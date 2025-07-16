نشست ایلان ماسک با ترامپ: آیا آلت کوین ها در آستانه افزایش ثروت هستند؟

در 13 آگوست 2024، پلتفرم "X" شاهد یک رویداد تاریخی بود که ترامپ و ماسک با هم در یک استریم زنده فضایی توییتر ظاهر شدند که شور و شوق زیادی را در دنیای ارزهای دیجیتال برانگیخت و بیش از 1 میلیون بیننده را جذب کرد. اگرچه مشکلات فنی در ابتدا پخش زنده را مختل کرد و 2 میلیون بیننده را تحت تأثیر قرار داد، ماسک بعداً فاش کرد که پلتفرم X با یک حمله DDOS در مقیاس بزرگ روبرو شده است. با وجود این چالش ها، گفتگوی قانع کننده آنها بدون وقفه ادامه یافت. این گفتگو موضوعات داغی مانند تلاش برای ترور ترامپ، مهاجرت غیرقانونی و عقب نشینی بایدن را پوشش داد که باعث جلب توجه عمومی شد. به طور همزمان، این مکالمه تأثیر قابل توجهی بر آلتکوین ها داشت و منجر به ایجاد 160000 میم مرتبط شد، از جمله بیانیه MAGA $ ترامپ در بازگشت به توییتر و ایموجی $ FIGHT ماسک از پخش زنده. افزایش محبوبیت میم ها قیمت توکن های مرتبط را به شدت افزایش داد.













در گفت و گوی ماسک و ترامپ، این دو شخصیت برجسته چندین موضوع کلیدی را بررسی کردند. ترامپ درباره سوءقصد صحبت کرد و به شدت از سیاستهای مهاجرتی، چالشهای اقتصادی و مسائل انرژی انتقاد کرد. وی بر اثربخشی سیاست های خود در دوران تصدی خود تاکید کرد و از شکست های دولت فعلی در رسیدگی به مهاجرت غیرقانونی، مشکلات اقتصادی و قیمت انرژی انتقاد کرد. علاوه بر این، او پیشنهادهای اصلاحی از جمله افزایش استخراج نفت، تسهیل مقررات و بهبود سیستم آموزشی را ارائه کرد. این بحث نه تنها به موضوعات سیاسی و امنیتی پرداخت، بلکه به موضوعات عمده مرتبط با فناوری و سیاست های اقتصادی آینده نیز پرداخت. محتوای خاص به شرح زیر است:





تلاش برای ترور: ترامپ تلاش اخیر برای ترورش را توصیف کرد و گفت که جراحاتش جزئی بودند. او به یک "نمودار در مورد مهاجرت غیرقانونی" اشاره کرد که جانش را نجات داد، زیرا در لحظهای که گلوله شلیک شد، سرش را برای نگاه کردن به نمودار چرخاند و از آسیب شدیدتر جلوگیری کرد. او همچنین شجاعت خدمات مخفی و حفظ نظم مؤثر در صحنه را ستایش کرد.





مسائل مهاجرت: ترامپ به دولت کنونی انتقاد کرد که سیاستهای مهاجرتی او را معکوس کرده و به گفته او، این موضوع باعث افزایش مهاجرت غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت ایالات متحده شده است. او به احتمال ورود 50 تا 60 میلیون مهاجر به کشور اشاره کرد و طرحی برای بزرگترین تلاش دیپورت در تاریخ را اعلام کرد.





اقتصاد ایالات متحده: ترامپ به سیاستهای انرژی دولت کنونی انتقاد کرد و آنها را مسئول تورم و افزایش قیمت انرژی دانست. او اقداماتی مانند افزایش استخراج نفت، تسهیل مقررات و اصلاح سیستم آموزشی را به عنوان مراحل ضروری برای بهبود اقتصادی پیشنهاد کرد.





مسائل انرژی: او استدلال کرد که نباید سوختهای فسیلی را شیطانصفت کرد در حالی که انرژی پایدار را ترویج میدهیم و پیشنهاد کرد که انرژی هستهای کمتر از حد ارزشگذاری شده است. او به حادثه هستهای فوکوشیما و نیاز به بهبود اشاره کرد.





دولت کنونی: ترامپ به عملکرد دولت بایدن در مسائل حقوقی، بهداشت و سیاست انتقاد کرد. او همچنین به سوالاتی درباره روشهای تجارت بینالمللی و هزینههای ناتو پرداخت و در مورد نیاز به پیشرفتهای فناوری و اصلاحات قانونی صحبت کرد.









پستهای اجتماعی ماسک نشان میدهد که تعداد بینندگان گفتوگوی او با ترامپ و بحثهای بعدی به حدود 1 میلیارد رسیده است. این شامل ویدیوهای رقص تولید شده توسط هوش مصنوعی و به اشتراکگذاریشده توسط کاربران است که تأثیر ماندگار این قله را نشان میدهد. دادهها همچنین نشاندهنده انتظار بالای جامعه رمزارزها از این گفتوگو است. در عصر 12 اوت، بیتکوین و ETFهای نقدی شاهد ورود سرمایه قابل توجهی بودند که به ترتیب به 27.8 میلیون دلار و 5 میلیون دلار رسیدند. این نشاندهنده وضعیت متعادل سرمایه در این بازارها، به ویژه در فضای اتریوم است. فشار فروش بر روی Grayscale Ethereum Trust (ETHE) در کمتر از دو هفته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. روز قبل، ETHE هیچ خروج سرمایهای را تجربه نکرد، که نشان میدهد چالشهای سخت پس از تأیید ETF نقدی گذرانده شده است. همچنین، قیمت ETH/BTC به طور قابل توجهی افزایش یافته و بهطور موقت از سطح 0.045 عبور کرد. با ادامه تأثیر مثبت ETFها، انتظار میرود این روند صعودی باعث افزایش قیمتهای ETH شود. بنابراین، حفظ چشمانداز خوشبینانه در مورد عملکرد آینده ETH معقول است. از سوی دیگر، بیتکوین بیشتر تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی است و در کوتاهمدت نوسانات قیمت بیشتری را نشان میدهد، اما در بلندمدت همچنان در روند صعودی بازار گاوی قرار دارد. آرتور هایز، بنیانگذار Bitmex پیشبینی میکند که اگر بیتکوین از 70,000 دلار عبور کند و اتریوم از 4,000 دلار فراتر برود، بازار رمزارزها وارد یک چرخه جدید گاوی برای آلتکوینها خواهد شد. سیگنالهای فعلی در بازار آلتکوینها قوی است و سرمایهگذاران باید این تغییرات پویا را زیر نظر داشته باشند تا فرصتهای سرمایهگذاری آینده را غنیمت ببرند.









در مورد بازار آلتکوینها، به نظر میرسد که پس از این قله، به جشن شبانهای وارد شدهاند. اگرچه عملکرد کلی بازار همچنان ثابت است، اما بسیاری از بخشها نشاندهنده حرکت صعودی غیرقابل توقفی هستند که از قدرت بازار حکایت دارد. افزایش قیمتها و جهش در حجم معاملات، بازار را پر از هیجان و انتظار کرده است و سرمایهگذاران شاهد عملکرد قوی بخشها و ورود تسریعشده سرمایه هستند.





جنون میم: در حین گفتوگوی ترامپ و ماسک، پاسخ عادی ماسک "بله" به افزایش قیمت توکن مرتبط منجر شد. به گفته دادههای بازار، قیمت در عرض 20 دقیقه به 0.00192 دلار رسید و ارزش بازار به سرعت از 2 میلیون دلار فراتر رفت. حجم معاملات در عرض 2 ساعت به10.28 میلیون دلار رسید که نشاندهنده واکنش قوی بازار است.





عملکرد بخشها: بخشهای #BRC20، $SATS و $ORDI عملکرد فوقالعادهای داشتند و افزایش قیمتهای قابل توجهی را نشان دادند. زیرساختهای مرتبط با #BTCFi نیز قدرت قابل توجهی نشان دادند، به ویژه $ORDS که پس از حادثه "85" سه برابر شد.





مسیر ماژولار: توکنهایی مانند $SAGA، $DYM و $TIA در شب گذشته حدود 20 درصد افزایش قیمت داشتند که نشاندهنده یک روند صعودی واضح در کل بازار است.





حوزه زنجیره عمومی: $SUI پیشگام در بازتعریف موقعیت پروژهها بوده است. این پروژه که به عنوان "قاتل سولانا" شناخته میشود، از حمایت چهرههای بزرگ برخوردار است و $APT نیز مورد توجه قرار گرفته است. سایر پروژههای زنجیره عمومی تکزنجیرهای نیز روندهای مثبتی را نشان میدهند و پروژههای DeFi تثبیتشده مانند $CRV، $AAVE، $MKR، $SNX و $DYDX نیز در حال بازیابی هستند. بهخصوص، $CRV در روزهای اخیر 40 درصد افزایش داشته است.





مشخص است که نشانههای واضحی از فعالیت در بازار ثانویه وجود دارد. عملکرد قوی و حرکت صعودی در بخشهای مختلف نشان میدهد که بازار در حال تجربه یک تحول مثبت است. اگر بازار کلی بتواند بهبود یابد، این موضوع زمینهساز ورود واقعی به بازار گاوی برای آلتکوینها خواهد بود. اکنون زمان حساسی برای تعیین جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از فرصتهای بازار است. با توجه به اینکه بازار ممکن است به سوی یک قله جدید حرکت کند، سرمایهگذاران باید به دقت دینامیکهای بازار را زیر نظر داشته باشند، استراتژیهای روشنی را توسعه دهند و از این فرصت بازار گاوی بالقوه بهرهبرداری کنند. این نه تنها فرصتی برای دستیابی به قلههای جدید بازار است، بلکه فرصتی برای تحقق اهداف سرمایهگذاری نیز میباشد.









قبل از سرمایهگذاری در آلتکوینها، درک روندهای کلی بازار بسیار مهم است. بازار رمزارزها در سال 2024 تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است، بهویژه با تأثیر ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیتکوین و اتریوم که منجر به نوسانات چشمگیری در قیمت آلتکوینها شده است. با پیگیری اخبار بازار، تحلیل پیشبینیهای کارشناسان و رصد روندهای ارزهای دیجیتال اصلی، میتوانید درک روشنی از حرکتهای بالقوه در آلتکوینها به دست آورید.





همچنین، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد و غنی از ویژگیها برای سرمایهگذاری مؤثر در آلتکوینها ضروری است. MEXC بهخاطر تنوع گسترده گزینههای معاملاتی آلتکوین و سیستم معاملاتی کارآمد خود مورد توجه قرار دارد. رابط کاربری شهودی آن به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که به راحتی آلتکوینهای مختلف را پیدا کرده و معامله کنند. بهعنوان مثال، با افزایش محبوبیت توکنهای نوع میم در سال 2024، MEXC یک پلتفرم جامع برای معامله این توکنها ارائه میدهد. برای دسترسی به این توکنها، اپلیکیشن MEXC را باز کنید، به صفحه اصلی بروید، بر روی [بیشتر] کلیک کنید، بخش [میم] را در زیر [معامله] انتخاب کرده و توکنهای محبوب موجود را بررسی کنید.









در اینجا نحوه قرار دادن سفارش برای خرید توکنهای BOME نشان داده شده است:





1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید و "BOME" را در نوار جستجو در بالای صفحه وارد کنید.

2) گزینه معاملات اسپات BOME را انتخاب کنید.

3) در صفحه K-line، بر روی [خرید] کلیک کنید.

4) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار را تعیین کنید و بر روی [خرید BOME] کلیک کنید تا خرید کامل شود.





اگر در معاملات فیوچرز کوتاهمدت تجربه دارید، می توانید برای معامله فیوچرز BOME اقدام کنید تا از نوسانات قیمت سود ببرید.







