صعود اتریوم و جهش باز استیک: رشد بیش از 27% توکن EIGEN در یک هفته

با عبور قیمت ETH از سطح کلیدی 4,600$، اکوسیستم گسترده اتریوم شاهد یک موج صعودی قدرتمند در سطح بازار بود که در این میان، EIGEN بیش از دیگران خودنمایی کرد. طی هفت روز گذشته، قیمت EIGEN از حدود 1.10$ به نزدیک 1.46$ رسید و رشدی تقریباً 27% را ثبت کرد. هرچند در این مسیر اصلاحات کوتاه مدتی نیز رخ داد، اما روند کلی همچنان صعودی باقی ماند که نشان دهنده مومنتوم قوی بازار و افزایش اعتماد سرمایه گذاران است.





















پروتکل EigenLayer یک پروتکل مبتنی بر بلاکچین اتریوم است که مکانیزم نوآورانه ای به نام باز استیک معرفی می کند. این مکانیزم به کاربران امکان می دهد ETH استیک شده خود را دوباره به کار گیرند و از طریق قراردادهای هوشمند، آن را برای ارائه خدمات امنیتی و اعتبارسنجی به ماژول ها یا اپلیکیشن های دیگر اختصاص دهند. این فرآیند یک اجتماع باز استیک (Restaking Collective) ایجاد میکند. از این طریق، EigenLayer پلی میان اپلیکیشن های نوظهوری که به سطح امنیت اتریوم نیاز دارند و استیکرهایی که مایل به ارائه امنیت بیشتر هستند برقرار می سازد و لایهای جدید از نقدینگی اعتماد را به اکوسیستم تزریق می کند.





توکن EIGEN توکن بومی این اکوسیستم است که نقش کلیدی در حاکمیت، مدل سازی امنیت و انگیزه های اقتصادی ایفا می کند. دارندگان توکن می توانند در تأمین امنیت شبکه مشارکت کنند و در عین حال از پاداشهای اکوسیستم بهره مند شوند. این طراحی باعث هم سویی منافع درون پروتکل میشود.









جریان عملیاتی اصلی EigenLayer شامل مؤلفه های زیر است:









کاربران میتوانند ETH استیک شده یا توکن های استیکینگ نقد شونده (LSTs) مانند stETH را در قراردادهای هوشمند EigenLayer باز استیک کنند. این دارایی ها در یک استخر امنیتی یکپارچه تجمیع می شوند و امنیت اپلیکیشن های مختلف (ماژول ها یا AVSها) را تضمین می کنند.









پروتکل EigenLayer از یک مدل امنیت ماژولار استفاده می کند که به استیکرها اجازه می دهد به طور مستقل انتخاب کنند کدام ماژول ها را پشتیبانی کنند—از ذخیره سازی غیرمتمرکز گرفته تا حفاظت از دارایی های بازی، پروتکل های DeFi و غیره. این طراحی ماژولار انعطاف پذیری و مقیاس پذیری سیستم را افزایش می دهد.









پروتکل EigenLayer از دو روش استیکینگ پشتیبانی می کند:





1) باز استیک بومی: استیک مستقیم ETH در EigenLayer.

2) باز استیک LST: استیک توکن های استیکینگ نقدشونده صادرشده توسط پروتکل های دیگر.









در فرآیند باز استیک، کاربران باید از طریق قراردادهای هوشمند مجوز دهند، در حالی که ماژول ها یا AVSها (یا اپراتورهای نود آن ها) باید پذیرش دارایی های استیک شده را تأیید کنند. این مکانیزم دوطرفه مجوزدهی امنیت و شفافیت سیستم را تضمین می کند.









افزایش قیمت EIGEN یک رویداد جداگانه نیست، بلکه به شدت با گسترش اکوسیستم اتریوم مرتبط است. از زمان گذار اتریوم به الگوریتم اثبات سهام (PoS) و توسعه مداوم زیرساخت های پیرامونی آن، نوآوری هایی مانند باز استیک به عنوان نقاط برجسته جدید بازار ظهور کرده اند و سرمایه و توجه زیادی را جذب کرده اند.





به عنوان یکی از ستون های اصلی بازار کریپتو، نوسانات قیمتی ETH و فعالیت های اکوسیستم آن معمولاً باعث رشد ارزش توکن های وابسته به ETH میشود. EIGEN به عنوان یک پروتکل کلیدی در حوزه باز استیکینگ، نقش حیاتی در ایجاد زیرساخت AVS ایفا می کند و امنیت را با کارایی ترکیب مینماید. این جایگاه، انتظارات بازار نسبت به ارزش بلندمدت آن را تقویت کرده است.









تا پایان جولای، ارزش کل قفلشده (TVL) در EigenLayer از 25 میلیارد دلار عبور کرد و این پروژه را به رهبر بلامنازع حوزه باز استیکینگ تبدیل کرد. طبق گزارش Cointelegraph ، علاقه مؤسسات مالی به باز استیکینگ همچنان رو به افزایش است و EigenLayer به طور گسترده به عنوان پروتکل اصلی این بخش شناخته می شود. با ادامه ورود سرمایه های نهادی، انتظار می رود تقاضا برای توکن EIGEN بیشتر شده و از قیمت آن پشتیبانی کند.









در تاریخ 9 جولای، Eigen Labs اعلام کرد که حدود 25% از کارکنان خود را تعدیل و منابعش را روی پلتفرم جدید ویژه توسعه دهندگان با نام EigenCloud متمرکز می کند. این تغییر استراتژیک باعث جذب سرمایه جدید 70 میلیون دلاری از a16z شد. EigenCloud شامل EigenDA، EigenVerify و EigenCompute است و هدف آن ایجاد یک زیرساخت اعتماد یکپارچه برای اپلیکیشن های روی زنجیره و خارج از زنجیره است.





این باز سازمان دهی همراه با تزریق سرمایه هنگفت، محرکی قدرتمند برای EigenLayer بود. این سرمایه گذاری نه تنها ظرفیت فنی و پتانسیل نوآوری پروژه را افزایش داد، بلکه اعتماد بازار به توکن EIGEN را نیز تقویت کرد. سرمایه گذاران نسبت به آینده EigenCloud خوش بین هستند و معتقدند این پلتفرم موارد استفاده نوآورانه بیشتری به اکوسیستم اتریوم میافزاید و ارزش EIGEN را بیشتر خواهد کرد.









از دیدگاه تحلیل تکنیکال، هرچند EIGEN در اوایل 2025 به کف رسید، اما از آن زمان وارد فاز تثبیت شده و به نظر می رسد الگوی گُوِه نزولی (Descending Wedge) در حال شکل گیری است. اگر فشار خرید افزایش یابد، قیمت می تواند به سطح 2 USDT بازگردد و در حرکت صعودی بعدی محدوده 3 تا 4 USDT را آزمایش کند.













پروتکل EigenLayer بهطور پیوسته جایگاه خود را در اکوسیستم اتریوم تثبیت میکند. مدل باز استیکینگ آن، که به بهره وری سرمایه، طراحی ماژولار و امنیت اشتراکی شناخته میشود، بهعنوان نیرویی کلیدی در توانمند سازی زیرساخت های آینده بلاکچین ظاهر شده است. در حال حاضر، با افزایش قیمت توکن، رشد TVL و حمایت بیشتر مؤسسات، EIGEN نشانه های قوی از بازگشت دوباره را نشان می دهد.





با نگاه به آینده، اگر اکوسیستم اتریوم همچنان به تکامل خود ادامه دهد و مدل باز استیکینگ پذیرش بیشتری پیدا کند، جایگاه بازار و عملکرد قیمتی EIGEN میتواند به سطوح جدیدی برسد. این پروژه آماده است تا به یکی از اجزای حیاتی «دوران پس از اتریوم» تبدیل شود و نوآوری و ارزش بیشتری را به بازار کریپتو بیاورد.





به طور خلاصه، چه از نظر طراحی فنی، چه عملکرد بازار و چه توسعه اکوسیستم، EIGEN یک بازیگر قدرتمند در حوزه باز استیکینگ باقی می ماند. هرچند ریسک های بازار هنوز وجود دارد، اما ارزش روشن، مدل نوآورانه و مشارکت گسترده آن را به یک دارایی کلیدی تبدیل کرده که شایسته توجه و تحقیق مداوم است. سرمایه گذاران باید آگاه بمانند، ریسک ها را بشناسند و تصمیمات خود را با دقت اتخاذ کنند.











