریسک را افزایش میدهد. برای بازار ارزهای دیجیتال، کاهش نرخها ممکن است منجر به ورود بیشتر سرمایه شود که باعث افزایش قیمت داراییها میشود. از نظر تاریخی، سیاستهای پولی تسهیلکننده اغلب تأثیر مثبتی بر داراییهای پرریسک، مانند ارزهای دیجیتال، داشته است. وقتی فدرال رزرو نرخهای بهره را کاهش داده و سیاستهای پولی تسهیلی را اجرا میکند، نقدینگی بازار افزایش یافته و سرمایهگذاری بیشتری به سمت داراییهای با ریسک و بازده بالا، مانند بیتکوین، جریان مییابد که باعث افزایش قیمت آنها میشود.





به عنوان مثال، بین سالهای 2020 و 2021، در پاسخ به تأثیرات اقتصادی همهگیری COVID-19، بانکهای مرکزی در سراسر جهان، به ویژه فدرال رزرو، سیاستهای تسهیل پولی گستردهای از جمله تسهیل کمّی نامحدود (QE) را اجرا کردند. این سیاست از طریق خرید اوراق قرضه دولتی و سایر داراییهای مالی، مقادیر زیادی پول را به بازار تزریق کرد و نقدینگی بازار را افزایش داد که منجر به یک بازار صعودی در ارزهای دیجیتال شد. اخیراً، معرفی صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین و اتریوم باعث شده که سرمایهگذاران مالی سنتی به راحتی بتوانند در ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند. عرضه این ETFها سرمایههایی از بازارهای مالی سنتی را به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرده و باعث افزایش بیشتر بازار ارزهای دیجیتال شده است.





دادهها نشان میدهند که بازار ارزهای دیجیتال این هفته روندی بازگشتی را نشان داده است که احتمالاً ارتباط نزدیکی با انتظارات بازار درباره کاهش نرخ بهره دارد. با این حال، تأثیر کاهش نرخها باید با دیگر عوامل اقتصادی همچون سرعت بهبود اقتصادی جهانی و تنظیمات سیاستهای پولی سایر کشورها نیز در نظر گرفته شود. با نگاهی به عملکرد بیتکوین در 14 سال گذشته، معمولاً در ماههای آگوست و سپتامبر ضعیفتر عمل کرده، اما تمایل دارد در سهماهه چهارم سال عملکرد بهتری داشته باشد. بنابراین، با توجه به انتظارات از کاهش نرخ بهره در سپتامبر، بازار ممکن است به تجربه نوسانات و تثبیت ادامه دهد. در بلندمدت، علیرغم کاهشهای قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال، مانند کاهشهای 12 مارس، 4 سپتامبر، 19 مه و کاهش اخیر در 5 آگوست به دلیل رکود اقتصادی، این سقوطها اغلب به سرعت هراسها را از بین میبرند. با افزایش پذیرش بازار، بهبود زیرساختها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران، انتظار میرود که بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایشهای قیمتی مثبت بیشتری باشد.





پس از دادههای ضعیف اشتغال ایالات متحده در اوایل این ماه، بازار اوراق قرضه انتظارات خود را برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش داده است. شرکتکنندگان بازار به دقت سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس سالانه بانکهای مرکزی جکسون هول در اواخر این ماه و همچنین گزارش اشتغال غیرکشاورزی که در اوایل سپتامبر منتشر خواهد شد را دنبال خواهند کرد.





گریگوری فارانلو، رئیس بخش معاملات و استراتژی نرخهای بهره ایالات متحده در AmeriVet Securities، اظهار داشت که اگر دادههای تورم پایدار بماند، فدرال رزرو ممکن است در ماه سپتامبر نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. با این حال، اگر نرخ بیکاری دوباره افزایش یابد و گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه آینده بیشتر دچار کاهش شود، این امر ممکن است انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تغییر دهد.





متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در بانک دویچه، در رابطه با بحثهای موجود در مورد اینکه آیا فدرال رزرو باید نرخ بهره را 25 واحد پایه یا 50 واحد پایه در سپتامبر کاهش دهد، بیان کرد: "صادقانه بگویم، برای هر دو طرف دلایل قانعکنندهای وجود دارد. سیاستها محدودکننده هستند، دادههای تورمی به آنها میگوید که خطرات تورمی چندان زیاد نیستند، و سپس بستگی به این دارد که آیا اقتصاد به همان اندازه که ما فکر میکنیم مقاوم است یا نه."





در همین حال، رافائل بُستیک، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، روز سهشنبه اظهار داشت که قبل از حمایت از کاهش نرخ بهره، میخواهد دادههای بیشتری را ببیند. او تأکید کرد که فدرال رزرو وقتی شروع به کاهش نرخها میکند، نمیخواهد در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور باشد مکرراً سیاستها را تنظیم کند.





معاملهگران MEXC بر این باورند که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024 میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. در مقایسه با چرخه قبلی، مشارکت نهادها بیشتر شده و حجم سرمایه بزرگتر است. کاهش نرخ بهره هزینههای وامگیری را کاهش داده و اشتهای ریسک سرمایهگذاران را افزایش میدهد و ممکن است منجر به ورود سرمایه بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال شود. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً با کاهش ارزش دلار ایالات متحده همراه است و برخی از سرمایهگذاران بیتکوین را به عنوان راهی برای پوشش در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات میدانند. در محیطی که دلار کاهش مییابد، بیتکوین ممکن است سرمایهگذاران بیشتری را جذب کند و در نتیجه قیمت آن افزایش یابد.





با وجود تفسیرهای متفاوت در صنعت در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که نشاندهنده انتظارات متنوع بازار برای چشمانداز اقتصادی آینده است، اجماع کلی این است که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریباً اجتنابناپذیر است. اکثر تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند که دادههای ضعیف اشتغال فعلی و نشانههای رکود اقتصادی، همراه با نیاز داخلی فدرال رزرو برای حمایت بیشتر از بهبود اقتصادی، کاهش نرخ بهره در سپتامبر را بسیار محتمل میکند.





سیاست کاهش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً به عنوان نشانهای از بهبود اقتصادی تلقی میشود. تاریخ نشان داده که کاهش نرخ بهره اغلب خبرهای خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه دارد و این روند ممکن است در آینده دوباره ظاهر شود و به نوعی "طلوعی جدید" برای بازار ارزهای دیجیتال منجر شود. از آنجایی که کاهش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش ارزش دلار آمریکا میشود، سرمایهگذاران ممکن است به داراییهای دیگر برای حفظ و افزایش ارزش روی بیاورند. بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، به عنوان داراییهای دیجیتال، اغلب به عنوان ابزارهایی برای محافظت در برابر تورم شناخته میشوند که میتواند سرمایه بیشتری را جذب کند.





علاوه بر این، کاهش نرخ بهره ممکن است سرمایهگذاران بیشتری را تشویق کند تا از بازارهای مالی سنتی به بازار ارزهای دیجیتال روی آورند و این امر به رشد بیشتر بازار کمک کند. همچنین، کاهش هزینههای وامگیری ناشی از کاهش نرخ بهره میتواند سرمایهگذاریهای شرکتی و فردی را تحریک کند که به نفع بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. در حالی که واکنش بازار در آینده هنوز مشخص نیست، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بیتردید به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحریک بهبود بازار ارزهای دیجیتال عمل خواهد کرد.



