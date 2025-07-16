اتنا (Ethena) با جوایز هیجان‌ انگیز برای کاربران جدید، روی شبکه TON راه‌ اندازی شد.

پروژه دیفای اتنا (Ethena)، که به خاطر ساخت استیبل کوین USDe مستقل از پشتوانه دلار آمریکا شناخته میشود، رسماً TON (The Open Network) را ادغام کرده و یک دارایی جدید مولد سود به نام tsUSDe (TON Staked USDe) را راهاندازی کرده است. این ادغام، اتنا را به اکوسیستم تلگرام که 1 میلیارد کاربر را پوشش میدهد، متصل می کند و مرحله جدیدی را در پذیرش انبوه دیفای آغاز میکند. هدف این همکاری، ترویج پذیرش گسترده USDe از طریق موبایل است و به کاربران جهانی، تجربه ذخیرهسازی و پرداخت درون زنجیرهای راحت تر، کارآمد تر و با بازده پایدار ارائه می دهد.





این امر نه تنها گامی کلیدی در استراتژی استقرار چند زنجیرهای اتنا است، بلکه نشاندهنده ارتقاء جامع در پتانسیل کسب درآمد کاربران نیز میباشد: tsUSDe با بهرهگیری از مزایای شبکه با عملکرد بالا و درگاه اجتماعی TON، دسترسی آسانتر، موارد استفاده گستردهتر و مکانیسمهای تشویقی جذابتری را ارائه خواهد داد.









پروژه TON یک بلاکچین لایه 1 غیرمتمرکز است که در ابتدا توسط بنیانگذاران تلگرام، پاول و نیکولای دوروف، پیشنهاد شد. این بلاکچین دارای TPS فوق العاده بالا، هزینه گس پایین و مقیاس پذیری قوی است و هدف آن پشتیبانی از برنامههای Web3 در مقیاس صدها میلیون کاربر است. در حال حاضر، TON تنها زیرساخت بلاکچین است که رسماً توسط تلگرام به رسمیت شناخته شده و از طریق کیف پولهای داخلی، رباتها، مینی اپلیکیشنها و موارد دیگر عمیقاً با 1 میلیارد کاربر فعال تلگرام یکپارچه شده است.





در سال 2024، تتر رسماً صدور USDT در شبکه TON را اعلام کرد و کاربرد های عملی TON را در پرداختها، تسویه حسابهای فرامرزی، DeFi و سایر سناریوها بیشتر تقویت کرد. امروزه، TON در بین ده بلاکچین برتر از نظر ارزش بازار در سراسر جهان قرار دارد و نمایانگر یک اکوسیستم بلاکچین پیشرو برای موبایل است.









اتنا پروژه اصلی پشت پروتکل استیبل کوین USDe است. اتنا اکنون رسماً با شبکه TON ادغام شده و tsUSDe (TON Staked USDe) را راهاندازی کرده است، نسل جدیدی از داراییهای دارای بازده پس از sUSDe که بهطور خاص برای کاربران TON طراحی شده است. این پلتفرم، مکانیسمهای توزیع بازده درون زنجیرهای را با اکوسیستم نقدینگی بومی TON ترکیب میکند.





کاربران میتوانند از طریق وبسایت رسمی اتنا، tsUSDe را به عنوان استیک در TON قرار دهند تا tsUSDe را به دست آورند و در فعالیتهای استخراج و کشاورزی بازده در پلتفرمهای پیشرو مانند StonFi، DeDust، Evaa، Factorial، Fiva و Torch Finance شرکت کنند.









استیبل کوین tsUSDe (TON Staked USDe) یک استیبل کوین با بازده است که توسط Ethena در شبکه TON راه اندازی شده است و اساساً یک مشتق استیکینگ از USDe است. هنگامی که کاربران USDe را در پروتکل Ethena واریز میکنند، این پروتکل از طریق استراتژیهای پوشش ریسک و مکانیسمهای مدیریت سرمایه، بازده پایداری ایجاد میکند که به شکل tsUSDe به کاربران بازگردانده میشود. این دارایی مختص شبکه TON است، با کیف پول تلگرام و برنامههای اکوسیستم آن سازگار است و با ترکیب پایداری و بازده، آن را برای موارد استفاده متنوع درون زنجیرهای مناسب میسازد.









استیبل کوین الگوریتمی پایدار و نوآورانه: tsUSDe مبتنی بر استیبل کوین USDe بدون وثیقه دلار اتنا است و خود را از محدودیتهای ذخیره سنتی فیات رها میکند تا به تثبیت ارزش پایدار دست یابد.





بازده مداوم: نگهداری tsUSDe به معنای شرکت در مکانیسم استیکینگ است و به کاربران اجازه میدهد توزیعهای سود مداوم را از پروتکل دریافت کنند و رشد پایدار دارایی را ممکن سازند.





ادغام عمیق با اکوسیستم TON: استیبل کوین tsUSDeیک دارایی بومی شبکه TON است که میتواند آزادانه در کیف پول تلگرام و برنامههای غیرمتمرکز مرتبط گردش کند و به طور یکپارچه به صحنه اجتماعی با صدها میلیون کاربر دسترسی داشته باشد.





راحت و کارآمد: از واریز و برداشت سریع و استفاده بین برنامههای مختلف پشتیبانی میکند و تجربه DeFi موبایل کاربران را تا حد زیادی بهبود میبخشد.









کاربران میتوانند USDe را از پلتفرم MEXC به یک کیف پول TON برداشت کنند و tsUSDe را از طریق وبسایت رسمی Ethena استیک کنند.





کیف پول های پشتیبانیشده شامل TONKeeper، TON Space (در تلگرام @Wallet را جستجو کنید)، MyTonWallet، TONHub و موارد دیگر هستند.





پس از استیک کردن، کاربران میتوانند نقدینگی را فراهم کنند یا در پلتفرمهایی مانند StonFi و DeDust استخراج کنند تا جوایز بیشتری کسب کنند.









اتنا (Ethena) در حال تبدیل شدن به سنگ بنای کلیدی اکوسیستم TON DeFi است. با بهرهگیری از کانال میلیاردی کاربران تلگرام، توزیع و پذیرش USDe نفوذ موبایلی گستردهتری را به ارمغان خواهد آورد. برای کاربران، این نه تنها یک تجربه درون زنجیرهای راحتتر، بلکه فرصتی طلایی برای بهرهبرداری از چشماندازهای DeFi با بازده بالا نیز محسوب میشود.





پلتفرم MEXC به عنوان یک پلتفرم معاملاتی داراییهای دیجیتال جهانی پیشرو، به طور کامل از معاملات اسپات و فیوچرز USDe TON پشتیبانی میکند و امکان برداشت USDe را در شبکه TON فراهم کرده است. از زمان سرمایهگذاری استراتژیک MEXC Ventures در TON در سال 2023، MEXC به طور مداوم از رشد پروژههای اکوسیستم TON حمایت کرده و به دروازهای حیاتی برای کاربران جهانی TON که وارد فضای DeFi میشوند، تبدیل شده است.





در MEXC، کاربرانی که حداقل 0.1 USDe دارند، میتوانند بدون نیاز به ثبت نام، استیکینگ یا قفل کردن، از سود روزانه سالانه تا 4٪ از داراییهای خود بهرهمند شوند. سود به طور خودکار روزانه بر اساس کمترین موجودی روزانه محاسبه میشود. علاوه بر این، کاربران میتوانند به وب سایت رسمی Ethena مراجعه کنند تا به راحتی با سپردهگذاری TON، tsUSDe را دریافت کنند!



