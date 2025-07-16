ورزش‌ های هیجان‌ انگیز با بلاکچین ترکیب می‌ شوند: اولین «توکن اکشن» جهان توسط تایگر شارک (Tiger Shark) عرضه می‌ شود!

اخیراً، بر فراز آسمان بارسلونا، اسپانیا، شاهکاری نفسگیر از ترکیب ورزشهای شدید و فناوری بلاکچین در حال وقوع بود. آلن رابرت، کوهنورد افسانهای، معروف به "مرد عنکبوتی فرانسوی"، بدون هیچ گونه تجهیزات ایمنی و با دست خالی از هتل آسمانی 116 متری ملیا بارسلونا بالا رفت. این صعود جسورانه، بیش از یک نمایش بصری، به عنوان رویداد نمادین راهاندازی یک پروژه پیشگامانه عمل کرد: رونمایی رسمی از Tiger Shark (TIGERSHARK) - اولین ارز دیجیتال جهان که با اقدامات شدید دنیای واقعی طراحی شده است.









در حالی که اکثر پروژههای کریپتو هنوز به ایردراپها، پیشفروشها و تاکتیکهای بازاریابی متکی هستند، تایگر شارک رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ میکند - جایگزینی مراسمهای راهاندازی مرسوم با اقدامات واقعی و پرخطر. آلن رابرت، با پوشیدن لباسهای سفارشی تایگر شارک، به همراه پسرش، جولین رابرت، تفنگدار دریایی سابق فرانسه، برای تکمیل این چالش به او پیوستند.





آلن رابرت به خاطر صعودهای بدون محافظ خود از بیش از 150 آسمانخراش نمادین، از جمله برج خلیفه، برج ایفل و برج های پتروناس، شهرت جهانی دارد. او که به خاطر صعودهای بدون محافظ و در ارتفاعات بالا مشهور است، اغلب به عنوان مرد عنکبوتی واقعی شناخته میشود. مشارکت او در راهاندازی یک توکن کریپتو، فصل جدیدی را در حرفه او رقم میزند - تغییر از یک «ماجراجوی شهری» به یک «پیشگام در بلاکچین». صعود مشترک او با جولین نه تنها نمادی از میراث شجاعت است، بلکه نشان دهنده ماموریت تایگر شارک برای پیوند دادن ورزش سنتی با فناوری نوظهور نیز میباشد.





لیلی داوس، سخنگوی تایگر شارک، اظهار داشت: «ما در حال تعریف مجدد نحوه راهاندازی ارزهای دیجیتال هستیم - نه از طریق ایردراپ یا تبلیغات، بلکه از طریق شاهکارهای واقعی و آدرنالینزا.»





این صعود با عنوان «ماموریت 1: مرد عنکبوتی و پسر» نامگذاری شده بود که اولین چالش از چالشهای بسیار زیاد برنامهریزی شده برای اکوسیستم تایگر شارک را نشان میدهد. ماموریتهای آینده شامل چتربازی، پرواز با لباس بالدار، پارکور، موتورکراس و موارد دیگر خواهد بود - که هر کدام برای تقویت رشد اکوسیستم و تأثیر جهانی برند طراحی شدهاند.









تایگر شارک ( Tiger Shark ) خود را به عنوان یک «اقتصاد عملمحور» معرفی میکند، جایی که توکن TIGERSHARK نه تنها کاربرد مالی دارد، بلکه روح و ارزشهای ورزشهای پرخطر را نیز در خود جای داده است. منطق عملیاتی آن به شرح زیر است:





هر چالش پرریسک در دنیای واقعی به یک رویداد ارزشآفرین در شبکه تایگر شارک تبدیل میشود.

هر مرحله از پروژه به عنوان یک «ماموریت» ساختار یافته است که بر ورزشهای پرخطر مانند کوهنوردی در ارتفاعات بالا، پرواز با لباس بالدار، چتربازی و پارکور تمرکز دارد.

دارندگان توکن به ویژگیهای مشارکت جامعه، از جمله محتوای پشت صحنه، تعاملات ورزشکاران، ایردراپهای اختصاصی و NFT های یادبود دسترسی پیدا میکنند.



به طور خلاصه: هرچه ورزش شدیدتر باشد، مشارکت عمیقتر و ارزش توکن بیشتر میشود. تایگر شارک قصد دارد آدرنالین را به داراییهای اجماع درون زنجیرهای تبدیل کند.









طبق نقشه راه رسمی، چشمانداز بلندمدت تایگر شارک فراتر از یک پروژه توکن ساده است. این پروژه در تلاش است تا به یک پلتفرم برند ورزشهای شدید مبتنی بر بلاکچین تبدیل شود. اهداف کلیدی توسعه عبارتند از:





همکاری با ورزشکاران حرفهای در سراسر جهان برای راهاندازی ماموریتهای هیجانانگیزتر

انتشار کالاها، تجهیزات و کلکسیونهای دیجیتال برنددار

میزبانی رویدادهای ورزشی شدید آفلاین و گردهماییهای اجتماعی

ایجاد یک برنامه حمایت از ورزشکاران مبتنی بر توکن و چارچوب حاکمیت DAO



این امر تایگر شارک را نه تنها به عنوان یک عرضهکننده توکن، بلکه به عنوان یک اکوسیستم محتوای پایدار و مدل عملیاتی برند قرار میدهد که دنیای کریپتو و ماجراجوییهای شدید را با هم ادغام می کند.









ظهور تایگر شارک ( Tiger Shark ) فصل جدیدی از نوآوری روایتی در دنیای کریپتو را نشان میدهد. این پلتفرم با ترکیب غریزه اولیه بشر برای چالش با فناوری پیشرفته بلاکچین، مرزهای صدور توکن را گسترش میدهد و یک مدل اقتصادی فراگیر، مشارکتی و عمیقاً ریشهدار در دنیای واقعی ایجاد میکند. در عصری که روایتهای کریپتو به طور فزایندهای همگن میشوند، تایگر شارک به ما یادآوری میکند که ارزش درون زنجیرهای فقط مربوط به کد نیست - بلکه مربوط به اعتقاد، شجاعت و تلاش واقعی نیز هست.





توکن تایگر شارک (TIGERSHARK) اکنون در MEXC فعال است. MEXC به عنوان یک صرافی پیشرو در زمینه داراییهای دیجیتال جهانی، یک محیط معاملاتی پایدار و تخفیفهای رقابتی در کارمزد برای این پروژه فراهم میکند. کاربران میتوانند با دنبال کردن این مراحل به راحتی در آن شرکت کنند:





TIGERSHARK را جستجو کنید و 2) در نوار جستجورا جستجو کنید و جفت معاملاتی اسپات آن را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.





فراتر از روایتهای رایج مانند DeFi، NFTها و هوش مصنوعی، ادغام ورزشهای شدید و کریپتو میتواند مسیر جدیدی را به بازار اصلی باز کند. MEXC به عنوان پلی حیاتی که داراییهای نوآورانه را با کاربران جهانی متصل میکند، به حمایت و توانمندسازی پروژههای پیشگامانه مانند Tiger Shark ادامه خواهد داد - و به کاربران کمک میکند تا از فرصت بزرگ بعدی در کریپتو بهرهمند شوند.



