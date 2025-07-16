افزایش 40 درصدی اتریوم: فناوری، فشار فروش و فعالیت نهنگ‌ ها، «لحظه عظیم اتریوم» را رقم می‌ زند

در روزهای اخیر، اتریوم (ETH) با جهشی قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال، تنها در 72 ساعت بیش از 40 درصد افزایش یافته و از مرز 2,600 دلار عبور کرده است و به طور بالقوه پس از حرکت بیت کوین پس از هاوینگ ، به عنوان "محرک جدید بازار" ظاهر میشود.





این افزایش شدید، بهترین عملکرد سه روزه اتریوم از سال 2019 را نشان میدهد و از نظر معیارهای مختلف، از بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال اصلی پیشی گرفته است. در پشت این افزایش، مجموعهای از عوامل نهفته است: بهبود احساسات کلان، ارتقاء فنی آتی خود اتریوم، فشار فروش در بازار معاملات آتی و انباشت درون زنجیرهای توسط آدرسهای نهنگ. این مقاله، محرکهای افزایش اتریوم را در چهار حوزه کلیدی تجزیه و تحلیل خواهد کرد: محیط کلان، ارتقاء پروتکل، ساختار بازار و جریانهای سرمایه درون زنجیرهای.













افزایش اخیر اتریوم بی دلیل نیست. این افزایش قیمت ناشی از ترکیبی از پیشرفت فنی و شرایط مطلوب کلان اقتصادی است. همگرایی این دو نیرو، پایه و اساس محکمی برای این بازگشت قیمت ایجاد کرده است.





در 7 می، اتریوم با موفقیت ارتقاء پکترا را در شبکه اصلی خود به پایان رساند، که یک نقطه عطف مهم پس از ارتقاءهای Merge و Dencun است که شامل چندین پیشرفت کلیدی است:





شبکه EIP-7702: انتزاع حساب را برای بهبود انعطافپذیری و مقیاسپذیری کیف پول معرفی میکند.

افزایش سقف استیکینگ: ظرفیت پروتکلهای استیکینگ نقدی و اپراتورهای گره را گسترش میدهد.

تجربه توسعه دهنده بهبود یافته: استقرار و ادغام قرارداد هوشمند را ساده میکند.





این ارتقاءهای فنی، تکامل دیگری را در زیرساخت اتریوم نشان میدهند. آنها پشتیبانی از پروژههای آینده DeFi، Layer-2 و Rollup را تقویت میکنند، در عین حال اعتماد به توسعه بلندمدت اکوسیستم اتریوم را نیز بازیابی میکنند.









فراتر از عوامل فنی، رویدادهای کلان خارجی نیز نقش کلیدی ایفا کردند. در 8 می، اعلام توافق تجاری ایالات متحده و بریتانیا و از سرگیری مذاکرات اقتصادی و تجاری سطح بالا بین چین و ایالات متحده به تقویت احساسات بازار جهانی کمک کرد. شاخص دلار ایالات متحده اندکی کاهش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کاهش یافت و دریچهای مساعد برای افزایش داراییهای ریسکپذیر ایجاد کرد.





اتریوم به عنوان یک "دارایی بتا" نمونه اولیه در بازار ارزهای دیجیتال، به تغییرات در ریسکپذیری بازار بسیار حساس است. وقتی احساسات مثبت میشود، اتر اغلب اولین کسی است که حرکت میکند.









در حالی که ارتقاء پروتکلها و شرایط کلان اقتصادی، زمینه را برای بازگشت قیمت اتریوم فراهم کرد، جرقه اصلی از یک تغییر ساختاری در بازار آتی، یعنی فشار فروش کلاسیک، ناشی شد.





حق بیمه سالانه قراردادهای فیوچرز سه ماهه اتریوم

منبع: laevitas.ch





از ۸ می، بازار آتی اتریوم یک فشار فروش کلاسیک را تجربه کرد:

ظرف ۷۲ ساعت، کل نقدینگیهای فروش اتریوم به 438 میلیون دلار رسید که بیش از دو برابر 211 میلیون دلار نقدینگیهای خرید بود.

میزان قراردادهای باز از 21.28 میلیارد دلار به 26.77 میلیارد دلار افزایش یافت.

نرخ تأمین مالی دائمی از 0.10% به 0.15% افزایش یافت که نشاندهنده تسلط قوی صعودی است.





افزایش سریع قیمت، فروشندگان فروش استقراضی را مجبور به بستن موقعیت های خود کرد که منجر به فشار خرید بیشتر و ایجاد یک حلقه بازخورد از افزایش قیمتها و نقدینگیهای فروش بیشتر شد. این "مارپیچ فشار فروش" به طور قابل توجهی شتاب این افزایش را تقویت کرد.









در حالی که ارتقاء فنی و تغییر موقعیت کوتاه مدت بازار جرقه را روشن کرد، اقدامات "پول هوشمند" همان چیزی بود که به این افزایش قیمت اهمیت پایدار بخشید.





طبق دادههای پلتفرم تحلیلی درون زنجیرهای Glassnode، آدرسهایی که بیش از 10،000 اتریوم دارند، از اواخر آوریل شروع به انباشت خالص کردند و از آن زمان به طور پیوسته موقعیتهای خود را افزایش دادهاند. تا 10 مه، این دارندگان بزرگ در مجموع 40.75 میلیون اتریوم را کنترل میکنند که بالاترین سطح از مارس 2025 است.





نکته قابل توجه این است که این آدرسهای نهنگ معمولاً نمایانگر مؤسسات، بازارسازان و صندوقهای بزرگ با دسترسی به اطلاعات دقیقتر و به موقعتر هستند. انباشت مداوم آنها به طور گسترده به عنوان نشانهای از احساسات صعودی بلندمدت برای اتریوم تعبیر میشود. دادههای بیشتر درون زنجیرهای، کاهش فعالیت انتقال دارندگان بزرگ را نشان میدهد که نشان میدهد این صندوقها به جای گمانهزنی کوتاه مدت، وارد مرحله انباشت و نگهداری بلندمدت شده اند.













این افزایش قیمت همچنین به عنوان مقدمه ای برای «بهبود احساسات» گستردهتر تلقی میشود، و چندین کاتالیزور قدرتمند همچنان به انتظارات بازار دامن میزنند:









یکی از متحولکننده ترین تحولات در فضای ETF در حال وقوع است. بلکراک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، اخیراً پیشنهادی را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه داده و به دنبال تأیید برای گنجاندن استیکینگ در ETF های اسپات اتریوم است که عملاً به سرمایهگذاران اجازه میدهد از طریق داراییهای ETF، پاداش استیکینگ کسب کنند.





در صورت تأیید، ETF اسپات اتریوم میتواند بازده سالانه تخمینی 3.2% (بر اساس بازده فعلی استیکینگ) ایجاد کند.

سرمایهگذاران از افزایش سرمایه ETH و درآمد غیرفعال بهرهمند خواهند شد.

و ETF از یک ابزار صرفاً در معرض قیمت بودن به یک دارایی درآمدزا، مشابه اوراق قرضه یا REITها، تبدیل خواهد شد.

این ساختار میتواند سرمایه نهادی قابل توجهی را که به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت در ETFهای اتریوم هستند، جذب کند.





رابرت میچنیک، رئیس داراییهای دیجیتال در بلکراک، خاطرنشان کرد: «عدم وجود مکانیسم استیکینگ دلیل اصلی کاهش تقاضا برای ETFهای اتریوم بوده است. افزودن یک مؤلفه بازده میتواند علاقه سرمایهگذاران سنتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.»









اگر ETF های دارای قابلیت استیکینگ در نهایت تأیید شوند، اساساً نحوه نگاه موسسات سنتی به اتریوم را تغییر خواهد داد، نه فقط به عنوان یک دارایی سوداگرانه، بلکه به عنوان یک دارایی مالی مرکب با جریان نقدی، مکانیسم ضد تورمی و یک خندق اکوسیستم.





این تغییر میتواند منجر به ارتقاء ساختار سرمایه شود و ETH را به چارچوبهای ارزشگذاری سنتی نزدیک تر کند و ورود آن را به جریان اصلی موسسات تسریع بخشد.









افزایش 72 ساعته اتریوم نه تنها آن را به مرکز توجه بازار بازگرداند، بلکه نشاندهنده یک تغییر اساسی نیز بود: با تثبیت قیمت بیتکوین، سرمایهها به سمت اتریوم و آلتکوینهای باکیفیت سرازیر میشوند.





این افزایش ناشی از یک رویداد واحد نبود، بلکه نتیجه تلاقی عوامل مختلفی بود: پیشرفت فناوری از طریق ارتقاء پروتکل، تغییرات ساختاری در بازار مشتقات، فعالیت نهنگهای درون زنجیرهای و بهبود شرایط کلان.





تحلیلگران صنعت معتقدند که اینکه آیا اتریوم میتواند در هفتههای آینده از سطح روانی کلیدی 3,000 دلار عبور کند یا خیر، به چندین متغیر بستگی دارد:





افزایش فعالیت توسعهدهندگان پس از ارتقاء پکترا

ادامه انباشت توسط نهنگها و دادههای صعودی پایدار درون زنجیرهای

تحولات در موضع نظارتی ایالات متحده و پیشرفت ETF اتریوم

تغییرات در سیاست فدرال رزرو و ریسکپذیری جهانی





آنچه واضح است این است که اتریوم در حال تکامل از یک "پلتفرم فناوری" به یک دارایی اصلی اجماع سرمایه و استراتژی کلان است. داستان اتریوم تازه آغاز شده است.



