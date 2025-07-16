FA: بررسی عوامل هوش مصنوعی در بخش Inscriptions: دیدگاه ‌هایی درباره توسعه و فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری

رشد سریع فناوری های Web3 منجر به ظهور بخش های جدیدی شده است و بخش عوامل هوش مصنوعی به عنوان یک بازیگر اصلی ظهور کرده است. در حالی که ممکن است این بخش از بخش Inscriptions سال گذشته متمایز به نظر برسد، هر دو استراتژی های توسعه مشابه، روندهای بازار و پویایی های رقابتی مشترکی دارند. این مقاله به بررسی تکامل بخش Inscriptions میپردازد و مسیرهای توسعه بالقوه و فرصتهای سرمایه گذاری در بخش عوامل هوش مصنوعی را بررسی میکند.









هر دو بخش عوامل هوش مصنوعی و Inscriptions ابتدا شاهد رشد سریع ناشی از انتشار دارایی ها بودند که هیجان زیادی در بازار ایجاد کرد. بخش Inscriptions با ظهور توکن های BRC20 رشد قابل توجهی پیدا کرد که از "مزیت پیشگام" بهره برداری کرده و با ایجاد کمیابی و رقابت برای سلطه و برتری در بازار اولیه، روندی پرشتاب را شکل داد. این امر به سرعت منجر به ترس از دست دادن فرصت (FOMO) و ورود سرمایه ها شد که در نهایت منجر به تشکیل حباب سفته بازی شد. به طور مشابه، بخش عوامل هوش مصنوعی نیز شاهد رشد چشمگیری بوده که توسط FOMO هدایت میشود. ظهور مفهوم عوامل هوش مصنوعی منجر به ایجاد توکنهای میم مانند *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT*, و *URLS-FARTCOIN_USDT* شده است. این توکن ها عمدتاً از طریق هیجان های موضوعی و جذابیت بودن در زمره پذیرندگان اولیه سرمایهگذاران را جذب میکنند، نه از طریق نوآوری تکنولوژیکی ملموس، که مشابه حباب سفته بازی مشاهده شده در مراحل اولیه بخش Inscriptions است.





با این حال، برخلاف بخش Inscriptions، عوامل هوش مصنوعی پتانسیل کاربردی ذاتی دارند. با ادغام فناوریهایی مانند پردازش زبان طبیعی، تولید مکالمات و تولید تصاویر، عوامل هوش مصنوعی در حال نشان دادن قابلیتهای فنی و پتانسیل بازار خود هستند. در نتیجه، مرحله حباب در بخش عوامل هوش مصنوعی نسبتاً کوتاهمدت بوده است، اما تحقق کامل فناوری و کاربردهای آن به زمان و توسعه بیشتری نیاز خواهد داشت.













با پیروی از مسیر بخش Inscriptions، بازار عوامل هوش مصنوعی احتمالاً از مرحله سفته بازی کنونی به مرحلهای که با رقابت شدید میان استاندارد های فنی متضاد مشخص میشود، منتقل خواهد شد. در بخش Inscriptions، ظهور چارچوب های مختلفی مانند ARC20، SRC20، DRC20 و Runes موجب رشد بازار شد و همزمان رقابت حول برتری فنی را شدت بخشید.





بخش عوامل هوش مصنوعی نیز در مسیر مشابهی از تکامل قرار دارد. در حال حاضر، پروژههای متعددی از جمله ELIZA، ARC و Swarms برای تسلط بر ایجاد استانداردهای فنی غالب در حال رقابت هستند. با گسترش این چشمانداز رقابتی، شاخصهای کلیدی مانند پیچیدگی فنی، فعالیت در GitHub، تخصص توسعه دهندگان و مشارکت جامعه به طور فزایندهای تعیین کننده پایداری بلند مدت یک پروژه و جایگاه بازار آن خواهند بود.





در این مرحله، ارزیابی کیفیت استانداردهای فنی معمولاً دشوار است. در حالی که ارزیابی اولیه میتواند از طریق فعالیت در GitHub و سابقه تیم انجام شود، اعتبارسنجی بازار و پیادهسازی فناوری زمانبر است. سرمایهگذاران باید با احتیاط عمل کرده و بر پروژههایی تمرکز کنند که پتانسیل بلندمدت برای توسعه فناوری و پشتیبانی قوی از جامعه را دارند.













پس از گذراندن مراحل انتشار دارایی و رقابت استانداردهای فنی، بخش Inscriptions به سمت توسعه زیرساخت و لایه دوم حرکت کرد تا کاربردهای دنیای واقعی را پیدا کند. ب هطور مشابه، بخش عامل های هوش مصنوعی در حال حرکت به سمت یکپارچه سازی بلاکچین است. برای باز کردن پتانسیل کامل خود، عامل های هوش مصنوعی باید تمرکز زدایی، شفافیت و قابلیت های قرارداد هوشمند را در برنامه های خود گنجانده و این یکپارچه سازی برای حل چالش های حیاتی مانند ذخیره سازی مقیاس پذیر حافظه، تعامل چند مدلی و ایجاد اعتماد ضروری خواهد بود. با استفاده از بلاک چین، عامل های هوش مصنوعی میتوانند تعاملات و فرایندهای تصمیمگیری را به طور شفاف ثبت کرده و مکانیسم های انگیزشی را پیاده سازی کنند، که به مشارکت بیشتر توسعه دهندگان و جامعه کمک خواهد کرد.





این روند فرصت های سرمایهگذاری قابل توجهی در بخش عامل های هوش مصنوعی ایجاد میکند. عامل های هوش مصنوعی مبتنی بر بلاک چین میتوانند از قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی استفاده کنند و رشد مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکنهای غیرمثلی (NFT) و سایر برنامههای Web3 را بهوجود آورند. با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین، "بلاکچینی شدن" عاملهای هوش مصنوعی به یک نقطه تمرکز اصلی سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و جذب منابع مالی برای زیرساخت ها و نوآوری های تکنولوژیکی را به دنبال خواهد داشت.









اگرچه بخش عامل های هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد است، بازار همچنان با عدم قطعیت همراه است. در اینجا استراتژیهای کلیدی برای سرمایه گذاران آورده شده است:





ارزیابی فناوری و کیفیت پروژه: در حالی که پروژه های زیادی در زمینه عامل های هوش مصنوعی در حال ظهور هستند، همه آنها پتانسیل موفقیت ندارند. سرمایهگذاران باید فناوری، تیم و کاربردهای واقعی پروژه را ارزیابی کنند. پروژههایی با تیمهای قوی، بهروزرسانیهای مداوم فناوری و کاربردهای عملی احتمال بیشتری برای موفقیت دارند.

پیروی از روند "بلاکچین سازی": ادغام بلاکچ ین و هوش مصنوعی یک روند کلیدی در آینده است. توسعه هوش مصنوعی غیر متمرکز احتمالاً به افزایش سرمایه گذاری در زیر ساخت های بلاک چین و پلتفرم های قرارداد هوشمند منجر خواهد شد.

سرمایه گذاری در پروژه های در مراحل اولیه: پروژههای در مراحل اولیه ریسکهای بالاتری دارند اما ممکن است بازده قابل توجهی را در صورت نشان دادن پیشرفت های فناوری و حمایت قوی از جامعه ارائه دهند. سرمایه گذاران باید پروژه هایی را اولویت بندی کنند که کاربردهای عملی دارند.

تمرکز بر رشد بلندمدت: بخش عامل های هوش مصنوعی از مراحل سفته بازی و نوسانات بازار عبور خواهد کرد. سرمایه گذاران باید صبور بمانند، از FOMO کوتاه مدت اجتناب کنند و بر پروژه هایی تمرکز کنند که پتانسیل بلند مدت برای نوآوری و رشد دارند.









تکامل بازار، از بخش Inscriptions تا بخش عامل های هوش مصنوعی، نشان دهنده یک پیشرفت طبیعی از انتشار داراییها و رقابت بر سر استانداردهای فنی تا ادغام بلاکچین است. به عنوان یک نیروی در حال رشد در Web3، عامل های هوش مصنوعی در حال هدایت همگرایی عمیقت ر بلاکچین و هوش مصنوعی هستند. در حالی که بازار در حال حاضر در حال تجربه مراحل سفته بازی و رقابت استانداردها است، توسعه مداوم فناوری و گسترش موارد کاربرد، بخش عامل های هوش مصنوعی را به عنوان یک حوزه امیدوارکننده برای سرمایه گذاری های آینده قرار داده است. برای سرمایه گذاران، شناسایی و بهرهب رداری از این فرصت های نوظهور میتواند به بازدههای قابل توجه و پیشرفت های بالقوه منجر شود.





در این چشم انداز در حال تغییر، پلتفرم هایی مانند MEXC در ارائه دسترسی به سرمایه گذاری در بخش عامل های هوش مصنوعی نقش حیاتی دارند. با سریعت رین لیست های توکن در بازار، مجموعه ای وسیع از داراییهای موجود، لیکوییدیتی قوی در فیوچرز و مزیت ویژه آلفا، MEXC یک پلتفرم معاملاتی کارآمد و فرصتهای سرمایهگذاری رقابتی را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد. از طریق MEXC، سرمایه گذاران میتوانند از پروژه ها و تحولات سرمایه گذاری مرتبط با عامل های هوش مصنوعی مطلع شوند و فرصت های بازار خود را ارتقا دهند.



