کاوش Story: تغییر شکل چشم انداز مدیریت غیرمتمرکز مالکیت فکری (IP)

Story یک بلاکچین لایه 1 پیشرفته است که بهطور ویژه برای مدیریت داراییهای مالکیت معنوی (IP) طراحی شده است. این پلتفرم با ترکیب فناوریهای نوین DeFi و AI، راهحلهایی کارآمد، شفاف و خودکار برای مدیریت IP فراهم میکند. Story با سازگاری 100% با EVM و معماری با عملکرد بالا مبتنی بر Cosmos SDK، امکان انجام تراکنشهای کمهزینه و با ظرفیت بالا را برای داراییهای IP فراهم کرده و بهطور یکپارچه ساختارهای داده پیچیده را مدیریت میکند. با استفاده از فناوری اثبات غیرمتمرکز مالکیت و پیادهسازی قراردادهای هوشمند، Story تحولی انقلابی در روشهای سنتی مدیریت مالکیت معنوی ایجاد کرده است. این پلتفرم به خالقان، سازندگان و کسبوکارها این امکان را میدهد تا بهطور امن و کارآمد، ارزش تجاری داراییهای خود را کنترل کرده و آن را به حداکثر برسانند. Story با هدف سادهسازی فرآیندهای پیچیده و ناکارآمد مدیریت IP سنتی، در تلاش است تا موانع موجود در صنعت را از میان بردارد. این پلتفرم از طریق توکنسازی داراییهای IP و مکانیزم توزیع خودکار حق امتیاز، به سازندگان، کسبوکارها و توسعهدهندگان هوش مصنوعی قدرت میدهد تا در کنار ایجاد تحول دیجیتال، نوآوریهایی در اکوسیستم IP به وجود آورند و ارزشهای واقعی این داراییها را در دنیای دیجیتال جدید به حداکثر برسانند.Story نه تنها ابزار جدیدی برای مدیریت مالکیت معنوی است، بلکه بهعنوان یک پیشگام در حوزه بلاکچین و DeFi، در راستای تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و گسترش بهرهوری خلاقان و فعالان این عرصه، نقشی محوری ایفا میکند. بلاک چینیک بلاکچین لایه 1 پیشرفته است که بهطور ویژه برای مدیریت داراییهای مالکیت معنوی (IP) طراحی شده است. این پلتفرم با ترکیب فناوریهای نوین، راهحلهایی کارآمد، شفاف و خودکار برای مدیریت IP فراهم میکند.با سازگاری 100% باو معماری با عملکرد بالا مبتنی بر، امکان انجام تراکنشهای کمهزینه و با ظرفیت بالا را برای داراییهای IP فراهم کرده و بهطور یکپارچه ساختارهای داده پیچیده را مدیریت میکند. با استفاده از فناوری اثبات غیرمتمرکز مالکیت و پیادهسازی قراردادهای هوشمند،تحولی انقلابی در روشهای سنتی مدیریت مالکیت معنوی ایجاد کرده است. این پلتفرم به خالقان، سازندگان و کسبوکارها این امکان را میدهد تا بهطور امن و کارآمد، ارزش تجاری داراییهای خود را کنترل کرده و آن را به حداکثر برسانند.با هدف سادهسازی فرآیندهای پیچیده و ناکارآمد مدیریت IP سنتی، در تلاش است تا موانع موجود در صنعت را از میان بردارد. این پلتفرم از طریق توکنسازی داراییهای IP و مکانیزم توزیع خودکار حق امتیاز، به سازندگان، کسبوکارها و توسعهدهندگان هوش مصنوعی قدرت میدهد تا در کنار ایجاد تحول دیجیتال، نوآوریهایی در اکوسیستم IP به وجود آورند و ارزشهای واقعی این داراییها را در دنیای دیجیتال جدید به حداکثر برسانند.نه تنها ابزار جدیدی برای مدیریت مالکیت معنوی است، بلکه بهعنوان یک پیشگام در حوزه بلاکچین و، در راستای تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و گسترش بهرهوری خلاقان و فعالان این عرصه، نقشی محوری ایفا میکند.









اکوسیستم Story یک اکوسیستم جامع را ارائه می دهد که برای کمک به سازندگان به طور موثر در مدیریت و تجاری سازی مالکیت معنوی خود طراحی شده است. این اکوسیستم حول دارایی های IP (IPA) ساخته شده است و از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:





داراییهای مالکیت معنوی (IPA) در پلتفرم Story بهطور نوآورانه و با بهرهگیری از استانداردهای پیشرفته بلاکچین مدیریت میشوند. هر دارایی IP در این اکوسیستم به یکی از دو شکل زیر توکن میشود:

و NFTهای ERC-721 : هر دارایی IP بهعنوان یک توکن ERC-721 منحصر به فرد تبدیل میشود که ویژگیهای غیرقابل تغییر و منحصر به فرد بودن را تضمین میکند. این داراییها میتوانند شامل آثار ادبی، موسیقی، هنرهای تجسمی، علائم تجاری و سایر اشکال مالکیت معنوی درون و خارج از زنجیره باشند.

حساب مقید توکن(ERC-6551): هر دارایی IP به یک حساب قرارداد هوشمند مبتنی بر استاندارد ERC-6551 مرتبط میشود. این حساب بهطور ایمن اطلاعات حیاتی مرتبط با IP، نظیر شرایط مجوز، سوابق درآمدی، و سایر دادههای ضروری را ذخیره میکند.

معماری مدولار

اکوسیستم Story با بهرهگیری از یک معماری مدولار، فرآیندهای مدیریت IP را بهصورت خودکار، شفاف و بسیار کارآمد ارائه میدهد. این ساختار انعطافپذیر، امکان مدیریت بهینه و سادهسازی عملیات مختلف را برای سازندگان فراهم میآورد. سه ماژول اصلی این پلتفرم عبارتاند از:

ماژول صدور مجوز : این ماژول به سازندگان این امکان را میدهد که قوانین سفارشی مجوز برای داراییهای IP خود تعریف کنند. بهعنوان مثال، تعیین میکنند که آیا استفاده تجاری از اثراتشان مجاز است یا نه و آیا اجازه تولید آثار مشتق از آنها صادر میشود یا خیر.

ماژول حق امتیاز : این ماژول بهطور خودکار و شفاف، درآمد حاصل از داراییهای IP را میان سازندگان بهصورت عادلانه و قابل ردیابی توزیع میکند.

ماژول اختلاف: در صورتی که اختلافاتی در مورد حقوق مالکیت معنوی بهوجود آید، این ماژول از طریق داوری خودکار قراردادهای هوشمند، اختلافات را بهطور کارآمد حل و فصل میکند













نوآوری اصلی Story در پروتکل انقلابی "Proof-of-Creativity" آن نهفته است؛ یک پروتکل بومی مبتنی بر قراردادهای هوشمند که بهطور اختصاصی بر روی پلتفرم طراحی شده است. این پروتکل منحصر به فرد به سازندگان این امکان را میدهد تا مالکیت معنوی خود را بهعنوان داراییهای IP (IPA) ثبت و معرفی کنند و در عین حال فرآیندهای پیچیدهای نظیر صدور مجوز، توزیع حق امتیاز و حل اختلافات را بهطور خودکار و مؤثر مدیریت نمایند. "Proof-of-Creativity" بهعنوان یک سیستم مبتنی بر بلاکچین، با ارائه ثبت دقیق و شفاف مالکیت و اعمال قراردادهای هوشمند، حقوق سازندگان را در برابر هرگونه نقض یا سوءاستفاده محافظت میکند. این پروتکل، علاوه بر افزایش امنیت و شفافیت، فرآیندهای مدیریت IP و حق امتیاز را بهطور چشمگیری بهینه میسازد، که موجب صرفهجویی در زمان، کاهش هزینهها و افزایش کارایی برای سازندگان میشود.





به طور کلی، Story مزایای زیر را ارائه می دهد:

نکات برجسته مزایا اتوماسیون قرارداد هوشمند برای صدور مجوز شرایط صدور مجوز IP از طریق قراردادهای هوشمند، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها اعمال می شود. ادغام انطباق قانونی مجوزهای IP قابل برنامه ریزی (PIL) را برای همسویی با چارچوب های قانونی دنیای واقعی برای حفاظت از IP پیاده سازی می کند. پشتیبانی پیشرفته از ساختار داده هوشمند از ساختارهای داده پیچیده مانند نمودارهای IP پشتیبانی می کند، که امکان پیمایش کم هزینه و با سرعت بالا روابط پیچیده IP را با استفاده از اولیه های از پیش کامپایل شده فراهم می کند. این امر مجوز، ردیابی و تراکنش کارآمد دارایی های IP را تضمین می کند. لایه اجرای بهینه برای دارایی های IP کاملاً سازگار با EVM با بهینهسازیهای لایه اجرای عمیق، امکان پردازش کم هزینه و با سرعت بالا داراییهای IP. ادغام هوش مصنوعی و IP توسعه دهندگان هوش مصنوعی می توانند به راحتی به مجموعه داده های IP توکن شده، با پرداخت های حق امتیاز خودکار و صدور مجوز از طریق قراردادهای هوشمند، دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند. این امر توسعه هوش مصنوعی را سرعت می بخشد و کارایی برنامه های هوش مصنوعی را بهبود می بخشد. ارتقای برنامه DeFi از طریق IPFi صاحبان IP را قادر می سازد تا دارایی های معنوی خود را به اشتراک بگذارند و به آنها قرض دهند، دارایی های IP را در اکوسیستم DeFi ادغام کنند و جریان های درآمد جدیدی را برای سازندگان ایجاد کنند. ابزارهای توسعه دهنده استاندارد و ساده شده و API ها و ماژول های استاندارد شده با قابلیت ادغام آسان را فراهم می کند، مانع توسعه برنامه های غیرمتمرکز مبتنی بر IP (dApps) را کاهش می دهد و نوآوری سریعتر را امکان پذیر می کند. پایگاه داده IP شفاف جهانی یک پلت فرم جهانی ثبت IP و پرس و جو به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به سرعت دارایی های IP را کشف و استفاده کنند، تراکنش ها و استفاده از IP را ساده می کند و خطر نقض و اختلافات را کاهش می دهد. توزیع حق امتیاز و نقدینگی خودکار یک سیستم پرداخت حق امتیاز خودکار، غرامت عادلانه را برای سازندگان IP تضمین می کند، در حالی که تمام تراکنش ها و مشتقات به صورت زنجیره ای در زمان واقعی ثبت می شوند و شفافیت و اعتماد به اکوسیستم را افزایش می دهد.









و Story با چشماندازی بلندپروازانه در تلاش است تا به سنگ بنای غیرمتمرکز مدیریت و تبادل داراییهای مالکیت معنوی (IP) در سطح جهانی تبدیل شود. این پلتفرم نه تنها بهعنوان پیشگام در نوآوریهای مستمر در فضای مالکیت معنوی عمل میکند، بلکه یک اقتصاد امن، قابل اعتماد و شفاف برای سازندگان فراهم میآورد. با در نظر گرفتن آیندهای روشن، Story قصد دارد تا با همافزایی کامل با اکوسیستمهای Web2 و Web3، جایگاه خود را بهعنوان یک لایه اساسی در چشمانداز دیجیتال جهانی تثبیت کند و بهعنوان سکوی اصلی در عرصه مدیریت و مبادله IP معرفی گردد. این حرکت استراتژیک با گسترش مشارکتها و پیشگامی در ارائه راهحلهای نوآورانه، صنعت مدیریت IP را به سوی تمرکززدایی، اتوماسیون و هوشمندی هدایت خواهد کرد.





ویژگیهای کلیدی و راهحلهای نوآورانه Story:

قابلیت همکاری متقابل زنجیرهای : Story امکان مدیریت داراییهای IP را بهصورت چند زنجیرهای فراهم میکند، که موجب افزایش باز بودن و سازگاری اکوسیستم میشود.

ادغام با محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی (AIGC) : با گسترش روزافزون ابزارهای خلاقانه مبتنی بر هوش مصنوعی، Story بهدنبال ادغام محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی — نظیر متنها، تصاویر، ویدیوها و سایر آثار — با فرآیندهای مدیریت IP است.

اکوسیستم دارایی دیجیتال Web3: Story یک شبکه مدیریت IP غیرمتمرکز جهانی را ایجاد میکند که قابلیت همکاری زنجیرهای و تراکنشهای داراییهای مالکیت معنوی در دنیای Web3 را تقویت میکند.









و Story با ترکیب هوشمندانهای از فناوری پیشرفته بلاکچین، قراردادهای هوشمند و پادمانهای قانونی، رویکردی غیرمتمرکز و انقلابی را در مدیریت مالکیت معنوی (IP) معرفی میکند. این پلتفرم به سازندگان این امکان را میدهد که نه تنها کنترل کاملتری بر مالکیت معنوی خود به دست آورند، بلکه از طریق فرآیندهای خودکار و هوشمند پلتفرم، ارزش تجاری داراییهای خود را به حداکثر برسانند. با تکامل روزافزون فناوری و گسترش قابلیتهای آن، Story آماده است تا به یک رهبر جهانی در عرصه مدیریت IP تبدیل شود و صنعت را به سوی آیندهای غیرمتمرکزتر، شفافتر و هوشمندتر هدایت کند.

MEXC بهعنوان یکی از پلتفرمهای برجسته و پیشرو در تجارت داراییهای دیجیتال در سطح جهانی، همچنان به تقویت و پشتیبانی از پروژههای نوآورانه بلاکچین، نظیر Story، ادامه میدهد. با فراهم آوردن نقدینگی قوی و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی، MEXC نقشی حیاتی در تسریع روند توسعه و پیشرفت این فناوریهای نوظهور ایفا میکند. این همافزایی نه تنها فرصتهای جدید و امیدوارکنندهای را برای پروژههای پیشگام در حوزه بلاکچین فراهم میآورد، بلکه روند تمرکززدایی و هوشمندسازی مدیریت IP را در سطح جهانی تسریع میکند. با توجه به این تحولات، Story و پلتفرمهایی مانند آن، با استفاده از این فرصتها، نقشی مهم در شکلدهی به آینده دیجیتال و غیرمتمرکز دنیای مالکیت معنوی خواهند داشت و استانداردهای جدیدی برای مدیریت این داراییهای ارزشمند تعیین خواهند کرد.




