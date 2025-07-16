چکیده: ظهور ETFهای اسپات اتریوم راه را برای ورود نهادهای اصلی به بازار هموار میکند.

در 22 جولای، جاستین دریک، یکی از محققان رسمی در بنیاد اتریوم، اعلام کرد که امروز دهمین سالگرد اتریوم است. ده سال پیش، اتریوم اولین عرضه اولیه سکه (ICO) خود را آغاز کرد و در آن زمان نرخ مبادله ETH/BTC برابر با 0.0005 بود که در طول این دهه بیش از 100 برابر افزایش یافته است.





در طول این ده سال، اتریوم تحولات تکنیکی عظیمی را تجربه کرده و با نوسانات بازار روبرو شده، اما در همین حال موفقیتهای قابل توجهی در ترویج امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تحول در دنیای مالی سنتی کسب کرده است. اخیراً، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) رسماً ETF اسپات اتریوم را تأیید کرده است، که راه را برای نهادهای مالی اصلی برای سرمایهگذاری در اتریوم هموار میکند. این تأییدیه، جایگاه و پتانسیل اتریوم در بازار مالی سنتی را بیش از پیش برجسته میکند و نقطه عطف مهمی در مسیر توسعه آن به حساب میآید.





از آغاز متواضعانهاش تا تبدیل شدن به یکی از پیشتازان حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، داستان اتریوم نه تنها افسانهای از نوآوری تکنولوژیک است، بلکه فصل بزرگی از غلبه بر مشکلات، رویارویی با چالشها و شکلدهی به آینده است. در این لحظه تاریخی مهم، MEXC شما را به مرور مسیر توسعه اتریوم و نگاهی به آینده روشن آن دعوت میکند.









در دسامبر 2013، برنامهنویس روسی ویتالیک بوترین مقاله سفید خود را منتشر کرد که برای اولین بار مفهوم اتریوم را معرفی کرد. پروژه اتریوم در سال 2014 از طریق یک کمپین تأمین مالی جمعی، منابع مالی توسعه را تأمین کرد و شبکه اتریوم رسماً در جولای 2015 راهاندازی شد.





برخلاف بیتکوین، اتریوم به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا قراردادهای هوشمند را روی بلاکچین خود ایجاد و پیادهسازی کنند. این قراردادهای هوشمند میتوانند به صورت خودکار شرایط قرارداد را بدون نیاز به واسطهها اجرا کنند و به این ترتیب استفاده گسترده از برنامههای غیرمتمرکز (DApps) را امکانپذیر سازند. با این حال، در مراحل اولیه، اتریوم موفقیت چشمگیری در توسعه اکوسیستم خود نداشت.





در ابتدا، اتریوم تأثیر قابل توجهی بر بازار نگذاشت و توسعه آن با چالشهای زیادی روبرو بود. این پلتفرم با چندین نقص سیستمی و حملات هکری مواجه شد که بقای آن را تهدید میکرد.





برای مثال، در حمله معروف "Dao Attack" در سال 2016، هکرها با استفاده از یک نقص در قرارداد، حدود 3.6 میلیون اتر (معادل حدود 50 میلیون دلار در آن زمان و 11.8 میلیارد دلار امروز) سرقت کردند. این حادثه منجر به اختلافات شدید در جامعه اتریوم در مورد نحوه برخورد با این وجوه سرقتی شد، به ویژه اینکه آیا باید یک "هارد فورک" برای بازیابی اترهای سرقتشده اجرا شود یا نه. در نهایت، اتریوم یک هارد فورک را اجرا کرد تا وجوه سرقتشده را به سرمایهگذاران بازگرداند و در نتیجه دو بلاکچین اتریوم (ETH) و اتریوم کلاسیک (ETC) ایجاد شدند. هرچند این اقدام بحران را به طور موقت حل کرد، اما اولین شکاف عمده اجماعی در جامعه اتریوم را به وجود آورد که منجر به بروز اختلافات و تردیدها شد.





با ورود به سال 2017، موج ICO (عرضه اولیه سکه) آغاز شد و اتریوم نقش محوری در این فرایند ایفا کرد. ETH به بلیت شرکت در ICO تبدیل شد.





قابلیت قراردادهای هوشمند اتریوم به پروژهها اجازه داد تا توکنهای ERC-20 خود را صادر کرده و از طریق قراردادهای هوشمند تأمین مالی جمعی انجام دهند. معرفی استاندارد ERC-20 به ویژه فرآیند صدور توکن را برای پروژههای ICO ساده کرد و به رشد چشمگیر اکوسیستم اتریوم کمک کرد.





علاوه بر این، مدل ICO با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز اتریوم، مسیرهای سرمایهگذاری سنتی مانند سرمایهگذاری خطرپذیر و بانکداری را دور زد و به استارتاپها اجازه داد تا مستقیماً از سرمایهگذاران جهانی تأمین مالی کنند. این روش جدید تأمین مالی به طور چشمگیری چشمانداز تأمین مالی استارتاپها را تغییر داد.





با افزایش تب ICOها، تقاضا برای ETH به شدت افزایش یافت. طبق دادههای بازار MEXC، قیمت ETH از 8 دلار در ابتدای سال 2017 به اوج 750 دلار در پایان سال رسید که افزایشی نزدیک به 100 برابر بود.





با این حال، رشد سریع ICOها توجه نهادهای نظارتی جهانی را جلب کرد. برخی پروژهها به فعالیتهای کلاهبرداری و سفتهبازی روی آوردند، که باعث شد برخی کشورها قوانین سختگیرانهای برای ICOها اعمال کنند یا آنها را ممنوع کنند. به همین دلیل، اتریوم به یکی از نقاط کانونی بحثهای مربوط به قانونگذاری بلاکچین و ارزهای دیجیتال تبدیل شد.





علاوه بر این، ورود پروژههای متعدد ICO محدودیتهای شبکه اتریوم را از نظر مقیاسپذیری و امنیت آشکار کرد. برای مثال، در اواخر سال ۲۰۱۷، بازی CryptoKitties باعث ازدحام شدید در شبکه اتریوم شد و هزینههای تراکنشها را چندین برابر افزایش داد. این مسائل جامعه اتریوم را بیش از پیش به سمت تحقیق و توسعه راهحلهای مقیاسپذیری مانند اتریوم 2.0 و Layer 2 سوق داد.









امروزه ارزش بازار اتریوم به 394 میلیارد دلار رسیده است (طبق دادههای 8marketcap ) و جزو سی دارایی برتر جهانی قرار دارد، حتی بالاتر از شرکتهایی مانند سامسونگ، اوراکل و بانک آمریکا. موفقیت اتریوم تا حد زیادی به توسعه سریع مالی غیرمتمرکز (DeFi) بستگی دارد که بر پایههایی که در دوران ICO بنا شد، بنا شده است.





صدها پروژه از اتریوم برای ICO استفاده کردند و میلیاردها دلار جذب سرمایه کردند و تعداد زیادی از توسعهدهندگان و سرمایهگذاران را به اکوسیستم اتریوم جذب کردند. این پروژهها در زمینههایی مانند فناوری مالی، بازیها و مدیریت زنجیره تأمین فعالیت داشتند.





دوران ICO نه تنها سرمایه و کاربران را به همراه داشت بلکه ابزارها و زیرساختهای توسعه اتریوم را نیز بهبود بخشید. ابزارهای توسعهدهنده، کیفپولها، صرافیها و جستجوگرهای بلاکچین همگی در این دوره بهبود یافتند و اکوسیستم اتریوم را جامعتر و بالغتر کردند.





پس از سالها انباشت، سرانجام در تابستان 2020، دیفای شکوفا شد.





قابلیتهای قرارداد هوشمند اتریوم زمینه مناسبی برای رشد مالی غیرمتمرکز فراهم کرد. پلتفرمهای دیفای مانند Compound و Aave به کاربران این امکان را دادند تا بدون نیاز به واسطههای مالی سنتی، وام بگیرند و وام بدهند. صرافیهای غیرمتمرکز (DEXs) مانند Uniswap و SushiSwap محیطهای معاملاتی بازتر و شفافتری ارائه دادند. استیبلکوینهایی مانند DAI ابزارهای ذخیره ارزش نسبتاً پایداری را برای بازار ارزهای دیجیتال فراهم کردند. این پروژهها با استفاده از قراردادهای هوشمند اتریوم، آستانه ارائه خدمات مالی را به طور چشمگیری کاهش داده و انحصارهای مالی سنتی را شکستند و خدمات مالی بازتر، شفافتر و عادلانهتری ارائه کردند، که این امر به شمول مالی و تمرکززدایی کمک کرد.





اتریوم زیرساختهای لازم برای دیفای را فراهم کرد و توسعه سریع دیفای نیز به نوبه خود سناریوهای کاربردی اتریوم را گسترش داد و کاربران و توسعهدهندگان بیشتری را به خود جذب کرد.





در سال 2021، محبوبیت توکنهای غیرمثلی (NFTs) به پذیرش اتریوم کمک بیشتری کرد. NFTها امکان شناسایی منحصربهفرد آثار هنری دیجیتال، املاک مجازی و داراییهای بازی را روی بلاکچین فراهم کردند و مدلهای اقتصادی و فرصتهای جدیدی در بازار ایجاد کردند. به عنوان شبکه اصلی معاملات NFT، اتریوم پروژههای معروفی مانند CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club را میزبانی کرد که توجه و سرمایهگذاری زیادی را به خود جلب کردند.





رشد دیفای و انفجار بازار NFT چالشهای شدیدی را برای زیرساختهای اتریوم به همراه داشت. ازدحام شبکه رو به افزایش منجر به هزینههای بالای مداوم تراکنشها (هزینههای گس) شد. این مسئله باعث شد که کاربران عادی و تراکنشهای کوچک نتوانند هزینههای آن را تحمل کنند و به این ترتیب پذیرش و توسعه شبکه محدود شد.





برای حل این مشکلات، جامعه اتریوم به طور مداوم در حال کار بوده و چندین ارتقاء مهم را پیادهسازی کرده است. از "Byzantium" به "Constantinople" تا اتریوم 2.1، هر ارتقاء نشاندهنده یک پیشرفت فناورانه و بهبود قابلتوجه بوده است.





برای رفع مشکلات مقیاسپذیری و امنیت، جامعه اتریوم برنامه ارتقاء اتریوم 2.0 (Serenity) را آغاز کرد. اتریوم 2.0 هدف دارد تا با معرفی مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) جایگزین مکانیزم اولیه اثبات کار (PoW)، مقیاسپذیری، امنیت و کارایی انرژی شبکه را بهبود بخشد، مصرف انرژی را به طور قابل توجهی کاهش داده و سرعت پردازش تراکنشها را افزایش دهد. در تاریخ 1 دسامبر 2020، زنجیره بیکن اتریوم 2.0 به صورت زنده راهاندازی شد.





در تاریخ 5 آگوست 2021، اتریوم هارد فورک لندن را انجام داد که شامل EIP-1559 بود. EIP-1559 ساختار هزینههای تراکنش اتریوم را با معرفی هزینه پایه و یک مکانیزم انعام تغییر داد، به طوری که بخشی از هزینههای تراکنش سوخته میشود. این نه تنها تجربه کاربری را بهبود بخشید بلکه مدل تورمی اتریوم را به یک مدل تورمی منفی تبدیل کرد و تأثیر عمیقی بر مدل اقتصادی اتریوم گذاشت.





در 15 سپتامبر 2022، اتریوم انتقال خود را از PoW به PoS به پایان رساند که این رویداد به طور قابل توجهی مصرف انرژی اتریوم را کاهش داد و راه را برای بهبودهای آینده در مقیاسپذیری و عملکرد باز کرد.





در 12 آوریل 2023، اتریوم ارتقاء شانگهای را به پایان رساند. این ارتقاء بیشتر ویژگی برداشت ETHهای استیکشده را از طریق EIP-4895 معرفی کرد که به اعتبارسنجها اجازه داد ETH استیکشده خود را در زنجیره بیکن برداشت کنند. این امر تکمیل مهمی به مدل اقتصادی اتریوم ۲.۰ افزود و نقدینگی بیشتری را فراهم کرد.





در 13 مارس 2024، اتریوم ارتقاء Dencun را اجرا کرد که عمدتاً شامل EIP-4844 بود و یک نوع تراکنش جدید با دادههای "blob" معرفی کرد که هزینه تراکنشهای رولآپ را کاهش داد. این به طور قابلتوجهی هزینه ذخیرهسازی دادهها در شبکههای Layer 2 را کاهش داد.





با پیشرفت مداوم اتریوم 2.0، مقیاسپذیری، امنیت و عملکرد اتریوم همچنان بهبود خواهد یافت. علاوه بر این، بهبود مستمر راهحلهای Layer 2 به اتریوم این امکان را میدهد تا تراکنشهای بیشتری را با هزینههای کمتر پردازش کند و از طیف وسیعتری از برنامهها پشتیبانی کند. راهحلهایی مانند Optimism و Arbitrum پشتیبانی قوی برای بهبود عملکرد اتریوم فراهم میکنند و به کاربران بیشتری اجازه میدهند تا از تراکنشهای سریع و کمهزینه بهرهمند شوند.





این رویدادها نقش مهمی در توسعه اتریوم ایفا کردهاند و نه تنها اتریوم را شکل دادهاند بلکه تأثیر قابل توجهی بر کل صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال داشتهاند.









توسعه سریع دیفای و NFTها، جایگاه اتریوم را در دنیای مالی سنتی تقویت کرده است. در چند سال گذشته، چندین شرکت بزرگ مالی سنتی وارد اکوسیستم اتریوم شدهاند.





برای مثال، (1) شرکت بلکراک (BlackRock)، یکی از بزرگترین شرکتهای مدیریت دارایی در جهان، صندوق "iShares Build" را تأسیس کرده که بر سرمایهگذاری در اتریوم و پروژههای بلاکچینی مرتبط با آن تمرکز دارد. (2) شرکت ویزا (Visa) با اتریوم همکاری کرده تا راهحلهای پرداخت مبتنی بر اتریوم توسعه دهد و به کاربران تجربههای پرداخت امنتر و راحتتر ارائه کند. (3) مایکروسافت با همکاری ConsenSys ابزار توسعهدهندگان بلاکچین اتریوم را بر روی پلتفرم Azure راهاندازی کرده است تا فرآیند توسعه و مدیریت اپلیکیشنهای بلاکچینی را برای شرکتها سادهتر کند. (4) جیپیمورگان (JPMorgan) پلتفرم بلاکچین سازمانی Quorum را بر اساس اتریوم توسعه داده که بهطور عمده برای پرداختها و تسویهحسابهای داخلی استفاده میشود و همچنین پایهای برای ایجاد اتحاد سازمانی اتریوم (Enterprise Ethereum Alliance - EEA) شد. (5) خدمات وب آمازون (AWS) خدمات بلاکچین مدیریتشده ارائه میدهد که به کاربران اجازه میدهد شبکههای اتریوم را بهسرعت راهاندازی و پیکربندی کنند و هدف آن سادهسازی توسعه اپلیکیشنهای بلاکچینی برای سازمانها است. (6) سامسونگ SDS پلتفرم Nexledger را بر اساس اتریوم برای راهحلهای بلاکچینی سازمانی توسعه داده است. (7) شرکت پراکتر اند گمبل (Procter & Gamble) همراه با شرکایش یک سیستم ردیابی زنجیره تأمین مبتنی بر اتریوم توسعه داده که ردیابی محصولات از مواد اولیه تا فروش نهایی را تضمین میکند. (8) IBM با همکاری ConsenSys در چندین پروژه مبتنی بر اتریوم مشارکت داشته که به دنبال راهحلهای بلاکچینی برای صنایع مختلف است.





این موارد نشان میدهد که اتریوم به یک نیروی قدرتمند در دنیای مالی سنتی تبدیل شده است و به تحول در این صنعت کمک میکند. ورود این غولهای مالی سنتی بدون شک انگیزه جدیدی برای رشد اتریوم ایجاد میکند و نشاندهنده نفوذ بیشتر آن در بازارهای مالی جریان اصلی است.





بنابراین، تأیید رسمی ETFهای اسپات اتریوم در ژوئیه امسال برای بسیاری از فعالان بازار کریپتو تعجببرانگیز نبود. با این حال، باید توجه داشت که راهاندازی ETFهای اسپات اتریوم ممکن است در کوتاهمدت نوسانات قیمتی ایجاد کند.





دادهها نشان میدهد که در 23 ژوئیه، یعنی اولین روز راهاندازی، جریان ورودی ترکیبی 9 ETF اسپات اتریوم به 107 میلیون دلار رسید و حجم معاملات کل از 1.1 میلیارد دلار فراتر رفت. علیرغم عملکرد چشمگیر روز اول، از 24 ژوئیه به بعد، ETFهای اسپات اتریوم شاهد خروج مداوم بودهاند. تا زمان نگارش این مطلب، ارزش خالص دارایی ETFهای اسپات اتریوم 9.238 میلیارد دلار بوده و نسبت خالص دارایی ETF به کل ارزش بازار اتریوم 2.36%است. جریان خروج خالص تجمعی تاریخی به 341 میلیون دلار رسیده که باعث کاهش بیش از 10 درصدی قیمت اتریوم شده است.





Trader T پیشبینی میکند که ETF اتریوم گریاسکیل (ETHE) طی 12 روز شاهد خروج 50 درصدی باشد. شایان ذکر است که ETF بیتکوین گریاسکیل (GBTC) نیز در 65 روز خروج 50 درصدی را تجربه کرد. بازارساز بزرگ Wintermute تخمین میزند که ETFهای اسپات اتریوم میتوانند طی سال آینده تا 4 میلیارد دلار سرمایه از سرمایهگذاران جذب کنند. این رقم کمتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران است که بین 4.5 تا 6.5 میلیارد دلار پیشبینی میکردند، که این میزان حدود 62 درصد کمتر از 17 میلیارد دلاری است که ETFهای اسپات بیتکوین از زمان آغاز معامله در ایالات متحده در شش ماه گذشته جذب کردهاند. Wintermute پیشبینی میکند که این جریانهای ورودی باعث افزایش 24 درصدی قیمت اتریوم در 12 ماه آینده خواهند شد.





با وجود موفقیت چشمگیر اتریوم، همچنان با چالشهای متعددی روبهرو است.





رقیبانی مانند سولانا و کاردانو در حال ظهور هستند، هر یک با مزایای فنی و سناریوهای کاربردی خود، و اکوسیستمهای آنها در حال همپایی با اتریوم هستند. بهویژه امسال، فصل Meme پتانسیل عظیم سولانا را نشان داده است. علاوه بر این، اکوسیستم بیتکوین و راهحلهای مختلف Layer 2 نیز بهطور فعال در حال توسعه هستند و سعی دارند سهمی از اتریوم بگیرند.





از سوی دیگر، اتریوم همچنان باید مشکلات ازدحام شبکه و هزینههای بالای تراکنش را حل کند. فرآیند ارتقاء Sharding پیچیده و طولانی است و نیازمند تغییرات فنی بزرگ و توافق گسترده جامعه است.









در طول دهه گذشته، اتریوم با چالشها و دشواریهای بیشماری مواجه شده است، اما با استفاده از فناوری نوآورانه و حمایت قوی جامعه خود، توانسته است پذیرش و کاربرد فناوری بلاکچین را به موفقیت برساند. در آینده، اتریوم به رهبری خود در توسعه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ادامه خواهد داد، جهان مالی سنتی را متحول خواهد کرد و فرصتها و امکانهای بیشتری را برای کاربران جهانی به ارمغان خواهد آورد. همچنین، اتریوم به پیشبرد توسعه فناوری بلاکچین ادامه خواهد داد و به ایجاد جهانی دیجیتالی عادلانهتر، شفافتر و کارآمدتر کمک خواهد کرد. با امید به این که اتریوم در دهه آینده به موفقیتهای بزرگتری دست یابد.





